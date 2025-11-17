Moţiunea AUR împotriva ministrului Energiei, în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor. „Neglijenţă, ineficienţă şi lipsă de viziune”
Adevarul.ro, 17 noiembrie 2025 07:00
Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional”, va fi dezbătută şi supusă votului, luni, 17 noiembrie, de plenul Camerei Deputaţilor.
Acum 5 minute
07:30
SUA „speră” să finalizeze acordul cu China privind mineralele rare până la sfârșitul lunii. În caz contrar, are „numeroase pârghii” pentru a riposta # Adevarul.ro
Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, şi-a exprimat duminică „speranța” ca acordul dintre Statele Unite şi China privind exporturile de minerale rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile,
07:30
Analogia incompetenței politice cu Sindromul Galápagos evidențiază un pericol iminent al sistemului politic românesc, care odată rămas izolat la evoluțiile din jur, să devină/chiar să rămână irelevant și ne-viabil în contextul european actual.
Acum 30 minute
07:15
Considerații asupra Strategiei Naționale de Apărare a Țării propusă de Președintele Dan # Adevarul.ro
În cele de mai jos vom prezenta o analiză concisă și realistă structurată în puncte pe baza acestui document, încercând să oferim și un context pentru unele dintre chestiuni, întrebări pentru altele, critici sau aprecieri acolo unde este cazul.
Acum o oră
07:00
06:45
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o fază în care eroismul de pe front nu mai este suficient.
06:45
Garda Naţională americană trimisă de Trump începe să se retragă din Portland şi Chicago # Adevarul.ro
Sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale americane desfăşuraţi în Chicago şi Portland au început să se retragă duminică, a informat presa din SUA.
Acum 2 ore
06:30
Atacuri rusești în estul Ucrainei. Cel puţin trei oameni au murit și alte zece au fost rănite # Adevarul.ro
Două atacuri aeriene ruseşti au ucis trei persoane şi au rănit alte zece în estul Ucrainei, a anunţat luni dimineaţă şeful administraţiei militare a regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, notează AFP.
06:15
Cine este femeia din spatele lui Ciprian Ciucu. Soția candidatului la Primăria Bucureștiului stă departe de viața publică # Adevarul.ro
Cristina Simona Ciucu este soția lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. De-a lungul anilor activitatea profesională a celor doi soți s-a intersectat de mai multe ori, însă actualul primar al sectorului 6 și-a ținut familia departe de lumina reflectoarelor.
05:45
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog # Adevarul.ro
Mulți români ajung să rămână fără dinți din cauza sărăciei, lipsei cabinetelor stomatologice din mediul rural, dar și a unei igiene dentare precare. Conform statisticilor, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la spălat pe dinți. În schimb se folosesc leacuri băbești.
Acum 4 ore
05:15
Apelul lui Nicușor Dan reaprinde dezbaterea: este statul capabil să colaboreze cu mediul privat? Provocările unei administrații nepregătite # Adevarul.ro
Nicușor Dan a lansat un apel către mediul privat să suplinească statul în elaborarea politicilor publice, pe fondul dificultăților administrației de a reacționa rapid. Experții subliniază că, într-un astfel de parteneriat, principala provocare este ca statul să înțeleagă propunerile venite către el.
04:45
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă # Adevarul.ro
În doar doi ani, liderii României au luat o decizie controversată, considerată de mulți ca fiind decisivă pentru soarta țării: aderarea la Axă alături de Germania Nazistă. Potrivit unor specialiști, această alegere ar fi fost, de fapt, singura opțiune posibilă în acel context.
04:15
Creștere istorică în industria de apărare europeană. Cum pot profita investitorii români # Adevarul.ro
După decenii de subfinanțare și dependență de tehnologii externe, industria europeană a apărării traversează o perioadă de expansiune spectaculoasă. Până la final de 2025, bugetul militar total al statelor membre UE este estimat să atingă un nivel record de 381 de miliarde de euro.
03:45
Portret de candidat. Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanțe care candidează la Capitală și n-a declarat niciun cont # Adevarul.ro
Fostul ministru Eugen Teodorovici și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei duminică, 16 noiembrie.
