Ajutor financiar pentru încălzire: cine poate beneficia și cum se calculează sumele
Adevarul.ro, 17 noiembrie 2025 12:00
Persoanele și familiile cu venituri mici pot solicita sprijin financiar pentru încălzirea locuinței.
Clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit a fost închisă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății informează că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025 și anunță suspendarea activității acesteia.
Greșelile polițiștilor în cazul crimelor din Mureș și Teleorman. Concluziile verificărilor efectuate de echipele de control ale IGPR # Adevarul.ro
Chestorul șef de poliție Benone-Marian Matei a prezentat luni, 17 noiembrie, principalele concluzii ale verificărilor realizate de echipele de control din cadrul IGPR în cazurile de la Mureș și Teleorman, unde două femei au fost ucise de partenerii lor.
Giorgios, băiețelul lui Ianis Hagi, cucerește internetul: poză adorabilă în tricoul României # Adevarul.ro
Imagine adorabilă cu fiul lui Ianis Hagi. Micuțul Giorgios, la aproape trei luni, a fost îmbrăcat de părinții lui în culorile naționalei României.
Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României – și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Partidul îl va susține pe liberalul Ciprian Ciucu.
Traian Băsescu: „Dacă iei rafinăria Lukoil, te frigi”. Soluția fostului președinte pentru sancțiunile SUA # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația rafinăriei Petrotel, deținută de Lukoil, afectată de sancțiunile impuse de Statele Unite.
Orban consideră continuarea ajutorului pentru Ucraina o „nebunie” care ucide UE. Cum poate fi soluționat războiul în viziunea liderului maghiar # Adevarul.ro
Ucraina „nu are nicio şansă” să câştige în faţa invaziei ruseşti în curs, iar în aceste condiții sprijinul financiar al UE pentru această ţară este „pur şi simplu o nebunie”, a declarat premierul maghiar Viktor Orbán, relatează Politico.
Români bătuți și făcuți „țigani” în Bosnia. Fostul președinte Traian Băsescu a sărit ca ars, după incidentele de la Zenica # Adevarul.ro
Curg reacțiile după scandalul de la Zenica.
Atac lângă granița României: O navă cu 4.000 de tone GPL este în flăcări după un bombardament rusesc. O localitate din Tulcea a fost complet evacuată # Adevarul.ro
O navă cu 4.000 de tone GPL este în flăcări după un bombardament rusesc. Satul Plaurul a fost complet evacuat, mai precis 50 de localnici. Un mesaj ROAlert a fost dat noaptea trecută .
Promovarea turismului românesc, sugrumată de birocrație. Multe OMD-uri funcționează doar pe hârtie # Adevarul.ro
Oficiile de Management al Destinației ar trebui să transforme turismul românesc într-un sistem coordonat și eficient, după model european. În realitate, multe dintre ele funcționează doar pe hârtie, iar promovarea destinațiilor de tradiție și cultură rămâne dependentă de inițiative locale izolate.
Vremea se schimbă brusc. Județele care intră sub cod galben de vânt puternic. Unde sunt anunțate ninsori # Adevarul.ro
ANM avertizează că vremea se va răci semnificativ în întreaga țară, iar precipitațiile vor fi însemnate cantitativ.
O casă de pariuri vrea să profite de pe urma problemelor financiare de la CFR Cluj și să preia clubul. Cine este patronul Don # Adevarul.ro
CFR Cluj, deținătoarea Cupei României la fotbal, traversează o perioadă întunecată.
Doi copii olandezi și mama acestora, salvați de jandarmii montani după ce au rămas blocați într-o zonă accidentată din Munții Orăștiei # Adevarul.ro
O intervenție a jandarmilor montani din Costești, județul Hunedoara, în seara de duminică, 16 noiembrie, a dus la salvarea unei mame și a celor doi copii ai săi, toți cetățeni olandezi, după ce autoturismul în care se aflau a rămas blocat într-o zonă dificilă din Munții Orăștiei.
Un bărbat de 46 de ani, reținut după ce ar fi încercat să violeze o adolescentă: „A atacat-o şi i-a pus la gât un cutter” # Adevarul.ro
Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv după ce a atras o fată de 15 ani într-o clădire din centrul Aradului și a încercat să o violeze.
Sporul natural al populaţiei României s-a menţinut negativ în luna septembrie a acestui an (-4.213), cu un număr al deceselor mai mare de 1,3 ori decât cel al născuţilor-vii, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate luni, 17 noiembrie.
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, trimis în judecată pentru abuz în serviciu și achiziții supraevaluate. Anunțul DNA # Adevarul.ro
DNA a trimis în judecată managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, Pârâianu Mădălin – Nicolae, și alți angajați și firme implicate în achiziții supraevaluate de echipamente și paturi, prejudiciind spitalul cu peste 1,09 milioane de lei, pentru abuz în serviciu și complicitate.
