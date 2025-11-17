Cătălin Drulă şi USR propun realizarea Parcului Uranus, pe terenul Parlamentului
MainNews.ro, 17 noiembrie 2025 14:50
Deputatul Cătălin Drulă, candidat USR la primăria Capitalei şi consilierii generali USR au depus un proiect care propune realizarea Parcului Uranus, un amplu spaţiu verde public de aproape 80 de hectare în zona Palatului Parlamentului. Cătălin Drulă a transmis o scrisoare oficială către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, solicitând sprijinul instituţional pentru
Acum 15 minute
15:00
Autoritățile anunță închiderea unor străzi în zona Brățării din Sectorul 3, unde primăria a construit drumuri fără autorizație peste magistrala de gaz # MainNews.ro
Autoritățile vor închide o stradă din zona Brățării din Sectorul 3 pentru a permite desfășurarea lucrărilor de punere în siguranță a țevilor de gaz din zonă. În plus, pe mai multe drumuri din apropiere vor fi introduse restricții de tonaj. Măsurile au fost adoptate în urma dezvăluirilor Recorder, care a prezentat cum Primăria Sectorului 3
Acum 30 minute
14:50
11 [D]
Acum o oră
14:40
Ilie Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România, că bugetul de stat pentru anul viitor ar putea să nu fie finalizat în luna decembrie, existând posibilitatea prelungirii procedurilor în luna ianuarie. Motivul principal îl reprezintă necesitatea adoptării, în prealabil, a întregii legislaţii care să permită conturarea unui buget
Acum 2 ore
13:50
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER: Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui # MainNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Municipiului București, Ciprian Ciucu, a semnat luni un protocol de colaborare cu Partidul REPER, afirmând că își dorește un parteneriat de durată, nu doar o asociere punctuală în perioada campaniei electorale. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă relatată de News.ro. „Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui,
Acum 4 ore
12:50
Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii stomatologice din București unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie # MainNews.ro
Ministerul Sănătății a anunțat suspendarea activității clinicii stomatologice din București în care, pe 13 noiembrie 2025, o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața după o procedură de anestezie. Decizia vine în urma raportului întocmit de Inspecția Sanitară de Stat (ISS), care a descoperit mai multe nereguli în funcționarea unității medicale. Potrivit comunicatului transmis
12:00
Cercetări prealabile în cazul Emil Gânj. Șeful Poliției Române: IPJ Mureș nu a gestionat corespunzător cazul # MainNews.ro
Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat luni declanșarea cercetării prealabile împotriva mai multor polițiști din cadrul IPJ Mureș, ca urmare a unor grave nereguli constatate în gestionarea cazului lui Emil Gânj – bărbatul de 37 de ani acuzat că și-a ucis concubina, a incendiat locuința și care, la aproape un an și jumătate de
12:00
INS: Cheltuielile pentru cercetare–dezvoltare au reprezentat doar 0,46% din PIB în 2024. Numărul cercetătorilor a crescut, dar investițiile rămân reduse # MainNews.ro
România a alocat 8,079 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2024, ceea ce reprezintă 0,46% din Produsul Intern Brut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Investițiile rămân la unul dintre cele mai scăzute niveluri din Uniunea Europeană, în ciuda unei ușoare creșteri a resursei umane din domeniu. „Cheltuielile de
11:40
BREAKING Autoritățile evacuează satul Plauru după ce o navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă rusească # MainNews.ro
Autorităţile au dispus, luni dimineaţă, evacuarea preventivă a localităţii Plauru, judeţul Tulcea, după incendierea unei nave încărcate cu GPL în portul ucrainean Ismail, lovită de o dronă în timpul unui atac nocturn. Primele 15 persoane au fost deja mutate în localitatea Ceatalchioi, iar pompierii români dau asigurări că teritoriul României nu este afectat de incendiu.
