Băsescu o desființează pe Anca Alexandrescu: „A mâncat din mâna lui Dragnea. Spre deosebire de ea, Georgescu e inteligent”
Adevarul.ro, 16 noiembrie 2025 22:15
Traian Băsescu a vorbit despre lipsa șanselor Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, explicând de ce nu o consideră o candidată credibilă și de ce, în opinia sa, „escrocheria suveranistă” începe să se destrame.
Acum 5 minute
22:45
Nicușor Dan explică gafele de protocol și vorbește despre viața la Cotroceni: „Dacă aș vrea să dorm aici, probabil că aș putea” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a vorbit duminică, 16 noiembrie, despre gafele de protocol, afirmând despre cea făcută la Timișoara că nu vede "niciun fel de greșeală".
22:45
Vladimir Putin joacă „ultimul pariu” înainte ca iarna să-i prindă soldații într-un oraș în ruine # Adevarul.ro
Armata lui Vladimir Putin mai are doar câteva săptămâni pentru a obține o victorie „simbolică” într-un oraș-cheie din estul Ucrainei, altfel mii de militari vor fi nevoiți să înfrunte o iarnă care, în acea regiune, poate deveni mortală.
Acum 30 minute
22:30
Băsescu condamnă scandările rasiste de la meciul cu Bosnia: „Mă doare sufletul. Avem cea mai proastă imagine în Europa” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, 16 noiembrie, că „îl doare sufletul” după înfrângerea cu 3-1 în Bosnia și a condamnat scandările rasiste, avertizând totodată asupra imaginii tot mai proaste a României în Europa
Acum o oră
22:15
Băsescu o desființează pe Anca Alexandrescu: „A mâncat din mâna lui Dragnea. Spre deosebire de ea, Georgescu e inteligent” # Adevarul.ro
Traian Băsescu a vorbit despre lipsa șanselor Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, explicând de ce nu o consideră o candidată credibilă și de ce, în opinia sa, „escrocheria suveranistă” începe să se destrame.
22:00
Horoscop luni, 17 noiembrie. Taurii se pot lăsa conduși de emoții, Peștii sunt sfătuiți să nu semneze niciun contract # Adevarul.ro
Horoscopul zilei de luni, 17 noiembrie 2025, vine cu energii mixte pentru toate semnele zodiacale. Lorina, astrologul Click!, a realizat predicții complete pentru fiecare zodie.
22:00
Cele mai populare nume de bebeluși în 2025. Influențele din seriale, muzică și TikTok rescriu clasamentul # Adevarul.ro
Cultura pop influențează puternic alegerile părinților în 2025. Serialele, muzica, literatura și sportul împing nume noi în topurile pentru bebeluși, aducând schimbări notabile în clasamentul preferințelor.
Acum 2 ore
21:45
Nicușor Dan tranșează problema pensiilor speciale ale magistraților: „Întrebarea este cu cât le scădem” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public, din ultimul timp: pensiile speciale ale magistraților. Șeful statului a explicat cum vede rezolvarea blocajului generat de reforma pensiilor.
21:30
Nicușor Dan nu este îngrijorat de ascensiunea lui Călin Georgescu. „Adevărul e că s-a promovat foarte bine” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a declarat, duminică, 16 noiembrie, că fenomenul Călin Georgescu nu este în creștere, ci doar stagnează. Șeful statului a mai sugerat că ascensiunea acestuia ține mai mult de promovare decât de o simpatie reală în rândul românilor.
21:00
Elena Merișoreanu, absentă de la funeraliile lui Horia Moculescu, critică artiștii care nu au venit: „I-a ridicat pe mulți” # Adevarul.ro
Marele compozitor Horia Moculescu a fost condus duminică, 16 noiembrie, pe ultimul drum de către familie și cei mai apropiați prieteni ai săi. Deși la înmormântare au participat nume grele din industrie, unii dintre marii artiști au lipsit.
Acum 4 ore
20:30
O națiune în șoc. Ungaria a ratat barajul în minutul 90+6 și a fost scoasă din calcule pentru Cupa Mondială 2026 # Adevarul.ro
Ungaria a trăit una dintre cele mai dureroase seri din ultimii ani, ratând dramatic șansa de a ajunge la barajul pentru Mondial.
