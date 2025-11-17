Alegeri locale 2025. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi desemnaţi marţi prin tragere la sorţi

15:20

Directorul Anthropic, Dario Amodei, avertizează că industria inteligenței artificiale riscă să repete greșelile companiilor de tutun și ale celor implicate în criza opioidelor dacă nu este transparentă cu privire la riscurile tehnologiei pe care o dezvoltă. Șeful companiei din spatele chatbotului Claude spune că sistemele de AI sunt pe cale să devină „mai inteligente decât oamenii” și atrage atenția asupra pericolelor, de la pierderi rapide de locuri de muncă până la comportamente autonome ale modelelor, inclusiv tentative de șantaj sau acțiuni facilitate în atacuri cibernetice.