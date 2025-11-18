România este țara tuturor românilor

09:30

Președintele AUR, George Simion, încearcă să-și compună o imagine de „martir în viață”, deși violența clocotește în tabăra sa de extremiști, nu în cea a „reziștilor”, cum îi numește el pe criticii săi. El apelează la protecția SPP, ba chiar cere ca ș sediul AUR să fie păzit pe banii românilor! Prezent sâmbătă la conferința […] Articolul Minciuni grosolane ale celui mai agresiv politician. George Simion e deja martir: „Adversarii noștri pun mâna pe gloanțe și trag”. El apelează la paza SPP, „pentru a preveni un asasinat” apare prima dată în Ziariștii.