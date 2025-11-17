VIDEO 141 de șmecheri care au parcat în ultimele 5 zile pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, amendați de polițiștii brașoveni

14:50

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Zărnești au deschis un dosar penal și au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 30 de ani, din comuna Vulcan, suspectat de comiterea infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”. Sesizarea a fost făcută la data de 11 noiembrie, când un bărbat a anunțat poliția că, cu două zile [...]