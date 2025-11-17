Haaland scrie din nou istorie: record de peste 60 de ani, egalat la naționala Norvegiei
Adevarul.ro, 17 noiembrie 2025 16:00
Norvegia se întoarce la Mondial după 27 de ani. Haaland egalează un record de peste 60 de ani.
Acum 5 minute
16:30
Un pensionar din județul Vâlcea a câștigat în instanță recalcularea pensiei, obținând o creștere de 50% a punctajelor lunare.
16:30
Sfaturile președintelui Finlandei pentru Europa, în condițiile în care nu se întrevede un armistițiu în Ucraina cel puțin până în martie # Adevarul.ro
Un armistițiu în Ucraina este improbabil înainte de primăvară, iar aliații europeni trebuie să își mențină sprijinul în pofida scandalului de corupție care afectează Kievul, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb pentru Associated Press.
16:30
Taximetrist din Rusia, amenințat cu maceta de o pasageră nemulțumită de muzica din mașină # Adevarul.ro
Un taximetrist din Rusia a trăit o cursă de coșmar săptămâna trecută, după ce o pasageră furioasă l-a amenințat cu o macetă pentru că nu a pus melodia pe care o dorea.
16:30
Trenuri blocate între Timişoara şi Arad, după ce armătura unui pasaj aflat în construcție s-a prăbuşit peste liniile de cale ferată # Adevarul.ro
Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fost oprită, luni, după ce armătura unui pasaj aflat în construcţie s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan.
16:30
Una din sugestiile făcute de FMI pentru revenirea țării din criză ține de creșterea forței de muncă. Dacă România ar ajunge la media europeană, PIB ar putea crește cu 6,5%.
16:30
Arafat avertizează: „Există risc de explozie pe o rază de 4,5– 5 kilometri”. Cursă contracronometru pentru evitarea unei catastrofe în Tulcea # Adevarul.ro
Situație de maximă alertă în județul Tulcea, unde o navă turcească încărcată cu 4.000 de tone de GPL arde în port, generând un risc major de explozie.
16:30
Cehia vrea să construiască două noi reactoare nucleare, investiție de 19 miliarde de dolari # Adevarul.ro
Cehia vrea să construiască două noi reactoare la centrala de la Dukovany, un proiect de 19 miliarde de dolari americani care ar trebui, cel puţin, să dubleze producţia de energie nucleară a ţării şi să-i consolideze locul printre statele europene cele mai dependente de energia nucleară.
Acum 30 minute
16:15
Ultima serie de plecare la tratament prin Casa de Pensii. Trei sferturi dintre bilete pot fi cumpărate „la liber”. Cât costă # Adevarul.ro
Pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii au în acest an ultima șansă să solicite un bilet de tratament prin Casa de Pensii. Doar un sfert dintre biletele din seria 18 au fost alocate pe baza solicitărilor deja înregistrate. Alte câteva zeci se vând deja celor interesați.
16:15
Reacția Rusiei, după ce Trump a anunțat posibile sancțiuni pentru țările care fac afaceri cu Moscova: „Vom fi atenți” # Adevarul.ro
Rusia a transmis luni, 17 noiembrie, că apreciază „negativ” faptul că Statele Unite sunt în curs de a aproba un proiect de lege pentru a sancţiona ţările care negociază cu Moscova, iniţiativă sprijinită de preşedintele Donald Trump.
Acum o oră
16:00
O fetiță de 12 ani, surdă, a fost împușcată de poliție în Germania: „S-a apropiat de agenți cu două cuțite” # Adevarul.ro
O fetiță de 12 ani, surdă, a fost grav rănită de poliție în Germania, după ce, potrivit autorităților, a alergat spre agenți ținând în mâini două cuțite.
16:00
Nicuşor Dan a convocat CSAT luni, pe 24 noiembrie. Agenda include subiecte de maximă importanţă pentru perioada următoare # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12:00.
16:00
„L-am căutat în propriul său iad”. „Pipo”, baronul drogurilor care și-a înscenat moartea pentru a scăpa de arestare, capturat în Europa # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai vânați lideri ai rețelelor de trafic de droguri din Ecuador, a fost prins în Malaga după ce și-a falsificat moartea și a fugit în Europa.
16:00
Haaland scrie din nou istorie: record de peste 60 de ani, egalat la naționala Norvegiei # Adevarul.ro
16:00
Faptul că un pahar de vin poate adune mai multe beneficii organismului nu este unul nou, însă unele au analizat nu doar efectele consumului moderat, ci și momentul ideal în care vinul ar trebui băut pentru a-i maximiza efectele asupra sănătății.
16:00
Județul care intră sub Cod portocaliu de vijelii puternice. Rafalele vor ajunge până la 140 km/h # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru un județ din țară.
15:45
Cumpărarea cozonacilor online poate fi ilegală. Avertismentul ANSVSA privind achiziția alimentelor de pe Facebook # Adevarul.ro
Cumpărarea cozonacilor, prăjiturilor și a altor produse alimentare de pe platforme de tipul Facebook, Instagram sau TikTok poate fi ilegală a avertizat luni Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
Acum 2 ore
15:30
Doliu în fotbal: A murit chiar în ziua în care naționala sa se califica la barajul pentru Mondiale # Adevarul.ro
Zi de doliu! Ucraina se califică la barajul pentru Mondial, dar pierde un fost internațional.
