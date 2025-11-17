UPDATE - Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată / O navă cu GPL a fost lovită de dronă şi arde în zona localităţii Ismail / Pericol iminent de explozie / Mesaj RO-Alert în zonă / Teritoriul ţării noastre nu este afectat de incendiu - VIDEO
News.ro, 17 noiembrie 2025 11:50
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail şi se consideră că există pericol iminent de explozie. Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment sunt evacuate, iar circulaţia în zonă a fost oprită. Deja 15 persoane vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
12:00
O explozie care s-a produs duminică pe o cale ferată poloneză a fost cauzată de un act de sabotaj, anunţă premierul Donald Tusk - VIDEO # News.ro
O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj, a anunţat luni premierul polonez Donald Tusk.
12:00
INS: În România, în anul 2024, s-au cheltuit 8,079 miliarde lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, adică 0,46% din PIB # News.ro
În România, în anul 2024, s-au cheltuit 8079,8 milioane lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, ceea ce reprezintă 0,46% din PIB, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
12:00
Ciprian Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER: Sunt zone pe care le acoperă foarte bine, au competenţe în domenii care sunt complementare mie şi echipei mele # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER şi a afirmat că îşi doreşte o colaborare pe teren lung cu reprezentanţii acestei formaţiuni politice, nu doar pe timpul campaniei electorale.
12:00
STUDIU EY: Firmele pierd până la 40% din productivitatea generată de inteligenţa artificială din cauza lacunelor din strategia de resurse umane # News.ro
Firmele pierd până la 40% din productivitatea generată de inteligenţa artificială, din cauza lacunelor din strategia de resurse umane, în timp ce 88% dintre angajaţi folosesc inteligenţa artificială la locul de muncă pentru activităţi de bază, precum căutarea informaţiilor (56%) sau sintetizarea documentelor (34%), arată un studiu EY. Potrivit acestuia, 37% dintre angajaţi se tem că o dependenţă excesivă de inteligenţa artificială le-ar putea eroda competenţele şi cunoştinţele de specialitate. 64% dintre angajaţii spun că volumul de muncă a crescut în ultimul an, însă doar 5% consideră că valorifică la maxim inteligenţa artificială pentru a îşi derula sau chiar transforma activitatea profesională.
Acum 30 minute
11:50
UPDATE - Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată / O navă cu GPL a fost lovită de dronă şi arde în zona localităţii Ismail / Pericol iminent de explozie / Mesaj RO-Alert în zonă / Teritoriul ţării noastre nu este afectat de incendiu - VIDEO # News.ro
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail şi se consideră că există pericol iminent de explozie. Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment sunt evacuate, iar circulaţia în zonă a fost oprită. Deja 15 persoane vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi.
11:50
Situaţia investiţiilor şi soluţii pentru susţinerea şi finanţarea lor, în dezbatere la evenimentul premium tradiţional News.ro „RoInvest” - ediţia a VI-a # News.ro
Reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului şi mediului de business, ai camerelor de comerţ şi ai asociaţiilor de investitori, ai finanţatorilor, consultanţi şi analişti vor participa, în 25 noiembrie, la a şasea ediţie a evenimentului premium tradiţional al News.ro intitulat “RoInvest”, unde se analizează stadiul actual al investiţiilor, ce trebuie făcut pentru creşterea lor, proiectele de investiţii prin PNRR şi alte programe europene, precum şi investiţiile private, dar şi modalităţile de finanţare a investiţiilor.
11:40
Dr. Codruţa Chelmuş, MedLife: „Pielea are memorie – fiecare arsură solară, mai ales în copilărie sau adolescenţă, creşte riscul de cancer de piele mai târziu în viaţă” # News.ro
Pielea este un organ viu, care reflectă în mod direct stilul nostru de viaţă. Alimentaţia, somnul, igiena, stresul, expunerea la soare, fumatul sau consumul cronic de alcool pot influenţa profund starea pielii. Iar evoluţia afecţiunilor dermatologice din ultimii 20 de ani o demonstrează.
11:40
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE - Inspecţia Sanitară a constatat inclusiv funcţionarea unor cabinete fără deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare / Activitatea medicală a fost suspendată / Raportul, trimis Parchetului General # News.ro
Inspecţia Sanitară de Stat a finalizat controlul la clinica stomatologică unde o fetiţă de 2 ani a murit după anestezie şi a constatat mai multe neconformităţi de natură administrativă, inclusiv funcţionarea unor cabinete medicale de la parterul clăririi fără deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. Activitatea medicală a fost suspendată şi s-a aplicat sancţiune, iar raportul a fost trimis Parchetului General.
