Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Candidații surpriză
Adevarul.ro, 17 noiembrie 2025 15:00
Perioada de depunere a candidaturilor se încheie marți, pe 17 noiembrie. Până acum au fost depuse 12 candidaturi, pe lângă cei anunțați deja fiind și candidați surpriză. Unii dintre ei au făcut spectacol în fața Biroului Electoral Municipal.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
15:15
Parchetul condus de Kovesi a demascat în Italia o fraudă uriașă la combustibili, de un miliard de euro, cu ramificații în România # Adevarul.ro
O anchetă a Parchetului European coordonat de Laura Codruța Kovesi a dus la destructurarea unei reţele mafiote în Italia care acţiona în domeniul combustibililor şi ale cărei ramificaţii ajung până în România.
Acum 30 minute
15:00
Perioada de depunere a candidaturilor se încheie marți, pe 17 noiembrie. Până acum au fost depuse 12 candidaturi, pe lângă cei anunțați deja fiind și candidați surpriză. Unii dintre ei au făcut spectacol în fața Biroului Electoral Municipal.
15:00
Călin Georgescu, atac la adresa clasei politice: „Șobolanii politicii românești se înghesuie să conducă țara” # Adevarul.ro
Judecarea celui de-al doilea dosar penal în care este inculpat Călin Georgescu a început astăzi la Curtea de Apel București.
Acum o oră
14:45
Securitatea la Luvru, un dezastru. Doi influenceri şi-au agăţat portretul lângă Mona Lisa lui Leonardo da Vinci # Adevarul.ro
La câteva săptămâni după furtul bijuteriilor Coroanei, doi utilizatori TikTok au provocat securitatea muzeului Luvru cu o farsă care arată cât de vulnerabilă e securitatea acestui obiectiv turistic.
14:45
Escrocherie la Mânăstirea Secu: un fals preot colecta pomelnice și bani de la turiști. Suma pe care a strâns-o # Adevarul.ro
Un fals preot a fost prins de polițiști în parcarea Mânăstirii Secu în timp ce colecta bani de la turiști prin intermediul pomelnicelor, folosind identități false.
14:45
Ana Ciceală a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, susținută de partidele SENS și URS.PDF # Adevarul.ro
Ana Ciceală, fost consilier general, și-a oficializat luni candidatura pentru Primăria Capitalei, cu sprijinul partidelor SENS și URS.PDF.
14:30
Scandal uriaș în fotbalul israelian. Un jucător de 17 ani a fost suspendat 99 de ani, după ce și-a bătut adversarul.
14:30
Iranul a început operațiunile de însămânțare a norilor, pe fondul secetei severe. Teheranul riscă să fie evacuat # Adevarul.ro
Autoritățile iraniene au lansat operațiuni de însămânțare a norilor pentru a declanșa precipitații, în contextul în care țara se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii, a relatat presa de stat.
14:30
O româncă se bate pentru un premiu de un sfert de milion de euro. A răzbit între 4.759 de concurenți # Adevarul.ro
Românca Adina Mirabela Rădoiu face senzație la un puternic turneu de poker.
14:30
România, în centrul unei anchete fiscale din Grecia: companii mutate fictiv pentru a evita taxele # Adevarul.ro
Autoritățile fiscale din Grecia au lansat o anchetă extinsă asupra zecilor de mii de firme elene care și-au mutat sediile în România, Bulgaria și Cipru.
14:30
Un inginer a explicat care este temperatura ideală pentru a încălzi locuința și a reduce facturile cu 15% # Adevarul.ro
Un inginer a explicat cum poți menține locuința confortabilă pe timpul iernii, reducând în același timp facturile la energie cu aproximativ 15%.
Acum 2 ore
14:15
Proiectul legislativ privind Programul „Golden Visa” reglementează condițiile de acordare a dreptului de ședere în România pentru cetățeni străini ai statelor terțe, având ca scop atragerea de investiții străine directe în România.
14:15
Ucraina va cumpăra 100 de avioane Rafale din Franța. Zelenski: „Un pas istoric pentru apărarea noastră” # Adevarul.ro
Ucraina își pregătește cea mai amplă achiziție de tehnică militară din ultimele decenii.
