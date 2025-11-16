ȘOCUL din Ungaria modifică lista adversarilor României pentru barajul de Mondial!

18:40

Ungaria a ratat cum nu se putea mai dramatic prezența la barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Irlanda i-a bătut la Budapesta, 3-2, cu un gol în minutul 90+6, lăsându-i acasă pe vecini. Maghiarii aveau nevoie doar de un egal pe teren propriu pentru a merge la barajul din martie, unde ar fi fost în prima urnă valorică și ar fi putut da de România. Troy Parrott, atacantul de la AZ Alkmaar, a reușit un hat-trick, ultimul gol fiind marcat chiar în minutul 90+6. ...