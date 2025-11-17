Incident incredibil în WTA: experiență de coșmar în hotelul unde era cazată o celebră sportivă
Adevarul.ro, 17 noiembrie 2025 13:30
Experiență de coșmar pentru Eva Lys, jucătoare din Top 40 WTA. Sportiva a fost urmărită și amenințată în hotel.
Apartament cu două camere din Nordis Mamaia, vândut cameră cu cameră către clienți. Ce înșelăciuni a mai descoperit administratorul judiciar # Adevarul.ro
Administrator judiciar al Nordis Management SR a analizat timp de șapte luni cele aproximativ 3.000 de convenții încheiate de dezvoltator pentru proiectul Nordis Mamaia Wave, descoperind, printre altele, vânzarea unui apartament cu două camere, defalcat, cameră cu cameră, către doi clienți diferiți.
De ce au românii o legătură specială cu lupii. Noiembrie, luna sărbătorilor patronate de sălbăticiuni # Adevarul.ro
Noiembrie este luna sărbătorilor dedicate lupilor, animalele sălbatice care au cutreierat Munții Carpați din cele mai vechi timpuri. La poalele munților, oamenii s-au obișnuit să trăiască în preajma lor, iar tradițiile arhaice le-au atribuit lupilor roluri importante.
Ciprian Ciucu: Nu îi cer lui Drulă să se retragă. Eu și Băluță suntem în față în sondaje # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, spune că nu îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă și că vrea o competiție dusă până la capăt. El afirmă că, în sondaje, el și Daniel Băluță sunt detașați de restul candidaților și avertizează asupra creșterii riscului extremist în București.
A Diamond Is Forever: colecția Primul diamant TEILOR — bijuterii luxury de la 500 lei pentru cadouri care spun povești # Adevarul.ro
Descoperă colecția Primul diamant TEILOR: bijuterii cu diamante de la 500 de lei, cadouri care transformă momentele în amintiri prețioase. Alege pandantive, cercei, brățări, coliere și inele accesibile și rafinate.
Italienii sunt înnebuniți după Sinner. Finala de la Turneul Campionilor, cel mai urmărit meci de tenis din istoria Italiei # Adevarul.ro
Șapte milioane de telespectatori au urmărit meciul de tenis Sinner-Alcaraz la televizor, cel mai urmărit meci de tenis din istorie în Italia.
Japonia a mobilizat aviaţia după ce a detectat o dronă chineză în apropierea Taiwanului # Adevarul.ro
Japonia a anunţat luni că şi-a mobilizat aviaţia după detectarea unei drone suspecte, probabil chineză, în apropierea insulei sale celei mai apropiate de Taiwan, pe fondul reapariţiei tensiunilor dintre Tokyo şi Beijing
Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone de rază lungă de acțiune asupra infrastructurii petroliere și de drone rusești în noaptea de luni spre marți, potrivit Statului Major al armatei Ucrainene. Atacul a avut loc cu ajutorul noilor drone-rachetă Bars.
Zi decisivă în coaliție: pensiile magistraților și funcțiile-cheie, din nou în dezbatere. Negocieri tensionate înaintea votului din Parlament # Adevarul.ro
Coaliția reia negocierile pe pensiile magistraților și validează numiri importante înaintea ședinței de marți din Parlament. Partidele discută și Pachetul 3 de măsuri fiscal bugetare, în contextul disputelor privind reforma administrației.
Cum își justifică acțiunile firma acuzată că a crescut artificial prețurile energiei electrice # Adevarul.ro
În urma acuzațiilor aduse de procurorii Parchetului General privind creșterea artificială a prețului energiei electrice în vara anului 2022, firma în cauză a venit cu o serie de precizări, menite să lămurească lucrurile.
Act de sabotaj „fără precedent” în Polonia: linia ferată crucială pentru sprijinul Ucrainei, distrusă de un dispozitiv exploziv # Adevarul.ro
Premierul polonez Donald Tusk a confirmat luni că o explozie care a afectat o linie de cale ferată între Varșovia și Lublin a fost rezultatul unui act de sabotaj.
