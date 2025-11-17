Explozia pensiilor speciale
Ziaristii, 17 noiembrie 2025 10:50
Pensiile speciale totale au crescut de la 6,3 miliarde de lei în 2016 la 17 miliarde în 2024 (aproximativ 1% din PIB). O creștere de 170%, mult peste inflație. Știți de ce? Pentru că pensiile speciale nu depind de punctul de pensie, ci se indexează și cu inflația și cu creșterile salariale din sectorul din
• • •
Acum o oră
10:50
Acum 2 ore
09:40
VIDEO. „Nu veniți să luptați în Ucraina! Ticăloșii din comandament au uitat de noi". Un „veteran Z" își desființează comandanții chiar de lângă camarazii săi lichidați în Pokrovsk
De-abia gâfâind, un „veteran Z" își desființează toți comandanții chiar de lângă camarazii săi lichidați pe frontul din direcția Pokrovsk, camarazi pe care a apucat să-i care într-o clădire. Erau peste 20 de „denazificatori" ruși. După asalturile eșuate, a mai rămas doar el. Provine din Irkuțk și spune că n-a reușit să contacteze niciun confrate
Acum 24 ore
16:50
Bosnia – România 3-1: Lucescu a distrus „Naționala de suflet"! Falimentul experimentului „selecționer la 80 de ani". Care e soluția pentru barajul din martie 2026
Naționala de fotbal a Românei s-a dezintegrat în repriza a doua a partidei de la Zenica: 1-3 cu Bosnia, după 1-0 la pauză. N-a fost pierdut doar un meci, a fost distrusă coeziunea unei generații. Mircea Luceascu a demonstrat că vârsta nu poate fi învinsă: la 80 de ani nu mai poți fi un selecționer
Ieri
23:20
Cum deschide Oana Gheorghiu gura din postură de proaspăt vicepremier și îndrăznește să combată, prin argumente de bun-simț, pretențiile nerușinate ale unei caste abuzive (justiția), se dezlățuie împotriva ei infectul arsenal mediatic de partid de la televiziunile finanțate obscen de PSD și AUR. Ca la un semnal, scuipă acid sulfuric Rahat TV și Marș TV,
19:00
Naționala condusă de Mircea Lucescu joacă sâmbătă seară, de la ora 21.45, la Zenica, împotriva Bosniei, meci decisiv în privința șanselor de a mai obține locul 2 în Grupa H din preliminariile Mondialului nord-american din 2026. Live pe Superbet, alături de sute de opțiuni la pariuri sportive, SuperPariuri, BetBuilder, Cote Mărite și Pariuri Antepost.
18:40
Există o parte a societății românești, nu știm cât de mare, care a ajuns să urască orice vine de peste Prut. Termenul a urî, în acest caz, nu este deplasat. A urî înseamnă să-ți manifești aversiunea față de cineva. Altfel zis, să te saturi de cineva. Această parte a societății românești s-a săturat și este
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
„Suveranismul" în acțiune: „senatorul lui Lazarus" a furat rucsacul unui copil! Traseist pe ruta SOS-PSD-PDF, Paul Gheorghe o susține pe Alexandreasca
A racolat și Luis Lazarus un parlamentar, și acela are probleme penale! Senatorul Paul Gheorghe, ales pe lista SOS și trecut pe la PSD, este cercetat penal pentru furt, după ce a plecat din zona recepției unui hotel din Piatra Neamț cu un rucsac care nu era al lui. În rucsac, care-i aparținea unui elev,
14 noiembrie 2025
12:40
Pretenții obscene ale magistraților: vor, prin lege, pensii mai mari decât salariul, unele chiar duble! Ei șantajează cu întârzierea avizului, provocând României o pierdere enormă: 231 de milioane de euro din PNRR
Negocierile dintre autoritățile executive ale României (Președinție, Guvern) și casta magistraților (reprezentată de CSM) au ajuns într-un punct mort: cerințele „specialilor" sunt scandalos de mari. Pretențiile lor nerușinate par chiar o provocare la adresa statului român. E posibil ca atitudinea magistraturii să ne aducă în curând o pierdere majoră, de 231 de milioane de euro
13 noiembrie 2025
