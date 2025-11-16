România, încotro? Weekend negru pentru FRF: trei înfrângeri, golaveraj 1-11, perspective sumbre!
Gazeta Sporturilor, 16 noiembrie 2025 14:20
Federația Română de Fotbal iese mai mult decât șifonată din săptămâna ce-ar fi trebuit să culmineze cu o victorie crucială în Bosnia, scenariu care ar fi schimbat datele problemei pentru „barajul” din primăvară. Bilanțul e horror dacă ne raportăm la scorul de la Zenica (1-3), plus rezultatele de la U21 și U20. Trei meciuri, golaveaj 1-11 în dreptul primelor trei reprezentative. ...
Raul Rusescu, fostul atacant de la FCSB, a comentat la GSP Live Special eliminarea lui Denis Drăguș (26 de ani) în Bosnia - România 3-1, în preliminariile Campionatului Mondial.Denis Drăguș a început meciul de la Zenica pe bancă. A intrat în teren în minutul 66, în locul lui Daniel Bîrligea. După doar două minute, a fost eliminat de Michael Oliver. ...
Trupa de țăruși barbarezi a pensionarului florentin ne-a bătut, la propriu și la figurat, în târgul rupt din Evul Mediu în care ne-au primit cu o mână de trei bucăți la masa de poker din Zenica. ...
Eliminat împotriva Irlandei, Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj naționalei în ziua meciului decisiv # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani) va fi marele absent al partidei cu Armenia, un meci care poate aduce calificarea Portugaliei la Mondialul din 2026. Căpitanul echipei naționale a fost eliminat în ultima partidă, împotriva Irlandei, și, prin urmare, nu va fi disponibil și nici nu va fi prezent pe Estadio do Dragao pentru a urmări întâlnirea. Meciul dintre Portugalia și Armenia, de la ora 16:00, va fi transmis în format liveTEXT pe GSP. ...
Sorin Cârțu a găsit, totuși, un aspect pozitiv în jocul României: „Aproape de un astfel de fotbal, însă în salturi”. Pe cine ar vrea la baraj: „Cred că și nea Mircea va continua” # Gazeta Sporturilor
Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, 70 de ani, a apreciat prima repriză a tricolorilor, cu toate că a evidențiat câteva detalii individuale ce ne-au tras în jos. Legenda Craiovei Maxima crede că am putea emite pretenții cu Ucraina în semifinala barajului din martie 2026, însă este circumspect, per totalRomânia și-a îngropat la Zenica, 1-3 cu Bosnia, orice speranță de a avea un culoar favorabil la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. ...
Inedit! Patronul din Serie A cheamă preotul la stadion, pentru a înlătura ghinionul de la echipă # Gazeta Sporturilor
Claudio Lotito (68 de ani), controversatul proprietar al clubului de fotbal Lazio, a făcut un gest neobișnuit în încercarea de a pune capăt seriei de rezultate slabe și valului de accidentări care a lovit echipa lui. Potrivit presei italiene, el a angajat un preot pentru a binecuvânta centrul de antrenament al clubului. ...
Bosnia ne-a arătat marea fragilitate » Ce l-a trădat pe Mircea Lucescu la Zenica # Gazeta Sporturilor
România a pierdut în fața Bosniei și Herțegovina, scor 3-1, la capătul unui meci în care tricolorii și-au arătat din nou oscilațiile și deficiențele în abordare, tot mai evidente pe final de campanie de calificare la Campionatul Mondial din 2026.Spre deosebire de partida cu Austria, de pe teren propriu, de această dată Mircea Lucescu a propus un joc fără dueluri, în care am rezistat doar o repriză. ...
Carlos Alcaraz vizează un record financiar absurd al lui Novak Djokovic în confruntarea supremă de la ATP Finals # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraaz îl va înfrunta pe Jannik Sinner în finala Turneului Campionilor de la Torino, Pentru spaniol, duminică nu este în joc doar un titlu, ci și un record deținut în prezent de Novak Djokovic, iar acest lucru are legătură cu premiile substanțiale puse în joc la Torino.Alcaraz și Sinner s-au mai întâlnit în acest an în finalele de la Roland Garros, Wimbledon și US Open, precum și în ultimul act al turneelor Masters de la Roma și Cincinnati. ...