20:30
Nicușor Dan, interviu la România TV. Ce așteptări are de la Bolojan: O grijă mai mare în a comunica măsurile luate # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a acceptat invitația România TV și se află pentru prima dată în studioul televiziunii pentru un interviu în care comentează situația politică, recunoscând că în prezent românii o duc mai rău.
20:30
Vremea se schimbă radical. Temperaturile vor coborî sub normalul perioadei, vor fi ninsori la munte și vânt puternic # Adevarul.ro
Vremea intră într-un proces accentuat de răcire, cu temperaturi care vor coborî chiar sub valorile obișnuite pentru finalul lunii noiembrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
19:45
Protestele generației Z prind avânt. Mii de oameni demonstrează împotriva criminalității și corupției în Mexico City # Adevarul.ro
Câteva mii de oameni au protestat sâmbătă în Ciudad de México împotriva criminalității, corupției și impunității, în cadrul unei manifestații inițiate de tineri din Generația Z, dar care a atras un sprijin semnificativ și din partea susținătorilor mai în vârstă ai opoziției.
19:30
De mai bine de trei decenii, România trăiește într-o oarecare confuzie politică legată de rolul constituțional al președintelui.
19:30
Momentele de groază prin care a trecut adolescenta tâlhărită și agresată în lift: „N-a urcat cu vecinul, a așteptat să fie singură” # Adevarul.ro
Sora fetei de 13 ani, agresată și tâlhărită într-un lift de un bărbat de 50 de ani, a povestit momentele de groază prin care a trecut minora. Se pare că agresorul a stat la pândă și a așteptat ca fata să intre în lift. El nu mai fusese văzut în zonă.
19:15
Românii din Belgia, revoltați de scrisorile de recrutare în armată primite de copiii lor adolescenți: „Nu merg nici voluntar, nici cu arcanu'” # Adevarul.ro
Guvernul din Belgia a trimis o scrisoare tuturor adolescenților de 17 ani, în care le vorbește despre un serviciu militar al armatei. Documentul a stârnit neliniște și indignare în rândul comunității de români din această țară, mișcarea fiind criticată pe rețelele de socializare.
19:15
Cupa Mondială FIFA 2026 se apropie cu pași repezi, iar tot mai multe echipe și-au confirmat deja prezența la turneul final din America de Nord.
19:00
O zonă tot mai slabă a câmpului magnetic al Pământului amenință funcționarea sateliților. Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins considerabil # Adevarul.ro
Oamenii de știință avertizează că o zonă slăbită a câmpului magnetic al Pământului, aflată deasupra Atlanticului de Sud, se extinde rapid și ar putea provoca defecțiuni serioase ale sateliților, inclusiv blocaje complete ale acestora, potrivit unui nou studiu.
Acum 6 ore
18:45
Mihai Stoica, furios după ce Bîrligea și Mihăilă au mimat acordarea cartonașului galben la Zenica, drept celebrare. „Fac bășcălie de noi” # Adevarul.ro
Reacțiile critice nu au întârziat să apară după gestul controversat al jucătorilor.
18:30
Măști de față pentru copii de 4 ani. Dermatologii trag un semnal de alarmă asupra trendului „distopic” # Adevarul.ro
Dermatologii au criticat un nou brand de skincare lansat de o actriță, catalogându-l drept „distopic” pentru că a creat măști faciale pentru copii de patru ani, avertizând că industria de beauty își extinde acum targetul de la adolescenți la copii foarte mici.
18:00
Valea Călmățui, unde s-a sfârșit iadul. Mărturii din timpul domiciliului forțat al lui Corneliu Coposu: „Ce mizerii ați îndurat?“ # Adevarul.ro
În inima pustietății Bărăganului, printre colibele acoperite cu stuf și drumurile tăiate în praf, Corneliu Coposu și-a trăit una dintre cele mai tăcute pedepse ale comunismului: libertatea sub pază.
17:45
Studenta la criminologie care lucrează ca escortă în Milano: de la 7 euro pe oră la 400 # Adevarul.ro
O tânără studentă la Comunicare și Criminologie locuiește într-un apartament cu două camere în Milano. În afara orelor de studiu, Giulia este escortă. Decide totul: tarife, program, clienți.
17:30
În ce stadiu sunt lucrările la Pasajului Apărătorii Patriei. Băluță: „Va fi gata în termen” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a publicat duminică imagini de pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei.