08:40
Gogoșile electorale au început să apară din nou! Țineți minte reclama din anii 2000, cu mesajul „vom face linii de metrou în toată țara"? Cam așa sună și promisiunile din aceste zile. Mandatul noului președinte al Consiliului Județean Buzău va fi unul scurt – doar de 2 ani și jumătate. A promite că „până atunci
12 noiembrie 2025
22:30
Analiza ultimelor 5 sondaje pentru Primăria Capitalei. Ordinea șanselor, la mare luptă: Drulă – Băluță – Ciucu. Alexandreasca nu poate câștiga decât dacă-și dau autogol toți cei trei din fața sa
Ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei, aruncat pe piață de Avangarde-ul lui Marius Pieleanu, confirmă eforturile făcute de acesta de a-l împinge pe Daniel Băluță pe primul loc, în condițiile unei competiții foarte echilibrate. Analiza noastră arată însă că favoritul alegerilor din 7 decembrie este Cătălin Drulă, USR-istul susținut evident de președintele Nicușor Dan, câștigătorul ultimelor
20:30
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 10 aprilie 2003. Dacă comuniştii s-ar fi condus după lozinca sacerdoţilor brahmani, „Mai bine ne sinucidem decât să spunem minciuni", de mult niciunul dintre ei nu rămânea viu. De câţiva ani de zile, minciuna a devenit în Republica Moldova o politică de stat. Conducătorii „ţărişoarei"
19:50
În ţara asta nu ştiu cum se face, dar toate morţile-s fireşti. Toţi mor numai de moarte bună şi nimeni nu e vinovat de nimic, decât poate victima însăşi. Recent, o fetiţă de 13 ani a fost găsită fără suflare în clădirea părăsită a hotelului „Naţional". Şi, deşi nu i s-a făcut încă nicio expertiză,
18:50
VIDEO. Prizonier rus: „Ne-am gândit să ne mâncăm propriii morți, cât timp erau încă proaspeți și nu se descompuneau"
Dezvăluiri înfiorătoare ale unui bolnav psihic din Rusia, trimis cu forța pe frontul din Ucraina. Deși i-a informat pe reprezentanții Biroului de Înregistrare și Înrolare Militară de ce boală suferă, aceștia i-au spus că nu e niciun fel de problemă și că totul va fi bine! S-a predat armatei ucrainene și nu regretă. „În timp
07:00
Am fost în dezacord cu mulți oameni în trecut. Nu fiindcă aveam ceva de împărțit, ci fiindcă aveam viziuni divergente. Dar am trecut cordial peste polemici, chiar încinse, când binele comun și interesul națiunii ne-au adus de aceeași parte a baricadei (apărarea statului de drept, sau apărarea României europene de securism-putinism-legionarism-georgism-aurism). Dau exemple: Vladimir Tismăneanu,
05:00
S-a umplut paharul, „justițiarilor" care batjocoriți justiția! Ați întins coarda prea mult, iar acum vă plesnește-n nas. Ați crezut că vă puteți face de cap precum cei mai odioși interlopi: prin forță și șantaj, prin abuz de putere, prin bani luați cu japca, prin paralizarea societății (mizerabilele voastre greve ilegale). Chiar prin pretenția de a
11 noiembrie 2025
11:00
Pentru magistrații din CSM, e mai grav să le contești pensiile speciale decât să-i vrei jupuiți de vii!
Odioasa decizie a CSM de a face plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, pentru câteva declarați de bun-simț, arată gradul de degradare morală și profesională la care a ajuns casta magistraților. CSM n-a recurs la aceeași măsură nici când extremistul pro-rus George Simion lua cu asalt Parchetul General sau instiga la „jupuirea în piața publică"
04:10
Ce-l califică pe Sorin Grindeanu s-o conteste pe Oana Gheorghiu? Isprăvile în scandalul Nordis? „Experiența" universitară în sociologie, deși e absolvent de matematică? Sau adoptarea OUG 13, în loc de construirea de spitale? Sorin „Nordis" Grindeanu continuă să conteste numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Asta i-a imputat cel mai mult președintelui Nicușor Dan.
