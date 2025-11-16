Un vierme mic tocmai a dezvăluit un mare secret despre cum să trăiești mai mult

23:40

Lucrări semnate de mari compozitori ca Anton Bruckner, Gabriel Fauré, Edward Elgar, alături de un medley din opera „Porgy and Bess” semnată de George Gershwin (creatorul celebrei „Rhapsody in Blue”), sunt câteva dintre partiturile pe care le pregătește Corul Academic Radio pentru concertul aniversar pe care îl prezintă la Sala Radio, pentru a marca 85 de ani de existență. Din programul serii nu putea lipsi și o lucrare creată de Maurice Ravel - ciclul Trois chansons – marele compozitor francez de la a cărui naștere aniversăm 150 de ani. Evenimentul programat miercuri, 19 noiembrie 2025 (de la 19.00) este conceput de dirijorul corului, Ciprian Țuțu.