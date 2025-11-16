Incident șocant în București: O fată de 13 ani, agresată sexual în liftul blocului în care locuiește
MainNews.ro, 16 noiembrie 2025 18:50
Un bărbat în vârstă de 50 ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după ce, vineri seara, ar fi agresat sexual o fată de 13 ani în liftul blocului în care aceasta locuiește, din Sectorul 3, și i-ar fi sustras bunurile personale sub amenințarea cu violența. Mama minorei a alertat autoritățile prin apelul de urgență … Articolul Incident șocant în București: O fată de 13 ani, agresată sexual în liftul blocului în care locuiește apare prima dată în Main News.
• • •
Acum o oră
18:50
Acum 4 ore
17:00
Adrian Țuțuianu, fost ministru PSD al apărării, ar putea prelua șefia Autorității Electorale # MainNews.ro
Fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu a anunțat, duminică, pe Facebook, că și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente (AEP). Adrian Țuțuianu a precizat că a demisionat, joi din PSD. „La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). … Articolul Adrian Țuțuianu, fost ministru PSD al apărării, ar putea prelua șefia Autorității Electorale apare prima dată în Main News.
16:40
Ludovic Orban, mesaj către magistrați: „Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor” # MainNews.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală şi a precizat că poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor în legătură cu această situaţie este complet nerezonabilă. El mai spune că, dacă nu sunt acceptate aceste condiţii, atunci se poate încerca, printr-o revizuire a Constituţiei, impunerea … Articolul Ludovic Orban, mesaj către magistrați: „Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor” apare prima dată în Main News.
16:40
Un fost securist apropiat de clanul Firea – Pandele intră în cursa pentru Primăria Capitalei # MainNews.ro
Fostul acționar al cluburilor de fotbal Dinamo și Universitatea Craiova, Gigi Nețoiu, și-a depus duminică candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. Venit la sediul Biroului Electoral al Municipiului București însoțit de Romică Țociu, Cornel Palade, Gheorghe Gheorghiu și de o fanfară, Nețoiu a fost la un pas de altercație cu activistul Marian „Ceaușescu”. … Articolul Un fost securist apropiat de clanul Firea – Pandele intră în cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
15:10
Ministrul sănătăţii propune mutarea intervenţiilor stomatologice cu anestezie generală în spitalele, după moartea fetiței de 2 ani # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să fie realizate şi în spitalele publice, pe fondul tragediei în care o fetiţă de doi ani a murit după o procedură la o clinică neautorizată din Bucureşti. Rogobete a anunţat că vrea extinderea posibilităţii ca intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special cele efectuate sub anestezie generală, … Articolul Ministrul sănătăţii propune mutarea intervenţiilor stomatologice cu anestezie generală în spitalele, după moartea fetiței de 2 ani apare prima dată în Main News.
14:00
Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie # MainNews.ro
Duminică, un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu, unde locuia cu chirie. El s-ar fi împușcat cu arma din dotare. La sediul Secției de Poliție Rurală nr.4 Ghimpați, județul Giurgiu, s-a prezentat, duminică, în jurul orei 11, o femeie, care a sesizat faptul că tânărul de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon. Imediat, la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au descoperit faptul că tânărul s-ar fi împușcat cu arma, în zona capului. Cercetările sunt preluate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru a se stabili toate împrejurările în care decesul a survenit. Mai multe detalii pe Gândul.ro. Articolul Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
12:40
Eugen Teodorovici își depune duminică, 16 noiembrie, candidatura independentă pentru Primăria Capitalei, evenimentul fiind programat la ora 13:00 la Biroul Electoral al Municipiului București. Fostul ministru de finanțe își depune oficial dosarul de candidatură pentru funcția de Primar General al Municipiului București, la sediul BEM din strada Batiștei nr. 13. După înregistrarea candidaturii, Teodorovici va … Articolul Eugen Teodorovici își depune candidatura la Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
11:00
10:30
Ieri
18:00
Sondaj CURS: Daniel Băluţă conduce în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă și Ciucu, la egalitate # MainNews.ro
Daniel Băluţă (PSD) conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei cu 27%, urmat de Cătălin Drulă (USR) şi Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 22%, potrivit unui sondaj CURS realizat între 3 şi 14 noiembrie. Traficul rutier este considerat principala problemă a oraşului, iar Traian Băsescu este perceput drept cel mai performant fost primar general. … Articolul Sondaj CURS: Daniel Băluţă conduce în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă și Ciucu, la egalitate apare prima dată în Main News.