03:50
VIDEO. „Asasinii" lui Dragnea s-au întors după Alexandreasca! Ei tot încearcă s-o ucidă, dar nu prea reușesc… A revenit și mașina misterioasă
Candidata „suveranist"-putinistă Anca Alexandrescu recurge la metodele diversioniste ale mentorului său Liviu Dragnea. Ca și fostul ei șef de la PSD, „Văduva Neagră" se prezintă ca o țintă a unor asaini misterioși, care operează cu o mașină la fel de msterioasă. Dar ea rezistă eroic! Penibilul episod ne oferă un indiciu: nu cumva Anca Alexandrescu
10 noiembrie 2025
15:30
VIDEO. Anca Alexandrescu, "îngropată" de cel adus să-i susțină candidatura! „Văduva Neagră" nu mai știe cum să-l ascundă pe șpăgarul Oprescu
Propaganda deșănțată a Ancăi Alexandrescu, prin intermediul Realitatea Plus, a avut astăzi un episod în Parcul IOR din București. Putinista a emis minciuni colosale, dar a fost dată de gol, involuntar, de un susținător al ei, dar și de propriile „fente"! Realitatea Plus, luni, ora 10.15. Televiziunea pușcăriașului Maricel Păcuraru, care a pus ochii și
12:00
Cu mama „moartă-n geam", din Bulgaria spre Germania! Planul a fost zădărnicit de un accident în România. Neamțul voia să scape de formalitățile și taxele de repatriere a cadavrului
Un scenariu pe care nu l-ar fi putut imagina nici marele regizor Emir Kusturica: un neamț, căruia i-a murit mama în vacanța din Bulgaria, a încercat s-o ducă în Germania ca pasager viu, plasat pe scaunul din dreapta și „ancorat" cu centura de siguranță! „Mama doarme, e obosită. La vârsta ei…", era pregătit neamțul să
9 noiembrie 2025
02:50
Trump face de râs propaganda „suveranistă" de la noi: „Relația SUA cu România este foarte bună"
O teză mincinoasă a propagandei suveranist-putiniste din România este spulberată chiar de idolul de conjunctură al taberei anti-europene, Donald Trump. Printr-o simplă declarație, președintele SUA a demontat fake news-ul referitor la „cele mai proaste relații româno-americane din ultimii 30 de ani". De 10 luni, de când și-a început cel de-al doilea mandat de președinte al
8 noiembrie 2025
14:40
10:50
Fostul preşedinte Traian Băsescu a catalogat vineri seară drept „atât de greţos" Congresul Extraordinar al PSD, desfășurat în aceeași zi și soldat cu alegerea ca președinte a unicului candidat, Sorin Grindeanu, și cu un spor de putere pentru tandemul craiovean Lia Olguța Vasilescu – Claudiu Manda. Solicitat să-și spună părerea despre Congresul Extraordinar al PSD,
09:20
Top eficiență în primul și ultimul sfert de oră. Plus: super-cote pentru etapa a 16-a a Superligii
Returul sezonului regular din Superliga 2025-2026 începe în acest weekend, cu continuarea luptei strânse pentru primele poziții ale clasamentului, cu debutul oficial lui Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj și încercarea celor de la
7 noiembrie 2025
23:40
10:40
Tabloul complet, la jumătatea grupelor: Liga Campionilor + Europa League + Conference League, după FC Basel – FCSB 3-1 și Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1 # Ziaristii
Și joi seara, echipele românești au ieșit cu bilanț negativ pe frontul european: au dat două goluri și au primit trei. Tot 2-3 a fost și în precedenta etapă, doar că atunci punctele au fost mai puține: 1-1 Craiova, 1-2 FCSB. Acum, măcar oltenii și-au umplut tolba cu trei puncte mari, care-i scot din zona […] Articolul Tabloul complet, la jumătatea grupelor: Liga Campionilor + Europa League + Conference League, după FC Basel – FCSB 3-1 și Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1 apare prima dată în Ziariștii.
6 noiembrie 2025
17:10
15:00
Prescripția CCR a anulat și condamnarea manelistului Dani Mocanu pentru proxenetism: 6 ani și 5 luni. Face doar 4 ani, pentru tentativă de omor # Ziaristii
Două plăgi sociale s-a întâlnit în „cazul Daniel Mocanu”: manelismul interlop și Justiția pervertită de deciziile scandaloase ale Curții Constituționale în materia prescripției faptelor. Urmarea: fapte foarte grave, precum proxenetism și constituire de grup infracțional, au rămas nesancționate, deși fuseseră „evaluate” de o instanță la 6 ani și 5 luni de închisoare. Manelistul va executa […] Articolul Prescripția CCR a anulat și condamnarea manelistului Dani Mocanu pentru proxenetism: 6 ani și 5 luni. Face doar 4 ani, pentru tentativă de omor apare prima dată în Ziariștii.
