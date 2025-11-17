Cehia vrea să construiască două noi reactoare nucleare, investiție de 19 miliarde de dolari

13:30

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, spune că nu îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă și că vrea o competiție dusă până la capăt. El afirmă că, în sondaje, el și Daniel Băluță sunt detașați de restul candidaților și avertizează asupra creșterii riscului extremist în București.