17:00
O minoră de 13 ani, agresată sexual și jefuită în lift de un bărbat de 50 de ani. Momentul a fost surprins de camere # Adevarul.ro
O minoră de 13 ani a fost agresată sexual și jefuită în lift, în blocul în care locuiește, de un bărbat de 50 de ani. Imaginile au fost surprinse de camere de supraveghere montate pe casa scării și au ajuns ulterior pe TikTok.
Acum 8 ore
16:45
Ponderea angajaților plătiți cu salariul minim diferă puternic în întreaga Europă. România se află printre statele cu cele mai mari procente, fiind pe locul 4 în Uniunea Europeană în topul țărilor cei mai mulți angajați plătiți cu salariul minim.
16:30
Noul tip de fraudă care vizează clienții Revolut: orice telefon primit direct trebuie tratat ca o înșelătorie # Adevarul.ro
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).
16:30
Medicul român de la ATI Germania renunță la funcția de consilier după conflictul cu șeful anesteziștilor # Adevarul.ro
Președintele Societății Române de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI), Șerban Bubenek, solicită ca medicul Dr. Iuliu Torje să fie declarat persona non grata la orice manifestare organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.
16:15
Conflict în sistemul medical. Șeful anesteziștilor, atac la consilierul ministrului Sănătății pe care l-a numit „hater tânăr” # Adevarul.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, consilier onorific al ministrului Sănătății, a fost atacat dur de șeful SRATI, fiind numit „hater tânăr” și declarat persona non-grata. Prof. Șerban Bubenek a cerut excluderea medicului Torje de la manifestări organizate de UMFCD.
16:15
Clinica unde a murit fetița de doi ani: „Singurul obiectiv a fost salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior” # Adevarul.ro
Crystal Dental Clinic SRL, clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani și-a pierdut viața, a transmis duminică un nou comunicat oficial după incidentul tragic petrecut zilele trecute.
15:45
Cronologia celor 3 apeluri la 112 în cazul fetiței moarte după anestezie: la cât timp după ce a intrat în stop au sunat medicii # Adevarul.ro
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a anunțat că a primit trei apeluri la 112 în cazul fetiţei de 2 ani care a intrat în stop cardio-respirator după anestezie la o clinică stomatologică din Bucureşti.
15:15
Baraj cu scandal. Presa arabă îl desființează pe Olăroiu, înaintea returului decisiv cu Irak. A ratat calificarea directă din preliminarii # Adevarul.ro
Instalat la conducerea echipei în luna aprilie a acestui an, Olăroiu mizează pe baraj pentru calificarea la Mondial.
15:15
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conţinuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa.
15:00
Fenomenul alungirii picioarelor în Turcia: noua tendință riscantă și dureroasă: „E ca și cum ceva ar exploda în tine” # Adevarul.ro
Alungirea chirurgicală a membrelor a devenit un adevărat fenomen în rândul turiștilor medicali din Turcia, care plătesc zeci de mii de euro pentru câțiva centimetri în plus la înălțime.
Acum 12 ore
14:45
Papa Leon, întâlnire fără precedent cu staruri de la Hollywood. Monica Bellucci și Cate Blanchett, printre invitați # Adevarul.ro
Papa Leon a avut o audiență cu staruri de la Hollywood, îndemnând actori și regizori, inclusiv pe Cate Blanchett, Viggo Mortensen și Monica Bellucci, să își continue activitatea ca „pelerini ai imaginației”, ajutând la „aducerea speranței”.
14:30
România la barajul pentru Mondial: scenarii, adversari și miza uriașă a calificării. Anunțul FRF # Adevarul.ro
România se pregătește de barajul decisiv pentru CM 2026, unde își poate afla curând adversarii și drumul spre Mondial.
14:00
Povestea ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica: „Tot ce pămîntul Daciei avea mai luminat a fost strîns de el împrejurul tronului“ # Adevarul.ro
Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei, a visat la unirea principatelor cu mult timp înaintea lui Alexandru Ioan Cuza și, puțin câte puțin, a sădit în inimile moldovenilor ideea de unire a tuturor celor care vorbeau aceeași limbă și se închinau la același Dumnezeu.