08:00
Despre tiranie sau cum să-ți aperi libertatea – primele 5 reguli. „Atenție la statul cu un singur partid!” # Ziaristii
În România, atmosfera politică este tot mai sufocantă. Dintre români, aproape jumătate își doresc să voteze partidele extremiste, naționaliste, xenofobe, antisemite și pro-Rusia (AUR-SOS-POT). Coaliția de la guvernare este sabotată de PSD și de mafia politică transpartinică. Reformele ocolesc elitele din Justiția transformată în „dama de consumație” a politrucilor și din funcționărimea administrației publice (centrale […] Articolul Despre tiranie sau cum să-ți aperi libertatea – primele 5 reguli. „Atenție la statul cu un singur partid!” apare prima dată în Ziariștii.
5 noiembrie 2025
18:20
Trump îi îngroapă pe republicani: înfrângeri grele în alegerile locale din New York, New Jersey și Virginia # Ziaristii
Alegerile locale din câteva state și orașe americane au confirmat valul de furie care se ridică împotriva republicanilor, din cauza guvernării autoritare și bezmetice a lui Donald Trump. Partidul Democrat a obținut victorii în trei-curse cheie pentru funcții executive: primar al orașului New York, plus guvernatori ai statelor New Jersey și Virginia. Partidul democrat a […] Articolul Trump îi îngroapă pe republicani: înfrângeri grele în alegerile locale din New York, New Jersey și Virginia apare prima dată în Ziariștii.
12:50
08:00
PNL intră în „alba-neagra sondajelor”: Ciucu 26,4%, Băluță 24,5%, Drulă 18,7%, Alexandreasca 15,0% # Ziaristii
„Alba-neagra sondajelor” continuă cu o „cercetare” comandată și plătită de PNL. Și, ca de obicei, plătitorul primeșt bonusul dorit: candidatul liberalilor, Ciprian Ciucu, este dat pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei. Miza sondajelor este de a-i convinge pe alegătorii bucureșteni să acorde „votul util” unuia sau altuia dintre candidați. Cea ma mare partajare, […] Articolul PNL intră în „alba-neagra sondajelor”: Ciucu 26,4%, Băluță 24,5%, Drulă 18,7%, Alexandreasca 15,0% apare prima dată în Ziariștii.
4 noiembrie 2025
18:50
Prescripția mai scoate din pușcărie trei escroci: doi miniștri de Finanțe și cumnatul lui Geoană. Ionuț Costea a stat după gratii numai 4 luni, deși avea de executat 6 ani # Ziaristii
Ionuț Costea (cumnatul lui Mircea Geoană), Sebastian Vlădescu și Darius Vâlcov (foști miniștri de Finanțe) au fost eliberați din închisoare, marți, 4 noiembrie, ca urmare a prescrierii faptelor. Decizie scandaloasă, venită pe o cale extraordinară de atac. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de sinistra Lia Savonea, a mai „albit” trei personaje corupte […] Articolul Prescripția mai scoate din pușcărie trei escroci: doi miniștri de Finanțe și cumnatul lui Geoană. Ionuț Costea a stat după gratii numai 4 luni, deși avea de executat 6 ani apare prima dată în Ziariștii.
16:40
Minciuna prin care propaganda PSD-AUR îl amenință cu suspendarea pe Nicușor Dan: „Constituția spune că președintele nu are voie să facă politică” # Ziaristii
Agitatorii de la AUR și PSD îl amenință cu suspendarea pe președintele Nicușor Dan, întrucât acesta a participat duminică la lansarea oficială a lui Cătălin Drulă în alegerile pentru funcția de primar al Capitalei. Întreaga campanie este construită însă pe un fake-news: acela că Nicușor Dan ar încălca grav Constituția. Prezența lui Nicușor Dan, duminică, […] Articolul Minciuna prin care propaganda PSD-AUR îl amenință cu suspendarea pe Nicușor Dan: „Constituția spune că președintele nu are voie să facă politică” apare prima dată în Ziariștii.
12:20
VIDEO. Trădare „suveranistă”: Călin Georgescu a lăsat-o cu ochii-n soare pe Anca Alexandrescu! N-o mai susține la Primăria Capitalei, deși ea îi înalță ode de 11 luni # Ziaristii
Prins între păpușarii săi de la Moscova și dosarele penale de la București, Călin Georgescu face o mișcare surprinzătoare, care paralizează „mișcarea suveranistă” din România: refuză s-o sprijine pe Anca Alexandrescu în alegerile de la Primăria Capitalei! „Nu mă pot implica în niciun fel. Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de […] Articolul VIDEO. Trădare „suveranistă”: Călin Georgescu a lăsat-o cu ochii-n soare pe Anca Alexandrescu! N-o mai susține la Primăria Capitalei, deși ea îi înalță ode de 11 luni apare prima dată în Ziariștii.
