Ciprian Ciucu: Nu îi cer lui Drulă să se retragă. Eu și Băluță suntem în față în sondaje

Departamentul de Stat al SUA va desemna luna aceasta gruparea Cartel de los Soles – despre care Washingtonul susţine că este condusă de preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi alţi oficiali de rang înalt – drept organizație teroristă străină (FTO), a anunţat duminică secretarul de stat.