15:20
Dispută pe Facebook între Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu / Candidatul PNL și-a șters postarea # MainNews.ro
Propunerea lui candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, de a instala 300 de camere rutiere omologate a generat vineri o dispută cu reprezentantul PNL, Ciprian Ciucu, care şi-a şters ulterior postarea în care răspundea iniţiativei. Cătălin Drulă a prezentat un sistem de camere omologate MAI pentru sancţionarea automată a vitezei, trecerilor pe roşu şi … Articolul Dispută pe Facebook între Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu / Candidatul PNL și-a șters postarea apare prima dată în Main News.
14:00
Marius Isăilă, fostul senator PSD care dorea să cumpere influența ministrului apărării, cere arest la domiciliu # MainNews.ro
Dosarul Mită la MApN se complică. Fostul senator Marius Isăilă a susținut în fața instanței că procurorii DNA nu au suficiente probe și că interceptările din dosar ar fi trunchiate. Pronunțarea deciziei în acest dosar sensibil a fost amânată pentru marți. Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar … Articolul Marius Isăilă, fostul senator PSD care dorea să cumpere influența ministrului apărării, cere arest la domiciliu apare prima dată în Main News.
13:30
Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: „Oamenii vor vota rezultate” # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, proaspăt ales în funcția de președinte al PSD București, şi-a depus sâmbătă candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. Daniel Băluţă a ajuns sâmbătă la Biroul Electoral Municipal pentru a-şi depune oficial candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti. A fost însoţit de membri ai Partidului Social Democrat, între care secretarul … Articolul Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: „Oamenii vor vota rezultate” apare prima dată în Main News.
12:00
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a raportat în primele nouă luni un profit net în scădere cu 34%, la 2,314 miliarde lei, de la 3,532 miliarde lei în perioada similară de anul trecut. Potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), producţia de energie electrică netă a fost … Articolul Profitul net al Hidroelectrica a scăzut în primele nouă luni cu 34% apare prima dată în Main News.
10:40
Afaceristul Nelu Iordache, fondatorul companiei aviatice Blue Air, a fost condamnat la 18 ani și o lună de închisoare, după ce Tribunalul București a adăugat o nouă pedeapsă pentru fapte de corupție la condamnările deja existente, relatează Agerpres. Decizia nu este definitivă. Tribunalul București a anunțat vineri o nouă sentință în cazul lui Nelu Iordache, … Articolul Afaceristul Nelu Iordache, condamnat la 18 ani de închisoare apare prima dată în Main News.
14 noiembrie 2025
21:50
Bolojan anunță un nou val de concedieri: 10% din administrația centrală: „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că reforma din adiminstrația locală și centrală trebuie aplicată cât mai repede. Începând cu 2026, vor fi implementate mai multe concedieri în aparatul de stat, iar sănatatea și educația au fost incluse pe ceea ce premierul a numit „lista neagră” a instituțiilor vizate de reforma personalului. Ilie Bolojan a explicat, vineri, la Radio … Articolul Bolojan anunță un nou val de concedieri: 10% din administrația centrală: „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort” apare prima dată în Main News.
21:00
Protest în fața Instanței supreme. Mai multe organizații civice cer demiterea Liei Savonea, acuzând capturarea justiției # MainNews.ro
Mai multe organizații civice protestează vineri seară în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție și cer demiterea președintei instanței supreme, Lia Savonea. Manifestanții o acuză pe șefa ÎCCJ că a slăbit lupta anticorupție, a transformat Consiliul Superior al Magistraturii într-un instrument politic și a ignorat în repetate rânduri opiniile magistraților, prin decizii puternic contestate … Articolul Protest în fața Instanței supreme. Mai multe organizații civice cer demiterea Liei Savonea, acuzând capturarea justiției apare prima dată în Main News.
20:40
Anca Alexandrescu și-a depus vineri candidatura pentru Primăria Capitalei, fiind susținută de o alianță politică formată din AUR, PNȚCD, Forța Alternativă pentru România (FAR) și alte formațiuni. „A venit momentul să mă implic și să fac mai mult. Am experiență în administrația locală și centrală și cunosc în profunzime statul român. Știu unde trebuie îndreptate … Articolul Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei apare prima dată în Main News.
