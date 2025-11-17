Unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri brazilieni a fost capturat în Portugalia. Ce operațiuni conducea „Hulk”
Digi24.ro, 17 noiembrie 2025 17:50
Portugalia a arestat unul dintre principalii lideri ai celei mai mari organizații criminale din Brazilia, Primeiro Comando da Capital (PCC). Cunoscut drept „Hulk”, el opera în această țară și spăla milioane de euro provenite din trafic de droguri și fraudă cu combustibil, potrivit Euronews.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
18:10
Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați” # Digi24.ro
Oficialii din țările Uniunii Europene consideră că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, nu înțelege toate nuanțele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care liderii UE vor să discute direct cu Donald Trump, relatează Politico.
18:10
Senatul a respins moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Șerban # Digi24.ro
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Şerban, intitulată „Calea ferată a pierdut trenul”, a fost respinsă luni de Senat.
Acum 30 minute
18:00
Raid al agenților federali în Charlotte: 81 de persoane arestate în doar cinci ore, la protestele masive din Carolina de Nord # Digi24.ro
Agenții federali au arestat cel puțin 81 de persoane în Charlotte, Carolina de Nord, în acest weekend, a declarat duminică un comandant de rang înalt, acțiuni care marchează o escaladare semnificativă a campaniei de deportări în masă a administrației Trump, scrie Reuters.
Acum o oră
17:50
Unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri brazilieni a fost capturat în Portugalia. Ce operațiuni conducea „Hulk” # Digi24.ro
Portugalia a arestat unul dintre principalii lideri ai celei mai mari organizații criminale din Brazilia, Primeiro Comando da Capital (PCC). Cunoscut drept „Hulk”, el opera în această țară și spăla milioane de euro provenite din trafic de droguri și fraudă cu combustibil, potrivit Euronews.
17:50
UE finanțează trei proiecte în România pentru decarbonizarea transporturilor. Cum vor fi folosite fondurile pentru infrastructura verde # Digi24.ro
Uniunea Europeană a aprobat finanțări în valoare de peste 600 de milioane de euro destinate mobilității cu emisii reduse și dezvoltării infrastructurii pentru combustibili alternativi, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Din cele 70 de proiecte selectate la nivel european, trei provin din România, potrivit documentului consultat de Digi24.ro.
17:40
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri # Digi24.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, a spus la Digi24 că riscul de explozie al navei cu GPL lovite de drone rusești, pe malul ucrainean al Dunării, este ridicat. Dacă nava ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri, a explicat el. Este cel mai grav incident la graniță, de când Rusia lovește cu drone la doar câteva sute de metri de România. În Tulcea, localitățile Plauru și Ceatalchioi, unde trăiesc aproximativ 250 de oameni, sunt evacuate.
17:30
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Inflația este cea mai perfidă amenințare economică” # Digi24.ro
România se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, în timp ce economia încetinește vizibil, iar consumul este în retragere. Într-o analiză amplă, Cosmin Marinescu, economist și profesor ASE, precum și viceguvernatorul BNR, a explicat de ce banca centrală menține dobânda-cheie la 6,5% și a avertizat că inflația actuală este alimentată în primul rând de factori administrativi, nu monetari.
17:30
Guvernul analizează prima tranșă a ajutorului de stat pentru fabrica Nokian: 6 milioane de anvelope pe an, zero emisii CO₂ # Digi24.ro
Ilie Bolojan a discutat, luni la Palatul Victoria cu reprezentanții Nokian Tyres despre stadiul investiției realizate la Oradea, cadrul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană, precum și potențialul pentru extinderi viitoare ale capacității de producție în România, informează Guvernul.
Acum 2 ore
17:20
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Potrivit unui sondaj AtlasIntel, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este favorit pentru a câștiga funcția de primar al Bucureștiului la alegerile din 7 decembrie, cu 19,2% din opțiunile respondenților. Candidatul PNL este urmat de Daniel Băluță de la PSD (18,2%), Cătălin Drulă de la USR (18,1%) și Anca Alexandrescu (17,9%), independent susținut de AUR.
