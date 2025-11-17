Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia

12:40

Solicitanții de azil ar putea fi nevoiți să predea bijuterii sau alte obiecte de valoare pentru a acoperi costurile procesării dosarelor lor, a declarat un ministru al Ministerului de Interne, într-un alt detaliu al modificărilor aduse politicii de migrație, care ar putea provoca îngrijorare în rândul deputaților laburiști, anunță The Guardian. În declarațiile făcute presei înainte de anunțarea oficială a modificărilor radicale aduse politicii de azil, luni, ministrul Ministerului de Interne, Alex Norris, a spus că, deși acest lucru nu va implica predarea verighetelor, bijuteriile fără valoare sentimentală ar putea fi confiscate.