19:30
O dronă rusească a violat spațiul aerian al României. Ambasadorul rus la București, convocat de MAE # MainNews.ro
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe, unde autoritățile române i-au prezentat dovezi privind încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. MAE a transmis că vehiculul aerian fără pilot aparținea forțelor militare ale Rusiei și a fost implicat în … Articolul O dronă rusească a violat spațiul aerian al României. Ambasadorul rus la București, convocat de MAE apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Un senator ales pe listele SOS România, suspectat că a furat un rucsac din recepția unui hotel # MainNews.ro
Un senator ales pe listele SOS România este cercetat pentru furt după ce ar fi luat un rucsac uitat de un bărbat în recepția unui hotel din Piatra Neamț. Rucsacul, care conținea o tabletă și o sumă de bani, a fost găsit ulterior în portbagajul mașinii cu care se deplasa parlamentarul, potrivit unor surse apropiate … Articolul Un senator ales pe listele SOS România, suspectat că a furat un rucsac din recepția unui hotel apare prima dată în Main News.
17:40
Un judecător CSM îi compară pe organizatorii protestului împotriva Liei Savonea cu Hitler, Stalin, Mao și Chávez # MainNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a lansat un atac dur la adresa organizațiilor civice care pregătesc un protest împotriva Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Într-o postare pe Facebook, Ene susține că manifestul inițiatorilor ar fi inspirat din metodele folosite de Hitler, Stalin, Mao Zedong sau Hugo … Articolul Un judecător CSM îi compară pe organizatorii protestului împotriva Liei Savonea cu Hitler, Stalin, Mao și Chávez apare prima dată în Main News.
16:40
Ambasada Ucrainei dezminte zvonurile privind reducerea școlilor românești din Cernăuți # MainNews.ro
Ambasada Ucrainei la București a dezmințit recent informațiile privind o presupusă reducere a numărului de instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, calificând aceste afirmații drept un „mit”. Această clarificare vine în contextul unor îngrijorări exprimate de comunitatea românească din Ucraina și al demersurilor diplomatice inițiate de Ministerul Educației din România. … Articolul Ambasada Ucrainei dezminte zvonurile privind reducerea școlilor românești din Cernăuți apare prima dată în Main News.
16:30
Traian Berbeceanu obține 200.000 de euro daune morale de la statul român pentru dosarul „fabricat” # MainNews.ro
Fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, Traian Berbeceanu, a câștigat vineri, în primă instanță, un proces împotriva statului român și va primi 200.000 de euro despăgubiri morale, precum și daune materiale în valoare de 152.252 de lei. Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Hunedoara, însă nu este definitivă și poate fi … Articolul Traian Berbeceanu obține 200.000 de euro daune morale de la statul român pentru dosarul „fabricat” apare prima dată în Main News.
15:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că în următoarele două săptămâni vor începe discuțiile privind bugetul de anul viitor. „În următoarele două săptămâni va începe discuția pe buget. Trebuie să spunem deschis: bugetul va fi promovat în momentul în care pachetele pe care se bazează un buget predictibil vor fi adoptate. Și dacă nu le … Articolul Ilie Bolojan anunță începerea discuțiilor pentru bugetul pe 2026 apare prima dată în Main News.
15:10
Avarie la rețeaua de gaze în Sectorul 5. Alimentarea a fost oprită, iar trei imobile au fost evacuate # MainNews.ro
Distrigaz Sud Rețele a anunțat apariția unei avarii la rețeaua de gaz din Sectorul 5, pe strada General Medic Demosthen N. Atanase. Incidentul s-a petrecut în urma unor lucrări efectuate în zonă de către Apa Nova. Având în vedere situația, alimentarea cu gaz a fost oprită pe mai multe străzi, iar trei imobile au fost … Articolul Avarie la rețeaua de gaze în Sectorul 5. Alimentarea a fost oprită, iar trei imobile au fost evacuate apare prima dată în Main News.
15:10
Partidul condus de Ilie Bolojan a decis să o susțină pe Adriana Săftoiu pentru a deveni Președinte Director General al TVR. Propunerea a fost făcută în BEX al PNL. Potrivit altor surse, în CA al TVR mai este susținut din partea PNL și Radu Carp. Fostul PDG al TVR de pe vremea lui Klaus Iohannis – … Articolul Adriana Săftoiu a fost nominalizată de Ilie Bolojan pentru funcția de director TVR apare prima dată în Main News.
