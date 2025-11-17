Replica Rusiei după ce Donald Trump a avertizat că țările care fac afaceri cu Moscova vor fi sancționate: „Vom fi atenţi”
Rusia a susținut luni, 17 noiembrie, că vede „ca pe ceva negativ” proiectul legislativ din SUA care ar impune sancțiuni foarte dure statelor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din țara condusă de Vladimir Putin, relatează EFE, conform Agerpres.
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia # Digi24.ro
Ecuadorienii au votat duminică împotriva unei propuneri care ar fi permis ţărilor străine să administreze baze militare în această ţară sud-americană, unde bandele de traficanţi de droguri extorchează comunităţile şi ucid politicieni în lupta lor pentru teritoriu, relatează AP, preluat de News.ro.
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul judiciar după ce a analizat documentele proiectului din Mamaia # Digi24.ro
Peste 200 de promisiuni de vânzare-cumpărare (convenții) din proiectul Nordis Mamaia Wave sunt rămase fără obiect, arată o analiză a lichidatorului judiciar al dezvoltatorului anchetat în prezent de DIICOT. Potrivit sursei citate, au existat cazuri în care un apartament de două camere promis unei persoane a fost recompartimentat în două garsoniere, revândute la rândul lor altor oameni.
Guvernul blochează detașările și transferurile între instituții până în decembrie 2026. Ce alte modificări sunt în discuție DOCUMENT # Digi24.ro
Guvernul ia în calcul să înghețe detașările și transferurile între instituții până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect discutat deja la Palatul Victoria. Exceptați vor fi angajații din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, iar cei care nu respectă regulile riscă amenzi uriașe.
Președintele Finlandei anunță când ar putea începe negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina: „De obicei sunt optimist” # Digi24.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat că negocierile pentru soluționarea conflictului din Ucraina ar putea avea loc nu mai devreme de februarie-martie 2026.
#OameniiDIGI au plantat 5.200 de puieți la cea de-a doua ediție „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare” # Digi24.ro
Vineri, 14 noiembrie, Grupul DIGI a revenit în comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu, localitatea unde anul trecut a început povestea verde „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”. Acțiunea, desfășurată și de această dată în parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow, a mobilizat peste 100 de angajați, care au lucrat pe parcursul întregii zile pentru a reda vitalitate unei suprafețe de teren degradat. Eforturile lor s-au materializat în plantarea a 5.200 de vlăstari din specii silvice autohtone, cu scopul de a stimula regenerarea naturală a zonei și de a sprijini biodiversitatea locală.
Petrecerea Dianei Șoșoacă, oprită de polițișți. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei # Digi24.ro
Petrecerea organizată de Diana Șoșoacă cu ocazia zilei sale de naștere a fost oprită de polițiști și jandarmi, după ce europarlamentara a aprins artificii și a pus muzică la volum ridicat într-o zonă securizată din apropierea Ambasadei Ucrainei și a Ministerului Afacerilor Externe. Șefa SOS, care a împlinit 50 de ani, riscă sancțiuni pentru deranjarea ordinii publice și folosirea ilegală a materialelor pirotehnice.
Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist”. Kasianov a condus Guvernul din 2000 până în 2004 și a fugit din țară # Digi24.ro
Rosfinmonitoring l-a inclus pe fostul prim-ministru al Rusiei, Mihail Kasianov, pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, potrivit site-ului oficial al agenției. Pe listă au fost incluși și economistul Serghei Guriev și redactorul-șef al „Novaia Gazeta Europa”, Kirill Martinov. Conform legislației, băncile trebuie să blocheze fondurile persoanelor incluse în această listă și să înceteze prestarea serviciilor către acestea.
Tensiunile comerciale obligă UE să reducă previziunile de creștere pentru zona euro în 2026. „Economia rămâne vulnerabilă” # Digi24.ro
Economia zonei euro va crește mai puțin decât se preconiza pentru anul viitor, a estimat luni executivul UE, pe fondul riscurilor generate de comerțul internațional și tensiunile geopolitice care afectează zona monedei unice, anunță France24.
