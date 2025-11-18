Călin Georgescu vrea dictatura în România: "Se va dezlănțui uraganul peste România. Primarul, numit, nu ales"
Newsweek.ro, 18 noiembrie 2025 11:20
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul j...
Acum 30 minute
11:30
Vrei loc de parcare în Sectorul 1, pregătește-te să stai la coadă online. Nu poate fi la mai mult de 100 metri # Newsweek.ro
Se schimbă modul de gestionare a locurilor de parcare de reședință din Sectorul 1 al Capitalei. Prim...
11:20
Trei localități din România, în „Top-ul celor mai sigure orașe din lume”. Care e mai sigur ca Zurich și Tokyo? # Newsweek.ro
A fost publicat clasamentul „Safest Cities in the World 2024” (Top-ul celor mai sigure orașe din lum...
11:20
Acum o oră
11:10
Ceasul războiului ticăie. Avertismentul Estoniei: „Rusia revine la granița NATO cu mai multe trupe în doi ani" # Newsweek.ro
Estonia avertizează că Rusia își reconstruiește rapid capacitatea militară și ar putea reveni în for...
11:00
Peste 7.000 de locuri de muncă în București. Ce studii sunt cerute pentru ocuparea lor? # Newsweek.ro
Sunt peste 7.000 de locuri de muncă anunțate de ANOFM în București. Pentru cei cu studii superioare ...
10:50
Noi negocieri pentru pensii speciale. Bolojan și Grindeanu au mers să discute cu Nicușor Dan (SURSE) # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au mers la Cotroceni, după un nou blocaj pri...
Acum 2 ore
10:40
Vremea se schimbă rapid și se răcește. În unele zone va ninge iar stratul de zăpăadă poate ajunge la...
10:20
Guvernul taie pensiile speciale la 17.500 lei. Echivalentul a 5 pensii normale sau 17 pensii de invaliditate # Newsweek.ro
Este decizia oficială. Guvernul taie pensiile specială la 17.500 lei. Este echivalentul a 5 pensii n...
10:20
Pericol de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța. Elevii au fost evacuați din clădire # Newsweek.ro
Pericol de explozie lângă Liceului de Marină din Constanța. Elevii și profesorii au fost evacuați de...
10:10
Circulație oprită pe DN73. Pericol de explozie, după un accident. 8 persoane, evacuate # Newsweek.ro
Opt persoane au fost evacuate după ce un autoturism a avariat o țeavă de gaze, marți, în localitatea...
10:00
VIDEO Teodosie a primit cadou un Mercedes de 150.000€ de la preoți. Cum a strâns 1.000.000 euro în 15 ani # Newsweek.ro
Teodosie a fost văzut într-un Mercedes de 150.000 de euro pe care preoții din Protoieria 1 Constanț...
09:50
Dictatură cruntă în Rusia. Adolescenți de 14 ani, amenințați de Putin cu închisoare pe viață pentru "incitare" # Newsweek.ro
Vladimir Putin a promulgat o lege care înăsprește drastic pedepsele pentru "incitarea minorilor" la ...
Acum 4 ore
09:30
VIDEO Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Ce se întâmplă cu cei din Plauru? # Newsweek.ro
Autoritățile spun că cei 231 de locuitori din Ceatalchioi care s-au autoevacuat ori au fost evacuați...
09:30
Trump reaprinde cursa înarmării nucleare. China extinde situl de testări Lop Nur abandonat din anii ’90 # Newsweek.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare au alimentat tem...
09:10
Accident teribil în București. 4 răniți grav de o mașină proiectată în stația de autobuz # Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs într-o intersecție intens circulată din București. O mașină a fost proie...
09:10
Lovitură pentru români. Impozitele pe locuințe, cu 80% mai mari din 2026. Cresc și impozitele pentru mașini # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul va adopta marți noul pachet fiscal, care aduce major...