Acum o oră
11:30
UPDATE - Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată / O navă încărcată cu GPL a fost lovită de dronă şi arde în zona localităţii Ismail / Au fost deja evacuate 15 persoane / Teritoriul ţării noastre nu este afectat de incendiu - VIDEO # News.ro
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail. Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment sunt evacuate. Deja 15 persoane vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi.
11:30
Japonia afirmă că şi-a mobilizat aviaţia după ce a detectat o dronă chineză în apropierea Taiwanului # News.ro
Japonia a anunţat luni că şi-a mobilizat aviaţia după ce a detectat o dronă suspectă, probabil chineză, în apropierea insulei sale celei mai apropiate de Taiwan, pe fondul reapariţiei tensiunilor dintre Tokyo şi Beijing după declaraţiile prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la acest teritoriu, relatează AFP.
11:30
Sondaj Atlasintel - Ciprian Ciucu, primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat, la mai puţin de un procent, de Daniel Băluţă # News.ro
Candidatul PNL Ciprian Ciucu este pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat, la o diferenţă de mai puţin de un procent, de candidatul PSD, Daniel Băluţă, conform unui sondaj Atlasintel pentru HotNews.
11:20
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău şi responsabilul de achiziţii, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu / Ar fi cumpărat echipamente şi materiale de la firme agreate, la preţuri supraevaluate # News.ro
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău şi responsabilul de achiziţii au fost trimişi în judecată de către procurprii DNA pentru abuz în serviciu, în dosar fiind implicaţi şi administratorii unor firme. Managerul şi responsabilul de achiziţii ar fi cumpărat echipamente şi materiale de la firme agreate, la preţuri supraevaluate, prejudiciul fiind de aproape 1,1 milioane de lei.
11:20
UPDATE - Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată / O navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localităţii Ismail / Au fost deja evacuate 15 persoane # News.ro
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail. Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment sunt evacuate. Deja 15 persoane vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi.
11:20
Aflat în România, Radu Drăguşin i-a aşteptat pe tricolori la Mogoşoaia şi s-a antrenat pe teren alături de ei, duminică seară.
11:10
Sănătatea mintală în mediul artistic, tema spectacolului „Vocea dinlăuntru” cu Mirela Oprişor şi Carol Ionescu # News.ro
Premiera spectacolului de teatru „Vocea dinlăuntru”, bazat pe piesa „The Sound Inside” de Adam Rapp, parte din proiectul „Marea Dinlăuntru”, are loc luni, de la ora 19.00, la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.
Acum 2 ore
11:00
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării.
11:00
Mircea Cărtărescu, turneu în Marea Britanie cu prilejul publicării romanului „Blinding: The Left Wing” la editura Penguin # News.ro
Scriitorul Mircea Cărtărescu, una dintre cele mai originale şi influente voci ale literaturii europene contemporane, va fi prezent în Marea Britanie, în perioada 18-20 noiembrie, în cadrul unui turneu literar ce marchează lansarea ediţiei în limba engleză a romanului „Orbitor. Aripa stângă”. Prima parte a trilogiei „Orbitor”, tradusă de Sean Cotter şi publicată recent de prestigioasa editură Penguin, cu titlul „Blinding: The Left Wing”, introduce literatura română într-una dintre cele mai respectate şi selecte colecţii literare ale lumii.
11:00
Donald Trump l-a graţiat din nou pe unul dintre participanţii la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare, de data aceasta pentru deţinere ilegală de arme de foc, relatează AFP.
10:50
Şeful Poliţiei Române a anunţat că a fost dispusă cercetarea prealabilă a mai multor poliţişti în cazul Emil Gânj, care şi-a ucis concubina. Benone Matei a afimat că managementul IPJ Mureş nu a gestionat corespunzător acest caz # News.ro
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunţat că a fost dispusă cercetarea prealabilă a mai multor poliţişti în cazul Emil Gânj, bărbat de 37 de ani, acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi a incendiat locuinţa şi care încă nu a fost găsit. Benone Matei a precizat că ”managementul IPJ Mureş nu a exercitat supravegherea necesară în gestionarea unui caz cu potenţial major de escaladare”, iar conducerea Poliţiei Judeţene putea afla de mandatul de arestare emis pe numele lui Gânj la data de 23 februarie 2024, în cadrul analizelor semestriale care trebuiau făcute.