Replica Rusiei după ce Donald Trump a avertizat că țările care fac afaceri cu Moscova vor fi sancționate: „Vom fi atenţi” # Digi24.ro
Partide politice din Danemarca, vizate de un atac cibernetic înainte de alegerile locale. Cine se află în spatele incidentului # Digi24.ro
Site-urile mai multor partide politice din Danemarca au fost inaccesibile luni dimineaţa, după ce au fost ţinta unui atac cibernetic revendicat de hackeri pro-ruşi, în ajunul alegerilor municipale şi regionale, relatează AFP.
Comisia Europeană: „Economia României încetinește puternic din cauza austerității”. Care sunt prognozele pentru 2025-2027 # Digi24.ro
Comisia Europeană a publicat luni, 17 noiembrie, noile prognoze economice pentru România, iar acestea arată o reducere treptată a deficitului bugetar și o creștere economică modestă în următorii doi ani. În 2025, PIB-ul real al României este estimat să crească doar cu 0,7%, în scădere față de 0,9% în 2024. Ulterior, economia ar urma să avanseze cu 1,1% în 2026 și să accelereze până la 2,1% în 2027, pe măsură ce presiunea măsurilor fiscale se va reduce.
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine sunt independenții care vor să conducă PMB # Digi24.ro
Mai mulți candidați independenți și-au depus dosarele de candidatură la Primăria Capitalei. Unii au recunoscut că au strâns cu greu semnăturile necesare. Alții au mers la Biroul Electoral însoțiți de lăutari, în weekend. Luni este ultima zi de depunere a candidaturilor, iar campania electorală oficială începe pe 22 noiembrie.
BAT România lansează luna aceasta campania anuală Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori # Digi24.ro
BAT România lansează luna aceasta campania anuală „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”, o inițiativă multianuală care își propune să informeze și să crească nivelul de conștientizare publică privind importanța respectării legislației menite să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină. Campania BAT se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere, precum și prin afișaj stradal în zone centrale din București.
Viktor Orban aruncă vina pe Bruxelles și spune că nu îi e teamă să accepte o înfrângere electorală: Nu vă temeţi. Ştiu cum să continui # Digi24.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că nu se teme să piardă următoarele alegeri, în contextul în care se confruntă cu o rară provocare electorală ce l-ar putea îndepărta de puterea pe care a deţinut-o aproape două decenii la Budapesta, relatează Politico.
Șeful Anthropic compară riscurile AI cu cele ale industriei tutunului: „Știau că există pericole și nu au vorbit despre ele” # Digi24.ro
Directorul Anthropic, Dario Amodei, avertizează că industria inteligenței artificiale riscă să repete greșelile companiilor de tutun și ale celor implicate în criza opioidelor dacă nu este transparentă cu privire la riscurile tehnologiei pe care o dezvoltă. Șeful companiei din spatele chatbotului Claude spune că sistemele de AI sunt pe cale să devină „mai inteligente decât oamenii” și atrage atenția asupra pericolelor, de la pierderi rapide de locuri de muncă până la comportamente autonome ale modelelor, inclusiv tentative de șantaj sau acțiuni facilitate în atacuri cibernetice.
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT pe 24 noiembrie. Ce cuprinde agenda discuțiilor # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Agenda discuţiilor cuprinde, între altele, Strategia Naţională de Apărare a Ţării, dar şi evaluarea riscurilor pentru România în anul care vine.
Focuri de artilerie la 100 de kilometri de granița ruso-finldandeză. Helsinki a început un exercițiu militar uriaș # Digi24.ro
În Finlanda au început exercițiile militare Northern Strike 225. Acestea se desfășoară pe cel mai mare poligon din Europa de Vest, Rovayarvi, în Laponia, situat la 100 km de granița cu Rusia, informează Yle.
Zeci de pelerini indieni au murit după ce autocarul cu care se îndreptau spre Medina a luat foc # Digi24.ro
Patruzeci și cinci de pelerini indieni au murit după ce autobuzul în care călătoreau a luat foc într-un accident în apropiere de Medina, în Arabia Saudită, a declarat comisarul de poliție al orașului Hyderabad din India.