Gigi Becali îl vrea la FCSB pe jucătorul naționalei: „E cel mai bun fotbalist român” » Șumudică a intervenit imediat # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că l-ar dori pe Denis Drăguș (26 de ani) la campioana României. Atacantul naționalei e legitimat la Trabzonspor, dar joacă sub formă de împrumut la Eyupspor.Drăguș traversează o perioadă de coșmar. A revenit pe teren sâmbătă seară, după o lună și jumătate de absență cauzată de o accidentare. La două minute după ce a intrat în partida cu Bosnia, a fost eliminat, pentru o lovitură cu piciorul în capul lui Memic. ...
Gici Becali îl vrea la FCSB pe jucătorul naționalei: „E cel mai bun fotbalist român” + Șumudică a intervenit imediat # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că l-ar dori pe Denis Drăguș la campioana României. Atacantul naționalei e legitimat la Trabzonspor, dar joacă sub formă de împrumut la Eyupspor.Drăguș traversează o perioadă de coșmar. A revenit pe teren sâmbătă seară, după o lună și jumătate de absență cauzată de o accidentare. La două minute după ce a intrat în partida cu Bosnia, a fost eliminat, pentru o lovitură cu piciorul în capul lui Memic. ...
România a pierdut pe terenul Bosniei cu scorul de 1-3. Meciul de la Zenica nu a fost unul ferit de tensiune, iar mai multe evenimente în tribune, dar și în afara acestora. Bosniacii au adresat numeroase insulte rasiste la adresa românilor, iar fanii care au făcut deplasarea au fost blocați de mai multe ori pe drumul spre Zenica de autoritățile din Bosnia. ...
Gigi Becali „l-a tăvălit” pe toate părțile după Bosnia - România: „Ordinar! Vagabond!” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a intervenit telefonic duminică dimineața, la câteva ore după eșecul României de la Zenica, din penultima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. A criticat vehement maniera de arbitraj și a analizat alte aspecte din joc, chiar dacă nu a vrut să vorbească foarte mult despre cum a gândit selecționerul Mircea Lucescu meciul, din respect pentru acesta. ...
Jucătorul cu 60 de meciuri pentru România, remarcă specială: „Noi nu avem așa ceva” » Doi adversari nedoriți la baraj # Gazeta Sporturilor
Dorin Goian (44 de ani), fostul fundaș central al naționalei României, a analizat eșecul cu Bosnia, scor 1-3, din preliminariile CM 2026, în dialog cu Gazeta Sporturilor.Jucătorul cu 60 de meciuri la națională, component al echipei de la EURO 2008, a remarcat gestul făcut de Edin Dzeko după golul de 1-1. Căpitanul Bosniei și-a strâns colegii în jurul lui și le-a transmis câteva cuvinte.Goian consideră că naționala României nu are un lider precum Dzeko. ...
Marcel Răducanu: „M-au dezamăgit Man și Ianis” » Părerea lui despre căderea tricolorilor # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional român Marcel Răducanu, 71 de ani, spune că „nu putem da vina numai pe arbitraj” pentru eșecul tricolorilor în fața Bosniei (1-3).Reprezentativa României l-a impresionat pe Marcel Răducanu în prima repriză a returului cu Bosnia: „Am jucat foarte compact, am contraatacat tăios și am avut destule ocazii ca să intrăm cu un 3-0 la pauză sau 3-1, dacă luăm în calcul și bara lor”. ...
O declarație la nervi a lui Mircea Lucescu pare diagnosticul involuntar al unei campanii în care am jucat un fotbal octogenar, fără vlagă, și în care am căutat ca marii petroliști din Dallas zăcăminte de scuze neprospectate de nimeni până acum. O campanie în care am reușit performanța nu numai să ne facem de râs recurent pe teren, ci și la microfon. ...
Dinamo a pierdut cu 3-0 un meci amical cu Metaloglobus disputat în spatele porților închise la baza de pregătire a „câinilor” la Săftica.Primul gol a fost marcat în prima repriză de către Omar Pasagic. Celelalte două goluri au fost înscrise de Stefan Visic și Huiban din penalty în repriza secundă. Partida a fost arbitrată de Sebastian Colțescu. ...