14:15
Drumuri închise în Sectorul 3, în cazul străzilor construite peste conducte de gaze. Transgaz dă vina pe pe Robert Negoiță # Adevarul.ro
Mai multe artere din Sectorul 3 vor fi închise circulației după ce verificările din teren au arătat că au fost amenajate direct peste magistrale de gaze.
14:00
Pensionarii din sistemul public pot fi menținuți în activitate până la 70 de ani. Condiția impusă de noul proiect de lege # Adevarul.ro
Guvernul pregătește noi reguli pentru cumulul pensiei cu salariul de la stat, exceptând șefii aleși în funcții publice și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.
14:00
Pentagonul publică imagini cu al 21-lea atac al SUA asupra ambarcațiunilor suspectate de narco-terorism # Adevarul.ro
Statele Unite au efectuat sâmbătă al 21-lea atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de transport de droguri în estul Pacificului, ucigând trei persoane aflate, a anunţat duminică Pentagonul, potrivit Reuters.
14:00
Cum a ajuns o femeie din Iași să-și dea în judecată tatăl mort pentru a-și putea trece apartamentul pe numele ei # Adevarul.ro
O femeie din Iași a fost nevoită să-și dea în judecată propriul tată, decedat de cinci ani, pentru a-și trece apartamentul moștenit pe numele ei.
13:45
Cupa Mondială de fotbal 2026: Mai sunt 12 locuri disponibile. Nigeria acuză ritualuri vodoo # Adevarul.ro
Turneul final de anul viitor va avea, în premieră, 48 de echipe.
13:45
Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță luni, 17 noiembrie, că, în următoarele zile, se vor efectua lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din Capitală. Astfel, încă 500 de blocuri rămân fără apă caldă și căldură.
13:45
Un bărbat a supravieţuit după ce a căzut pe şinele de cale ferată, iar un tren a trecut peste el, duminică dimineaţa.
13:45
Cum își educă copiii Codin Maticiuc: „Nu le iau chiar tot ce își doresc. Încerc, dar nu-mi iese” # Adevarul.ro
Codin Maticiuc a vorbit despre cât de greu îi este să își educe copiii, mai ales pe fiul său adolescent, într-o lume în care brand-urile și aparențele contează foarte mult.
13:45
Lui Mircea Lucescu i-a sărit muștarul. Selecționerul nu mai suportă întrebările privind demisia de la națională # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) susține că este stăpân la echipa națională, dar și peste FRF.
13:30
Apartament cu două camere din Nordis Mamaia, vândut cameră cu cameră către clienți. Ce înșelăciuni a mai descoperit administratorul judiciar # Adevarul.ro
Administrator judiciar al Nordis Management SR a analizat timp de șapte luni cele aproximativ 3.000 de convenții încheiate de dezvoltator pentru proiectul Nordis Mamaia Wave, descoperind, printre altele, vânzarea unui apartament cu două camere, defalcat, cameră cu cameră, către doi clienți diferiți.
13:30
De ce au românii o legătură specială cu lupii. Noiembrie, luna sărbătorilor patronate de sălbăticiuni # Adevarul.ro
Noiembrie este luna sărbătorilor dedicate lupilor, animalele sălbatice care au cutreierat Munții Carpați din cele mai vechi timpuri. La poalele munților, oamenii s-au obișnuit să trăiască în preajma lor, iar tradițiile arhaice le-au atribuit lupilor roluri importante.
13:30
Ciprian Ciucu: Nu îi cer lui Drulă să se retragă. Eu și Băluță suntem în față în sondaje # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, spune că nu îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă și că vrea o competiție dusă până la capăt. El afirmă că, în sondaje, el și Daniel Băluță sunt detașați de restul candidaților și avertizează asupra creșterii riscului extremist în București.
13:30
Incident incredibil în WTA: experiență de coșmar în hotelul unde era cazată o celebră sportivă # Adevarul.ro
Experiență de coșmar pentru Eva Lys, jucătoare din Top 40 WTA. Sportiva a fost urmărită și amenințată în hotel.