10:50
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău şi responsabilul de achiziţii, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu / Ar fi cumpărat echipamente şi materiale de la firme agresta, la preţuri supraevaluate # News.ro
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău şi responsabilul de achiziţii au fost trimişi în judecată de către procurprii DNA pentru abuz în serviciu, în dosar fiind implicaţi şi administratorii unor firme. Managerul şi responsabilul de achiziţii ar fi cumpărat echipamente şi materiale de la firme agreate, la preţuri supraevaluate, prejudiciul fiind de aproape 1,1 milioane de lei.
10:50
Premierul australian a respins luni oferta Turciei de a găzdui împreună summitul ONU pentru climă (COP) de anul viitor, pe care Canberra doreşte să îl organizeze la Adelaide, în sudul ţării oceanice, relatează AFP.
10:40
AEI cere introducerea unui sistem naţional de comunicare pentru prevenirea producerii unor explozii precum cea din Rahova, din urmă cu o lună/ Asociaţia lansează o petiţie publică pentru susţinerea proiectului # News.ro
Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) solicită Guvernului adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă privind introducerea unui sistem unic, digital şi transparent de notificare înainte de orice lucrare de săpătură. Potrivit AEI, demersul asociaţiei, lansat la o lună de la explozia din Rahova, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, este „esenţial” pentru reducerea incidentelor care afectează reţelele subterane de gaze şi pentru protejarea vieţilor, a proprietăţilor şi a infrastructurii critice. Totodată, AEI a lansat o petiţie publică pentru susţinerea proiectului privind Sistemul de Comunicare Naţional „SapăSigur”.
10:30
CAZUL FEMEII UCISE DE SOŢ, ÎN TELEORMAN – Şeful Poliţiei Române: Am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase poliţişti cu funcţii de conducere şi opt poliţişti cu funcţii de execuţie - VIDEO # News.ro
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a declarat, luni, în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta, că a dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase dintre aceştia cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţii de execuţie, din care un ofiţer şi şapte agenţi.
10:30
Primul laborator de reproducere asistată a coralilor din Oceanul Indian de Vest, dezvoltat în Seychelles # News.ro
Primul laborator de reproducere asistată a coralilor din Oceanul Indian de Vest va fi dezvoltat în Seychelles. Proiectul, parte din iniţiativa globală „World Unseen: Coral Matchmaking”, va fi realizat de Coral Spawning Lab (CSL) şi Nature Seychelles împreună cu Canon.
10:20
„Deal”, „Biden”, „China” - ce spun cuvintele cel mai des rostite de Donald Trump despre obsesiile sale - VIDEO # News.ro
Categoric, preşedintele american nu este genul de persoană zgârcită în declaraţii. De la platourile Fox News la conferinţele de presă de la Casa Albă, Donald Trump vorbeşte peste tot, tot timpul şi despre orice. Copleşiţi de un flux neîntrerupt de anunţuri, declaraţii şocante şi polemici, cetăţenii americani, precum şi observatorii străini, nu mai ştiu uneori în ce parte să se uite. BFMTV a făcut un top al cuvintelor pe care Donald Trump le foloseşte cel mai des în discursurile sale de la revenirea la Casa Albă, în ianuarie. Rezultatul spune multe despre retorica sa populistă şi obsesiile sale.
10:20
Medaliata cu aur la ciclism paralimpic din Australia, Paige Greco, a decedat, duminică, la vârsta de 28 de ani, în urma unei „probleme medicale subite”, a anunţat, luni, familia sa.