17:20
Cum ar putea sistemul francez SAMP/T schimba radical situația apărării aeriene a Ucrainei # Digi24.ro
Ucraina și-a asigurat unul dintre cele mai importante angajamente pe termen lung în domeniul apărării, după ce președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, un pact de securitate pe 10 ani, deschizând astfel calea pentru ca Kievul să achiziționeze sistemul de apărare aeriană SAMP/T, precum și alte arme și tehnologii avansate.
17:20
Pericolul la care se expun românii care cumpără alimente de pe rețelele sociale. Autoritățile trag un semnal de alarmă # Digi24.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii care cumpără alimente de pe reţelele sociale vândute de persoane neautorizate că aceste produse pot fi contamnate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave.
17:00
Piața cripto, în picaj pe fondul avertismentelor Rezervei Federale a SUA. La ce valoare a ajuns Bitcoin # Digi24.ro
Avertismentele venite din partea Rezervei Federale americane au agitat puternic piețele cripto, iar Bitcoin a reintrat pe un trend descendent. Temerile privind o posibilă amânare a reducerilor de dobândă au provocat scăderi accentuate și în rândul altcoin-urilor.
17:00
MAE: Atenţionare de călătorie pentru Grecia, din cauza unei greve generale în sectorul feroviar # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează, sau intenţionează să călătorească în Grecia că marți, 18 noiembrie 2025, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate.
16:40
„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că hackerii au reluat campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii cibernetici încearcă să inducă în eroare cetăţenii pentru a obţine acces la date personale şi la conturile de mesagerie. MAI avertizează că mesajele din campanie conţin „un link maliţios” care nu trebuie accesat, chiar dacă vine de la un număr de telefon cunoscut.
16:40
Trafic oprit între Timişoara şi Arad după ce structura unui pasaj rutier a căzut pe liniile de cale ferată. Trei trenuri afectate # Digi24.ro
Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fostb oprită, luni, după ce armătura unui pasaj aflat în construire s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan.
Acum 4 ore
16:20
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia # Digi24.ro
Ecuadorienii au votat duminică împotriva unei propuneri care ar fi permis ţărilor străine să administreze baze militare în această ţară sud-americană, unde bandele de traficanţi de droguri extorchează comunităţile şi ucid politicieni în lupta lor pentru teritoriu, relatează AP, preluat de News.ro.
16:20
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul judiciar după ce a analizat documentele proiectului din Mamaia # Digi24.ro
Peste 200 de promisiuni de vânzare-cumpărare (convenții) din proiectul Nordis Mamaia Wave sunt rămase fără obiect, arată o analiză a lichidatorului judiciar al dezvoltatorului anchetat în prezent de DIICOT. Potrivit sursei citate, au existat cazuri în care un apartament de două camere promis unei persoane a fost recompartimentat în două garsoniere, revândute la rândul lor altor oameni.
16:10
Guvernul blochează detașările și transferurile între instituții până în decembrie 2026. Ce alte modificări sunt în discuție DOCUMENT # Digi24.ro
Guvernul ia în calcul să înghețe detașările și transferurile între instituții până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect discutat deja la Palatul Victoria. Exceptați vor fi angajații din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, iar cei care nu respectă regulile riscă amenzi uriașe.
16:10
Președintele Finlandei anunță când ar putea începe negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina: „De obicei sunt optimist” # Digi24.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat că negocierile pentru soluționarea conflictului din Ucraina ar putea avea loc nu mai devreme de februarie-martie 2026.
16:10
#OameniiDIGI au plantat 5.200 de puieți la cea de-a doua ediție „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare” # Digi24.ro
Vineri, 14 noiembrie, Grupul DIGI a revenit în comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu, localitatea unde anul trecut a început povestea verde „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”. Acțiunea, desfășurată și de această dată în parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow, a mobilizat peste 100 de angajați, care au lucrat pe parcursul întregii zile pentru a reda vitalitate unei suprafețe de teren degradat. Eforturile lor s-au materializat în plantarea a 5.200 de vlăstari din specii silvice autohtone, cu scopul de a stimula regenerarea naturală a zonei și de a sprijini biodiversitatea locală.