08:10
3 noiembrie 2025
21:50
09:50
VIDEO. Încă un livrator asiatic a fost bătut de țoape carpatine! „Mârțoaga” l-a și scuipat # Ziaristii
Un nou episod de xenofobie agresivă a avut loc sâmbătă, 1 noiembrie, pe o stradă din Popești-Leordeni, oraș ilfovean de lângă București. Victima este Ravindu Achinthana, un livrator de mâncare, venit din Sri Lanka să muncească legal în România. Agresorii: un individ de 17 ani și „tovarășa” sa, o țoapă de 23 de ani. Agresiunea […] Articolul VIDEO. Încă un livrator asiatic a fost bătut de țoape carpatine! „Mârțoaga” l-a și scuipat apare prima dată în Ziariștii.
07:30
Harrison Ford despre Donald Trump: „Nu cunosc un criminal mai mare în istorie”. Actorul e speriat de ignorarea de către SUA a schimbărilor climatice # Ziaristii
Legendarul actor american Harrison Ford a lansat un atac virulent la adresa președintelui Donald Trump, pe care-l consideră „cel mai mare criminal din istorie”. Motivul: refuzul liderului MAGA de a combate încălzirea globală. Într-un intervu acordat cotidianului britanic The Guardian, marele actor Harrison Ford (83 de ani) a spus că președintele Donald Trump (79 de […] Articolul Harrison Ford despre Donald Trump: „Nu cunosc un criminal mai mare în istorie”. Actorul e speriat de ignorarea de către SUA a schimbărilor climatice apare prima dată în Ziariștii.
05:10
Isterica Amalia Bellantoni a fost reținută împreună cu soțul ei sicilian. Și-au bătut și jefuit vecinii pensionari, cărora le-au confiscat telefoanele # Ziaristii
Amalia Bellantoni, politiciană trecută pe la SOS și susținătoare a AUR, doarme în această noapte în arestul Poliției Capitalei. La fel și soțul ei, italianul sicilian Domenico Bellantoni. Ajutați de un alt bărbat, soții Bellantoni au bătut și tâlhărit un cuplu de pensionari, care le sunt vecini și cu care împart o curte comună în […] Articolul Isterica Amalia Bellantoni a fost reținută împreună cu soțul ei sicilian. Și-au bătut și jefuit vecinii pensionari, cărora le-au confiscat telefoanele apare prima dată în Ziariștii.
2 noiembrie 2025
12:40
Trenul groazei în Anglia: 10 pasageri înjunghiați, dintre care 9 sunt în stare foarte gravă # Ziaristii
Un atac oribil a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, lângă Cambridge, în trenul care circula de la Doncaster (oraș din nordul Angliei) către o gară din Londra. Doi indivizi, înarmați cu „un cuțit mare”, au înjunghiat 10 pasageri, dintre care 9 „au răni care le pun viața în pericol”. „Un incident îngrozitor”, […] Articolul Trenul groazei în Anglia: 10 pasageri înjunghiați, dintre care 9 sunt în stare foarte gravă apare prima dată în Ziariștii.
09:30
Minciuni grosolane ale celui mai agresiv politician. George Simion e deja martir: „Adversarii noștri pun mâna pe gloanțe și trag”. El apelează la paza SPP, „pentru a preveni un asasinat” # Ziaristii
Președintele AUR, George Simion, încearcă să-și compună o imagine de „martir în viață”, deși violența clocotește în tabăra sa de extremiști, nu în cea a „reziștilor”, cum îi numește el pe criticii săi. El apelează la protecția SPP, ba chiar cere ca ș sediul AUR să fie păzit pe banii românilor! Prezent sâmbătă la conferința […] Articolul Minciuni grosolane ale celui mai agresiv politician. George Simion e deja martir: „Adversarii noștri pun mâna pe gloanțe și trag”. El apelează la paza SPP, „pentru a preveni un asasinat” apare prima dată în Ziariștii.