Un bebeluș de trei luni și sora lui, de nici doi ani, violați de părinți, în Galați. Cei doi au încercat sa transmită live pe TikTok abuzurile # Adevarul.ro
Un bărbat și o femeie dintr-o comună gălățeană, concubini, au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au violat doi copii, un bebeluș de doar trei luni și o fetiță de un an și șapte luni, potrivit debrăila.ro.
Diana Șoșoacă, petrecere cu artificii lângă Ambasada Ucrainei: „E ziua mea, fac ce vreau!” Au intervenit jandarmii # Adevarul.ro
Petrecerea de ziua de naștere a Dianei Șoșoacă s-a transformat într-un scandal în centrul Bucureștiului.
Sute de apeluri de urgenţă privind o ameninţare cu atacuri asupra şcolilor din Berlin. „Vă rog, faceţi ceva!" # Adevarul.ro
Un mesaj care a circulat pe mai multe reţele de mesagerie şi care anunţa presupuse atacuri la circa 20 de şcoli din Berlin a provocat agitaţie în capitala Germaniei, relatează luni, 17 noiembrie, dpa.
Vești excelente pentru România: Radu Drăgușin s-a antrenat cu echipa națională, înaintea meciului cu San Marino # Adevarul.ro
Radu Drăgușin a revenit, după 9 luni. Fundașul s-a antrenat cu naționala și promite că va fi apt pentru un meci oficial luna aceasta.
Apar noi detalii despre cazul agentului de poliție din Giurgiu care s-a sinucis duminică, 16 noiembrie, într-un apartament închiriat.
Investiție surpriză: un dezvoltator imobiliar din Israel preia un furnizor de gaze românesc # Adevarul.ro
Dezvoltatorul imobiliar Hagag Europe Development din Israel anunţă că îşi diversifică operaţiunile în România şi achiziţionează BTD Distribuţie şi Furnizare, companie românească specializată în execuţia infrastructurii, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale.
Tom Cruise, recompensat cu un Oscar onorific pentru întreaga carieră. „Actoria nu este doar o meserie, ci cine sunt eu” # Adevarul.ro
Tom Cruise a primit duminică un Oscar onorific la gala Governors Awards, unde a susținut un discurs emoționant despre pasiunea sa pentru cinematografie
Trump semnalează sprijinul pentru proiectul de lege bipartizan privind sancționarea țărilor care importă petrol din Rusia # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a semnalat duminică sprijinul său pentru o amplă legislație bipartizană care ar impune sancțiuni severe oricărei țări care continuă să facă afaceri cu Rusia, marcând cea mai explicită poziție de până acum în raport cu o inițiativă agresivă a Congresului.
Dr. Codruța Chelmuș, MedLife: „Pielea are memorie – fiecare arsură solară, mai ales în copilărie sau adolescență, crește riscul de cancer de piele mai târziu în viață” # Adevarul.ro
Pielea este un organ viu, care reflectă în mod direct stilul nostru de viață. Alimentația, somnul, igiena, stresul, expunerea la soare, fumatul sau consumul cronic de alcool pot influența profund starea pielii. Iar evoluția afecțiunilor dermatologice din ultimii 20 de ani o demonstrează.
Un șofer român a rămas fără mașină după ce a fost prins gonind pe o autostradă din Austria. Ce viteză avea # Adevarul.ro
Un șofer român de 46 de ani a fost surprins de poliția austriacă în timp ce conducea cu viteză pe autostrada din apropierea orașului St. Pölten.
Surprizele ultimului sondaj pentru Primăria Capitalei: un scor strâns, un clasament diferit și un candidat surpriză # Adevarul.ro
Un sondaj realizat de AtlasIntel indică unele diferențe față de alte sondaje date publicității până acum. Studiul este ultimul realizat cu privire la măsurătorile candidaților din Capitală la alegerile din 7 decembrie.
Haos într-un avion Ryanair: un bărbat beat s-a luat la bătaie cu ceilalți pasageri. „Ceilalți încercau să-l calmeze, dar fără succes” # Adevarul.ro
Un pasager aflat în stare de ebrietate a provocat panică într-un zbor Ryanair de la Cracovia la Bristol.