Acum 6 ore
10:30
Nicușor Dan, atac voalat față de Ciucu și Băluță: „Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat în relația cu speculatorii imobiliari” / „Am un favorit pe care voi pune ștampila” # MainNews.ro
Invitat duminică seară la România TV, primarul general Nicușor Dan a sugerat că este nemulțumit de modul în care Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, și Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 – ambii candidați la Primăria Capitalei – au gestionat relația cu speculatorii imobiliari. „Constituția îmi interzice să mă poziționez de o parte sau alta și
09:50
Nicuşor Dan: „Românii o duc mai rău decât acum şase luni” / „Din 2027 sunt speranţe de creștere” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia este de 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil". "Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri pentru că România a
Acum 8 ore
08:50
Sondaj AtlasIntel: Luptă fără precedent pentru Primăria Capitalei. Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu, în marja de eroare # MainNews.ro
Un nou sondaj AtlasIntel realizat pentru HotNews arată că lupta pentru Primăria Capitalei este extrem de strânsă, primii patru candidați fiind separați de doar 1,3 puncte procentuale. Liberalul Ciprian Ciucu se află în frunte, urmat îndeaproape de Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (AUR). Potrivit AtlasIntel, plutonul fruntaș este următorul: Ciprian Ciucu
Acum 24 ore
20:10
Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie # MainNews.ro
Duminică, un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu, unde locuia cu chirie. El s-ar fi împușcat cu arma din dotare. La sediul Secției de Poliție Rurală nr.4 Ghimpați, județul Giurgiu, s-a prezentat, duminică, în jurul orei 11, o femeie, care a sesizat faptul că tânărul de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon. Imediat, la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au descoperit faptul că tânărul s-ar fi împușcat cu arma, în zona capului. Cercetările sunt preluate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru a se stabili toate împrejurările în care decesul a survenit. Mai multe detalii pe Gândul.ro.
18:50
Incident șocant în București: O fată de 13 ani, agresată sexual în liftul blocului în care locuiește # MainNews.ro
Un bărbat în vârstă de 50 ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după ce, vineri seara, ar fi agresat sexual o fată de 13 ani în liftul blocului în care aceasta locuiește, din Sectorul 3, și i-ar fi sustras bunurile personale sub amenințarea cu violența. Mama minorei a alertat autoritățile prin apelul de urgență
17:00
Adrian Țuțuianu, fost ministru PSD al apărării, ar putea prelua șefia Autorității Electorale # MainNews.ro
Fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu a anunțat, duminică, pe Facebook, că și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente (AEP). Adrian Țuțuianu a precizat că a demisionat, joi din PSD. „La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP).
16:40
Ludovic Orban, mesaj către magistrați: „Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor” # MainNews.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală şi a precizat că poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor în legătură cu această situaţie este complet nerezonabilă. El mai spune că, dacă nu sunt acceptate aceste condiţii, atunci se poate încerca, printr-o revizuire a Constituţiei, impunerea
16:40
Un fost securist apropiat de clanul Firea – Pandele intră în cursa pentru Primăria Capitalei # MainNews.ro
Fostul acționar al cluburilor de fotbal Dinamo și Universitatea Craiova, Gigi Nețoiu, și-a depus duminică candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. Venit la sediul Biroului Electoral al Municipiului București însoțit de Romică Țociu, Cornel Palade, Gheorghe Gheorghiu și de o fanfară, Nețoiu a fost la un pas de altercație cu activistul Marian „Ceaușescu".
