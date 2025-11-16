Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Antena1, 16 noiembrie 2025 22:20
Serghei Mizil a degustat farfuriile celor patru jurați și a decis cine a câștigat prima amuletă din prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 16, din data de 16 noiembrie 2025.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
22:20
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil # Antena1
Serghei Mizil a degustat farfuriile celor patru jurați și a decis cine a câștigat prima amuletă din prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 16, din data de 16 noiembrie 2025.
Acum 4 ore
20:30
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Schimbări uriașe anunțate de Irina Fodor. Jocul se schimbă total. Care sunt noile reguli # Antena1
În prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au fost uimiți de schimbările uriașe anunțate de Irina Fodor pentru sezonul 16. Ce a anunțat, în ediția din 16 noiembrie 2025.
Acum 8 ore
16:30
Primele bilete pentru meciul de retragere al Simonei Halep s-au epuizat în 8 minute. Organizatorii au suplimentat deja numărul lor # Antena1
Meciul de retragere al Simonei Halep reprezintă un interes major pentru români. Iată cât costă biletele și câte mai sunt disponibile în acest moment.
16:10
De cât timp este Ramona Olaru singură. Ce a pățit vedeta de la Neatza într-o viață anterioară: „Am cununiile legate” # Antena1
Ramona Olaru a mărturisit că este singură de o bună perioadă de timp, dar nici nu se grăbește să își facă un nou iubit.
Acum 12 ore
14:10
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Funerariile artistului au loc la Cimitirul Bellu # Antena1
Horia Moculescu este înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu din Capitală.
13:40
Azi, de la ora 20:00, sezonul 16 Chefi la cuțite începe în forță. Pentru prima dată se acordă un cuțit de aur chiar din prima zi # Antena1
Azi, de la ora 20:00, sezonul 16 Chefi la cuțite începe în forță. Pentru prima dată se acordă un cuțit de aur chiar din prima zi
12:10
Motivul pentru care Lucian Viziru s-a mutat din țară. De ce s-a retras din showbiz: „Îmi stricasem relația cu...” # Antena1
Lucian Viziru a făcut declarații sincere într-un interviu, dezvăluind motivul pentru care s-a retras din showbiz și s-a mutat în altă țară.
12:10
Ce salarii încasează românii care au două locuri de muncă. Ce a dezvăluit o tânără cu 3 joburi # Antena1
În ultimul timp specialiștii au semnalat o diminuare a inflației, ceea ce face creșterea prețurilor să fie mai moderată.
11:20
Cât a investit Mihai Bendeac în filmul „Băieți de oraș”. Ce dezvăluiri a făcut actorul: „Are un buget...” # Antena1
Mihai Bendeac a dezvăluit că filmul „Băieți de oraș” se bucură de un buget îndeajuns de generos.
11:00
SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!” # Antena1
Wesley Sneijder este invitatul lui Florin Răducioiu în noua ediţie SuperMondial!
10:50
Mama lui Armin Nicoară, imagini rare pe care publicul nu a avut ocazia să le vadă. Cum arată Armina # Antena1
Claudia Puican și Armin Nicoară au avut o nuntă memorabilă, iar printre invitații de seamă s-a remarcat și mama artistului, Armina Nicoară.
10:10
Antena 1 difuzează astăzi, de la ora 14.00, documentarul „Drumul Eroilor”, producție ce reface traseul spectaculos al celui de-al 8-lea sezon Asia Express – Drumul Eroilor.
Acum 24 ore
08:20
Rezultate Loto azi, 16 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 16 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
08:10
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani # Antena1
Macaulay Culkin revine în rolul lui Kevin McCallister din Singur Acasă, unul dintre cele mai cunoscute filme de Crăciun din lume.
08:10
Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul. Nimeni nu reușește să îi ghicească vârsta când se uită la ele # Antena1
Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul au strâns zeci de mii de aprecieri în doar 24 de ore și mulți utilizatori și-au exprimat surprinderea în comentarii când au aflat ce vârstă are vedeta, de fapt.
08:10
Celebrul actor Jackie Chan nu a murit, în ciuda zvonurilor false care au devenit virale pe rețelele de socializare.