13:45
Zelenski anunță un acord de 2 miliarde de euro cu Grecia pentru importuri de gaz. Se pregătește și un „acord istoric” cu Franța # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, 16 noiembrie, un acord major cu Grecia privind importurile de gaz, estimat la 2 miliarde de euro, și a vorbit despre un „acord istoric” ce urmează să fie semnat cu Franța.
13:15
Controale masive la clinicile stomatologice după tragedia din București: peste 20 de cabinete au rămas fără autorizație # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că verificările la nivel național sunt în plină desfășurare, iar rezultatele preliminare arată nereguli grave în zeci de unități medicale: peste 20 de clinici au rămas fără autorizațiile de funcționare, iar pentru alte 30 au fost aplicate sancțiuni.
13:15
Accident în Cluj. Un bărbat a murit, iar alte trei persoane, printre care un copil de șapte ani, au fost rănite # Adevarul.ro
Un bărbat de 44 de ani a murit, iar alte trei persoane, printre care şi un copil de şapte ani au fost rănite într-un accident rutier produs în judeţul Cluj.
13:00
Misterul Schumacher. Noi detalii despre starea de sănătate a pilotului F1, după un deceniu de la cumplitul accident. „Nu mai comunică prin limbaj” # Adevarul.ro
După accidentul care s-a petrecut în urmă cu mai bine de un deceniu, starea de sănătate a fostul pilot Formula 1 continuă să involueze.
13:00
Povestea românului care intră în cursa pentru administrația daneză. Valentin Vorobăț: „A fost un adevărat șoc” # Adevarul.ro
Într-o Danemarcă în care tot mai mulți români își construiesc un nou acasă, Valentin Vorobăț se remarcă prin implicarea sa constantă în viața comunității din Skive. Lider al unei asociații nonguvernamentale active și voce respectată în rândul expaților, el a decis să candideze la alegerile locale.
13:00
„Pilula de a doua zi” ar putea reduce riscul unor forme agresive de cancer de sân la femeile tinere STUDIU # Adevarul.ro
Un medicament folosit în contracepția de urgență sau în tratamentul fibromului uterin ar putea, de asemenea, să contribuie la reducerea riscului unor dintre cele mai agresive forme de cancer de sân.
12:45
Polițist de 24 de ani, găsit împușcat într-un apartament din Giurgiu. Agentul s-ar fi omorât cu arma din dotare # Adevarul.ro
Un polițist în vârstă de 24 de ani, angajat în cadrul Inspectoratului de poliție județean Giurgiu, a fost găsit fără viață, duminică, într-un apartament închiriat. Din primele informații, agentul s-ar fi împușcat în cap cu arma din dotare.
12:15
Marea Neagră este mai mult decât un bazin închis între continente; este casa unor mamifere marine unice, pe care le numim cetacee — delfinii, balenele și marsuinii.
12:15
Cel puțin nouă cazuri de infectare cu virusul Marburg, confirmate în Etiopia. Mortalitatea este de până la 80% și nu există vaccin # Adevarul.ro
Un nou focar de virus Marburg, unul dintre cei mai periculoși agenți patogeni cunoscuți, a fost confirmat în Africa, potrivit autorităților sanitare. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Africa a anunțat că cel puțin nouă cazuri au fost detectate în sudul Etiopiei.
12:15
Pentru Viktor Orbán e prea devreme să se declare învingător. Ungaria și SUA se contrazic privind ridicarea sancțiunilor energetice # Adevarul.ro
La doar câteva ore după vizita la Casa Albă, guvernul de la Budapesta s-a grăbit să anunțe o victorie majoră: scutirea „pe termen nelimitat” de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze rusești.
12:00
Fostul premier și președinte PSD, Marcel Ciolacu, și-a depus candidatura pentru șefia Consiliului Județean Buzău. Social-democratul se întoarce în județul său de baștină.
11:45
Germania trece printr-o transformare profundă a politicii sale de apărare.
11:45
De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul # Adevarul.ro
Dumitru Gal, un fost cioban din Beiuș a construit în trei decenii una dintre cele mai mari companii de fructe de pădure și căpșuni din România. Numele lui apare, însă, în două dosare legate de corupție și mită.
11:45
Poliţia din Polonia a deschis o anchetă după apariţia pe reţelele sociale a unei postări care ar conţine o ameninţare directă la adresa preşedintelui Karol Nawrocki.