A antrenat nume uriașe și nu are dubii: „Este fără îndoială cel mai complet din istorie” # Gazeta Sporturilor
Rick Macci (70 de ani), fost antrenor al unor nume precum Andy Roddick, Maria Sharapova și Serena Williams, s-a declarat impresionat de talentul spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 1 ATP), despre care a spus, fără dubii, că este „cel mai complet istorie”.Cu trofeul de numărul unu mondial asigurat și calificat în finala ATP Finals, Carlos Alcaraz traversează un moment excelent al carierei și a adunat laude din toate părțile. ...
Fotbalistul faultat dur de Drăguș, reacție după Bosnia - România: „Alt meci, altă accidentare la cap” # Gazeta Sporturilor
Nikola Katic (29 de ani), fotbalistul faultat extrem de dur de Denis Drăguș, a reacționat după Bosnia - România, scor 3-1, partidă din preliminariile pentru Campionatul Mondial.În minutul 68 Denis Drăguș a fost eliminat, la doar două minute după ce intrase pe teren, pentru o intrare grosolană la Nikola Katic. Fotbalistul român l-a lovit pe jucătorul advers cu piciorul în cap, iar la interviu a fost întrebat „Cum este capul?”, iar acesta a oferit un răspuns amuzant. ...
Decizia luată de FRF, după derapajul rasist din Bosnia: „A fost doar primul pas” # Gazeta Sporturilor
Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că Federația va face memoriu la UEFA după derapajul rasist al bosniacilor la Zenica.Pe tot parcursul meciului pierdut de România cu 1-3 în fața Bosniei s-a auzit „țiganii, țiganii”. Scandările spectatorilor aflați pe stadion la Zenica nu s-au oprit nici după ce aceștia au fost atenționați că meciul poate fi oprit. ...
Bosnia - România 3-1. Bosnia a fost condusă de România cu 1-0 la pauză și a revenit în partea secundă, când a înscris de trei ori, reușind astfel să păstreze șanse reale la calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Totul se va decide la duelul cu Austria, decisiv, meci în care selecționerul Barbarez nu va putea conta pe trei jucători, avertizați sâmbătă, la Zenica. ...
Edin Dzeko, fără milă cu naționala României » Ce a spus după dezastrul „tricolor” de la Zenica # Gazeta Sporturilor
Edin Dzeko (39 de ani), căpitanul naționalei Bosniei, a analizat victoria cu România, 3-1. Atacantul Fiorentinei consideră că echipa lui a meritat pe deplin victoria și a scos în evidență punctele cheie ale partidei de la Zenica.Dzeko a egalat în minutul 49, după ce Bîrligea maracase pentru 1-0 în prima repriză. ...
Bosniacii se laudă cu „cea mai bună repriză pe care am văzut-o vreodată. I-am zdrobit!” # Gazeta Sporturilor
Reprezentativa României a pierdut la Bilino Polje, în fața Bosniei, cu 3-1, după două reprize complet diferite.Jucătorii lui Mircea Lucescu au fost vioara întâi în prima repriză și au intrat în pauză cu 1-0 pe tabelă. După reluare, însă, au căzut inexplicabil, iar Edin Dzeko a egalat repede (min. 49). Ajutați și de arbitrul Michael Oliver, care nu l-a eliminat pe Haris Tabakovic, după lovirea lui Marius Marin (min. ...
Legendara Camilla Herrem a marcat 8 goluri contra lui CSM București, apoi a spus de ce iubește să revină în România: „Mereu mi-a plăcut” # Gazeta Sporturilor
Camilla Herrem a fost cea mai bună marcatoare a meciului pierdut de Sola contra lui CSM București, scor 31-34, în grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin.Camilla Herrem, una dintre cele mai titrate handbaliste din toate timpurile, continuă să ofere lecții de viață. În urmă cu câteva săptămâni, a câștigat cea mai importantă bătălie, cea împotriva cancerului. ...