Ieri
15:10
Ministrul sănătăţii propune mutarea intervenţiilor stomatologice cu anestezie generală în spitalele, după moartea fetiței de 2 ani # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să fie realizate şi în spitalele publice, pe fondul tragediei în care o fetiţă de doi ani a murit după o procedură la o clinică neautorizată din Bucureşti. Rogobete a anunţat că vrea extinderea posibilităţii ca intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special cele efectuate sub anestezie generală,
14:00
Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie # MainNews.ro
66 [D]
12:40
Eugen Teodorovici își depune duminică, 16 noiembrie, candidatura independentă pentru Primăria Capitalei, evenimentul fiind programat la ora 13:00 la Biroul Electoral al Municipiului București. Fostul ministru de finanțe își depune oficial dosarul de candidatură pentru funcția de Primar General al Municipiului București, la sediul BEM din strada Batiștei nr. 13. După înregistrarea candidaturii, Teodorovici va
11:00
Adrian Țuțuianu, fost ministru PSD al apărării, ar putea prelua șefia Autorității Electorale # MainNews.ro
71 [D]
10:30
Ludovic Orban, mesaj către magistrați: „Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor” # MainNews.ro
74 [D]
15 noiembrie 2025
18:00
Sondaj CURS: Daniel Băluţă conduce în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă și Ciucu, la egalitate # MainNews.ro
Daniel Băluţă (PSD) conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei cu 27%, urmat de Cătălin Drulă (USR) şi Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 22%, potrivit unui sondaj CURS realizat între 3 şi 14 noiembrie. Traficul rutier este considerat principala problemă a oraşului, iar Traian Băsescu este perceput drept cel mai performant fost primar general.
15:20
Dispută pe Facebook între Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu / Candidatul PNL și-a șters postarea # MainNews.ro
Propunerea lui candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, de a instala 300 de camere rutiere omologate a generat vineri o dispută cu reprezentantul PNL, Ciprian Ciucu, care şi-a şters ulterior postarea în care răspundea iniţiativei. Cătălin Drulă a prezentat un sistem de camere omologate MAI pentru sancţionarea automată a vitezei, trecerilor pe roşu şi
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Marius Isăilă, fostul senator PSD care dorea să cumpere influența ministrului apărării, cere arest la domiciliu # MainNews.ro
Dosarul Mită la MApN se complică. Fostul senator Marius Isăilă a susținut în fața instanței că procurorii DNA nu au suficiente probe și că interceptările din dosar ar fi trunchiate. Pronunțarea deciziei în acest dosar sensibil a fost amânată pentru marți. Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar
13:30
Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: „Oamenii vor vota rezultate” # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, proaspăt ales în funcția de președinte al PSD București, şi-a depus sâmbătă candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. Daniel Băluţă a ajuns sâmbătă la Biroul Electoral Municipal pentru a-şi depune oficial candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti. A fost însoţit de membri ai Partidului Social Democrat, între care secretarul
12:00
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a raportat în primele nouă luni un profit net în scădere cu 34%, la 2,314 miliarde lei, de la 3,532 miliarde lei în perioada similară de anul trecut. Potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), producţia de energie electrică netă a fost
10:40
Afaceristul Nelu Iordache, fondatorul companiei aviatice Blue Air, a fost condamnat la 18 ani și o lună de închisoare, după ce Tribunalul București a adăugat o nouă pedeapsă pentru fapte de corupție la condamnările deja existente, relatează Agerpres. Decizia nu este definitivă. Tribunalul București a anunțat vineri o nouă sentință în cazul lui Nelu Iordache,
14 noiembrie 2025
21:50
Bolojan anunță un nou val de concedieri: 10% din administrația centrală: „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că reforma din adiminstrația locală și centrală trebuie aplicată cât mai repede. Începând cu 2026, vor fi implementate mai multe concedieri în aparatul de stat, iar sănatatea și educația au fost incluse pe ceea ce premierul a numit „lista neagră" a instituțiilor vizate de reforma personalului. Ilie Bolojan a explicat, vineri, la Radio
21:00
Protest în fața Instanței supreme. Mai multe organizații civice cer demiterea Liei Savonea, acuzând capturarea justiției # MainNews.ro
Mai multe organizații civice protestează vineri seară în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție și cer demiterea președintei instanței supreme, Lia Savonea. Manifestanții o acuză pe șefa ÎCCJ că a slăbit lupta anticorupție, a transformat Consiliul Superior al Magistraturii într-un instrument politic și a ignorat în repetate rânduri opiniile magistraților, prin decizii puternic contestate
20:40
Anca Alexandrescu și-a depus vineri candidatura pentru Primăria Capitalei, fiind susținută de o alianță politică formată din AUR, PNȚCD, Forța Alternativă pentru România (FAR
19:30
O dronă rusească a violat spațiul aerian al României. Ambasadorul rus la București, convocat de MAE # MainNews.ro
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe, unde autoritățile române i-au prezentat dovezi privind încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. MAE a transmis că vehiculul aerian fără pilot aparținea forțelor militare ale Rusiei și a fost implicat în … Articolul O dronă rusească a violat spațiul aerian al României. Ambasadorul rus la București, convocat de MAE apare prima dată în Main News.