09:00
Judecătorii CCR și membrii CSM, bonus la pensie între 25.000 și 50.000 lei. Ce privilegii au de la guvern? # Newsweek.ro
Guvernul a decis că cine iese la pensie și se angajează la stat pierde 85% din pensie. Există câteva...
08:50
Ajutor de încălzire la pensie. Cererile se pot depune până joi. Care pensionari beneficiază și cum # Newsweek.ro
Ajutor de încălzire la pensie. Cererile se pot depune până joi. Care pensionari beneficiază și cum? ...
08:40
Coreea de Nord, aliată Rusiei atacă acordul Seul–SUA: „Submarinele nucleare vor declanșa o cursă a înarmării” # Newsweek.ro
Coreea de Nord a criticat dur acordul recent încheiat între Coreea de Sud și Statele Unite privind d...
08:30
246 de persoane evacuate la Ceatalchioi și Plauru după atacul cu dronă asupra navei cu GPL la granița României # Newsweek.ro
Operațiunile de evacuare preventivă din localitățile Ceatalchioi și Plauru, județul Tulcea, s-au înc...
08:20
17 candidaturi admise pentru Primăria Capitalei; două respinse și una amânată, anunță BEM București # Newsweek.ro
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru ...
08:10
Germania și Olanda se califică direct la Mondial după rezultatele din preliminariile disputate luni seara # Newsweek.ro
Luni seara s-au disputat noi meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din America ...
08:00
Un microbuz cu 12 persoane s-a răsturnat în județul Sibiu. Planul roșu de intervenție, activat # Newsweek.ro
Un microbuz a fost implicat într-un accident grav în județul Sibiu. Acesta s-a răsturnat după ce s-a...
07:50
19 noiembrie Obiceiul zilei care „atrage" banii. Ce trebuie să porți cu tine? De ce să ai o muscă în casă? # Newsweek.ro
Pe 19 noiembrie, conform noului calendar bisericesc, se comemorează profetul Avdia, care a trăit în ...
07:50
Cel mai lung pod feroviar din lume se află în China: două ore de călătorie cu priveliști spectaculoase # Newsweek.ro
Un pod feroviar din China este considerat cel mai lung din lume. Călătorii au nevoie de două ore pen...
Acum 6 ore
07:40
India va importa aproape 10% din GPL din SUA, în încercarea de a tempera tensiunile comerciale # Newsweek.ro
India îşi intensifică importurile de energie din Statele Unite pentru a reduce surplusul comercial c...
07:30
De ce nu trebuie să încarci telefonul 100% și nici să-l lași să se descarce complet? „Daună totală” # Newsweek.ro
Încărcarea telefoanelor noastre a devenit atât de automată încât nici măcar nu ne gândim când, cum ș...
07:20
Nu doar Lukoil e problema. 60% din importurile de țiței ale României vin din țări prietene cu Rusia # Newsweek.ro
Oficial, România nu mai importă țiței rusesc din momentul declanșării invaziei rusești în Ucraina ca...
07:10
Horoscop 19 noiembrie. Luna în Scorpion aduce energie pozitivă Racilor. Vărsătorii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 19 noiembrie. Luna în Scorpion aduce energie pozitivă Racilor. Vărsătorii impresionează. Pe...
06:50
Procesul de recalculare a pensiei, pierdut definitiv de un pensionar. De ce a blocat Înalta Curte dosarul? # Newsweek.ro
Un pensionar a primit vestea că pensia nu poate fi recalculată deoarece instanța a decis că procesul...
Acum 24 ore
22:10
Jeff Bezos ar fi lansat un nou startup de inteligență artificială, cu el în postul de director executiv # Newsweek.ro
Miliardarul american Jeff Bezos ar fi lansat un nou startup de inteligență artificială, care îl are ...
21:50
Franţa şi Germania se ciocnesc, în controversa privind bugetul Uniunii Europene. Planul este prea costisitor # Newsweek.ro
Franţa şi Germania, doi dintre cei mai importanţi contributori la bugetul Uniunii Europene, se ciocn...
