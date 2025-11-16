De ce finala dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner a fost întreruptă timp de 12 minute » Dialogul purtat la mijlocul terenului

20:00

Paul Codrea, 44 de ani, i-a analizat pe tricolori și a ajuns la idee că „atât s-a putut, ăștia suntem de vreo zece ani încoace”. De ce nu ar fi de acord cu schimbarea selecționerului și face o comparație între cele două loturi, România și Bosnia: „Noi prin Turcia, China și Arabia, ei în Italia, Spania și Germania”Pierdem calificări pe bandă rulantă de ani buni și eșuăm în tentativa de a ajunge din nou - cel puțin direct - la un turneu final de Campionat ...