Cazul fetiței de doi ani care a murit după o anestezie la stomatolog: Cum putea fi evitată tragedia # Adevarul.ro
Tragedia petrecută într-o clinică stomatologică, unde o fetiță de doar doi ani a murit după administrarea unei anestezii, ridică întrebări grave despre prevenție, protocoale medicale și responsabilitatea unităților care tratează copii foarte mici
Parchetul General a descoperit nereguli în activitatea polițiștilor și procurorului de caz care au anchetat sesizările femeii ucise în Teleorman. A fost sesizat Ministerul de Interne # Adevarul.ro
Procurorul general a sesizat Ministerul de Interne, după ce a constatat că polițiștii nu au investigat episoadele anterioare de violență în cazul tinerei ucise de fostul soț, în Teleorman. Totodată, a fost sesizată Inspecția Judiciară, pentru cercetarea disciplinară împotriva procurorului de caz.
Italianul Jannik Sinner și-a păstrat titlul la Turneul Campionilor, dar prima poziție ATP este ocupată de învinsul său din finală, spaniolul Carlos Alcaraz.
Prăbușire mortală într-o mină de cobalt din Congo: zeci de oameni au murit după cedarea unui pod improvizat # Adevarul.ro
Cel puțin 32 de persoane au murit după prăbușirea unui pod improvizat într-o mină de cupru și cobalt din Republica Democrată Congo.
Marea Britanie devine „dușmanul preferat” al Kremlinului, pe fondul apropierii Moscovei de administrația Trump # Adevarul.ro
Rivalitatea dintre Regatul Unit și Rusia, veche de peste două secole, a atins un nou minim în contextul războiului din Ucraina, arată o amplă analiză publicată de The Guardian.
Fundația Tinmar sprijină performanța elevilor din București: 865 de burse de merit pentru copii din Sectorul 2 # Adevarul.ro
Fundația Tinmar continuă misiunea sa în domeniul educației prin extinderea programului „Educație pentru viitor – Bursele Fundației Tinmar” în Capitală, anunțând acordarea a 865 de burse de merit pentru elevii din Sectorul 2 al Municipiului București, în valoare totală de 1.730.000 de lei.
Oameni de știință au reînviat creiere moarte, au editat embrioni umani și au creat animale cu două capete, totul în numele progresului.
Pericol pe șosele. Cod galben de ceață densă în sute de localități din mai multe județe, luni dimineață. Este vizată și Capitala # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă, valabile în sute localități din mai mute județe, inclusiv în Capitală.
Washingtonul mai face un pas căte atacarea Venezuelei. Ce a spune Marco Rubio despre președintele Maduro. „Nu reprezintă guvernul legitim al Venezuelei” # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al SUA va desemna luna aceasta gruparea Cartel de los Soles – despre care Washingtonul susţine că este condusă de preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi alţi oficiali de rang înalt – drept organizație teroristă străină (FTO), a anunţat duminică secretarul de stat.
Cum a ajuns un rus cu stimulator cardiac pe linia frontului din Ucraina: „A fost păcălit să semneze” # Adevarul.ro
Un bărbat de 50 de ani din Sankt Petersburg, bolnav de inimă și cu defibrilator cardiac implantat, a fost păcălit să plece din oraș și forțat să semneze un contract cu armata rusă.
Donald Trump schimbă strategia și cere republicanilor să voteze pentru publicarea dosarului Epstein # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică faptul că susține votul din Camera Reprezentanților SUA pentru publicarea dosarului privind infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, o schimbare față de poziția sa anterioară, relatează AFP.
Ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Primăria Capitalei. Aspiranții la fotoliul de primar general care au făcut deja pasul # Adevarul.ro
Luni, 17 noiembrie, este ultima zi în care mai pot fi depuse la Biroul Electoral Municipal candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei, acestea urmând să rămână definitive pe 23 noiembrie.
Analist, despre vizita ministrului român al Economiei în Arabia Saudită: „Conferă părții saudite un ascendent simbolic asupra României” # Adevarul.ro
Vizita recentă a ministrului român al Economiei în Arabia Saudită „ridică o serie de întrebări privind modul în care Bucureștiul îşi gestionează relațiile externe”, consideră analistul de politică externă Ștefan Popescu.
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost transmis un mesaj RO-Alert # Adevarul.ro
Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică spre luni, 16/17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.
Călcată în picioare de Norvegia, Italia nu se teme de România la baraj: „Nu mai sunt echipa lui Hagi” # Adevarul.ro
Italia a fost învinsă de Norvegia și la Milano, 1-4.
Consiliul de administrație convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în 18/19 decembrie 2025
Circulația autovehiculelor pe drumul european 87 este deviată începând de luni, în apropiere de oraşul tulcean Babadag. Șoferii care vor să parcurgă distanţa dintre Tulcea şi Constanţa sunt obligaţi să facă un ocol de mai mulţi kilometri pentru a ajunge la destinaţie.
