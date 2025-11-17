Alegeri locale 2025. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi desemnaţi marţi prin tragere la sorţi
Digi24.ro, 17 noiembrie 2025 21:00
Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că marţi vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din 7 decembrie.
Comisia Europeană avertizează asupra inegalității salariale în UE: femeile muncesc „fără plată” până la finalul anului # Digi24.ro
Femeile din UE câștigă în medie doar 0,88 euro pentru fiecare euro câștigat de un bărbat, ceea ce înseamnă că, în mod simbolic, ele vor începe să „lucreze fără plată” din 17 noiembrie până la finalul anului, potrivit Comisiei Europene.
Postul public de televiziune din Marea Britanie BBC este hotărât să conteste orice acțiune legală intentată de președintele SUA Donald Trump, deoarece nu există niciun temei pentru pentru un proces de calomnie în legătură cu editarea unuia dintre discursurile sale, declarat luni președintele instituției Samir Shah, informează Reuters.
Gemenele Kessler, celebre în anii 1960, au murit prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani # Digi24.ro
Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată la vârsta de 89 de ani în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat publicaţia Bild, preluată de agenţia ANSA.
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: „Am intrat ca să câștig” # Digi24.ro
Cătălin Drulă a declarat luni seară, la Digi24, că nu există niciun scenariu care să-l determine să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. „Am intrat în această cursă pentru a o câştiga”, a spus el, întrebat ce va face dacă Anca Alexandrescu se va clasa printre favoriți.
Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Enrico Letta: infrastructura, energia și industria europeană, teme centrale ale întâlnirii # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni la Palatul Cotroceni, pe fostul premier al Italei Enrico Letta, autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului Pieței Unice Europene. Temele abordate de cei doi au vizat „oportunitățile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom și energie, dar am discutat și despre viitorul industriei europene”.
Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X # Digi24.ro
În timp ce Europa dezbate cât de departe să meargă în a lua distanță de marile companii tehnologice americane, o inițiativă în domeniul cloud oferă un exemplu de precauție, scrie Politico într-un articol despre Gaia-X, un efort major de cinci ani pentru a construi o bază tehnologică pentru Europa, liberă de influența SUA, care s-a soldat cu un eșec din cauza strategiilor naționale conflictuale și a lobby-ului puternic al corporațiilor.
O țară din Orientul Mijlociu revine la serviciul militar obligatoriu după 35 de ani. Până la 10.000 de tineri vor fi recrutați anual # Digi24.ro
O nouă lege adoptată luni de o țară din Orientul Mijlociu reinstituie serviciul militar obligatoriu pentru bărbați începând din 2026, după o pauză de 35 de ani. Programul prevede recrutarea a până la 10.000 de tineri anual, iar neprezentarea va fi sancționată cu pedepse cu închisoarea, potrivit autorităților.
Fără compensații la final de mandat pentru judecătorii Curții Constituționale: Senatul a votat abrogarea prevederii # Digi24.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul inițiat de PNL privind eliminarea indemnizației compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale. Propunerea de lege merge la Camera Deputaților pentru votul decizional.
Ungaria anunță că boicotează reuniunea de la Liov a miniştrilor din statele UE, unde se discută aderarea Ucrainei # Digi24.ro
Ungaria a anunţat luni că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina. Întânirea a fost convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare a Ucrainei la UE, pe care Budapesta îl respinge.
Rusia și-a prezentat versiunea de export a avionului invizibil Su-57 la Dubai Airshow 2025 # Digi24.ro
Rusia a prezentat la Dubai Airshow 2025 versiunea de export a avionului său de generația a cincea, Su-57, într-o încercare de a atrage interesul potențialilor cumpărători din Orientul Mijlociu. Debutul internațional al modelului are loc pe fondul presiunilor economice generate de război și al controverselor privind dovezile că avionul ar fi fost folosit în Ucraina, scrie Kyiv Post.
Cel mai faimos muzeu al Franței, Luvru, a închis temporar luni Galeria Campana, după ce un audit a descoperit slăbiciuni structurale în grinzile care susțin podeaua de deasupra, ridicând îngrijorări legate de siguranță, scrie France24.
Trupe ucrainene ar putea fi mobilizate la frontierele estice ale UE împotriva Rusiei, spune comisarul european pentru apărare # Digi24.ro
Soldații ucraineni ar putea fi mobilizați pentru a ajuta la apărarea Uniunii Europene împotriva Rusiei, dar acest lucru ar fi posibil numai după încheierea unui acord de pace între Kiev și Moscova, afirmă comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, potrivit Politico.
