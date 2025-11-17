Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate
Golazo.ro, 17 noiembrie 2025 15:50
Pe 26 martie 2026, România va juca în deplasare semifinala din play-off. Lista de azi a potențialilor adversari: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia. Dacă trecem, finala e pe 31 martie.
• • •
Acum 30 minute
16:10
Probleme mari pentru Craiova! Filipe Coelho nu se va putea baza pe doi jucători importanți, accidentați la echipele naționale » Cât ar putea lipsi # Golazo.ro
Doi jucători de bază ai Universității Craiova s-au accidentat în această acțiune a echipelor naționale.
Acum o oră
15:50
Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate # Golazo.ro
Pe 26 martie 2026, România va juca în deplasare semifinala din play-off. Lista de azi a potențialilor adversari: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia. Dacă trecem, finala e pe 31 martie.
15:40
„Trebuie să accepți deciziile” Reacția lui Tuchel după reacția lui Jude Bellingham: „Nu vom schimba nimic doar pentru că cineva dă din mâini” # Golazo.ro
Albania - Anglia 0-2. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a încheiat cu maximum de puncte grupa de calificare pentru CM 2026.
Acum 2 ore
15:30
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre îndemnul lui Nicolae Negrilă pentru Mircea Lucescu.
15:10
„Plângăcioși!” Bosniacii râd de noi după plângerea la FIFA: „De ce ați fost pedepsiți anii trecuți?” # Golazo.ro
Protestul făcut de FRF la FIFA după meciul de la Zenica a fost urmat de reacția ironică a bosniacilor, care aduc aminte că și noi am fost pedepsiți în ultimii ani pentru discriminare/rasism
Acum 4 ore
14:20
„Un joc fricos și previzibil” Analiza la rece a lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia: „Eu răspund de rezultat, ei de joc” + Noi acuzații față de arbitraj # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu San Marino, ultima acțiune a naționalei în aceste preliminarii pentru CM 2026.
14:00
FRF îi pune o condiție lui Lucescu GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere Federația lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj # Golazo.ro
Mircea Lucescu a mărit suspansul și azi, în conferința de presă, cu privire la rămânerea lui ca selecționer pentru play-off-ul din martie 2026, spunând că încă nu știe dacă va continua
13:40
„Nu vreau să discut despre asta” Întrebarea pe care Mircea Lucescu nu vrea s-o mai audă: „Voi greșiți!” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a prefațat partida cu San Marino, ultima din preliminariile CM 2026 și a fost deranjat de întrebările privind continuitatea sau nu la națională.
13:30
Criticat de un fost elev Mircea Lucescu, pus la zid de un fost „tricolor”: „Lasă-l pe altul mai tânăr. Nu ai făcut primul «11» cum trebuie” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Nicolae Negrilă (71 de ani), fostul jucător al naționalei și al Universității Craiova, l-a „taxat” dur pe Mircea Lucescu după eșecul de la Zenica.
13:20
„Tot Hagi, dar nu la fel” Italia vrea să joace împotriva noastră în baraj. De ce se teme squadra azzurra de play-off # Golazo.ro
Italienii își doresc România în play-off-ul pentru turneul final al Mondialului. Ce cred peninsularii despre Mircea Lucescu și Ianis Hagi
Acum 6 ore
12:20
„Abuzurile au existat mereu” Încă o fostă gimnastă vorbește, după dezvăluirile antrenorului Patrick Kiens: „M-am regăsit în spusele lor” # Golazo.ro
Maria Holbură (25 de ani) a intervenit după dezvăluirile fostului antrenor al lotului de gimnastică, Patrick Kiens.
12:20
„Să ne răzbunăm pe români” Starul Ucrainei vrea revanșa în baraj: „De ce e și mai tare!” # Golazo.ro
Artem Milevskyi, 40 de ani, fost jucător important al Ucrainei care a evoluat și în România, vrea neapărat ca selecționata țării lui să-i înfrunte pe „tricolori” în play-off-ul din martie pentru Mondial
11:20
Din nou în tricoul naționalei FOTO: Jucătorul revenit în lotul lui Mircea Lucescu: „Ce dor mi-a fost” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) s-a alăturat lotului pregătit de Mircea Lucescu pentru partida cu San Marino, ultima din calificările pentru CM 2026.
10:40
Szoboszlai, de la extaz la agonie FOTO: Starul Ungariei, în lacrimi după ce naționala sa a ratat dramatic barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii au ratat dramatic calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 8 ore
10:10
Arbitru arestat pentru crimă Bosnia este în stare de șoc: un asistent de prima ligă a împușcat mortal o femeie # Golazo.ro
Un arbitru de fotbal din Prima Ligă a Bosniei și Herțegovinei a fost arestat, duminică seară, după ce a împușcat mortal o femeie într-un restaurant din centrul orașului Mostar.