21:50
„Am fost otrăvită cu Noviciok. Muream încet”. Mâna lungă a lui Putin în Marea Britanie # Newsweek.ro
Serghei Skripal, în vârstă de 74 de ani, și fiica sa, Iulia, în vârstă de 33 de ani, aproape au muri...
21:20
Bolojan dă magistraților 1.000 lei „bonus” ca să accepte tăierea pensiilor speciale. Sunt 2 variante # Newsweek.ro
Există 2 variante pentru tăierea pensiilor speciale ale maguistraților. Bolojan ar fi dispus să nu t...
21:00
Membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) au fost avizați, l...
20:40
„Turiștii lunetiști” din Sarajevo, 1990. „Safari” cu bogătași care plăteau să omoare civili # Newsweek.ro
Procurorii belgieni ar putea deschide o anchetă privind „turismul cu lunetiști” desfășurat în timpul...
20:20
Donald Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, îi îndeamnă pe republicani să voteze în Congres pentru publicarea do...
20:10
De ce vitamina C nu este cel mai bun remediu pentru răceală. Există un înlocuitor care are efect pentru adulți # Newsweek.ro
De ce vitamina C nu este cel mai bun remediu pentru răceală. Vitamina C nu previne răceala și nu ame...
20:10
Ce categorie de pensionari pierde din pensie un bonus uriaș? Senatul a votat acum.
19:50
România urcă pe locul 5 în coada clasamentului privind salariul anual în Uniunea Europeană # Newsweek.ro
România stă tot prost, dar urcă totuşi pe locul 5, în coada clasamentului Eurostat privind salariul ...
19:40
Ce legume rădăcinoase devin mai dulci după primul îngheț. Lasă un strat de frunze căzute deasupra lor # Newsweek.ro
Știai că unele legume rădăcinoase devin mai dulci după primul îngheț? Secretul stă în frig, care tra...
19:20
Horoscop, decembrie Berbec - călătorii, Taur, Scorpion - bani, Rac - șanse, Fecioară - scandal, # Newsweek.ro
Pe măsură ce 2025 se încheie, cosmosul oferă ușurare, claritate și speranță - modalitatea perfectă d...
19:00
Grupul de luptă al NATO care apără Marea Neagră: portavion, fregate, distrugătoare, avioane F-35. Gata de atac # Newsweek.ro
Conform unui comunicat al Marinei Regale Britanice publicat pe 17 noiembrie 2025, NATO a declarat Gr...
19:00
Angajamentul BAT: Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori # Newsweek.ro
Campania BAT se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere, precum și ...
18:40
De ce să lasi mâncare în grădină pentru arici în noiembrie. Puii nu pot mânca pâine sau alimente sărate # Newsweek.ro
Toamna târziu, aricii se pregătesc pentru hibernare și au nevoie de energie. Poți să-i ajuți lăsând ...
18:40
Două surori gemene, legende ale divertismentului s-au sinucis împreună. Poliția a fost anunțată din timp # Newsweek.ro
Celebrele gemene Kessler au murit – și o țară este în doliu! Conform informațiilor BILD, legendele d...
18:30
O femeie a moștenit un apartament. A ajuns datoare sie însăși și nu poate Intabula proprietatea # Newsweek.ro
După ce a ajuns datoare sie însăși, o ieșeancă și-a dat în judecată propriul tată, decedat de cinci ...
18:30
Un fost procuror și-a dat în judecată foștii colegi din cauză că nu a primit primă de pensionare # Newsweek.ro
Magistrații încă mai au bani de luat de la stat. Un fost procuror și-a chemat în judecată foștii col...
18:30
Exercițiu de imaginație: Tematici posibile pentru video sloturi cu specific românesc (P) # Newsweek.ro
Despre creatorii de jocuri se poate spune că excelează în general la partea de design și programare,...
18:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că, de la 1 ianuarie anul viitor, taxele şi impozitele locale vor...