„Acoperim neputința!” » Dorinel Munteanu, discurs-manifest după dezastrul din Bosnia: „Ce atâtea scuze? Aste e adevărata noastră valoare” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, 57 de ani, liderul de selecții al primei reprezentative, a comentat, într-un intrviu acordat Gazetei Sporturilor, deznodământul partidei cu Bosnia (1-3) din preliminarii, care ne-a spulberat definitiv speranțele pentru locul secund în grupă. „Munti” se declară nedumerit de atitudinea „tricolorilor” și se poziționează categoric: „Ce atâtea alibiuri? Noi doar acoperim neputința!”. ...
Prima reacție de la FRF, după eșecul cu Bosnia » Verdict despre viitorul lui Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit la finalul eșecului cu Bosnia, scor 1-3, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.Oficialul FRF i-a luat apărarea lui Denis Drăguș, jucătorul eliminat la două minute de la intrarea pe teren. Și consideră că naționala a intrat într-o vrie, după rezultatele negative din preliminarii. ...
Naționala de rugby a României a pierdut al doilea meci-test din „Kaufland Games Trilogy” # Gazeta Sporturilor
„Stejarii” au fost învinși de formația Statelor Unite cu 26-18 (16-8), sâmbătă, într-un meci-test disputat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București. În prima partidă din „Kaufland Games Trilogy”, aceștia depășiseră Canada cu 31-21.Naționala de rugby a României a avut un test dificil contra formației Statelor Unite ale Americii, o echipă mai bine clasată în ierarhia mondială. „Stejarii” ocupă locul 21, în timp ce americanii sunt pe 16. ...
Avantajul de care România poate profita, chiar dacă joacă semifinala barajului în deplasare # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Prima reprezentativă a României a cedat sâmbătă seara la Zenica și a ratat orice șansă de a mai termina pe poziția secundă grupa H și de a disputa manșa semifinală a barajului pe teren propriu. Ar putea însă profita de un mic avantaj, în cazul în care se va întâlni cu Ucraina pe 26 martie, iar meciul se va juca pe teren neutru. ...
Gloria Bistrița joacă astăzi în Germania cu Borussia Dortmund , în etapa #8 din Liga Campionilor. Meciul a fost programat la ora 15:00 și va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro. și în direct la TV de Digi Sport 4 și Prima Sport 4.Gloria Bistrița începe returul Ligii Campionilor cu meciul din deplasare de la Dortmund, după ce în etapă precedentă a învins-o chiar pe Borussia, scor 36-32 , în ultima rundă din tur. ...
Mircea Lucescu s-a plâns de condițiile pe care le-a găsit la Zenica, la meciul României cu Bosnia, scor 1-3. Acesta a fost surprins pe un scăunel, la intrarea în vestiare, pe un hol.Selecționerul României s-a legat și de acest aspect în conferința de presă, când s-a certat cu jurnaliștii bosniaci. A transmis că vestiarul a fost prea mic, neavând loc să stea alături de jucători.FOTO. ...
Islam Makhachev l-a învins pe Jack Della Maddalena și continuă să bată recorduri: campion în două divizii, a egalat cea mai lungă serie de victorii în UFC # Gazeta Sporturilor
Islam Makhachev a devenit noul campion UFC la categoria welterweight. La evenimentul UFC 322 din New York, el l-a dominat pe fostul campion Jack Della Maddalena și a câștigat prin decizie unanimă a judecătorilor după cinci runde (scor 50-45).Makhachev a devenit al 11-lea luptător din istoria UFC care deține centura în două categorii de greutate diferite, după ce anterior fusese campion la categoria ușoară.„Acesta este un vis. ...
O nouă zi decisivă în drumul spre Mondial » Două naționale vor obține calificarea # Gazeta Sporturilor
Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă și în această seară, iar cele 8 partide de azi vor fi transmise în format liveTEXT pe GSP.RO. Cristiano Ronaldo și Haaland pot obține biletele pentru turneul nord-american.4 grupe din preliminariile europene pentru Cupa Mondială se vor termina în această seară. Portugalia și Norvegia sunt echipele favorite să obțină calificarea în această seară. ...
Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) vor juca în această seară finala Turneului Campionilor, de la ora 19:00. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3.Campionul en-titre, Jannik Sinner, s-a calificat pentru a treia oară consecutiv în ultimul act de la ATP Finals, după ce l-a învins pe Alex de Minaur (26 de ani, locul 7 ATP) cu 7-5, 6-2. ...