Acum 6 ore
03:15
Soluțiile pentru problemele în furnizarea apei calde și a căldurii sunt numeroase și pot fi adoptate ținând cont și de posibilitățile financiare. De la aeroterme, radiatoare, convertoare și centrale și până la sobe electrice, boilere, fierbătoare, covoare termice etc., toate merită analizate.
02:45
Când Friedrich Merz a preluat funcția de cancelar, a intrat în scenă cu promisiuni mari: relansarea economiei, repararea infrastructurii aflate în colaps și recâștigarea rolului Germaniei ca actor major în politica globală.
02:15
În fiecare an inundațiile provoacă pagube semnificative în Europa, ploile abundente și inundațiile extreme avariind mii de mașini. Multe dintre vehiculele afectate de apă sunt ulterior reparate și ajung pe piața second-hand ca potențiale achiziții pentru cei care caută o mașină rulată.
01:45
Armata britanică folosește imprimante 3D fabricate în China pentru a produce arme. Care sunt riscurile? # Adevarul.ro
Armata britanică folosește imprimante 3D fabricate în China pentru a produce arme, în pofida avertismentelor formulate de experți în securitate privind dependența de tehnologia furnizată de Beijing.
Acum 8 ore
01:15
Ultimele luni ale anului se anunță a fi decisive pentru piețele financiare, având în vedere incertitudinile economice, tensiuni geopolitice și schimbările rapide în tehnologie.
00:45
Prea mult colesterol înseamnă risc crescut de infarct și accident vascular cerebral, o realitate de care din ce în ce mai mulți pacienți sunt conștienți. Se cunosc în schimb mai puține despre legătura dintre colesterolul „rău” și bolile tiroidei.
00:15
17 noiembrie: 1869: Este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de construcție, calea navigabilă ce unește Marea Mediterană cu Marea Roșie # Adevarul.ro
Ziua de 17 noiembrie este marcată de diverse evenimente în istoria lumii: în 1869, este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de construcție, cale navigabilă ce traversează istmul Suez, unind Marea Mediterană cu Marea Roșie. Pentru cehi și slovaci, ziua de 17 noiembrie are o semnificație profundă.
00:00
Băile în ape aproape înghețate revin la modă. Efectele expunerii la frig asupra corpului și minții # Adevarul.ro
Odată cu răcirea vremii, mulți români arată că nu se tem de frig și promovează scăldatul în râuri și lacuri în care temperatura apei ajunge la câteva grade. Trendul a devenit tot mai popular pe rețelele de socializare.
Acum 12 ore
23:15
Fermierul care n-a ieșit din joc: legume proaspete și la final de sezon „Dovleceii și roșiile au mers cel mai bine” # Adevarul.ro
Legumicultorii pun în această perioadă pe piață ultimele legume din sere și solarii, iar prețurile sunt chiar mai bune decât în plin sezon. Piața care a funcționat două zile pe săptămână, în sezonul cald, își închide tarabele.
22:45
Nicușor Dan explică gafele de protocol și vorbește despre viața la Cotroceni: „Dacă aș vrea să dorm aici, probabil că aș putea” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a vorbit duminică, 16 noiembrie, despre gafele de protocol, afirmând despre cea făcută la Timișoara că nu vede "niciun fel de greșeală".
22:45
Vladimir Putin joacă „ultimul pariu” înainte ca iarna să-i prindă soldații într-un oraș în ruine # Adevarul.ro
Armata lui Vladimir Putin mai are doar câteva săptămâni pentru a obține o victorie „simbolică” într-un oraș-cheie din estul Ucrainei, altfel mii de militari vor fi nevoiți să înfrunte o iarnă care, în acea regiune, poate deveni mortală.
22:30
Băsescu condamnă scandările rasiste de la meciul cu Bosnia: „Mă doare sufletul. Avem cea mai proastă imagine în Europa” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, 16 noiembrie, că „îl doare sufletul” după înfrângerea cu 3-1 în Bosnia și a condamnat scandările rasiste, avertizând totodată asupra imaginii tot mai proaste a României în Europa
22:15
Băsescu o desființează pe Anca Alexandrescu: „A mâncat din mâna lui Dragnea. Spre deosebire de ea, Georgescu e inteligent” # Adevarul.ro
Traian Băsescu a vorbit despre lipsa șanselor Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, explicând de ce nu o consideră o candidată credibilă și de ce, în opinia sa, „escrocheria suveranistă” începe să se destrame.