Ursula von der Leyen propune membrilor UE opţiuni de finanţare pentru Ucraina. Care sunt cele trei variante avute în vedere # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare membrilor Uniunii Europene trei variante de finanţare pentru Ucraina, arătând în documentul la care a avut acces Reuters că este posibilă şi o combinaţie a opţiunilor respective, informează Financial Times.
Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi # Digi24.ro
Deși anul 2025 a fost marcat de scumpiri în lanț, fermierii nu au majorat prețurile la carnea de porc. În hipermarketuri, prețul unui kilogram de carne de porc pornește de la 16 lei, iar producătorii români se plâng că porcul românesc se vinde la prețuri tot mai mici.
Călin Georgescu, atac la guvernanți: „În spatele păduchilor Puterii au apărut șobolanii politicii românești” # Digi24.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni la Curtea de Apel Bucureşti, la primul termen al procesului, aflat în faza de cameră preliminară, în care este judecat alături de mercenarii lui Horaţiu Potra pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
Cererea pentru ajutorul de încălzire trebuie depusă până pe 20 noiembrie. Care sunt condițiile # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a reamintit luni, 17 noiembrie, că 20 noiembrie este ultima zi în care persoanele și familiile vulnerabile pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire valabil începând cu luna noiembrie. Sprijinul este acordat în baza Legii 226/2021, care stabilește măsurile de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie.
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”. Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, explică ce țări sunt vizate # Digi24.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice, relatează The Guardian.
Când ar putea avea loc o nouă întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul Kremlinului # Digi24.ro
Kremlinul a afirmat luni că speră ca un nou summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump să poată avea loc imediat ce pregătirile necesare vor fi finalizate, a consemnat Reuters.
Cum au evoluat prețurile după creșterea TVA din 1 august 2025. Alimentele au fost cele mai afectate # Digi24.ro
Majorarea cotelor de TVA, intrată în vigoare la 1 august 2025, a produs un val semnificativ de ajustări de preț în economie, însă efectele nu au fost uniforme. O analiză detaliată a Băncii Naționale a României arată că alimentele și bunurile nealimentare au reacționat diferit atât ca rapiditate, cât și ca intensitate a modificărilor de preț, în contextul unui mediu economic marcat de incertitudini și presiuni inflaționiste.
Sancțiunile asupra Lukoil. Ministrul Bogdan Ivan: „Nu există niciun motiv să crească prețurile carburanților chiar și cu un ban” # Digi24.ro
Actul legislativ privind activele deținute în România de Lukoil urmează să fie pregătit săptămâna aceasta, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Mai mult, el subliniază că nu există niciun motiv pentru ca prețul carburanților la pompă să crească nici măcar cu un singur ban. Ministrul a cerut Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului să facă verificări în acest caz, anunță Digi24.
Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026. Premierul vrea un deficit de 6,5% din PIB anul viitor # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil.
Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției # Digi24.ro
Tribunalul Savelovski din Moscova l-a condamnat pe Alexei Kuznetsov, un tip de 33 de ani din Kirov, la trei ani de muncă forțată în cazul donațiilor către Fondul pentru combaterea corupției (FBK), scrie Mediazona.
Ficatul gras este o afecțiune tot mai frecventă, influențată de alimentație, stil de viață și tulburări metabolice, care poate evolua în timp către formă severă dacă nu este tratată corect. Aflăm mai mult despre ficatul gras de la Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterologie.
Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin # Digi24.ro
Primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, luni, la Digi24, că propunerea guvernului condus de Ilie Bolojan pentru colectarea taxelor locale pe 2026 prevede o majorare de 75,25%, din care 5,25% se adaugă ca procent al inflației pe 2024. Edilul spune însă că primăriile vor încasa mai puțini bani. Totodată, el afirmă că propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce 30% din sistemul de administrație publică locală nu va afecta „foarte multe UAT-uri din România”.