19:20
Un senator ales pe listele SOS România, suspectat că a furat un rucsac din recepția unui hotel # MainNews.ro
Un senator ales pe listele SOS România este cercetat pentru furt după ce ar fi luat un rucsac uitat de un bărbat în recepția unui hotel din Piatra Neamț. Rucsacul, care conținea o tabletă și o sumă de bani, a fost găsit ulterior în portbagajul mașinii cu care se deplasa parlamentarul, potrivit unor surse apropiate … Articolul Un senator ales pe listele SOS România, suspectat că a furat un rucsac din recepția unui hotel apare prima dată în Main News.
17:40
Un judecător CSM îi compară pe organizatorii protestului împotriva Liei Savonea cu Hitler, Stalin, Mao și Chávez # MainNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a lansat un atac dur la adresa organizațiilor civice care pregătesc un protest împotriva Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Într-o postare pe Facebook, Ene susține că manifestul inițiatorilor ar fi inspirat din metodele folosite de Hitler, Stalin, Mao Zedong sau Hugo … Articolul Un judecător CSM îi compară pe organizatorii protestului împotriva Liei Savonea cu Hitler, Stalin, Mao și Chávez apare prima dată în Main News.
16:40
Ambasada Ucrainei dezminte zvonurile privind reducerea școlilor românești din Cernăuți # MainNews.ro
Ambasada Ucrainei la București a dezmințit recent informațiile privind o presupusă reducere a numărului de instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, calificând aceste afirmații drept un „mit”. Această clarificare vine în contextul unor îngrijorări exprimate de comunitatea românească din Ucraina și al demersurilor diplomatice inițiate de Ministerul Educației din România. … Articolul Ambasada Ucrainei dezminte zvonurile privind reducerea școlilor românești din Cernăuți apare prima dată în Main News.
16:30
Traian Berbeceanu obține 200.000 de euro daune morale de la statul român pentru dosarul „fabricat” # MainNews.ro
Fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, Traian Berbeceanu, a câștigat vineri, în primă instanță, un proces împotriva statului român și va primi 200.000 de euro despăgubiri morale, precum și daune materiale în valoare de 152.252 de lei. Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Hunedoara, însă nu este definitivă și poate fi … Articolul Traian Berbeceanu obține 200.000 de euro daune morale de la statul român pentru dosarul „fabricat” apare prima dată în Main News.
15:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că în următoarele două săptămâni vor începe discuțiile privind bugetul de anul viitor. „În următoarele două săptămâni va începe discuția pe buget. Trebuie să spunem deschis: bugetul va fi promovat în momentul în care pachetele pe care se bazează un buget predictibil vor fi adoptate. Și dacă nu le … Articolul Ilie Bolojan anunță începerea discuțiilor pentru bugetul pe 2026 apare prima dată în Main News.