08:10
James Van Der Beek e forțat să își vândă bunurile pentru tratamentul împotriva cancerului. Ce scoate la licitație # Antena1
James Van Der Beek e forțat să își vândă bunurile din celebrul serial Dawson's Creek pentru tratamentul împotriva cancerului.
08:10
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut # Antena1
Nicoleta Guță, fiica celebrului cântăreț de manele Nicolae Guță, arată acum de nerecunoscut.
07:40
Rugăciune puternică pentru limpezirea minții închinată Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Ce trebuie să rostești # Antena1
Sfântului Apostol și Evanghelist Matei este prăznuit în fiecare an pe 16 noiembrie, chiar la începutul Postului Crăciunului.
07:10
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfântul Matei. Ce datini respectă românii pe 16 noiembrie # Antena1
În fiecare an, pe data de 16 noiembrie, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Matei.
07:10
Rețeta lui Chef Roxana Blenche pentru ciorba de perișoare de post, perfectă pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară # Antena1
Pe 13 noiembrie, joi, a fost Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului 2025. Cei care țin post înainte de sărbătorile de iarnă au nevoie de inspirație pentru rețete delicioase.
07:10
Horoscop zilnic 16 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:40
The Ticket, 15 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția cu numărul 11 a talent show-ului și ce momente au fost pe scenă # Antena1
Cine a câștigat a 11-a ediție a emisiunii The Ticket, difuzată pe 15 noiembrie 2025 la Antena 1! Tot ce s-a întâmplat în această emisiune.
00:40
The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția cu numărul 11. Ce au spus jurații despre moment # Antena1
Ediția cu numărul 11 a show-ului The Ticket, difuzată pe 15 noiembrie 2025 la Antena 1, a adus în fața publicului un spectacol plin de energie, emoție și momente spectaculoase. Iată cine a câștigat!
Ieri
19:10
Dana Nălbaru, revenire emoționantă în muzică! Cum arată fosta solista a trupei Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu” # Antena1
Dana Nălbaru a dezvăluit, pe rețelele de socializare, că a compus un cântec și a filmat câteva imagini, iar, în curând, le va arăta și fanilor despre ce este vorba.
18:50
George Burcea, despre episodul în care i-a îndemnat pe bărbați să-și lovească partenerele. Vrea să candideze la Primăria Capitalei # Antena1
George Burcea a vorbit despre episodul în care i-a îndemnat pe bărbați la violență domestică. Actorul a dat de înțeles că respectivul mesaj a fost scos din context. Iată declarațiile sale mai jos!
17:20
Ce este al 15-lea produs românesc care a intrat pe lista produselor protejate de Uniunea Europeană. Unde se fabrică # Antena1
Ministerul Agriculturii a anunțat că alte patru produse românești ar putea deveni recunoscute la nivel european în perioada următoare. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba!
16:20
Andreea Bostanica a întors din nou toate privirile! Câte sute de euro a scos din buzunar pentru sandalele ei sclipitoare # Antena1
Recent, Andreea Bostanica s-a afișat cu o pereche de sandale strălucitoare, iar apariția ei a devenit din nou subiect de discuții în mediul online.
16:10
Îți mai amintești de puștiul adorabil din filmul „The Santa Clause”? Cum arată micuțul Charlie azi, la 39 de ani # Antena1
Au trecut trei decenii de la lansarea filmului „The Santa Clause”. La acea vreme, oameni din întreaga lume s-au îndrăgostit pe loc de puștiul simpatic care l-a interpretat pe Charlie. Timpul a trecut, iar copilul de atunci e azi un bărbat în vârstă de 39 de ani!
15:10
Mulți au auzit de frații Tate, dar puțini știu că cei doi au o soră! Cum arată și cu ce se ocupă Janine # Antena1
Numele fraților Tate are deja notorietate în spațiul public, însă sora lor, Janine, preferă să stea departe de lumina reflectoarelor și să se dedice studiului și carierei sale.
13:40
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni # Antena1
Atunci când a aflat despre moartea fostului ei soț, Horia Moculescu, Mariana Moculescu a declarat că nu va fi prezentă nici la priveghi și nici la înmormântarea acestuia.