09:50
Maghiarii, răspuns pentru români VIDEO: Reacția suporterilor din Ungaria, după ce ultrașii tricolori au strigat „Serbia! Serbia!” # Golazo.ro
Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii au ratat barajul pentru calificarea la CM 2026, după un meci incredibil la Budapesta.
Acum 12 ore
08:10
„Avem cea mai proastă imagine” Traian Băsescu, după incidentele de la Bosnia - România: „Prea mulți oameni care comit ilegalități în UE” # Golazo.ro
Traian Băsescu (74 de ani), fostul președinte al României din perioada 2004-2014, a vorbit despre incidentele de la partida Bosnia - România, scor 3-1.
Acum 24 ore
23:50
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv” # Golazo.ro
Ladislau Boloni (72 de ani), a vorbit despre unul dintre jucătorii problematici pe care i-a antrenat de-a lungul carierei, Mario Jardel (52 de ani).
23:30
„De gheață!” Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România + ironie amară a fanilor bosniaci : „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Esmir Bajraktarevic (20 de ani), jucătorul celor de la PSV, a fost suprins jucându-se Solitaire, după reușita în fața „tricolorilor”.
23:00
Nadia, pe „Bernabeu” VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă la primul meci de NFL disputat la Madrid, pe legendarul stadion „Santiago Bernabeu”.
22:40
Sinner, parcus perfect VIDEO. Italianul l-a învins pe Alcaraz și a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este din nou triumfător la Turneul Campionilor.
22:10
Momente șocante la Zenica Comentatorul Emil Grădinescu, martor la scene groaznice la finalul meciului cu Bosnia: „Au dat în ei cu sălbăticie. Nu se uitau că sunt și copii” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii meciului la Prima TV, a dezvăluit că a fost martor la scenele incredibile prin care au trecut suporterii „tricolorilor”.
22:00
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile # Golazo.ro
România va fi în ultima urnă pentru tragerea primului baraj și va evolua în deplasare
21:50
Ronaldo, influență uluitoare Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a avut un impact imens asupra naționalei Portugaliei, de la debutul său din anul 2003.
21:40
„Singura scăpare” Valeriu Iftime propune un înlocuitor pentru Mircea Lucescu: „E clar că nu va mai continua la baraj” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Valeriu Iftime (65 de ani) a comentat înfrângerea „tricolorilor” din preliminariile CM 2026.
21:00
Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani, cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng” # Golazo.ro
UNGARIA - IRLANDA 2-3. Troy Parrott (23 de ani), jucătorul celor de la AZ Alkmaar, nu și-a putut stăpânii emoțiile după ce a devenit erou național.
20:50
„Trebuia să protestăm” Raul Rusescu, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Dacă ieșeam de pe teren?” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre scandările rasiste ale suporterilor bosniaci la adresa „tricolorilor”.
20:50
„Tu i-ai provocat” Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre scandările rasiste din partida Bosnia - România, scor 3-1.
20:30
Panică la Turneul Campionilor FOTO: Finala dintre Alcaraz și Sinner, întreruptă timp de 11 minute și jumătate » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Finala Turneului Campionilor a fost întreruptă timp de 11 minute și jumătate, după ce unui spectator i s-a făcut rău.
19:50
Imagini impresionante VIDEO. „Opriți genocidul”. Peste 50.000 de oameni au asistat la meciul Palestina - Țara Bascilor # Golazo.ro
Naționala de fotbal a Palestinei a disputat un meci caritabil împotriva unei selecționatei Țării Bascilor.
19:50
„Te ia la mișto Mihăilă!” Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Bîrligea după gestul de la golul cu Bosnia: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător?!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Daniel Bîrligea (25 de ani), ca urmare a modului în care acesta s-a bucurat la golul marcat împotriva Bosniei.
19:50
Campanie cu stadionul Dinamo Candidatul Băluță dă asigurări că noua arenă va fi terminată în eventualul său mandat de primar: „Trebuie!” # Golazo.ro
Daniel Băluță, edilul sectorului 4 și unul dintre candidații la Primăria București, a dezbătut în campanie și subiectul arzător al stadionului Dinamo.
19:40
Scandal la depunerea candidaturii VIDEO Nețoiu a venit cu taraful și a fost ținta acuzațiilor: „Securistule, ai bătut oameni la secția 10!” # Golazo.ro
Gigi Nețoiu, 66 de ani, a mers azi la Biroul Electoral Municipal, pentru a-și depune candidatura la Primăria Capitalei, alături de un alt candidat, Eugen Teodorovici.