Real i l-a promis pe Wirtz lui Xabi! Suma pe care e dispusă să i-o plătească lui Liverpool # Gazeta Sporturilor
Florian Wirtz, 22 de ani, a fost transferat în vară de Liverpool, de la Bayer Leverkusen, dar nu dă satisfacție și Real Madrid e gata să-l ia, dar pentru o sumă mult mai mică decât cea achitată de englezi.Criza de formă pe care o traversează Florian Wirtz îi afectează nu doar adaptarea la rigorile Premier League, ci și evoluțiile la naționala Germaniei. ...
Rezerva lui Man la PSV a marcat împotriva României și a reacționat: „Am dat gol din instinct” # Gazeta Sporturilor
România a fost învinsă dramatic de Bosnia, 1-3, deși a avut 1-0 la pauză. Gazdele au întors scorul în repriza secundă, iar „tricolorii” nu mai au șanse la locul 2 în grupa pentru CM 2026. Esmir Bajraktarevic (20 de ani), colegul lui Dennis Man de la PSV, a marcat golul 3 pentru bosniaci, stabilind rezultatul final al duelului. După meci, tânăra speranță a fotbalului din Bosnia a vorbit despre reușită. ...
Presa din Bosnia a dat de pământ cu Mircea Lucescu » Cum a fost numit selecționerul României # Gazeta Sporturilor
Presa din Bosnia a fost extrem de dură cu Mircea Lucescu, selecționerul României, după meciul de la Zenica, încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1.Mircea Lucescu a criticat în termeni duri condițiile de la Zenica și tratamentul primit din partea gazdelor. Fanii Bosnieni au strigat constant „Țiganii, țiganii” pe parcursul partidei, iar presa locală l-a înțepat pe selecționer pentru declarațiile făcute după partidă. ...
Scandal uriaș în grupa României, înainte de meciul decisiv: selecționerul a ieșit la atac # Gazeta Sporturilor
Bosnia și Austria se vor lupta pentru primul loc în grupa României. Înainte de partida din ultima etapă a grupei H din preliminariile pentru CM 2026, a izbucnit un conflict între cele două naționale.Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, îi acuză pe austrieci de sabotaj în cazul lui Emir Karic. Mijlocașul lui Sturm Graz e născut la Linz și a jucat pentru Austria la tineret. La echipa mare nu a apucat să debuteze. ...
Faptul că Mircea Lucescu dă vina de 50 de ani pe arbitraje, chiar și-n meciuri cu Barcelona, nu e de mirare, mai rău este că jucătorii au început cu aceeași placă, pentru a-și acoperi incompetența.Nu există ceva mai ridicol decât România care pierde cu 3-1, într-un meci în care Bosnia a făcut exact cât trebuia pentru a-și lua punctele, iar noi ieșim din nou, programatic, cu textul învățat pe de rost, predat o viață de Mircea Lucescu. ...
Ciprian Marica, contrariat după conferința lui Lucescu: „Nu mă miră că nu-și asumă” + Două întrebări pentru selecționer # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, fostul internațional, ar fi vrut să audă explicații de la selecționerul Mircea Lucescu pentru prestația României din repriza a doua cu Bosnia, scor 1-3.Invitat la GSP Live Special, Marica a analizat eșecul României, apoi a comentat discursul lui Lucescu. În conferința de presă de la Zenica, selecționerul s-a certat cu jurnaliștii bosniaci. ...
Fotbalistul argentinian Jonathan Smith a fost operat de urgență după ce, în timpul unei încăierări, agresorul i-a înfipt o cheie de Chevrolet Zafira în craniu.Vedeta lui General Lamadrid, Jonathan Smith, a suferit oribila rană miercuri, la Berazategui, Argentina, în timpul unui meci de fotbal feminin.Jucătorul în vârstă de 35 de ani se afla în tribună, de unde urmărea evoluția fiicei sale într-un meci al echipei Under-16 a clubului. ...
