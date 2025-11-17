Urșii obișnuiți cu oamenii intră sub reguli speciale: ce se schimbă de astăzi la capitolul intervenție, dar și în ceea ce privește hrănirea acestora de către cei care vor să-i „privească” de aproape

09:10

Astăzi se împlinesc 38 de ani de la prima Revoltă Anticomunistă din România, care a avut loc în 15 Noiembrie 1987, la Brașov. Nemulțumiți de condițiile de trai, aproximativ 200 de muncitori de la Uzina Steagu Roșu au ieșit pe stradă și au făcut ca gestul lor să fie urmat de sute de brașoveni care [...]