15:30
O nouă fotografie oficială cu Regele Charles al III-lea a fost dezvăluită pentru a marca împlinirea a 77 de ani ai suveranului.
15:30
Gestul făcut de CTP pentru veteranii de război și revoluționari. Beneficiile de care vor avea parte în 2026 # Adevarul.ro
Pensionarii, cetăţenii de onoare, veteranii și văduvele de război, dar și revoluţionarii și urmașii eroilor martiri cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca vor beneficia de transport gratuit pe anul 2026. Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) transmite cum pot aceștia să intre în posesia abonamentelor
15:30
Bolojan a anunţat când ar putea să declaşeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul privind administraţia locală şi cea centrală # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, luni, 17 noiembrie, că este foarte posibil ca săptămâna viitoare să declaşeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul privind administraţia locală şi cea centrală.
15:30
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece metri în aer” # Adevarul.ro
Un politician italian s-a împiedicat pe scări și a ajuns, pentru o clipă, cu jumătate din corp atârnat în gol.
15:15
Parchetul condus de Kovesi a demascat în Italia o fraudă uriașă la combustibili, de un miliard de euro, cu ramificații în România # Adevarul.ro
O anchetă a Parchetului European coordonat de Laura Codruța Kovesi a dus la destructurarea unei reţele mafiote în Italia care acţiona în domeniul combustibililor şi ale cărei ramificaţii ajung până în România.
15:00
Perioada de depunere a candidaturilor se încheie marți, pe 17 noiembrie. Până acum au fost depuse 12 candidaturi, pe lângă cei anunțați deja fiind și candidați surpriză. Unii dintre ei au făcut spectacol în fața Biroului Electoral Municipal.
15:00
Călin Georgescu, atac la adresa clasei politice: „Șobolanii politicii românești se înghesuie să conducă țara” # Adevarul.ro
Judecarea celui de-al doilea dosar penal în care este inculpat Călin Georgescu a început astăzi la Curtea de Apel București.
14:45
Securitatea la Luvru, un dezastru. Doi influenceri şi-au agăţat portretul lângă Mona Lisa lui Leonardo da Vinci # Adevarul.ro
La câteva săptămâni după furtul bijuteriilor Coroanei, doi utilizatori TikTok au provocat securitatea muzeului Luvru cu o farsă care arată cât de vulnerabilă e securitatea acestui obiectiv turistic.
14:45
Escrocherie la Mânăstirea Secu: un fals preot colecta pomelnice și bani de la turiști. Suma pe care a strâns-o # Adevarul.ro
Un fals preot a fost prins de polițiști în parcarea Mânăstirii Secu în timp ce colecta bani de la turiști prin intermediul pomelnicelor, folosind identități false.
14:45
Ana Ciceală a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, susținută de partidele SENS și URS.PDF # Adevarul.ro
Ana Ciceală, fost consilier general, și-a oficializat luni candidatura pentru Primăria Capitalei, cu sprijinul partidelor SENS și URS.PDF.
Acum 4 ore
14:30
Scandal uriaș în fotbalul israelian. Un jucător de 17 ani a fost suspendat 99 de ani, după ce și-a bătut adversarul.
14:30
Iranul a început operațiunile de însămânțare a norilor, pe fondul secetei severe. Teheranul riscă să fie evacuat # Adevarul.ro
Autoritățile iraniene au lansat operațiuni de însămânțare a norilor pentru a declanșa precipitații, în contextul în care țara se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii, a relatat presa de stat.
14:30
O româncă se bate pentru un premiu de un sfert de milion de euro. A răzbit între 4.759 de concurenți # Adevarul.ro
Românca Adina Mirabela Rădoiu face senzație la un puternic turneu de poker.
14:30
România, în centrul unei anchete fiscale din Grecia: companii mutate fictiv pentru a evita taxele # Adevarul.ro
Autoritățile fiscale din Grecia au lansat o anchetă extinsă asupra zecilor de mii de firme elene care și-au mutat sediile în România, Bulgaria și Cipru.
14:30
Un inginer a explicat care este temperatura ideală pentru a încălzi locuința și a reduce facturile cu 15% # Adevarul.ro
Un inginer a explicat cum poți menține locuința confortabilă pe timpul iernii, reducând în același timp facturile la energie cu aproximativ 15%.
14:15
Proiectul legislativ privind Programul „Golden Visa” reglementează condițiile de acordare a dreptului de ședere în România pentru cetățeni străini ai statelor terțe, având ca scop atragerea de investiții străine directe în România.
14:15
Ucraina va cumpăra 100 de avioane Rafale din Franța. Zelenski: „Un pas istoric pentru apărarea noastră” # Adevarul.ro
Ucraina își pregătește cea mai amplă achiziție de tehnică militară din ultimele decenii.