Comisia Europeană va propune un nou sistem pentru a transporta mai rapid forțele militare (proiect) # Digi24.ro
Comisia Europeană intenţionează să propună un sistem de urgenţă pentru transporturile militare transfrontaliere şi o iniţiativă vizând punerea la comun a transporturilor ţărilor membre, în ideea de a facilita mutarea trupelor şi echipamentelor pe întreg continentul, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.
Câți palestinieni au murit în custodia israeliană din octombrie 2023: În ciuda acestui număr mare, în doi ani nimeni nu a fost arestat # Digi24.ro
Datele israeliene arată că cel puțin 98 de palestinieni au murit în detenție din octombrie 2023, iar numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, deoarece sute de persoane deținute în Gaza sunt date dispărute, a declarat o organizație pentru drepturile omului cu sediul în Israel, relatează The Guardian.
Începe etapa de proiectare la cel mai dificil lot al Autostrăzii A8. Va avea 16 tuneluri și 60 de poduri și viaducte # Digi24.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis, astăzi, ordinul de începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii-A8, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
Bărbatul care a bruscat-o pe Ariana Grande la premiera filmului „Wicked: For Good”, condamnat la închisoare în Singapore # Digi24.ro
Un australian de 26 de ani a fost condamnat la nouă zile de închisoare în Singapore, după ce a trecut peste bariere la premiera filmului „Wicked: For Good” și a apucat-o de umeri pe Ariana Grande. Incidentul, surprins în imagini devenite virale, a provocat indignare publică, iar bărbatul a pledat vinovat pentru tulburarea ordinii publice.
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional”, a fost respinsă luni de plenul Camerei Deputaţilor.
Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați” # Digi24.ro
Oficialii din țările Uniunii Europene consideră că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, nu înțelege toate nuanțele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care liderii UE vor să discute direct cu Donald Trump, relatează Politico.
Senatul a respins moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Șerban # Digi24.ro
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Şerban, intitulată „Calea ferată a pierdut trenul”, a fost respinsă luni de Senat.
Raid al agenților federali în Charlotte: 81 de persoane arestate în doar cinci ore, la protestele masive din Carolina de Nord # Digi24.ro
Agenții federali au arestat cel puțin 81 de persoane în Charlotte, Carolina de Nord, în acest weekend, a declarat duminică un comandant de rang înalt, acțiuni care marchează o escaladare semnificativă a campaniei de deportări în masă a administrației Trump, scrie Reuters.
Unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri brazilieni a fost capturat în Portugalia. Ce operațiuni conducea „Hulk” # Digi24.ro
Portugalia a arestat unul dintre principalii lideri ai celei mai mari organizații criminale din Brazilia, Primeiro Comando da Capital (PCC). Cunoscut drept „Hulk”, el opera în această țară și spăla milioane de euro provenite din trafic de droguri și fraudă cu combustibil, potrivit Euronews.
UE finanțează trei proiecte în România pentru decarbonizarea transporturilor. Cum vor fi folosite fondurile pentru infrastructura verde # Digi24.ro
Uniunea Europeană a aprobat finanțări în valoare de peste 600 de milioane de euro destinate mobilității cu emisii reduse și dezvoltării infrastructurii pentru combustibili alternativi, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Din cele 70 de proiecte selectate la nivel european, trei provin din România, potrivit documentului consultat de Digi24.ro.
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri # Digi24.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, a spus la Digi24 că riscul de explozie al navei cu GPL lovite de drone rusești, pe malul ucrainean al Dunării, este ridicat. Dacă nava ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri, a explicat el. Este cel mai grav incident la graniță, de când Rusia lovește cu drone la doar câteva sute de metri de România. În Tulcea, localitățile Plauru și Ceatalchioi, unde trăiesc aproximativ 250 de oameni, sunt evacuate.
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Inflația este cea mai perfidă amenințare economică” # Digi24.ro
România se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, în timp ce economia încetinește vizibil, iar consumul este în retragere. Într-o analiză amplă, Cosmin Marinescu, economist și profesor ASE, precum și viceguvernatorul BNR, a explicat de ce banca centrală menține dobânda-cheie la 6,5% și a avertizat că inflația actuală este alimentată în primul rând de factori administrativi, nu monetari.
Guvernul analizează prima tranșă a ajutorului de stat pentru fabrica Nokian: 6 milioane de anvelope pe an, zero emisii CO₂ # Digi24.ro
Ilie Bolojan a discutat, luni la Palatul Victoria cu reprezentanții Nokian Tyres despre stadiul investiției realizate la Oradea, cadrul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană, precum și potențialul pentru extinderi viitoare ale capacității de producție în România, informează Guvernul.