Nadia Comăneci, vizită de top la Real Madrid: moment special alături de Florentino Pérez pe Bernabéu # Adevarul.ro
Nadia Comăneci a avut parte de un moment special pe Bernabéu. Fosta gimnastă s-a întâlnit cu Florentino Pérez la un meci din NFL.
Clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit a fost închisă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății informează că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025 și anunță suspendarea activității acesteia.
Greșelile polițiștilor în cazul crimelor din Mureș și Teleorman. Concluziile verificărilor efectuate de echipele de control ale IGPR # Adevarul.ro
Chestorul șef de poliție Benone-Marian Matei a prezentat luni, 17 noiembrie, principalele concluzii ale verificărilor realizate de echipele de control din cadrul IGPR în cazurile de la Mureș și Teleorman, unde două femei au fost ucise de partenerii lor.
Persoanele și familiile cu venituri mici pot solicita sprijin financiar pentru încălzirea locuinței.
Giorgios, băiețelul lui Ianis Hagi, cucerește internetul: poză adorabilă în tricoul României # Adevarul.ro
Imagine adorabilă cu fiul lui Ianis Hagi. Micuțul Giorgios, la aproape trei luni, a fost îmbrăcat de părinții lui în culorile naționalei României.
Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României – și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Partidul îl va susține pe liberalul Ciprian Ciucu.
Traian Băsescu: „Dacă iei rafinăria Lukoil, te frigi”. Soluția fostului președinte pentru sancțiunile SUA # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația rafinăriei Petrotel, deținută de Lukoil, afectată de sancțiunile impuse de Statele Unite.
Orban consideră continuarea ajutorului pentru Ucraina o „nebunie” care ucide UE. Cum poate fi soluționat războiul în viziunea liderului maghiar # Adevarul.ro
Ucraina „nu are nicio şansă” să câştige în faţa invaziei ruseşti în curs, iar în aceste condiții sprijinul financiar al UE pentru această ţară este „pur şi simplu o nebunie”, a declarat premierul maghiar Viktor Orbán, relatează Politico.
Români bătuți și făcuți „țigani” în Bosnia. Fostul președinte Traian Băsescu a sărit ca ars, după incidentele de la Zenica # Adevarul.ro
Curg reacțiile după scandalul de la Zenica.
Atac lângă granița României: O navă cu 4.000 de tone GPL este în flăcări după un bombardament rusesc. O localitate din Tulcea a fost complet evacuată # Adevarul.ro
O navă cu 4.000 de tone GPL este în flăcări după un bombardament rusesc. Satul Plaurul a fost complet evacuat, mai precis 50 de localnici. Un mesaj ROAlert a fost dat noaptea trecută .
Promovarea turismului românesc, sugrumată de birocrație. Multe OMD-uri funcționează doar pe hârtie # Adevarul.ro
Oficiile de Management al Destinației ar trebui să transforme turismul românesc într-un sistem coordonat și eficient, după model european. În realitate, multe dintre ele funcționează doar pe hârtie, iar promovarea destinațiilor de tradiție și cultură rămâne dependentă de inițiative locale izolate.
Vremea se schimbă brusc. Județele care intră sub cod galben de vânt puternic. Unde sunt anunțate ninsori # Adevarul.ro
ANM avertizează că vremea se va răci semnificativ în întreaga țară, iar precipitațiile vor fi însemnate cantitativ.
O casă de pariuri vrea să profite de pe urma problemelor financiare de la CFR Cluj și să preia clubul. Cine este patronul Don # Adevarul.ro
CFR Cluj, deținătoarea Cupei României la fotbal, traversează o perioadă întunecată.
Doi copii olandezi și mama acestora, salvați de jandarmii montani după ce au rămas blocați într-o zonă accidentată din Munții Orăștiei # Adevarul.ro
O intervenție a jandarmilor montani din Costești, județul Hunedoara, în seara de duminică, 16 noiembrie, a dus la salvarea unei mame și a celor doi copii ai săi, toți cetățeni olandezi, după ce autoturismul în care se aflau a rămas blocat într-o zonă dificilă din Munții Orăștiei.