Mircea Lucescu nu se gândește la plecare și spune că în partida cu Bosnia s-au făcut greșeli enorme: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni” # Digi24.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu San Marino, că nu se gândeşte la plecare şi a mai spus că la partida cu Bosnia, pierdută cu 1-3, s-au făcut greşeli foarte mari.
Vreme instabilă în România până la finalul lui noiembrie. ANM anunță răciri bruște și ploi aproape zilnice # Digi24.ro
ANM a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea va fi instabilă în toată țara, cu variații mari de temperatură și perioade frecvente de ploi în majoritatea regiunilor. După începutul de interval mult mai cald decât normal, urmat de răciri accentuate în 18 și 19 noiembrie, regimul termic va oscila din nou, iar în cea de-a doua săptămână valorile vor scădea treptat. Ploile sunt așteptate aproape zilnic, cu precădere în Banat, Crișana, Moldova, Oltenia și în zonele montane.
Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X # Digi24.ro
În timp ce Europa dezbate cât de departe să meargă în a lua distanță de marile companii tehnologice americane, o inițiativă în domeniul cloud oferă un exemplu de precauție, scrie Politico într-un articol despre Gaia-X, un efort major de cinci ani pentru a construi o bază tehnologică pentru Europa, liberă de influența SUA, care s-a soldat cu un eșec din cauza strategiilor naționale conflictuale și a lobby-ului puternic al corporațiilor.
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post.
Lucrări majore în Sectorul 3 al Capitalei: drumurile construite peste țevile de gaze vor fi închise. Ce spun autoritățile locale # Digi24.ro
Drumurile din Sectorul 3, construite peste țevi de gaze, vor fi închise. Conductele ar urma să fie mutate, pe motiv că blocurile construite în zonă ar putea fi în mare pericol din acest motiv, anunță Digi24. Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar de explozie.
Siguranța este una dintre cele mai importante componente atunci când vorbim de o clădire modernă. Sistemele de protecție la incendiu, de ventilație, evacuare sunt esențiale pentru cei care locuiesc în astfel de clădiri. Aflăm mai multe într-un nou episod "Orașul de mâine", într-o discuție cu Andrei Corobea, Project Manager One United Properties.
Guvernul limitează cumulul pensie–salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie până la 70 de ani. Excepții pentru șefi # Digi24.ro
Guvernul pregătește noi restricții pentru angajații la stat care cumulează pensia cu salariul. Un draft obținut de Digi24.ro arată că, după emiterea deciziei de pensionare, aceștia vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani, dar vor primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu. Cei care nu acceptă noua regulă își pot pierde contractul de muncă. Măsura nu se aplică și pentru persoanele alese în funcții publice și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.
Un bebeluș de trei luni și sora lui de aproape doi ani au fost violați de părinți în Galați. Cum au fost descoperite atrocitățile # Digi24.ro
Un caz cu adevărat șocant a ajuns, la sfârșitul săptămânii trecute, la Tribunalul Brăila: un bărbat și o femeie, care sunt concubini, au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au batjocorit doi copii, un bebeluș de doar 3 luni și o fetiță de 1 an și 7 luni.
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER şi a afirmat că îşi doreşte o colaborare pe teren lung cu reprezentanţii acestei formaţiuni politice, nu doar pe timpul campaniei electorale.
România va achiziționa 298 de vehicule de luptă pentru infanterie KF-41 Lynx de la Rheinmetall. Ce legătură are asta cu Budapesta # Digi24.ro
Vehiculele de luptă pe care România ar vrea să le cumpere ar putea fi produse la Mediaș. Achiziția pune presiune și pe noua comandă pentru 216 tancuri principale de luptă, care ar putea să nu fie Abrams.
Majorarea cotelor de TVA, intrată în vigoare la 1 august 2025, a produs un val semnificativ de ajustări de preț în economie, însă efectele nu au fost uniforme. O analiză detaliată a Băncii Naționale a României arată că alimentele și bunurile nealimentare au reacționat diferit atât ca rapiditate, cât și ca intensitate a modificărilor de preț, în contextul unui mediu economic marcat de incertitudini și presiuni inflaționiste.