Eric Cantona l-a „mitraliat” pe proprietarul de la Manchester United: „A distrus stilul creat de Ferguson” # Gazeta Sporturilor
Eric Cantona, legenda celor de la Manchester United, a lansat un atac dur la adresa proprietarului „diavolilor roșii”, Sir Jim Ratcliffe, exprimându-și dezamăgirea față de modul în care este condus clubul și a dezvăluit relațiile reci dintre ei.Fostul star francez a subliniat că a propus să ajute clubul englez, dar s-a lovit de indiferența noului proprietar. ...
Fostul șef din Superliga a refăcut puzzle-ul și a atins punctul-cheie la primele ore ale dimineții: „Am înfrânt cu 1-11” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Marcel Pușcaș (65 de ani), fostul președinte al celor de la FCU Craiova, nu mai este implicat direct în fotbal, după ce s-a despărțit de Ceahlăul Piatra Neamț, ultimul club la care a activat, dar continuă să urmărească ce se întâmplă în fenomen și duminică dimineața, încă de la primele ore, a comentat pe seama eșecului suferit la Zenica. ...
FINALA barajului pentru Cupa Mondială s-ar putea juca la București: Ungaria, Kosovo sau Bosnia, printre posibilele adversare # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. „Tricolorii” au ratat sâmbătă seara o șansă uriașă de a intra în cărți pentru locul al doilea și de a-și facilita traseul de la barajul pentru Mondial. Acum, elevii lui Lucescu sunt siguri că vor termina pe poziția a treia această grupă, unde Austria și Bosnia vor lupta pentru primul loc, indiferent de ceea ce se va întâmpla la meciurile de marți, ultimele din preliminarii. ...
Spania poate rata calificarea directă la Mondial! Scenariul care ar trimite-o în play-off # Gazeta Sporturilor
Campioana Europei, Spania, a învins în Georgia cu 4-0, iar marți, în ultima etapă a preliminariilor, joacă împotriva Turciei la Sevilla.Spania chiar a fost o „furia roja” în aceste preliminarii. În Georgia, 4-0, și-a extins seria la 5 victorii din tot atâtea partide disputate și conduce în clasamentul grupei E preliminare cu 15 puncte și un golaveraj senzațional: 19-0. ...
Imagini dure! Fanii români au fost bătuți de Armată în Bosnia » Motivul care a generat haosul în peluză # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Meciul de la Zenica nu a fost unul ferit de tensiune, existând risc mare în jurul partidei care s-a terminat în favoarea gazdelor. Autoritățile au fost în alertă, iar pregătirile au fost aproape ca pe front, într-o atmosferă de război. Ultrașii români care au mers alături de echipă au avut de suferit în finalul meciului, după ce au scandat „Serbia, Serbia”. ...
„Dușmanul” României are nevoie de 6-0 pentru calificarea la Mondial! În caz contrar, ar putea juca împotriva noastră în FINALA barajului # Gazeta Sporturilor
Reprezentativa statului Kosovo, națională împotriva căreia atunci când România a jucat a apărut și scandalul, are șansa să de califice direct la Campionatul Mondial din 2026, după ce a câștigat sâmbătă în deplasare cu Slovenia, scor 2-0.În acest moment, în Grupa B, Kosovo este pe locul secund, cu 10 puncte, trei mai puține decât liderul Elveția, care are 13, care a bătut sâmbătă naționala din Suedia, scor 4-1. ...
Internațional german cu mamă româncă, amendat pentru deținere ilegală de arme! Suma, XXL # Gazeta Sporturilor
Jucătorul Borussiei Dortmund și al reprezentativei Germaniei, Karim Adeyemi, a intrat în vizorul poliției. A reușit să scape de închisoare și nu va avea cazier judiciar. Karim Adeyemi și partenera sa, rappera elvețiană Loredana Zefi, au fost acuzați de poliția germană de deținere ilegală de arme de foc, după ce, acum un an, au fost găsite asupra lor un pumn de alamă și o armă cu electroșocuri (Taser). ...
Bosnia - România 3-1. Alex Chipciu (36 de ani), fundașul stânga al naționalei, a venit extrem de dezamăgit după eșecul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, neexplicându-și cum a fost posibil ca „tricolorii” să piardă acest meci. ...