15:10
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că, potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei fetiței decedate într-o clinică stomatologică, moartea a survenit în timpul intervenției dentare, pe fondul unei patologii cronice preexistente complexe. Incidentul a avut loc joi, când polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire … Articolul Parchetul anunță primele concluzii în cazul fetiței decedate după anestezie apare prima dată în Main News.
14:40
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat vineri că BNR și Guvernul lucrează împreună pentru a evita intrarea economiei în recesiune, în condițiile în care corecțiile fiscale reduc cererea internă și încetinesc activitatea economică. Isărescu a precizat că banca centrală păstrează actuala rată a dobânzii de politică monetară pentru a nu amplifica declinul … Articolul Mugur Isărescu, despre evoluția negativă a economiei: „Încercăm să evităm recesiunea” apare prima dată în Main News.
14:10
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat desemnarea a patru grupuri europene de extremă stângă drept organizații teroriste. Printre acestea se numără Antifa Ost din Germania și Frontul Revoluționar Internațional din Italia, relatează Euronews. Măsura a fost luată ca parte a represiunii președintelui Donald Trump împotriva extremei stângi în urma asasinării activistului conservator … Articolul SUA au desemnat patru grupuri antifasciste din Europa drept organizații teroriste apare prima dată în Main News.
14:00
Guvernul propune lichidarea companiilor de stat cu pierderi constante: CFR Marfă, pe listă # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregătește lichidarea unor companii de stat care înregistrează pierderi constante și care reprezintă „o gaură neagră” pentru finanțele publice. Șeful Executivului a precizat că săptămâna viitoare va fi comunicată o listă cu companiile vizate, fără a dezvălui toate numele, menționând însă că CFR Marfă, care raportează pierderi semnificative … Articolul Guvernul propune lichidarea companiilor de stat cu pierderi constante: CFR Marfă, pe listă apare prima dată în Main News.
12:40
Polonia a anunțat redeschiderea pe 17 noiembrie a două puncte de trecere a frontierei cu Belarus # MainNews.ro
Oficialii din Polonia au anunțat redeschiderea pe 17 noiembrie a două puncte de trecere a frontierei cu Belarus. Acestea fuseseră închise drept reacție la exercițiul militar Zapad 2025 organizat de către Rusia și Belarus, precum și la incursiunile cu drone în spațiul aerian al Poloniei, relatează Reuters. Autoritățile de la Varșovia au declarat pe 30 … Articolul Polonia a anunțat redeschiderea pe 17 noiembrie a două puncte de trecere a frontierei cu Belarus apare prima dată în Main News.
12:40
Război Rusia-Ucraina: Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Novorossiisk, Rusia răspunde si atacă Kievul # MainNews.ro
Conflictul dintre Rusia și Ucraina a fost recent marcat de un val de atacuri reciproce, cu Ucraina vizând infrastructura portuară și petrolieră din Novorossisk, în Rusia, iar Moscova ripostând cu un atac amplu asupra capitalei ucrainene, Kiev, și a regiunii înconjurătoare. Autoritățile ucrainene au confirmat desfășurarea unui atac cu drone asupra infrastructurii portuare și petroliere … Articolul Război Rusia-Ucraina: Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Novorossiisk, Rusia răspunde si atacă Kievul apare prima dată în Main News.
11:40
Clinica stomatologică oferă prima reacție după decesul copilei de doi ani în urma anesteziei. Ministrul Sănătății anunță trimiterea Corpului de Control # MainNews.ro
Reprezentanții clinicii stomatologice din Sectorul 3 au transmis că sunt devastați de tragedia petrecută joi, când o fetiță de doi ani a decedat după ce a intrat în stop cardio-respirator în urma unei anestezii. Ei au adăugat că în cei 11 ani de activitate aceeași echipă a realizat 1700 de astfel de intervenții, nefiind înregistrat … Articolul Clinica stomatologică oferă prima reacție după decesul copilei de doi ani în urma anesteziei. Ministrul Sănătății anunță trimiterea Corpului de Control apare prima dată în Main News.
