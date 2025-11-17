Fiscul elen ia la puricat firmele mutate din Grecia în România, Bulgaria și Cipru
Adevarul.ro, 17 noiembrie 2025 18:00
Fiscul elen verifică circa 28.000 de firme care și-au mutat sediul din Grecia în România, Bulgaria sau Cipru, datorită impozitelor pe afaceri și venit mai mici decât în țara lor, scriu publicații internaționale.