22:00
Horoscop luni, 17 noiembrie. Taurii se pot lăsa conduși de emoții, Peștii sunt sfătuiți să nu semneze niciun contract # Adevarul.ro
Horoscopul zilei de luni, 17 noiembrie 2025, vine cu energii mixte pentru toate semnele zodiacale. Lorina, astrologul Click!, a realizat predicții complete pentru fiecare zodie.
22:00
Cele mai populare nume de bebeluși în 2025. Influențele din seriale, muzică și TikTok rescriu clasamentul # Adevarul.ro
Cultura pop influențează puternic alegerile părinților în 2025. Serialele, muzica, literatura și sportul împing nume noi în topurile pentru bebeluși, aducând schimbări notabile în clasamentul preferințelor.
21:45
Nicușor Dan tranșează problema pensiilor speciale ale magistraților: „Întrebarea este cu cât le scădem” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public, din ultimul timp: pensiile speciale ale magistraților. Șeful statului a explicat cum vede rezolvarea blocajului generat de reforma pensiilor.
21:30
Nicușor Dan nu este îngrijorat de ascensiunea lui Călin Georgescu. „Adevărul e că s-a promovat foarte bine” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a declarat, duminică, 16 noiembrie, că fenomenul Călin Georgescu nu este în creștere, ci doar stagnează. Șeful statului a mai sugerat că ascensiunea acestuia ține mai mult de promovare decât de o simpatie reală în rândul românilor.
21:00
Elena Merișoreanu, absentă de la funeraliile lui Horia Moculescu, critică artiștii care nu au venit: „I-a ridicat pe mulți” # Adevarul.ro
Marele compozitor Horia Moculescu a fost condus duminică, 16 noiembrie, pe ultimul drum de către familie și cei mai apropiați prieteni ai săi. Deși la înmormântare au participat nume grele din industrie, unii dintre marii artiști au lipsit.
20:30
O națiune în șoc. Ungaria a ratat barajul în minutul 90+6 și a fost scoasă din calcule pentru Cupa Mondială 2026 # Adevarul.ro
Ungaria a trăit una dintre cele mai dureroase seri din ultimii ani, ratând dramatic șansa de a ajunge la barajul pentru Mondial.
20:30
Nicușor Dan, interviu la România TV. Ce așteptări are de la Bolojan: O grijă mai mare în a comunica măsurile luate # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a acceptat invitația România TV și se află pentru prima dată în studioul televiziunii pentru un interviu în care comentează situația politică, recunoscând că în prezent românii o duc mai rău.
20:30
Vremea se schimbă radical. Temperaturile vor coborî sub normalul perioadei, vor fi ninsori la munte și vânt puternic # Adevarul.ro
Vremea intră într-un proces accentuat de răcire, cu temperaturi care vor coborî chiar sub valorile obișnuite pentru finalul lunii noiembrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
19:45
Protestele generației Z prind avânt. Mii de oameni demonstrează împotriva criminalității și corupției în Mexico City # Adevarul.ro
Câteva mii de oameni au protestat sâmbătă în Ciudad de México împotriva criminalității, corupției și impunității, în cadrul unei manifestații inițiate de tineri din Generația Z, dar care a atras un sprijin semnificativ și din partea susținătorilor mai în vârstă ai opoziției.
19:30
De mai bine de trei decenii, România trăiește într-o oarecare confuzie politică legată de rolul constituțional al președintelui.
19:30
Momentele de groază prin care a trecut adolescenta tâlhărită și agresată în lift: „N-a urcat cu vecinul, a așteptat să fie singură” # Adevarul.ro
Sora fetei de 13 ani, agresată și tâlhărită într-un lift de un bărbat de 50 de ani, a povestit momentele de groază prin care a trecut minora. Se pare că agresorul a stat la pândă și a așteptat ca fata să intre în lift. El nu mai fusese văzut în zonă.