19:10
„Nu e normal să vii cu ifose” Mihai Stoica l-a criticat dur pe Andrei Rațiu, după meciul cu Bosnia: „Joacă așa cum ai jucat cu Real Madrid!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, l-a criticat dur pe Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al echipei naționale.
18:30
Dortmund - Bistrița 32-36 Gloria câștigă cu același scor ca în România și continuă parcursul excelent în Liga Campionilor # Golazo.ro
Borussia Dortmund - Gloria Bistrița 32-36. Echipa antrenată de Carlos Viver a câștigat ultimul meci programat în acest an în Liga Campionilor.
18:30
FRF face reclamație la FIFA Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat că va reclama la FIFA condițiile de organizare a partidei cu Bosnia, meci disputat la Zenica.
18:20
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL! Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri # Golazo.ro
Portugalia a obținut calificarea la CM 2026, după ce a învins Armenia, într-un meci fără istoric, scor 9-1.
17:40
Emeric Ienei, omagiat la Budapesta La partida dintre Ungaria și Irlanda a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor # Golazo.ro
Emeric Ienei a fost omagiat la partida Ungaria - Irlanda, în preliminariile pentru Campionatul Mondial.
17:40
Dinamo, surclasată VIDEO+FOTO Metaloglobus, victorie categorică în fața „câinilor”, într-un meci amical disputat la Săftica # Golazo.ro
Dinamo a fost învinsă categoric de Metaloglobus, scor 0-3, într-un meci amical disputat cu porțile închise, la Săftica.
17:10
Neymar, în lacrimi VIDEO. Starul nu și-a stăpânit emoțiile după ce Santos a învins o candidată la titlu și a ieșit din zona retrogradării # Golazo.ro
Santos - Palmeiras 1-0. Neymar (33 de ani), vedeta echipei de pe Urbano Caldeira, a izbucnit în lacrimi la finalul meciului.
17:00
Amendați cu o jumătate de milion de euro Karim Adeyemi și soția sa au scăpat de închisoare, după ce au fost prinși cu arme ilegale # Golazo.ro
Karim Adeyemi (23 de ani), atacantul cu origini românești al Borussiei Dortmund, se află în centrul unui scandal în Germania, după ce autoritățile au descoperit în locuința sa două arme deținute ilegal.
Ieri
16:20
Bosnia - România 3-1. Basarab Panduru (55 de ani), component al Generației de Aur, i-a ironizat pe jucători pentru prestația din repriza secundă.
16:10
Cum au sărbătorit bosniacii Președintele federației a cântat împreună cu jucătorii. Imagini din vestiar # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Vico Zeljkovic (37 de ani), președintele federației bosniace de fotbal, a transmis un mesaj public în urma victoriei de la Zenica.
15:40
„Chiar eram mirat” Opinie contracurent în privința arbitrajului de la meciul Bosnia - România: „Nu bun, foarte bun” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoica (60 de ani), managerul celor de la FCSB, crede că prestația arbitrului Michael Oliver a fost una bună.
15:30
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „Va sta în tribună până îi cresc rădăcini&rdq # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a mustrat pe Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul, marcator în meciul Bosnia – România 3-1, și-a replicat gestul care îi adusese o eliminare în Superliga. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, crede că gestul a fost doar o glumă și nu vede situația la fel ca Mihai Stoica.
15:00
Bosnia - România 3-1. Jurnaliștii de la Sarajevo îi consideră vinovați pe suporterii „tricolorilor” pentru huiduielile din timpul imnului.
14:40
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a încercat în direct să-l convingă pe Marius Șumudică (54 de ani), antrenor român, să intervină personal pentru a-l aduce pe Denis Drăguș (26 de ani) la FCSB. Finanțatorul FCSB-ului a sugerat că i-ar face un favor lui Șumudică, întrucât, cu Drăguș în echipă, FCSB ar putea învinge Rapidul, fosta formație antrenată de tehnicianul român.
14:30
„Va fi ceva special, credeți-mă” Selecționerul Bosniei a lăudat doi jucători + Nu se teme de meciul cu Austria: „O șansă unică” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul gazdelor, a fost mulțumit de evoluția „dragonilor”.
14:00
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj # Golazo.ro
Naționala României a înregistrat în meciul din Bosnia (1-3) cea mai slabă posesie din mandatul lui Mircea Lucescu, stârnind îngrijorare înainte de barajul din martie.
13:30
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant # Golazo.ro
Fotbalistul a cedat după eliminarea din meciul Bosnia - România 3-1 și a părăsit conferința de presă în lacrimi.
