UPDATE - Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată / O navă cu GPL a fost lovită de dronă şi arde în zona localităţii Ismail / Pericol iminent de explozie / Mesaj RO-Alert în zonă / Teritoriul ţării noastre nu este afectat de incendiu - VIDEO

09:20

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în urma controluiui la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta, cercetarea disciplinară a procurorului de caz, pentru neglijenţă gravă în exercitarea funcţiei şi sesizarea Miisterului Afacerilor Interne.. În urma controlului care a vizat dosarul penal având ca obiect infracţiunea de viol, cât şi modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecţie, au fost constatate deficienţe în activitatea organelor de poliţie care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum şi în activitatea procurorului în ceea ce priveşte atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliţie. Din ordinul de protecţie provizoriu sau din alte acte întocmite de organele de poliţie nu rezultă că organul de poliţie a procedat la verificarea temeinică a sesizării formulate la numărul unic de urgenţă 112, nu rezultă că au fost efectuate verificări privind existenţa unor sesizări, deşi leziunile femeii erau vizibile, acestea nu sunt atestate în Formularul de evaluare a riscului, deşi a existat un amrtor al agresiunii, acesta nu a fost audiat, nu a fost luată mnicio măsură ca urmare a nerespectării ordinului de protecţie, arată Parchetul General. ”Din actele dosarului nu a rezultat o acţiune de coordonare sau de supraveghere minimală de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a cercetării penale realizate de organele de poliţie”, este concluzia controlului.