SUA „speră” să finalizeze acordul cu China privind mineralele rare până la sfârșitul lunii. În caz contrar, are „numeroase pârghii” pentru a riposta # Adevarul.ro
Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, şi-a exprimat duminică „speranța” ca acordul dintre Statele Unite şi China privind exporturile de minerale rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile,
Analogia incompetenței politice cu Sindromul Galápagos evidențiază un pericol iminent al sistemului politic românesc, care odată rămas izolat la evoluțiile din jur, să devină/chiar să rămână irelevant și ne-viabil în contextul european actual.
Considerații asupra Strategiei Naționale de Apărare a Țării propusă de Președintele Dan # Adevarul.ro
În cele de mai jos vom prezenta o analiză concisă și realistă structurată în puncte pe baza acestui document, încercând să oferim și un context pentru unele dintre chestiuni, întrebări pentru altele, critici sau aprecieri acolo unde este cazul.
Moţiunea AUR împotriva ministrului Energiei, în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor. „Neglijenţă, ineficienţă şi lipsă de viziune” # Adevarul.ro
Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional”, va fi dezbătută şi supusă votului, luni, 17 noiembrie, de plenul Camerei Deputaţilor.
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o fază în care eroismul de pe front nu mai este suficient.
Garda Naţională americană trimisă de Trump începe să se retragă din Portland şi Chicago # Adevarul.ro
Sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale americane desfăşuraţi în Chicago şi Portland au început să se retragă duminică, a informat presa din SUA.
Atacuri rusești în estul Ucrainei. Cel puţin trei oameni au murit și alte zece au fost rănite # Adevarul.ro
Două atacuri aeriene ruseşti au ucis trei persoane şi au rănit alte zece în estul Ucrainei, a anunţat luni dimineaţă şeful administraţiei militare a regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, notează AFP.
Cine este femeia din spatele lui Ciprian Ciucu. Soția candidatului la Primăria Bucureștiului stă departe de viața publică # Adevarul.ro
Cristina Simona Ciucu este soția lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. De-a lungul anilor activitatea profesională a celor doi soți s-a intersectat de mai multe ori, însă actualul primar al sectorului 6 și-a ținut familia departe de lumina reflectoarelor.
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog # Adevarul.ro
Mulți români ajung să rămână fără dinți din cauza sărăciei, lipsei cabinetelor stomatologice din mediul rural, dar și a unei igiene dentare precare. Conform statisticilor, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la spălat pe dinți. În schimb se folosesc leacuri băbești.
Apelul lui Nicușor Dan reaprinde dezbaterea: este statul capabil să colaboreze cu mediul privat? Provocările unei administrații nepregătite # Adevarul.ro
Nicușor Dan a lansat un apel către mediul privat să suplinească statul în elaborarea politicilor publice, pe fondul dificultăților administrației de a reacționa rapid. Experții subliniază că, într-un astfel de parteneriat, principala provocare este ca statul să înțeleagă propunerile venite către el.
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă # Adevarul.ro
În doar doi ani, liderii României au luat o decizie controversată, considerată de mulți ca fiind decisivă pentru soarta țării: aderarea la Axă alături de Germania Nazistă. Potrivit unor specialiști, această alegere ar fi fost, de fapt, singura opțiune posibilă în acel context.
Creștere istorică în industria de apărare europeană. Cum pot profita investitorii români # Adevarul.ro
După decenii de subfinanțare și dependență de tehnologii externe, industria europeană a apărării traversează o perioadă de expansiune spectaculoasă. Până la final de 2025, bugetul militar total al statelor membre UE este estimat să atingă un nivel record de 381 de miliarde de euro.
Portret de candidat. Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanțe care candidează la Capitală și n-a declarat niciun cont # Adevarul.ro
Fostul ministru Eugen Teodorovici și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei duminică, 16 noiembrie.
Soluțiile pentru problemele în furnizarea apei calde și a căldurii sunt numeroase și pot fi adoptate ținând cont și de posibilitățile financiare. De la aeroterme, radiatoare, convertoare și centrale și până la sobe electrice, boilere, fierbătoare, covoare termice etc., toate merită analizate.
Când Friedrich Merz a preluat funcția de cancelar, a intrat în scenă cu promisiuni mari: relansarea economiei, repararea infrastructurii aflate în colaps și recâștigarea rolului Germaniei ca actor major în politica globală.
În fiecare an inundațiile provoacă pagube semnificative în Europa, ploile abundente și inundațiile extreme avariind mii de mașini. Multe dintre vehiculele afectate de apă sunt ulterior reparate și ajung pe piața second-hand ca potențiale achiziții pentru cei care caută o mașină rulată.
Armata britanică folosește imprimante 3D fabricate în China pentru a produce arme. Care sunt riscurile? # Adevarul.ro
Armata britanică folosește imprimante 3D fabricate în China pentru a produce arme, în pofida avertismentelor formulate de experți în securitate privind dependența de tehnologia furnizată de Beijing.