Un bărbat de 46 de ani, reținut după ce ar fi încercat să violeze o adolescentă: „A atacat-o şi i-a pus la gât un cutter” # Adevarul.ro
Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv după ce a atras o fată de 15 ani într-o clădire din centrul Aradului și a încercat să o violeze.
Sporul natural al populaţiei României s-a menţinut negativ în luna septembrie a acestui an (-4.213), cu un număr al deceselor mai mare de 1,3 ori decât cel al născuţilor-vii, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate luni, 17 noiembrie.
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, trimis în judecată pentru abuz în serviciu și achiziții supraevaluate. Anunțul DNA # Adevarul.ro
DNA a trimis în judecată managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, Pârâianu Mădălin – Nicolae, și alți angajați și firme implicate în achiziții supraevaluate de echipamente și paturi, prejudiciind spitalul cu peste 1,09 milioane de lei, pentru abuz în serviciu și complicitate.
Cazul fetiței de doi ani care a murit după o anestezie la stomatolog: Cum putea fi evitată tragedia # Adevarul.ro
Tragedia petrecută într-o clinică stomatologică, unde o fetiță de doar doi ani a murit după administrarea unei anestezii, ridică întrebări grave despre prevenție, protocoale medicale și responsabilitatea unităților care tratează copii foarte mici
Parchetul General a descoperit nereguli în activitatea polițiștilor și procurorului de caz care au anchetat sesizările femeii ucise în Teleorman. A fost sesizat Ministerul de Interne # Adevarul.ro
Procurorul general a sesizat Ministerul de Interne, după ce a constatat că polițiștii nu au investigat episoadele anterioare de violență în cazul tinerei ucise de fostul soț, în Teleorman. Totodată, a fost sesizată Inspecția Judiciară, pentru cercetarea disciplinară împotriva procurorului de caz.
Italianul Jannik Sinner și-a păstrat titlul la Turneul Campionilor, dar prima poziție ATP este ocupată de învinsul său din finală, spaniolul Carlos Alcaraz.
Prăbușire mortală într-o mină de cobalt din Congo: zeci de oameni au murit după cedarea unui pod improvizat # Adevarul.ro
Cel puțin 32 de persoane au murit după prăbușirea unui pod improvizat într-o mină de cupru și cobalt din Republica Democrată Congo.
Marea Britanie devine „dușmanul preferat” al Kremlinului, pe fondul apropierii Moscovei de administrația Trump # Adevarul.ro
Rivalitatea dintre Regatul Unit și Rusia, veche de peste două secole, a atins un nou minim în contextul războiului din Ucraina, arată o amplă analiză publicată de The Guardian.
Fundația Tinmar sprijină performanța elevilor din București: 865 de burse de merit pentru copii din Sectorul 2 # Adevarul.ro
Fundația Tinmar continuă misiunea sa în domeniul educației prin extinderea programului „Educație pentru viitor – Bursele Fundației Tinmar” în Capitală, anunțând acordarea a 865 de burse de merit pentru elevii din Sectorul 2 al Municipiului București, în valoare totală de 1.730.000 de lei.
Oameni de știință au reînviat creiere moarte, au editat embrioni umani și au creat animale cu două capete, totul în numele progresului.
Pericol pe șosele. Cod galben de ceață densă în sute de localități din mai multe județe, luni dimineață. Este vizată și Capitala # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă, valabile în sute localități din mai mute județe, inclusiv în Capitală.
Washingtonul mai face un pas căte atacarea Venezuelei. Ce a spune Marco Rubio despre președintele Maduro. „Nu reprezintă guvernul legitim al Venezuelei” # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al SUA va desemna luna aceasta gruparea Cartel de los Soles – despre care Washingtonul susţine că este condusă de preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi alţi oficiali de rang înalt – drept organizație teroristă străină (FTO), a anunţat duminică secretarul de stat.
Cum a ajuns un rus cu stimulator cardiac pe linia frontului din Ucraina: „A fost păcălit să semneze” # Adevarul.ro
Un bărbat de 50 de ani din Sankt Petersburg, bolnav de inimă și cu defibrilator cardiac implantat, a fost păcălit să plece din oraș și forțat să semneze un contract cu armata rusă.