11:30
Un colet suspect descoperit într-o intersecție intens circulată din Sibiu, în dimineața de 14 noiembrie 2025, a declanșat o alertă care a dus la restricționarea parțială a traficului și la intervenția rapidă a forțelor de ordine. Autoritățile au gestionat situația conform procedurilor, iar verificările ulterioare au confirmat că nu exista niciun pericol pentru populație. Apelul … Articolul Alertă în Sibiu: Pachet suspect descoperit într-o intersecție aglomerată apare prima dată în Main News.
10:40
Economia României a înregistrat o scădere în termeni reali în trimestrul III al anului 2025, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Potrivit datelor INS, Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025, pe seria ajustată sezonier. Cu toate acestea, comparativ cu … Articolul INS: Economia României a scăzut în trimestrul III cu 0,2%, faţă de trimestrul II apare prima dată în Main News.
10:30
Nouă escaladare a tensiunilor dintre SUA și Venezuela. Kaja Kallas și Marco Rubio au avut un schimb dur de replici referitor la situația din Caraibe # MainNews.ro
Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat lansarea operațiunii militare „Lancea Sudului”, care vizează „narcoteroriștii” din emisfera vestică. Startul operațiunii are loc într-un moment de creștere a tensiunilor dintre SUA și Venezuela, în contextul atacurilor armatei americane asupra mai multor bărci care navigau în apele internaționale din Caraibe. Escaladarea situației din regiune a … Articolul Nouă escaladare a tensiunilor dintre SUA și Venezuela. Kaja Kallas și Marco Rubio au avut un schimb dur de replici referitor la situația din Caraibe apare prima dată în Main News.
10:20
Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: Ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie privind pensiile magistraților # MainNews.ro
Discuțiile recente de la Palatul Cotroceni privind proiectul de lege pentru reglementarea pensiilor magistraților nu au condus la o soluție agreată, conform declarațiilor premierului Ilie Bolojan. Premierul a subliniat discrepanța majoră dintre pensiile magistraților și pensia medie națională, avertizând asupra riscurilor demografice viitoare pentru sustenabilitatea sistemului de pensii din România. Premierul Ilie Bolojan a anunțat … Articolul Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: Ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie privind pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
09:10
O fetiță de doi ani a decedat după ce a intrat în stop cardio-respirator la un cabinet stomatologic # MainNews.ro
O fetiță de doi ani a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Bucureștiului. În urma tragediei polițiștii au deschis o anchetă. Ea se afla la cabinetul stomatologic împreună cu mama sa, în vederea efectuării a două intervenții pentru carii. Fetița a fost anesteziată parțial și, … Articolul O fetiță de doi ani a decedat după ce a intrat în stop cardio-respirator la un cabinet stomatologic apare prima dată în Main News.
13 noiembrie 2025
22:00
Germania reduce ajutoarele sociale pentru ucraineni. Peste 80.000 de refugiați sunt afectați # MainNews.ro
Cetățenii ucraineni care sosesc în Germania după 1 aprilie 2025 vor fi considerați solicitanți de azil și nu refugiați de război, cu un sprijin financiar corespunzător mai mic din partea statului, informează publicația Bild. Guvernul german a convenit că ucrainenii care sosesc în țară după 1 aprilie 2025 nu vor mai primi alocația Bürgergeld și vor … Articolul Germania reduce ajutoarele sociale pentru ucraineni. Peste 80.000 de refugiați sunt afectați apare prima dată în Main News.
21:20
Președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților a returnat bolidul de 140.000 de euro cumpărat de la un magazin sătesc # MainNews.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat controlul la magazinul sătesc din județul Gorj deținut de deputatul PSD Mihai Weber, actualul președinte al Comisiei de Apărare, și l-a obligat pe acesta să returneze un Mercedes AMG GLE 53, mașină de lux achiziționată de firma sa, relatează Hotnews.ro. Mașina fusese cumpărată în această vară de firma … Articolul Președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților a returnat bolidul de 140.000 de euro cumpărat de la un magazin sătesc apare prima dată în Main News.
20:10
Fostul premier Viorica Dăncilă a vizitat un târg tehnologic la Beijing, unde s-a pozat alături de câțiva roboți umanoizi. „Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea … Articolul Viorica Dăncilă a efectuat o nouă vizită în China apare prima dată în Main News.
18:30
România obţine la Bruxelles aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit # MainNews.ro
România a primit joi, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) de la Bruxelles, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit. Țara noastră a fost reprezentată la întâlnire de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat că decizia vine după „o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic și instituțional cu Comisia … Articolul România obţine la Bruxelles aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit apare prima dată în Main News.