16:00
Petrecerea Dianei Șoșoacă, oprită de polițișți. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei # Digi24.ro
Petrecerea organizată de Diana Șoșoacă cu ocazia zilei sale de naștere a fost oprită de polițiști și jandarmi, după ce europarlamentara a aprins artificii și a pus muzică la volum ridicat într-o zonă securizată din apropierea Ambasadei Ucrainei și a Ministerului Afacerilor Externe. Șefa SOS, care a împlinit 50 de ani, riscă sancțiuni pentru deranjarea ordinii publice și folosirea ilegală a materialelor pirotehnice.
16:00
Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist”. Kasianov a condus Guvernul din 2000 până în 2004 și a fugit din țară # Digi24.ro
Rosfinmonitoring l-a inclus pe fostul prim-ministru al Rusiei, Mihail Kasianov, pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, potrivit site-ului oficial al agenției. Pe listă au fost incluși și economistul Serghei Guriev și redactorul-șef al „Novaia Gazeta Europa”, Kirill Martinov. Conform legislației, băncile trebuie să blocheze fondurile persoanelor incluse în această listă și să înceteze prestarea serviciilor către acestea.
16:00
Tensiunile comerciale obligă UE să reducă previziunile de creștere pentru zona euro în 2026. „Economia rămâne vulnerabilă” # Digi24.ro
Economia zonei euro va crește mai puțin decât se preconiza pentru anul viitor, a estimat luni executivul UE, pe fondul riscurilor generate de comerțul internațional și tensiunile geopolitice care afectează zona monedei unice, anunță France24.
15:50
Replica Rusiei după ce Donald Trump a avertizat că țările care fac afaceri cu Moscova vor fi sancționate: „Vom fi atenţi” # Digi24.ro
Rusia a susținut luni, 17 noiembrie, că vede „ca pe ceva negativ” proiectul legislativ din SUA care ar impune sancțiuni foarte dure statelor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din țara condusă de Vladimir Putin, relatează EFE, conform Agerpres.
15:40
Partide politice din Danemarca, vizate de un atac cibernetic înainte de alegerile locale. Cine se află în spatele incidentului # Digi24.ro
Site-urile mai multor partide politice din Danemarca au fost inaccesibile luni dimineaţa, după ce au fost ţinta unui atac cibernetic revendicat de hackeri pro-ruşi, în ajunul alegerilor municipale şi regionale, relatează AFP.
15:40
Comisia Europeană: „Economia României încetinește puternic din cauza austerității”. Care sunt prognozele pentru 2025-2027 # Digi24.ro
Comisia Europeană a publicat luni, 17 noiembrie, noile prognoze economice pentru România, iar acestea arată o reducere treptată a deficitului bugetar și o creștere economică modestă în următorii doi ani. În 2025, PIB-ul real al României este estimat să crească doar cu 0,7%, în scădere față de 0,9% în 2024. Ulterior, economia ar urma să avanseze cu 1,1% în 2026 și să accelereze până la 2,1% în 2027, pe măsură ce presiunea măsurilor fiscale se va reduce.
15:30
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine sunt independenții care vor să conducă PMB # Digi24.ro
Mai mulți candidați independenți și-au depus dosarele de candidatură la Primăria Capitalei. Unii au recunoscut că au strâns cu greu semnăturile necesare. Alții au mers la Biroul Electoral însoțiți de lăutari, în weekend. Luni este ultima zi de depunere a candidaturilor, iar campania electorală oficială începe pe 22 noiembrie.
15:30
BAT România lansează luna aceasta campania anuală Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori # Digi24.ro
BAT România lansează luna aceasta campania anuală „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”, o inițiativă multianuală care își propune să informeze și să crească nivelul de conștientizare publică privind importanța respectării legislației menite să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină. Campania BAT se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere, precum și prin afișaj stradal în zone centrale din București.