Acum 4 ore
13:15
A Diamond Is Forever: colecția Primul diamant TEILOR — bijuterii luxury de la 500 lei pentru cadouri care spun povești # Adevarul.ro
Descoperă colecția Primul diamant TEILOR: bijuterii cu diamante de la 500 de lei, cadouri care transformă momentele în amintiri prețioase. Alege pandantive, cercei, brățări, coliere și inele accesibile și rafinate.
13:15
Italienii sunt înnebuniți după Sinner. Finala de la Turneul Campionilor, cel mai urmărit meci de tenis din istoria Italiei # Adevarul.ro
Șapte milioane de telespectatori au urmărit meciul de tenis Sinner-Alcaraz la televizor, cel mai urmărit meci de tenis din istorie în Italia.
13:15
Japonia a mobilizat aviaţia după ce a detectat o dronă chineză în apropierea Taiwanului # Adevarul.ro
Japonia a anunţat luni că şi-a mobilizat aviaţia după detectarea unei drone suspecte, probabil chineză, în apropierea insulei sale celei mai apropiate de Taiwan, pe fondul reapariţiei tensiunilor dintre Tokyo şi Beijing
13:15
Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone de rază lungă de acțiune asupra infrastructurii petroliere și de drone rusești în noaptea de luni spre marți, potrivit Statului Major al armatei Ucrainene. Atacul a avut loc cu ajutorul noilor drone-rachetă Bars.
13:00
Zi decisivă în coaliție: pensiile magistraților și funcțiile-cheie, din nou în dezbatere. Negocieri tensionate înaintea votului din Parlament # Adevarul.ro
Coaliția reia negocierile pe pensiile magistraților și validează numiri importante înaintea ședinței de marți din Parlament. Partidele discută și Pachetul 3 de măsuri fiscal bugetare, în contextul disputelor privind reforma administrației.
13:00
Cum își justifică acțiunile firma acuzată că a crescut artificial prețurile energiei electrice # Adevarul.ro
În urma acuzațiilor aduse de procurorii Parchetului General privind creșterea artificială a prețului energiei electrice în vara anului 2022, firma în cauză a venit cu o serie de precizări, menite să lămurească lucrurile.
13:00
Act de sabotaj „fără precedent” în Polonia: linia ferată crucială pentru sprijinul Ucrainei, distrusă de un dispozitiv exploziv # Adevarul.ro
Premierul polonez Donald Tusk a confirmat luni că o explozie care a afectat o linie de cale ferată între Varșovia și Lublin a fost rezultatul unui act de sabotaj.
12:45
Un bebeluș de trei luni și sora lui, de nici doi ani, violați de părinți, în Galați. Cei doi au încercat sa transmită live pe TikTok abuzurile # Adevarul.ro
Un bărbat și o femeie dintr-o comună gălățeană, concubini, au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au violat doi copii, un bebeluș de doar trei luni și o fetiță de un an și șapte luni, potrivit debrăila.ro.
12:45
Diana Șoșoacă, petrecere cu artificii lângă Ambasada Ucrainei: „E ziua mea, fac ce vreau!” Au intervenit jandarmii # Adevarul.ro
Petrecerea de ziua de naștere a Dianei Șoșoacă s-a transformat într-un scandal în centrul Bucureștiului.
12:45
Sute de apeluri de urgenţă privind o ameninţare cu atacuri asupra şcolilor din Berlin. „Vă rog, faceţi ceva!" # Adevarul.ro
Un mesaj care a circulat pe mai multe reţele de mesagerie şi care anunţa presupuse atacuri la circa 20 de şcoli din Berlin a provocat agitaţie în capitala Germaniei, relatează luni, 17 noiembrie, dpa.
12:45
Vești excelente pentru România: Radu Drăgușin s-a antrenat cu echipa națională, înaintea meciului cu San Marino # Adevarul.ro
Radu Drăgușin a revenit, după 9 luni. Fundașul s-a antrenat cu naționala și promite că va fi apt pentru un meci oficial luna aceasta.