16:30
Danemarca, ținta unui atac cibernetic revendicat de hackeri proruși: Site-uri guvernamentale și o companie din industria apărării, afectate # MainNews.ro
Un atac cibernetic, revendicat de un grup de hackeri proruși, a vizat joi diverse instituții guvernamentale daneze și o companie din industria apărării, provocând perturbări. Incidentul vine în contextul unor atacuri similare recente și al sprijinului Danemarcei pentru Ucraina. Joi, Danemarca a fost ținta unui atac cibernetic de tip DDoS, care a afectat site-uri ale … Articolul Danemarca, ținta unui atac cibernetic revendicat de hackeri proruși: Site-uri guvernamentale și o companie din industria apărării, afectate apare prima dată în Main News.
15:40
Președintele Nicușor Dan i-a transmis un mesaj omologului său francez, Emmanuel Macron, la comemorarea a 10 ani de la atentatul terorist din Paris. Șeful statului a subliniat importanța construirii de societăți mai sigure și mai tolerante. „Astăzi comemorăm 10 ani de la atentatele tragice de la Bataclan, de la Stade de France și de pe … Articolul 10 ani de la atentatul terorist din Paris. Ce mesaj a transmis Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
14:30
Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au susținut declarații de presă. Premierul moldovean: „România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat partener al Moldovei” # MainNews.ro
Prim-miniștrii României și Republicii Moldova, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu, au susținut declarații de presă la finalul discuțiilor oficiale dintre delegațiile celor două țări. Liderul guvernului de la Chișinău a subliniat importanța României pentru statul vecin. Ilie Bolojan: „Aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune, în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă … Articolul Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au susținut declarații de presă. Premierul moldovean: „România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat partener al Moldovei” apare prima dată în Main News.
14:20
Noi numiri în echipa prezidențială: Sorin Costreie, consilier pe educație, Vlad Voiculescu, consilier onorific # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat o serie de decrete prin care a numit noi membri în echipa sa, inclusiv pe Sorin Costreie în funcția de consilier prezidențial pe educație și pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în calitate de consilier onorific. Aceste numiri au fost oficializate joi, 13 noiembrie 2025, conform informațiilor transmise … Articolul Noi numiri în echipa prezidențială: Sorin Costreie, consilier pe educație, Vlad Voiculescu, consilier onorific apare prima dată în Main News.
13:40
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, duminică, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Maestrul Horia Moculescu, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi compozitori ai muzicii uşoare româneşti, s-a stins din viaţă la data de … Articolul Compozitorul Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, la Cimitirul Bellu apare prima dată în Main News.
13:30
BNR: Datoria externă a României a crescut cu aproape 18 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025 # MainNews.ro
Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni ale acestui an cu 17,773 miliarde de euro, ajungând la 221,283 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Conform raportului BNR, datoria externă pe termen lung a însumat la 30 septembrie 2025 174,027 miliarde de euro, reprezentând 78,6% din … Articolul BNR: Datoria externă a României a crescut cu aproape 18 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025 apare prima dată în Main News.
13:30
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, intervine în cazul străzilor construite peste magistralele Transgaz din Sectorul 3 # MainNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a intervenit în scandalul drumurilor construite de Primăria Sectorului 3 peste conductele Transgaz, convocând o ședință cu instituțiile implicate pentru clarificarea situației și prezentarea documentelor necesare. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu situația drumurilor construite de Primăria Sectorului 3 peste conductele Transgaz, fără avizele necesare. … Articolul Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, intervine în cazul străzilor construite peste magistralele Transgaz din Sectorul 3 apare prima dată în Main News.
13:20
Emmanuel Macron ia parte la ceremoniile de comemorare a 10 ani de la atacul terorist din Paris # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și primara Parisului, Anne Hidalgo, iau parte la ceremoniile de comemorare a 10 ani de la sângerosul atac terorist din capitala franceză. 132 de persoane au murit în urma atacurilor cu arme și bombe lansat de mai mulți teroriști afiliați grupării Statul Islamic, relatează Euronews. Emmanuel Macron și Anne Hidalgo se … Articolul Emmanuel Macron ia parte la ceremoniile de comemorare a 10 ani de la atacul terorist din Paris apare prima dată în Main News.