13:20
Thalia, corsetul cu decolteu adânc care i-a evidențiat bustul generos. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Ce ți-ai făcut?” # Antena1
De curând, Thalia a postat pe Instagram o serie de imagini în care apare într-un corset cu decolteu adânc, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.
12:40
Anastasia, mezina lui Cristi Chivu, la 15 ani. Imaginea rară cu adolescenta și mama ei, cu care seamană leit # Antena1
Recent, Adelina Chivu și-a surprins umăritorii, după ce a postat o fotografie rară alături de mezina ei și a lui Cristi Chivu.
11:00
Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege pentru trotinetele și bicicletele electrice. Ce devine obligatoriu # Antena1
Legea va intra în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.
10:30
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim # Antena1
Mirabela Grădinaru împreună cu fiul său, Antim, au fost ieri în vizită la Spitalul Universitar, iar fiul președintelui a atras toată atenția.
09:30
Primele imagini cu fiul lui Jador. Videoclipul emoționant pe care artistul i-l dedică fiului său # Antena1
Jador, celebrul cântăreț de manele, a lansat o nouă melodie dedicată fiului său.
08:10
Zodiile norocoase în decembrie 2025. Ce nativi vor încheia anul cu vești bune și oportunități neașteptate # Antena1
Două zodii vor avea parte de mare noroc în decembrie 2025. Nativii vor încheia anul cu vești bune și oportunități neașteptate pe plan profesional.
08:10
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie. Ce a vrut să demonstreze cu gestul neașteptat # Antena1
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie, chiar pe scenă în fața publicului.
08:10
Cine e și cum arată mama lui Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Fotbalistul se mândrește cu ea # Antena1
Dan Alexa, concurentul Asia Express Drumul Eroilor, a trecut prin două divorțuri, dar mereu o va pune pe primul loc în viața sa pe mama lui.
07:00
Diandra Moga, imaginea din copilărie care a atras atenția urmăritorilor ei. Cum arăta ispita când era mică # Antena1
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, le-a atras recent atenția fanilor ei cu o poză cu ea din copilărie.
07:00
Motivul pentru care Laura Giurcanu de la America Express a renunțat la cariera de model la doar 20 de ani # Antena1
Laura Giurcanu, fosta concurentă America Express, a vorbit recent despre începutul carierei ei ca model.
07:00
Pe lângă orele pe care le predau la clasă, mulți profesori aleg să dea și meditații pentru a-și suplimenta veniturile.
07:00
Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună # Antena1
Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună
00:20
Iluzie optică virală! Găsește pasărea camuflată pe trunchiul unui copac. Unde se află vietatea, de fapt # Antena1
Când a ajuns în preajma unui copac, un bărbat a observat că ceva se mișcă. Descoperă pasărea găsită de om, privind iluzia optică de mai jos.
14 noiembrie 2025
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 28, 29 și 30 din 14 noiembrie 2025. Anda refuză să se mai căsătorească cu Ștefan # Antena1
Noile episoade din Iubire cu parfum de lavandă, difuzate pe 14 noiembrie 2025, au scos la iveală noi momente tensionate, suspans, dar și câteva motive de bucurie. Totuși, Anda ia o decizie care îl lasă pe Ștefan fără cuvinte. Ce s-a întâmplat de fapt între ei și cum și-a revenit Ștefan după ce a fost înjunghiat.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă # Antena1
Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.
17:20
Țările cu cele mai lungi navete din lume. Cât timp petrec oamenii pe drum zilnic în aceste state # Antena1
Experții au dezvăluit care sunt țările cu cele mai lungi navete din lume și care cetățeni petrec cel mai mult timp pe drum în fiecare zi.
17:00
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 14 noiembrie 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 14 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
Care a fost primul job al lui Toto Wolff. Acum este miliardar: „A fost un gest foarte umanitar din partea mea” # Antena1
Toto Wolff este unul dintre cei mai cunoscuți din Formula 1. Puțini sunt cei care știu care a fost primul său loc de muncă.
17:00
Experții cred că au găsit Atlantisul real. Unde se află orașul înghițit de ape care i-a uimit # Antena1
Experții cred că au găsit Atlantisul real, dar nu în zona în care ar fi existat orașul legendar descris în operele antice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.