12:45
Apar noi detalii despre cazul agentului de poliție din Giurgiu care s-a sinucis duminică, 16 noiembrie, într-un apartament închiriat.
12:45
Investiție surpriză: un dezvoltator imobiliar din Israel preia un furnizor de gaze românesc # Adevarul.ro
Dezvoltatorul imobiliar Hagag Europe Development din Israel anunţă că îşi diversifică operaţiunile în România şi achiziţionează BTD Distribuţie şi Furnizare, companie românească specializată în execuţia infrastructurii, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale.
12:30
Tom Cruise, recompensat cu un Oscar onorific pentru întreaga carieră. „Actoria nu este doar o meserie, ci cine sunt eu” # Adevarul.ro
Tom Cruise a primit duminică un Oscar onorific la gala Governors Awards, unde a susținut un discurs emoționant despre pasiunea sa pentru cinematografie
12:30
Trump semnalează sprijinul pentru proiectul de lege bipartizan privind sancționarea țărilor care importă petrol din Rusia # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a semnalat duminică sprijinul său pentru o amplă legislație bipartizană care ar impune sancțiuni severe oricărei țări care continuă să facă afaceri cu Rusia, marcând cea mai explicită poziție de până acum în raport cu o inițiativă agresivă a Congresului.
12:30
Dr. Codruța Chelmuș, MedLife: „Pielea are memorie – fiecare arsură solară, mai ales în copilărie sau adolescență, crește riscul de cancer de piele mai târziu în viață” # Adevarul.ro
Pielea este un organ viu, care reflectă în mod direct stilul nostru de viață. Alimentația, somnul, igiena, stresul, expunerea la soare, fumatul sau consumul cronic de alcool pot influența profund starea pielii. Iar evoluția afecțiunilor dermatologice din ultimii 20 de ani o demonstrează.
12:30
Un șofer român a rămas fără mașină după ce a fost prins gonind pe o autostradă din Austria. Ce viteză avea # Adevarul.ro
Un șofer român de 46 de ani a fost surprins de poliția austriacă în timp ce conducea cu viteză pe autostrada din apropierea orașului St. Pölten.
12:15
Surprizele ultimului sondaj pentru Primăria Capitalei: un scor strâns, un clasament diferit și un candidat surpriză # Adevarul.ro
Un sondaj realizat de AtlasIntel indică unele diferențe față de alte sondaje date publicității până acum. Studiul este ultimul realizat cu privire la măsurătorile candidaților din Capitală la alegerile din 7 decembrie.
12:15
Haos într-un avion Ryanair: un bărbat beat s-a luat la bătaie cu ceilalți pasageri. „Ceilalți încercau să-l calmeze, dar fără succes” # Adevarul.ro
Un pasager aflat în stare de ebrietate a provocat panică într-un zbor Ryanair de la Cracovia la Bristol.
12:15
Nadia Comăneci, vizită de top la Real Madrid: moment special alături de Florentino Pérez pe Bernabéu # Adevarul.ro
Nadia Comăneci a avut parte de un moment special pe Bernabéu. Fosta gimnastă s-a întâlnit cu Florentino Pérez la un meci din NFL.
12:00
Clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit a fost închisă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății informează că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025 și anunță suspendarea activității acesteia.
12:00
Greșelile polițiștilor în cazul crimelor din Mureș și Teleorman. Concluziile verificărilor efectuate de echipele de control ale IGPR # Adevarul.ro
Chestorul șef de poliție Benone-Marian Matei a prezentat luni, 17 noiembrie, principalele concluzii ale verificărilor realizate de echipele de control din cadrul IGPR în cazurile de la Mureș și Teleorman, unde două femei au fost ucise de partenerii lor.
12:00
Persoanele și familiile cu venituri mici pot solicita sprijin financiar pentru încălzirea locuinței.
11:45
Giorgios, băiețelul lui Ianis Hagi, cucerește internetul: poză adorabilă în tricoul României # Adevarul.ro
Imagine adorabilă cu fiul lui Ianis Hagi. Micuțul Giorgios, la aproape trei luni, a fost îmbrăcat de părinții lui în culorile naționalei României.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.