10:20
Daniel David, de Ziua Internaţională a Studenţilor: Corabia educaţiei a ieşit din furtuna fiscal-bugetară, iar acum trebuie stabilizată şi dezvoltată / Preocuparea mea principală e să reconstruim de anul viitor fondul de burse # News.ro
Ministrul Educaţiei Daniel David afirmă, în mesajul de Ziua Internaţională a Studenţilor: că preocuparea sa principală e să reconstruim de anul viitor fondul de burse şi mecanisme eficiente ale acestuia, admiţând că, ”din păcate, măsurile fiscal-bugetare prin care trece ţara, neanticipate la această magnitudine, au afectat în acest an, inevitabil, şi studenţii”. De asemenea, El afirmă că în România, avem nevoie de mai mulţi studenţi, iar apoi absolvenţi de studii superioare, însă în ultimii ani mulţi tineri nu s-au mai înscris la facultate sau au abandonat studiile, motiv pentru care ministrul anunţă că a fost început un proces prin care să fie identificaţi şi controlaşi factorii responsabili de acest fenomen, în esenţă pentru a creşte accesibilitatea şi calitatea procesului academic. . ”Numai în acest mod ţara va fi mai ancorată în modernitate ca societate bazată pe cunoaştere şi, implicit, mai puţin polarizată”, spune ministrul..
10:20
Meteorologii anunţă vreme rece şi precipitaţii însemnate cantitativ, până joi / Va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă / Cod galben de vât puternic # News.ro
Meteorologii anunţă o rănire accentuată a vremii în întreaga ţară, dar şi precipitaţii abundente. Va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă. În cursul zilei de luni, este cod galben de vânt puternic, iar în zonele înalte rafalele pot ajunge la 120 de kilometri la oră.
10:10
Box office nord-american - „Now You See Me 3”, cu Jesse Eisenberg şi Woody Harrelson, a ocupat primul loc cu încasări de 21,3 milioane de dolari/ VIDEO # News.ro
„Now You See Me: Now You Don't”, cu vedetele Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher şi Dave Franco, a reuşit o performanţă notabilă la box office-ul nord-american clasându-se pe primul loc. Lungmetrajul a depăşit thrillerul de acţiune cu buget mare al lui Glen Powell, „The Running Man”, şi al doilea weekend al „Predator: Badlands”, reboot-ul apreciat de critici al francizei, scrie Variety.
Acum 4 ore
10:00
INS: În septembrie, s-au născut 14.620 copii, în creştere cu 4,8% faţă de luna august, şi au decedat 18.833 persoane, mai mult cu 1.278 decese faţă de luna anterioară # News.ro
În septembrie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.620 copii, în creştere cu 675 (+4,8%) faţă de luna august, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). De asmenea, în luna septembrie s-au înregistrat 18.833 certificate de deces (9.931 bărbaţi şi 8.902 femei), mai mult cu 1.278 decese faţă de luna august, ceea ce reprezintă o creştere de 7,3% (+8,3% bărbaţi şi +6,1% femei).
09:50
ANPIS: Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune pînă în 20 noiembrie cererile pentru ajutorul de încălzire din prima lună a sezonului rece # News.ro
Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune, până în 20 noiembrie inclusiv, cererile pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei începând cu luna noiembrie 2025, prima lună a sezonului rece, potrivit Legii 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, informează Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).
09:30
Iulia Vântur a cantat colinde româneşti la Vatican, în faţa Papei Leon XIV, la evenimentul grandios 60 de ani de „Nostra AEtate”/ VIDEO # News.ro
Iulia Vântur a cântat la Vatican, în faţa lui Papa Leon XIV şi a celor mai importanţi lideri spirituali ai lumii, în Auditorium-ul Paul VI Hall, în cadrul evenimentului grandios care a marcat 60 de ani de „Nostra AEtate”, declaraţia promulgată de Papa Paul al VI-lea în 1965, moment crucial în dialogul interreligios, au transmis reprezentanţii vedetei.
09:20
CAZUL FEMEII UCISE DE SOŢ, ÎN TELEORMAN - Controlul dispus de procurorul general a relevat deficienţe în anchetă - procurorul de caz va fi cercetat disciplinar pentru exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă. A fost sesizat şi MAI # News.ro
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în urma controluiui la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta, cercetarea disciplinară a procurorului de caz, pentru neglijenţă gravă în exercitarea funcţiei şi sesizarea Miisterului Afacerilor Interne.. În urma controlului care a vizat dosarul penal având ca obiect infracţiunea de viol, cât şi modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecţie, au fost constatate deficienţe în activitatea organelor de poliţie care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum şi în activitatea procurorului în ceea ce priveşte atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliţie. Din ordinul de protecţie provizoriu sau din alte acte întocmite de organele de poliţie nu rezultă că organul de poliţie a procedat la verificarea temeinică a sesizării formulate la numărul unic de urgenţă 112, nu rezultă că au fost efectuate verificări privind existenţa unor sesizări, deşi leziunile femeii erau vizibile, acestea nu sunt atestate în Formularul de evaluare a riscului, deşi a existat un amrtor al agresiunii, acesta nu a fost audiat, nu a fost luată mnicio măsură ca urmare a nerespectării ordinului de protecţie, arată Parchetul General. ”Din actele dosarului nu a rezultat o acţiune de coordonare sau de supraveghere minimală de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a cercetării penale realizate de organele de poliţie”, este concluzia controlului.