15:20
Viktor Orban aruncă vina pe Bruxelles și spune că nu îi e teamă să accepte o înfrângere electorală: Nu vă temeţi. Ştiu cum să continui # Digi24.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că nu se teme să piardă următoarele alegeri, în contextul în care se confruntă cu o rară provocare electorală ce l-ar putea îndepărta de puterea pe care a deţinut-o aproape două decenii la Budapesta, relatează Politico.
15:20
Șeful Anthropic compară riscurile AI cu cele ale industriei tutunului: „Știau că există pericole și nu au vorbit despre ele” # Digi24.ro
Directorul Anthropic, Dario Amodei, avertizează că industria inteligenței artificiale riscă să repete greșelile companiilor de tutun și ale celor implicate în criza opioidelor dacă nu este transparentă cu privire la riscurile tehnologiei pe care o dezvoltă. Șeful companiei din spatele chatbotului Claude spune că sistemele de AI sunt pe cale să devină „mai inteligente decât oamenii” și atrage atenția asupra pericolelor, de la pierderi rapide de locuri de muncă până la comportamente autonome ale modelelor, inclusiv tentative de șantaj sau acțiuni facilitate în atacuri cibernetice.
15:20
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT pe 24 noiembrie. Ce cuprinde agenda discuțiilor # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Agenda discuţiilor cuprinde, între altele, Strategia Naţională de Apărare a Ţării, dar şi evaluarea riscurilor pentru România în anul care vine.
15:10
Focuri de artilerie la 100 de kilometri de granița ruso-finldandeză. Helsinki a început un exercițiu militar uriaș # Digi24.ro
În Finlanda au început exercițiile militare Northern Strike 225. Acestea se desfășoară pe cel mai mare poligon din Europa de Vest, Rovayarvi, în Laponia, situat la 100 km de granița cu Rusia, informează Yle.
15:00
Zeci de pelerini indieni au murit după ce autocarul cu care se îndreptau spre Medina a luat foc # Digi24.ro
Patruzeci și cinci de pelerini indieni au murit după ce autobuzul în care călătoreau a luat foc într-un accident în apropiere de Medina, în Arabia Saudită, a declarat comisarul de poliție al orașului Hyderabad din India.
15:00
Ursula von der Leyen propune membrilor UE opţiuni de finanţare pentru Ucraina. Care sunt cele trei variante avute în vedere # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare membrilor Uniunii Europene trei variante de finanţare pentru Ucraina, arătând în documentul la care a avut acces Reuters că este posibilă şi o combinaţie a opţiunilor respective, informează Financial Times.
14:50
Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi # Digi24.ro
Deși anul 2025 a fost marcat de scumpiri în lanț, fermierii nu au majorat prețurile la carnea de porc. În hipermarketuri, prețul unui kilogram de carne de porc pornește de la 16 lei, iar producătorii români se plâng că porcul românesc se vinde la prețuri tot mai mici.
14:50
Călin Georgescu, atac la guvernanți: „În spatele păduchilor Puterii au apărut șobolanii politicii românești” # Digi24.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni la Curtea de Apel Bucureşti, la primul termen al procesului, aflat în faza de cameră preliminară, în care este judecat alături de mercenarii lui Horaţiu Potra pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
14:30
Cererea pentru ajutorul de încălzire trebuie depusă până pe 20 noiembrie. Care sunt condițiile # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a reamintit luni, 17 noiembrie, că 20 noiembrie este ultima zi în care persoanele și familiile vulnerabile pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire valabil începând cu luna noiembrie. Sprijinul este acordat în baza Legii 226/2021, care stabilește măsurile de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie.
14:30
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”. Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, explică ce țări sunt vizate # Digi24.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice, relatează The Guardian.
Acum 6 ore
14:20
Când ar putea avea loc o nouă întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul Kremlinului # Digi24.ro
Kremlinul a afirmat luni că speră ca un nou summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump să poată avea loc imediat ce pregătirile necesare vor fi finalizate, a consemnat Reuters.