15:10
Avarie la rețeaua de gaze în Sectorul 5. Alimentarea a fost oprită, iar trei imobile au fost evacuate # MainNews.ro
Distrigaz Sud Rețele a anunțat apariția unei avarii la rețeaua de gaz din Sectorul 5, pe strada General Medic Demosthen N. Atanase. Incidentul s-a petrecut în urma unor lucrări efectuate în zonă de către Apa Nova. Având în vedere situația, alimentarea cu gaz a fost oprită pe mai multe străzi, iar trei imobile au fost … Articolul Avarie la rețeaua de gaze în Sectorul 5. Alimentarea a fost oprită, iar trei imobile au fost evacuate apare prima dată în Main News.
15:10
Partidul condus de Ilie Bolojan a decis să o susțină pe Adriana Săftoiu pentru a deveni Președinte Director General al TVR. Propunerea a fost făcută în BEX al PNL. Potrivit altor surse, în CA al TVR mai este susținut din partea PNL și Radu Carp. Fostul PDG al TVR de pe vremea lui Klaus Iohannis – … Articolul Adriana Săftoiu a fost nominalizată de Ilie Bolojan pentru funcția de director TVR apare prima dată în Main News.
15:10
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că, potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei fetiței decedate într-o clinică stomatologică, moartea a survenit în timpul intervenției dentare, pe fondul unei patologii cronice preexistente complexe. Incidentul a avut loc joi, când polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire … Articolul Parchetul anunță primele concluzii în cazul fetiței decedate după anestezie apare prima dată în Main News.
14:40
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat vineri că BNR și Guvernul lucrează împreună pentru a evita intrarea economiei în recesiune, în condițiile în care corecțiile fiscale reduc cererea internă și încetinesc activitatea economică. Isărescu a precizat că banca centrală păstrează actuala rată a dobânzii de politică monetară pentru a nu amplifica declinul … Articolul Mugur Isărescu, despre evoluția negativă a economiei: „Încercăm să evităm recesiunea” apare prima dată în Main News.
14:10
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat desemnarea a patru grupuri europene de extremă stângă drept organizații teroriste. Printre acestea se numără Antifa Ost din Germania și Frontul Revoluționar Internațional din Italia, relatează Euronews. Măsura a fost luată ca parte a represiunii președintelui Donald Trump împotriva extremei stângi în urma asasinării activistului conservator … Articolul SUA au desemnat patru grupuri antifasciste din Europa drept organizații teroriste apare prima dată în Main News.
14:00
Guvernul propune lichidarea companiilor de stat cu pierderi constante: CFR Marfă, pe listă # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregătește lichidarea unor companii de stat care înregistrează pierderi constante și care reprezintă „o gaură neagră” pentru finanțele publice. Șeful Executivului a precizat că săptămâna viitoare va fi comunicată o listă cu companiile vizate, fără a dezvălui toate numele, menționând însă că CFR Marfă, care raportează pierderi semnificative … Articolul Guvernul propune lichidarea companiilor de stat cu pierderi constante: CFR Marfă, pe listă apare prima dată în Main News.
12:40
Polonia a anunțat redeschiderea pe 17 noiembrie a două puncte de trecere a frontierei cu Belarus # MainNews.ro
Oficialii din Polonia au anunțat redeschiderea pe 17 noiembrie a două puncte de trecere a frontierei cu Belarus. Acestea fuseseră închise drept reacție la exercițiul militar Zapad 2025 organizat de către Rusia și Belarus, precum și la incursiunile cu drone în spațiul aerian al Poloniei, relatează Reuters. Autoritățile de la Varșovia au declarat pe 30 … Articolul Polonia a anunțat redeschiderea pe 17 noiembrie a două puncte de trecere a frontierei cu Belarus apare prima dată în Main News.