14:15
Drumuri închise în Sectorul 3, în cazul străzilor construite peste conducte de gaze. Transgaz dă vina pe pe Robert Negoiță # Adevarul.ro
Mai multe artere din Sectorul 3 vor fi închise circulației după ce verificările din teren au arătat că au fost amenajate direct peste magistrale de gaze.
14:00
Pensionarii din sistemul public pot fi menținuți în activitate până la 70 de ani. Condiția impusă de noul proiect de lege # Adevarul.ro
Guvernul pregătește noi reguli pentru cumulul pensiei cu salariul de la stat, exceptând șefii aleși în funcții publice și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.
14:00
Pentagonul publică imagini cu al 21-lea atac al SUA asupra ambarcațiunilor suspectate de narco-terorism # Adevarul.ro
Statele Unite au efectuat sâmbătă al 21-lea atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de transport de droguri în estul Pacificului, ucigând trei persoane aflate, a anunţat duminică Pentagonul, potrivit Reuters.
14:00
Cum a ajuns o femeie din Iași să-și dea în judecată tatăl mort pentru a-și putea trece apartamentul pe numele ei # Adevarul.ro
O femeie din Iași a fost nevoită să-și dea în judecată propriul tată, decedat de cinci ani, pentru a-și trece apartamentul moștenit pe numele ei.
13:45
Cupa Mondială de fotbal 2026: Mai sunt 12 locuri disponibile. Nigeria acuză ritualuri vodoo # Adevarul.ro
Turneul final de anul viitor va avea, în premieră, 48 de echipe.
13:45
Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță luni, 17 noiembrie, că, în următoarele zile, se vor efectua lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din Capitală. Astfel, încă 500 de blocuri rămân fără apă caldă și căldură.
13:45
Un bărbat a supravieţuit după ce a căzut pe şinele de cale ferată, iar un tren a trecut peste el, duminică dimineaţa.
13:45
Cum își educă copiii Codin Maticiuc: „Nu le iau chiar tot ce își doresc. Încerc, dar nu-mi iese” # Adevarul.ro
Codin Maticiuc a vorbit despre cât de greu îi este să își educe copiii, mai ales pe fiul său adolescent, într-o lume în care brand-urile și aparențele contează foarte mult.
13:45
Lui Mircea Lucescu i-a sărit muștarul. Selecționerul nu mai suportă întrebările privind demisia de la națională # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) susține că este stăpân la echipa națională, dar și peste FRF.
13:30
Apartament cu două camere din Nordis Mamaia, vândut cameră cu cameră către clienți. Ce înșelăciuni a mai descoperit administratorul judiciar # Adevarul.ro
Administrator judiciar al Nordis Management SR a analizat timp de șapte luni cele aproximativ 3.000 de convenții încheiate de dezvoltator pentru proiectul Nordis Mamaia Wave, descoperind, printre altele, vânzarea unui apartament cu două camere, defalcat, cameră cu cameră, către doi clienți diferiți.
13:30
De ce au românii o legătură specială cu lupii. Noiembrie, luna sărbătorilor patronate de sălbăticiuni # Adevarul.ro
Noiembrie este luna sărbătorilor dedicate lupilor, animalele sălbatice care au cutreierat Munții Carpați din cele mai vechi timpuri. La poalele munților, oamenii s-au obișnuit să trăiască în preajma lor, iar tradițiile arhaice le-au atribuit lupilor roluri importante.
13:30
Ciprian Ciucu: Nu îi cer lui Drulă să se retragă. Eu și Băluță suntem în față în sondaje # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, spune că nu îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă și că vrea o competiție dusă până la capăt. El afirmă că, în sondaje, el și Daniel Băluță sunt detașați de restul candidaților și avertizează asupra creșterii riscului extremist în București.
13:30
Incident incredibil în WTA: experiență de coșmar în hotelul unde era cazată o celebră sportivă # Adevarul.ro
Experiență de coșmar pentru Eva Lys, jucătoare din Top 40 WTA. Sportiva a fost urmărită și amenințată în hotel.
13:15
A Diamond Is Forever: colecția Primul diamant TEILOR — bijuterii luxury de la 500 lei pentru cadouri care spun povești # Adevarul.ro
Descoperă colecția Primul diamant TEILOR: bijuterii cu diamante de la 500 de lei, cadouri care transformă momentele în amintiri prețioase. Alege pandantive, cercei, brățări, coliere și inele accesibile și rafinate.
13:15
Italienii sunt înnebuniți după Sinner. Finala de la Turneul Campionilor, cel mai urmărit meci de tenis din istoria Italiei # Adevarul.ro
Șapte milioane de telespectatori au urmărit meciul de tenis Sinner-Alcaraz la televizor, cel mai urmărit meci de tenis din istorie în Italia.
13:15
Japonia a mobilizat aviaţia după ce a detectat o dronă chineză în apropierea Taiwanului # Adevarul.ro
Japonia a anunţat luni că şi-a mobilizat aviaţia după detectarea unei drone suspecte, probabil chineză, în apropierea insulei sale celei mai apropiate de Taiwan, pe fondul reapariţiei tensiunilor dintre Tokyo şi Beijing
