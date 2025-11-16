Eliminat împotriva Irlandei, Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj naționalei în ziua meciului decisiv

10:10

Faptul că Mircea Lucescu dă vina de 50 de ani pe arbitraje, chiar și-n meciuri cu Barcelona, nu e de mirare, mai rău este că jucătorii au început cu aceeași placă, pentru a-și acoperi incompetența.Nu există ceva mai ridicol decât România care pierde cu 3-1, într-un meci în care Bosnia a făcut exact cât trebuia pentru a-și lua punctele, iar noi ieșim din nou, programatic, cu textul învățat pe de rost, predat o viață de Mircea Lucescu. ...