14:10
Cum au evoluat prețurile după creșterea TVA din 1 august 2025. Alimentele au fost cele mai afectate # Digi24.ro
Majorarea cotelor de TVA, intrată în vigoare la 1 august 2025, a produs un val semnificativ de ajustări de preț în economie, însă efectele nu au fost uniforme. O analiză detaliată a Băncii Naționale a României arată că alimentele și bunurile nealimentare au reacționat diferit atât ca rapiditate, cât și ca intensitate a modificărilor de preț, în contextul unui mediu economic marcat de incertitudini și presiuni inflaționiste.
14:10
Sancțiunile asupra Lukoil. Ministrul Bogdan Ivan: „Nu există niciun motiv să crească prețurile carburanților chiar și cu un ban” # Digi24.ro
Actul legislativ privind activele deținute în România de Lukoil urmează să fie pregătit săptămâna aceasta, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Mai mult, el subliniază că nu există niciun motiv pentru ca prețul carburanților la pompă să crească nici măcar cu un singur ban. Ministrul a cerut Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului să facă verificări în acest caz, anunță Digi24.
14:10
Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026. Premierul vrea un deficit de 6,5% din PIB anul viitor # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil.
13:50
Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției # Digi24.ro
Tribunalul Savelovski din Moscova l-a condamnat pe Alexei Kuznetsov, un tip de 33 de ani din Kirov, la trei ani de muncă forțată în cazul donațiilor către Fondul pentru combaterea corupției (FBK), scrie Mediazona.
13:50
Ficatul gras este o afecțiune tot mai frecventă, influențată de alimentație, stil de viață și tulburări metabolice, care poate evolua în timp către formă severă dacă nu este tratată corect. Aflăm mai mult despre ficatul gras de la Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterologie.
13:50
Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin # Digi24.ro
Primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, luni, la Digi24, că propunerea guvernului condus de Ilie Bolojan pentru colectarea taxelor locale pe 2026 prevede o majorare de 75,25%, din care 5,25% se adaugă ca procent al inflației pe 2024. Edilul spune însă că primăriile vor încasa mai puțini bani. Totodată, el afirmă că propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce 30% din sistemul de administrație publică locală nu va afecta „foarte multe UAT-uri din România”.
13:50
Mircea Lucescu nu se gândește la plecare și spune că în partida cu Bosnia s-au făcut greșeli enorme: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni” # Digi24.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu San Marino, că nu se gândeşte la plecare şi a mai spus că la partida cu Bosnia, pierdută cu 1-3, s-au făcut greşeli foarte mari.
13:40
Vreme instabilă în România până la finalul lui noiembrie. ANM anunță răciri bruște și ploi aproape zilnice # Digi24.ro
ANM a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea va fi instabilă în toată țara, cu variații mari de temperatură și perioade frecvente de ploi în majoritatea regiunilor. După începutul de interval mult mai cald decât normal, urmat de răciri accentuate în 18 și 19 noiembrie, regimul termic va oscila din nou, iar în cea de-a doua săptămână valorile vor scădea treptat. Ploile sunt așteptate aproape zilnic, cu precădere în Banat, Crișana, Moldova, Oltenia și în zonele montane.
13:40
Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X # Digi24.ro
În timp ce Europa dezbate cât de departe să meargă în a lua distanță de marile companii tehnologice americane, o inițiativă în domeniul cloud oferă un exemplu de precauție, scrie Politico într-un articol despre Gaia-X, un efort major de cinci ani pentru a construi o bază tehnologică pentru Europa, liberă de influența SUA, care s-a soldat cu un eșec din cauza strategiilor naționale conflictuale și a lobby-ului puternic al corporațiilor.
13:30
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post.
13:30
Lucrări majore în Sectorul 3 al Capitalei: drumurile construite peste țevile de gaze vor fi închise. Ce spun autoritățile locale # Digi24.ro
Drumurile din Sectorul 3, construite peste țevi de gaze, vor fi închise. Conductele ar urma să fie mutate, pe motiv că blocurile construite în zonă ar putea fi în mare pericol din acest motiv, anunță Digi24. Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar de explozie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.