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Potrivit unui sondaj AtlasIntel, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este favorit pentru a câștiga funcția de primar al Bucureștiului la alegerile din 7 decembrie, cu 19,2% din opțiunile respondenților. Candidatul PNL este urmat de Daniel Băluță de la PSD (18,2%), Cătălin Drulă de la USR (18,1%) și Anca Alexandrescu (17,9%), independent susținut de AUR.
Cum ar putea sistemul francez SAMP/T schimba radical situația apărării aeriene a Ucrainei # Digi24.ro
Ucraina și-a asigurat unul dintre cele mai importante angajamente pe termen lung în domeniul apărării, după ce președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, un pact de securitate pe 10 ani, deschizând astfel calea pentru ca Kievul să achiziționeze sistemul de apărare aeriană SAMP/T, precum și alte arme și tehnologii avansate.
Pericolul la care se expun românii care cumpără alimente de pe rețelele sociale. Autoritățile trag un semnal de alarmă # Digi24.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii care cumpără alimente de pe reţelele sociale vândute de persoane neautorizate că aceste produse pot fi contamnate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave.
Piața cripto, în picaj pe fondul avertismentelor Rezervei Federale a SUA. La ce valoare a ajuns Bitcoin # Digi24.ro
Avertismentele venite din partea Rezervei Federale americane au agitat puternic piețele cripto, iar Bitcoin a reintrat pe un trend descendent. Temerile privind o posibilă amânare a reducerilor de dobândă au provocat scăderi accentuate și în rândul altcoin-urilor.
MAE: Atenţionare de călătorie pentru Grecia, din cauza unei greve generale în sectorul feroviar # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează, sau intenţionează să călătorească în Grecia că marți, 18 noiembrie 2025, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate.
„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că hackerii au reluat campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii cibernetici încearcă să inducă în eroare cetăţenii pentru a obţine acces la date personale şi la conturile de mesagerie. MAI avertizează că mesajele din campanie conţin „un link maliţios” care nu trebuie accesat, chiar dacă vine de la un număr de telefon cunoscut.
Trafic oprit între Timişoara şi Arad după ce structura unui pasaj rutier a căzut pe liniile de cale ferată. Trei trenuri afectate # Digi24.ro
Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fostb oprită, luni, după ce armătura unui pasaj aflat în construire s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan.
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia # Digi24.ro
Ecuadorienii au votat duminică împotriva unei propuneri care ar fi permis ţărilor străine să administreze baze militare în această ţară sud-americană, unde bandele de traficanţi de droguri extorchează comunităţile şi ucid politicieni în lupta lor pentru teritoriu, relatează AP, preluat de News.ro.
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul judiciar după ce a analizat documentele proiectului din Mamaia # Digi24.ro
Peste 200 de promisiuni de vânzare-cumpărare (convenții) din proiectul Nordis Mamaia Wave sunt rămase fără obiect, arată o analiză a lichidatorului judiciar al dezvoltatorului anchetat în prezent de DIICOT. Potrivit sursei citate, au existat cazuri în care un apartament de două camere promis unei persoane a fost recompartimentat în două garsoniere, revândute la rândul lor altor oameni.
Guvernul blochează detașările și transferurile între instituții până în decembrie 2026. Ce alte modificări sunt în discuție DOCUMENT # Digi24.ro
Guvernul ia în calcul să înghețe detașările și transferurile între instituții până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect discutat deja la Palatul Victoria. Exceptați vor fi angajații din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, iar cei care nu respectă regulile riscă amenzi uriașe.
Președintele Finlandei anunță când ar putea începe negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina: „De obicei sunt optimist” # Digi24.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat că negocierile pentru soluționarea conflictului din Ucraina ar putea avea loc nu mai devreme de februarie-martie 2026.
#OameniiDIGI au plantat 5.200 de puieți la cea de-a doua ediție „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare” # Digi24.ro
Vineri, 14 noiembrie, Grupul DIGI a revenit în comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu, localitatea unde anul trecut a început povestea verde „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”. Acțiunea, desfășurată și de această dată în parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow, a mobilizat peste 100 de angajați, care au lucrat pe parcursul întregii zile pentru a reda vitalitate unei suprafețe de teren degradat. Eforturile lor s-au materializat în plantarea a 5.200 de vlăstari din specii silvice autohtone, cu scopul de a stimula regenerarea naturală a zonei și de a sprijini biodiversitatea locală.
Petrecerea Dianei Șoșoacă, oprită de polițișți. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei # Digi24.ro
Petrecerea organizată de Diana Șoșoacă cu ocazia zilei sale de naștere a fost oprită de polițiști și jandarmi, după ce europarlamentara a aprins artificii și a pus muzică la volum ridicat într-o zonă securizată din apropierea Ambasadei Ucrainei și a Ministerului Afacerilor Externe. Șefa SOS, care a împlinit 50 de ani, riscă sancțiuni pentru deranjarea ordinii publice și folosirea ilegală a materialelor pirotehnice.
Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist”. Kasianov a condus Guvernul din 2000 până în 2004 și a fugit din țară # Digi24.ro
Rosfinmonitoring l-a inclus pe fostul prim-ministru al Rusiei, Mihail Kasianov, pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, potrivit site-ului oficial al agenției. Pe listă au fost incluși și economistul Serghei Guriev și redactorul-șef al „Novaia Gazeta Europa”, Kirill Martinov. Conform legislației, băncile trebuie să blocheze fondurile persoanelor incluse în această listă și să înceteze prestarea serviciilor către acestea.
Tensiunile comerciale obligă UE să reducă previziunile de creștere pentru zona euro în 2026. „Economia rămâne vulnerabilă” # Digi24.ro
Economia zonei euro va crește mai puțin decât se preconiza pentru anul viitor, a estimat luni executivul UE, pe fondul riscurilor generate de comerțul internațional și tensiunile geopolitice care afectează zona monedei unice, anunță France24.
Replica Rusiei după ce Donald Trump a avertizat că țările care fac afaceri cu Moscova vor fi sancționate: „Vom fi atenţi” # Digi24.ro
Rusia a susținut luni, 17 noiembrie, că vede „ca pe ceva negativ” proiectul legislativ din SUA care ar impune sancțiuni foarte dure statelor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din țara condusă de Vladimir Putin, relatează EFE, conform Agerpres.
Partide politice din Danemarca, vizate de un atac cibernetic înainte de alegerile locale. Cine se află în spatele incidentului # Digi24.ro
Site-urile mai multor partide politice din Danemarca au fost inaccesibile luni dimineaţa, după ce au fost ţinta unui atac cibernetic revendicat de hackeri pro-ruşi, în ajunul alegerilor municipale şi regionale, relatează AFP.
Comisia Europeană: „Economia României încetinește puternic din cauza austerității”. Care sunt prognozele pentru 2025-2027 # Digi24.ro
Comisia Europeană a publicat luni, 17 noiembrie, noile prognoze economice pentru România, iar acestea arată o reducere treptată a deficitului bugetar și o creștere economică modestă în următorii doi ani. În 2025, PIB-ul real al României este estimat să crească doar cu 0,7%, în scădere față de 0,9% în 2024. Ulterior, economia ar urma să avanseze cu 1,1% în 2026 și să accelereze până la 2,1% în 2027, pe măsură ce presiunea măsurilor fiscale se va reduce.
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine sunt independenții care vor să conducă PMB # Digi24.ro
Mai mulți candidați independenți și-au depus dosarele de candidatură la Primăria Capitalei. Unii au recunoscut că au strâns cu greu semnăturile necesare. Alții au mers la Biroul Electoral însoțiți de lăutari, în weekend. Luni este ultima zi de depunere a candidaturilor, iar campania electorală oficială începe pe 22 noiembrie.
Viktor Orban aruncă vina pe Bruxelles și spune că nu îi e teamă să accepte o înfrângere electorală: Nu vă temeţi. Ştiu cum să continui # Digi24.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că nu se teme să piardă următoarele alegeri, în contextul în care se confruntă cu o rară provocare electorală ce l-ar putea îndepărta de puterea pe care a deţinut-o aproape două decenii la Budapesta, relatează Politico.
Șeful Anthropic compară riscurile AI cu cele ale industriei tutunului: „Știau că există pericole și nu au vorbit despre ele” # Digi24.ro
Directorul Anthropic, Dario Amodei, avertizează că industria inteligenței artificiale riscă să repete greșelile companiilor de tutun și ale celor implicate în criza opioidelor dacă nu este transparentă cu privire la riscurile tehnologiei pe care o dezvoltă. Șeful companiei din spatele chatbotului Claude spune că sistemele de AI sunt pe cale să devină „mai inteligente decât oamenii” și atrage atenția asupra pericolelor, de la pierderi rapide de locuri de muncă până la comportamente autonome ale modelelor, inclusiv tentative de șantaj sau acțiuni facilitate în atacuri cibernetice.
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT pe 24 noiembrie. Ce cuprinde agenda discuțiilor # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Agenda discuţiilor cuprinde, între altele, Strategia Naţională de Apărare a Ţării, dar şi evaluarea riscurilor pentru România în anul care vine.
Focuri de artilerie la 100 de kilometri de granița ruso-finldandeză. Helsinki a început un exercițiu militar uriaș # Digi24.ro
În Finlanda au început exercițiile militare Northern Strike 225. Acestea se desfășoară pe cel mai mare poligon din Europa de Vest, Rovayarvi, în Laponia, situat la 100 km de granița cu Rusia, informează Yle.