12:40
Război Rusia-Ucraina: Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Novorossiisk, Rusia răspunde si atacă Kievul # MainNews.ro
Conflictul dintre Rusia și Ucraina a fost recent marcat de un val de atacuri reciproce, cu Ucraina vizând infrastructura portuară și petrolieră din Novorossisk, în Rusia, iar Moscova ripostând cu un atac amplu asupra capitalei ucrainene, Kiev, și a regiunii înconjurătoare. Autoritățile ucrainene au confirmat desfășurarea unui atac cu drone asupra infrastructurii portuare și petroliere … Articolul Război Rusia-Ucraina: Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Novorossiisk, Rusia răspunde si atacă Kievul apare prima dată în Main News.
11:40
Clinica stomatologică oferă prima reacție după decesul copilei de doi ani în urma anesteziei. Ministrul Sănătății anunță trimiterea Corpului de Control # MainNews.ro
Reprezentanții clinicii stomatologice din Sectorul 3 au transmis că sunt devastați de tragedia petrecută joi, când o fetiță de doi ani a decedat după ce a intrat în stop cardio-respirator în urma unei anestezii. Ei au adăugat că în cei 11 ani de activitate aceeași echipă a realizat 1700 de astfel de intervenții, nefiind înregistrat … Articolul Clinica stomatologică oferă prima reacție după decesul copilei de doi ani în urma anesteziei. Ministrul Sănătății anunță trimiterea Corpului de Control apare prima dată în Main News.
11:30
Un colet suspect descoperit într-o intersecție intens circulată din Sibiu, în dimineața de 14 noiembrie 2025, a declanșat o alertă care a dus la restricționarea parțială a traficului și la intervenția rapidă a forțelor de ordine. Autoritățile au gestionat situația conform procedurilor, iar verificările ulterioare au confirmat că nu exista niciun pericol pentru populație. Apelul … Articolul Alertă în Sibiu: Pachet suspect descoperit într-o intersecție aglomerată apare prima dată în Main News.
10:40
Economia României a înregistrat o scădere în termeni reali în trimestrul III al anului 2025, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Potrivit datelor INS, Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025, pe seria ajustată sezonier. Cu toate acestea, comparativ cu … Articolul INS: Economia României a scăzut în trimestrul III cu 0,2%, faţă de trimestrul II apare prima dată în Main News.
10:30
Nouă escaladare a tensiunilor dintre SUA și Venezuela. Kaja Kallas și Marco Rubio au avut un schimb dur de replici referitor la situația din Caraibe # MainNews.ro
Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat lansarea operațiunii militare „Lancea Sudului”, care vizează „narcoteroriștii” din emisfera vestică. Startul operațiunii are loc într-un moment de creștere a tensiunilor dintre SUA și Venezuela, în contextul atacurilor armatei americane asupra mai multor bărci care navigau în apele internaționale din Caraibe. Escaladarea situației din regiune a … Articolul Nouă escaladare a tensiunilor dintre SUA și Venezuela. Kaja Kallas și Marco Rubio au avut un schimb dur de replici referitor la situația din Caraibe apare prima dată în Main News.
10:20
Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: Ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie privind pensiile magistraților # MainNews.ro
Discuțiile recente de la Palatul Cotroceni privind proiectul de lege pentru reglementarea pensiilor magistraților nu au condus la o soluție agreată, conform declarațiilor premierului Ilie Bolojan. Premierul a subliniat discrepanța majoră dintre pensiile magistraților și pensia medie națională, avertizând asupra riscurilor demografice viitoare pentru sustenabilitatea sistemului de pensii din România. Premierul Ilie Bolojan a anunțat … Articolul Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: Ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie privind pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
09:10
O fetiță de doi ani a decedat după ce a intrat în stop cardio-respirator la un cabinet stomatologic # MainNews.ro
O fetiță de doi ani a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Bucureștiului. În urma tragediei polițiștii au deschis o anchetă. Ea se afla la cabinetul stomatologic împreună cu mama sa, în vederea efectuării a două intervenții pentru carii. Fetița a fost anesteziată parțial și, … Articolul O fetiță de doi ani a decedat după ce a intrat în stop cardio-respirator la un cabinet stomatologic apare prima dată în Main News.