19:15
Românii din Belgia, revoltați de scrisorile de recrutare în armată primite de copiii lor adolescenți: „Nu merg nici voluntar, nici cu arcanu'” # Adevarul.ro
Guvernul din Belgia a trimis o scrisoare tuturor adolescenților de 17 ani, în care le vorbește despre un serviciu militar al armatei. Documentul a stârnit neliniște și indignare în rândul comunității de români din această țară, mișcarea fiind criticată pe rețelele de socializare.
19:15
Cupa Mondială FIFA 2026 se apropie cu pași repezi, iar tot mai multe echipe și-au confirmat deja prezența la turneul final din America de Nord.
19:00
O zonă tot mai slabă a câmpului magnetic al Pământului amenință funcționarea sateliților. Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins considerabil # Adevarul.ro
Oamenii de știință avertizează că o zonă slăbită a câmpului magnetic al Pământului, aflată deasupra Atlanticului de Sud, se extinde rapid și ar putea provoca defecțiuni serioase ale sateliților, inclusiv blocaje complete ale acestora, potrivit unui nou studiu.
18:45
Mihai Stoica, furios după ce Bîrligea și Mihăilă au mimat acordarea cartonașului galben la Zenica, drept celebrare. „Fac bășcălie de noi” # Adevarul.ro
Reacțiile critice nu au întârziat să apară după gestul controversat al jucătorilor.
Acum 24 ore
18:30
Măști de față pentru copii de 4 ani. Dermatologii trag un semnal de alarmă asupra trendului „distopic” # Adevarul.ro
Dermatologii au criticat un nou brand de skincare lansat de o actriță, catalogându-l drept „distopic” pentru că a creat măști faciale pentru copii de patru ani, avertizând că industria de beauty își extinde acum targetul de la adolescenți la copii foarte mici.
18:00
Valea Călmățui, unde s-a sfârșit iadul. Mărturii din timpul domiciliului forțat al lui Corneliu Coposu: „Ce mizerii ați îndurat?“ # Adevarul.ro
În inima pustietății Bărăganului, printre colibele acoperite cu stuf și drumurile tăiate în praf, Corneliu Coposu și-a trăit una dintre cele mai tăcute pedepse ale comunismului: libertatea sub pază.
17:45
Studenta la criminologie care lucrează ca escortă în Milano: de la 7 euro pe oră la 400 # Adevarul.ro
O tânără studentă la Comunicare și Criminologie locuiește într-un apartament cu două camere în Milano. În afara orelor de studiu, Giulia este escortă. Decide totul: tarife, program, clienți.
17:30
În ce stadiu sunt lucrările la Pasajului Apărătorii Patriei. Băluță: „Va fi gata în termen” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a publicat duminică imagini de pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei.
17:00
O minoră de 13 ani, agresată sexual și jefuită în lift de un bărbat de 50 de ani. Momentul a fost surprins de camere # Adevarul.ro
O minoră de 13 ani a fost agresată sexual și jefuită în lift, în blocul în care locuiește, de un bărbat de 50 de ani. Imaginile au fost surprinse de camere de supraveghere montate pe casa scării și au ajuns ulterior pe TikTok.
16:45
Ponderea angajaților plătiți cu salariul minim diferă puternic în întreaga Europă. România se află printre statele cu cele mai mari procente, fiind pe locul 4 în Uniunea Europeană în topul țărilor cei mai mulți angajați plătiți cu salariul minim.
16:30
Noul tip de fraudă care vizează clienții Revolut: orice telefon primit direct trebuie tratat ca o înșelătorie # Adevarul.ro
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).
16:30
Medicul român de la ATI Germania renunță la funcția de consilier după conflictul cu șeful anesteziștilor # Adevarul.ro
Președintele Societății Române de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI), Șerban Bubenek, solicită ca medicul Dr. Iuliu Torje să fie declarat persona non grata la orice manifestare organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.
16:15
Conflict în sistemul medical. Șeful anesteziștilor, atac la consilierul ministrului Sănătății pe care l-a numit „hater tânăr” # Adevarul.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, consilier onorific al ministrului Sănătății, a fost atacat dur de șeful SRATI, fiind numit „hater tânăr” și declarat persona non-grata. Prof. Șerban Bubenek a cerut excluderea medicului Torje de la manifestări organizate de UMFCD.