Câți palestinieni au murit în custodia israeliană din octombrie 2023: În ciuda acestui număr mare, în doi ani nimeni nu a fost arestat # Digi24.ro
Datele israeliene arată că cel puțin 98 de palestinieni au murit în detenție din octombrie 2023, iar numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, deoarece sute de persoane deținute în Gaza sunt date dispărute, a declarat o organizație pentru drepturile omului cu sediul în Israel, relatează The Guardian.
Proiect în Marea Britanie: bijuteriile solicitanților de azil ar putea fi confiscate pentru a acoperi costurile procesării documentelor # Digi24.ro
Solicitanții de azil ar putea fi nevoiți să predea bijuterii sau alte obiecte de valoare pentru a acoperi costurile procesării dosarelor lor, a declarat un ministru al Ministerului de Interne, într-un alt detaliu al modificărilor aduse politicii de migrație, care ar putea provoca îngrijorare în rândul deputaților laburiști, anunță The Guardian. În declarațiile făcute presei înainte de anunțarea oficială a modificărilor radicale aduse politicii de azil, luni, ministrul Ministerului de Interne, Alex Norris, a spus că, deși acest lucru nu va implica predarea verighetelor, bijuteriile fără valoare sentimentală ar putea fi confiscate.
Nicolas Maduro ar putea urma calea bătătorită de alți dictatori în cazul în care ar pierde puterea pentru a scăpa cu viață # Digi24.ro
Administrația lui Donald Trump discută un scenariu în care președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ar primi „undă verde” să renunțe la putere și să părăsească țara, acceptând exilul voluntar în Rusia. Acest lucru a fost comunicat de către oficialii Casei Albe pentru Politico.
1 din 2 angajați din Uniunea Europeană se teme de modul în care inteligența artificială va schimba piața muncii conform unui studiu al EY European AI Barometer. În fața acestor temeri față de viitor cele mai multe dintre institutele de cercetare și instituțiile de educație răspund cu studii și programe de formare ce vin în sprijinul celor care vor să fie pregătiți pentru ziua de mâine.
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) intenţionează să lanseze în semestrul doi din 2026 o monedă comemorativă de doi euro intitulată "Alfabetul bulgar", scoţând în evidenţă unul din cele mai importante simboluri culturale şi spirituale ale ţării, informează Novinite.
Bărbatul care a bruscat-o pe Ariana Grande la premiera filmului „Wicked: For Good”, condamnat la închisoare în Singapore # Digi24.ro
Un australian de 26 de ani a fost condamnat la nouă zile de închisoare în Singapore, după ce a trecut peste bariere la premiera filmului „Wicked: For Good” și a apucat-o de umeri pe Ariana Grande. Incidentul, surprins în imagini devenite virale, a provocat indignare publică, iar bărbatul a pledat vinovat pentru tulburarea ordinii publice.
Strategia Națională de Apărare îl vrea pe cetățean un „partener activ”. Politolog: „O colecție de dorințe” # Digi24.ro
Noua Strategie Națională de Apărare este un document ambițios care promite transformarea cetățeanului într-un „partener activ” al statului, iar corupția devine din nou o prioritate. În cele 40 de pagini se prezintă o listă impresionantă de aspirații: modernizarea armatei române, programe de educație destinate formării cetățenilor cu gândire critică și rezistenți la propagandă, implicarea serviciilor secrete în combaterea corupției, iar bugetul de apărare să ajungă la 5% din PIB până în 2035.
Cel puţin 32 de mineri clandestini şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, după o surpare care a avut loc într-o mină de cobalt din sudul Republicii Democrate Congo. Operaţiunile de căutare erau luni în curs de desfăşurare.
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare vor avea o nouă ședință, de la ora 18:00, pentru a decide ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Ultima discuție dintre reprezentanții partidelor, președintele Nicușor Dan și magistrați s-a încheiat fără vreun consens.