09:20
RD Congo a câştigat barajul african cu Nigeria la loviturile de departajare şi se apropie de Cupa Mondială din America # News.ro
Republica Democratică Congo şi-a menţinut speranţele de calificare la Cupa Mondială, învingând Nigeria cu 4-3 la loviturile de departajare, câştigând astfel barajul african de calificare din Maroc.
09:10
Trupa de thrash metal Megadeth îşi va lansa cel de-al şaptesprezecelea album de studio, intitulat simplu „Megadeth”, în ianuarie, eveniment care va marca şi ultimul album de studio al muzicienilor. Vineri, noul single al Megadeth, „I Don't Care”, a devenit un bestseller în America, iar performanţa pe iTunes arată cât de apreciată este încă formaţia, scrie Forbes.
09:00
Sărbătorile se trăiesc prin momentele în care suntem aproape unii de alţii şi împărtăşim bucuria simplă de a fi împreună. Sub conceptul #TheChristmasBringers, McDonald’s transformă din nou sezonul rece într-o experienţă de gust şi emoţie, printr-un meniu de iarnă care reuneşte reţete create pentru a aduce oamenii mai aproape şi pentru a transforma fiecare masă într-un moment plin de bucurie.
08:50
Parlamentul urmează să valideze conducerea TVR, după ce angajaţii şi-au ales liderii în Consiliul de Administraţie # News.ro
Angajaţii Televiziunii Române şi-au ales, vineri, reprezentanţii în viitorul Consiliu de Administraţie (CA) al SRTv şi pe supleanţii acestora. Preşedintele CA este validat de Parlament dintre membrii titulari.
08:40
Tom Cruise a acceptat Oscarul onorific cu un discurs emoţionant la Governors Awards: „A face filme nu este ceea ce fac, ci ceea ce sunt”/ VIDEO # News.ro
Tom Cruise a primit un premiu onorific al Academiei Americane de Film în cadrul ceremoniei Governors Awards, duminică, iar vedeta de cinema a ţinut un discurs emoţionant, scrie Variety.
08:40
Trump afirmă că va susţine proiectul de lege pentru sancţionarea ţărilor care fac comerţ cu Rusia # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că republicanii lucrează la o lege care va impune sancţiuni oricărei ţări care face afaceri cu Rusia şi a spus că Iranul ar putea fi adăugat pe această listă, relatează Reuters şi Bloomberg.
08:30
Gennaro Gattuso, selecţionerul Italiei, a cerut scuze suporterilor italieni după înfrângerea suferită pe teren propriu împotriva Norvegiei (1-4), care a trimis echipa sa la barajul pentru Cupa Mondială din 2026, unde ar putea întâlni România.
08:30
CAZUL FEMEII UCISE DE SOŢ, ÎN TELEORMAN - Controlul dispus de Parchetul General a relevat deficienţe în activitatea organelor de poliţie care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum şi în activitatea procurorului de caz # News.ro
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în urma controluiui la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta, cercetarea disciplinară a procurorului de caz, pentru neglijenţă gravă în exercitarea funcţiei. În urma controlului care a vizat dosarul penal având ca obiect infracţiunea de viol, cât şi modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecţie, au fost constatate deficienţe în activitatea organelor de poliţie care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum şi în activitatea procurorului în ceea ce priveşte atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliţie.