1 noiembrie 2025
12:40
Nicușor Dan va fi alături de Cătălin Drulă la lansarea candidaturii acestuia la Primăria Capitalei. Constituția nu-i interzice # Ziaristii
Desemnarea oficială a lui Cătălin Drulă drept candidat al USR în alegerile pentru Primăria Capitalei va avea loc duminică, 2 noiembrie. La eveniment va participa și președintele României, Nicușor Dan, fondatorul și primul președinte al USR. Duminică, USR va organiza două evenimente: o conferință municipală a filialei USR București, urmată de o ședință a Biroului […] Articolul Nicușor Dan va fi alături de Cătălin Drulă la lansarea candidaturii acestuia la Primăria Capitalei. Constituția nu-i interzice apare prima dată în Ziariștii.
11:20
Un mare furnizor de energie intră pe piața românească. Cifra sa de afaceri: 22,7 miliarde de euro pe an # Ziaristii
Liberalizarea pieței de energie a produs un șoc al prețurilor pentru populație, dar încurajează concurența în acest domeniu strategic, ceea ce va duce la însănătoșirea pieței și, probabil, scăderea prețurilor (care va trebui susținută, însă, și cu noi capacități de producție). Compania Centrica, un gigant între furnizorii mondiali de energie, a decis să intre și […] Articolul Un mare furnizor de energie intră pe piața românească. Cifra sa de afaceri: 22,7 miliarde de euro pe an apare prima dată în Ziariștii.
30 octombrie 2025
22:30
În ce capcană mortală au picat trumpiștii români, prin manevra idolului lor de la Casa Albă! Au intrat în blocaj logic, s-au trezit ridiculizați de propriile teorii aberante, care se bat cap în cap. De miercuri până joi a ieșit un mat fulgerător, în două mutări. Nici marii maeștri n-ar reuși așa ceva! Mutarea numărul […] Articolul Retragerea americană i-a aruncat în ridicol pe trumpiștii români apare prima dată în Ziariștii.
20:50
Foarte puțini înțeleg ce reprezintă „pacifismului rusesc”, confundându-l cu lupta nobilă împotriva războaielor nedrepte și cu voința popoarelor de a trăi în pace. Oricât ar părea de neverosimil sau paradoxal, „pacifismul rusesc” este o armă devastatoare a războiului hibrid, menită să înșele și să prostească zeci de milioane de oameni, să pregătească psihologic o țară […] Articolul „Pacifiștii” promovează războiul, nu pacea! apare prima dată în Ziariștii.
11:40
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Considerente teoretice și empirice privind procesul de convergență și evoluția cursului real de schimb din perspectiva efectului Balassa-Samuelson # Ziaristii
O analiză de Leonardo Badea (prim-viceguvernator al BNR) Cursul nominal de schimb este una dintre cele mai complexe variabile macro-financiare, întrucât este atât cauză, cât și efect în formarea echilibrelor macroeconomice. De aceea, cursul nominal de schimb reprezintă o variabilă importantă, atât pentru politicile macroeconomice clasice, cât și pentru cea mai nouă politică de stabilizare, […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Considerente teoretice și empirice privind procesul de convergență și evoluția cursului real de schimb din perspectiva efectului Balassa-Samuelson apare prima dată în Ziariștii.
09:20
Vestea bună a ultimelor zile este aceea că partidul lui Javier Milei a câștigat alegerile parlamentare din Argentina. Este o veste excelentă inclusiv pentru România. Javier Milei arată lumii întregi că liberalismul autentic funcționează. Și dă rezultate nu doar economice, ci și politice. Cu toată propaganda internațională făcută contra lui (inclusiv în presa din România), […] Articolul O veste bună pentru România: victoria lui Milei în Argentina apare prima dată în Ziariștii.
08:20
Privesc cu duioșie la trumpiștii de România (niște conserve putiniste în mare măsură, dar nu toți), cum încearcă ei să găsească o explicație pro-Trump la decizia acestuia de a retrage trupe din coasta agresorului rus. Trump va lăsa vulnerabilă această parte de Europă care a suferit mult de pe urma muscalilor, dar și de pe […] Articolul „Lavrovi” de România, cu spinare de larve apare prima dată în Ziariștii.
07:00
Am vrut justiție europeană. Am creat CSM independent. Am apărat justiția de politicienii cei răi și corupți. Și ne-am trezit cu o oligarhie mai oribilă decât orice politician ales. Un CSM mai jegos ca sindicat decât orice sindicat PSD-ist. Asta este corupția ”europeană”: bara din stânga este vârsta de pensionare a magistraților din România, celelalte […] Articolul Justiție „europeană” pe dracu’! apare prima dată în Ziariștii.
