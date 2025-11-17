Statuie pentru Bridget Jones la Londra, la 25 de ani de la primul film. Reacția actriței Renée Zellweger

17:40

Șeful DSU, Raed Arafat, a spus la Digi24 că riscul de explozie al navei cu GPL lovite de drone rusești, pe malul ucrainean al Dunării, este ridicat. Dacă nava ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri, a explicat el. Este cel mai grav incident la graniță, de când Rusia lovește cu drone la doar câteva sute de metri de România. În Tulcea, localitățile Plauru și Ceatalchioi, unde trăiesc aproximativ 250 de oameni, sunt evacuate.