08:30
MApN - Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional / A fost emis mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea # News.ro
Un nou atac cu dorne a avit loc luni noaptea în apropierea frontierei cu România, anunţă MApN, care precizează că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
Acum 6 ore
08:00
Suferinţa tăcută care ucide pas cu pas. În cancerul de plămâni, durerea apare abia în formele avansate de boală. Prof. Dr. Cristian Oancea: „De obicei, când începe durerea care ne avertizează că ceva se întâmplă greşit acolo, avem metastaze” # News.ro
Prof. Dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara şi medic primar pneumolog a explicat că plămânii nu au receptori de durere, ci doar pentru reflexe, precum tusea sau iritaţia, inflamaţiile sau leziunile din interiorul plămânului neprovocând durere directă. Dacă nu sunt făcute investigaţii de rutină, mai ales în cazul celor aflaţi la risc, precum fumătorii sau cei care lucrează în medii toxice, cancerul pulmonar sau alte patologii, precum fibroza pulmonară se dezvoltă fără să dea semne încă din primele faze de boală. Cancerul pulmonar apare cu câţiva ani înainte de a avea simptomatologie, spune Prof. Dr. Cristian Oancea.
08:00
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se pronunţe luni cu privire la autorizarea unei forţe internaţionale în Gaza / Proiectul care urmează să fie supus votului menţionează posibilitatea unui stat palestinian # News.ro
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se pronunţe luni cu privire la sprijinul acordat planului de pace al lui Donald Trump în Gaza, în special cu privire la desfăşurarea unei forţe internaţionale, sub presiunea Statelor Unite, care avertizează asupra riscului unei reluări a războiului, relatează AFP.
08:00
2026 va fi un an al premierelor pentru iPhone, care va avea cel mai mare număr de flagship-uri de până acum, dar şi o schimbare de strategie privind lansările.
08:00
„România în lumină”, proiectul social al Preşedinţiei în sprijinul copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile ale societăţii/ Primul eveniment, luni, la Palatul Cotroceni, cu implicarea Mirabelei Grădinaru şi a ministrului Sănătăţii # News.ro
Administraţia Prezidenţială anunţă deschiderea seriei de evenimente „România în lumină”, un proiect cu caracter social care îşi propune să aducă în atenţia publică teme fundamentale pentru sănătatea, educaţia şi bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor şi categoriilor vulnerabile din societatea românească. Scopul iniţiativei este să creeze un cadru de dialog între autorităţi, organizaţii non-guvernamentale şi comunitate pentru a găsi împreună soluţii concrete. Primul eveniment este dedicat Zilei Naţionale a Copiilor Născuţi Prematur, organizat cu implicarea Mirabelei Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, şi cu participarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
07:50
Roman Abramovici afirmă că o anchetă a autorităţilor din Jersey împotriva sa, deschisă în 2022, este nefondată şi ilegală # News.ro
Miliardarul rus Roman Abramovici susţine că ancheta penală deschisă de autorităţile din Jersey împotriva sa în 2022 este lipsită de temei şi că a primit permisiunea de a formula ”acuzaţii de conspiraţie” împotriva guvernului din Jersey, a declarat duminică purtătorul său de cuvânt, citat de Reuters.
07:30
Zeci de mii de protestatari au ieşit din nou în stradă în Manila, luni, a doua zi consecutiv, cerând tragerea la răspundere a celor implicaţi în presupuse acte de corupţie în cadrul proiectelor de prevenire a inundaţiilor, relatează Reuters.
07:30
Suferinţa tăcută care ucide pas cu pas. În cancerul de plămâni, durerea apare abia în formele avansate de boală. Prof. Dr. Cristian Oancea: „De obicei, când începe durerea care ne avertizează că ceva se întâmplă greşit acolo, de obicei avem metastaze” # News.ro
Prof. Dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara şi medic primar pneumolog a explicat că plămânii nu au receptori de durere, ci doar pentru reflexe, precum tusea sau iritaţia, inflamaţiile sau leziunile din interiorul plămânului neprovocând durere directă. Dacă nu sunt făcute investigaţii de rutină, mai ales în cazul celor aflaţi la risc, precum fumătorii sau cei care lucrează în medii toxice, cancerul pulmonar sau alte patologii, precum fibroza pulmonară se dezvoltă fără să dea semne încă din primele faze de boală. Cancerul pulmonar apare cu câţiva ani înainte de a avea simptomatologie, spune Prof. Dr. Cristian Oancea.
07:20
Statele Unite vor clasifica drept grup terorist străin un cartel care ar fi condus de Maduro # News.ro
"Cartel de los Soles", condus potrivit Washingtonului de preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi clasificat ca grup terorist, a anunţat secretarul de stat american Marco Rubio. Statele Unite menţin o prezenţă militară importantă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.