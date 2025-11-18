Trei localități din România, în „Top-ul celor mai sigure orașe din lume”. Care e mai sigur ca Zurich și Tokyo?

Newsweek.ro, 18 noiembrie 2025 11:20

A fost publicat clasamentul „Safest Cities in the World 2024” (Top-ul celor mai sigure orașe din lum...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
11:30
Vrei loc de parcare în Sectorul 1, pregătește-te să stai la coadă online. Nu poate fi la mai mult de 100 metri Newsweek.ro
Se schimbă modul de gestionare a locurilor de parcare de reședință din Sectorul 1 al Capitalei. Prim...
11:20
Trei localități din România, în „Top-ul celor mai sigure orașe din lume”. Care e mai sigur ca Zurich și Tokyo? Newsweek.ro
A fost publicat clasamentul „Safest Cities in the World 2024” (Top-ul celor mai sigure orașe din lum...
11:20
Călin Georgescu vrea dictatura în România: &#34;Se va dezlănțui uraganul peste România. Primarul, numit, nu ales&#34; Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul j...
Acum o oră
11:10
Ceasul războiului ticăie. Avertismentul Estoniei: „Rusia revine la granița NATO cu mai multe trupe în doi ani&#34; Newsweek.ro
Estonia avertizează că Rusia își reconstruiește rapid capacitatea militară și ar putea reveni în for...
11:00
Peste 7.000 de locuri de muncă în București. Ce studii sunt cerute pentru ocuparea lor? Newsweek.ro
Sunt peste 7.000 de locuri de muncă anunțate de ANOFM în București. Pentru cei cu studii superioare ...
10:50
Noi negocieri pentru pensii speciale. Bolojan și Grindeanu au mers să discute cu Nicușor Dan (SURSE) Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au mers la Cotroceni, după un nou blocaj pri...
Acum 2 ore
10:40
METEO Vremea se răcește rapid. Va ninge în unele zone. Zăpadă de 15 cm Newsweek.ro
Vremea se schimbă rapid și se răcește. În unele zone va ninge iar stratul de zăpăadă poate ajunge la...
10:20
Guvernul taie pensiile speciale la 17.500 lei. Echivalentul a 5 pensii normale sau 17 pensii de invaliditate Newsweek.ro
Este decizia oficială. Guvernul taie pensiile specială la 17.500 lei. Este echivalentul a 5 pensii n...
10:20
Pericol de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța. Elevii au fost evacuați din clădire Newsweek.ro
Pericol de explozie lângă Liceului de Marină din Constanța. Elevii și profesorii au fost evacuați de...
10:10
Circulație oprită pe DN73. Pericol de explozie, după un accident. 8 persoane, evacuate Newsweek.ro
Opt persoane au fost evacuate după ce un autoturism a avariat o țeavă de gaze, marți, în localitatea...
10:00
VIDEO Teodosie a primit cadou un Mercedes de 150.000€ de la preoți. Cum a strâns 1.000.000 euro în 15 ani Newsweek.ro
Teodosie a fost văzut într-un Mercedes de 150.000 de euro pe care preoții din Protoieria 1 Constanț...
09:50
Dictatură cruntă în Rusia. Adolescenți de 14 ani, amenințați de Putin cu închisoare pe viață pentru &#34;incitare&#34; Newsweek.ro
Vladimir Putin a promulgat o lege care înăsprește drastic pedepsele pentru "incitarea minorilor" la ...
Acum 4 ore
09:30
VIDEO Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Ce se întâmplă cu cei din Plauru? Newsweek.ro
Autoritățile spun că cei 231 de locuitori din Ceatalchioi care s-au autoevacuat ori au fost evacuați...
09:30
Trump reaprinde cursa înarmării nucleare. China extinde situl de testări Lop Nur abandonat din anii ’90 Newsweek.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare au alimentat tem...
09:10
Accident teribil în București. 4 răniți grav de o mașină proiectată în stația de autobuz Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs într-o intersecție intens circulată din București. O mașină a fost proie...
09:10
Lovitură pentru români. Impozitele pe locuințe, cu 80% mai mari din 2026. Cresc și impozitele pentru mașini Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul va adopta marți noul pachet fiscal, care aduce major...
09:00
Judecătorii CCR și membrii CSM, bonus la pensie între 25.000 și 50.000 lei. Ce privilegii au de la guvern? Newsweek.ro
Guvernul a decis că cine iese la pensie și se angajează la stat pierde 85% din pensie. Există câteva...
08:50
Ajutor de încălzire la pensie. Cererile se pot depune până joi. Care pensionari beneficiază și cum Newsweek.ro
Ajutor de încălzire la pensie. Cererile se pot depune până joi. Care pensionari beneficiază și cum? ...
08:40
Coreea de Nord, aliată Rusiei atacă acordul Seul–SUA: „Submarinele nucleare vor declanșa o cursă a înarmării” Newsweek.ro
Coreea de Nord a criticat dur acordul recent încheiat între Coreea de Sud și Statele Unite privind d...
08:30
246 de persoane evacuate la Ceatalchioi și Plauru după atacul cu dronă asupra navei cu GPL la granița României Newsweek.ro
Operațiunile de evacuare preventivă din localitățile Ceatalchioi și Plauru, județul Tulcea, s-au înc...
08:20
17 candidaturi admise pentru Primăria Capitalei; două respinse și una amânată, anunță BEM București Newsweek.ro
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru ...
08:10
Germania și Olanda se califică direct la Mondial după rezultatele din preliminariile disputate luni seara Newsweek.ro
Luni seara s-au disputat noi meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din America ...
08:00
Un microbuz cu 12 persoane s-a răsturnat în județul Sibiu. Planul roșu de intervenție, activat Newsweek.ro
Un microbuz a fost implicat într-un accident grav în județul Sibiu. Acesta s-a răsturnat după ce s-a...
07:50
19 noiembrie Obiceiul zilei care „atrage&#34; banii. Ce trebuie să porți cu tine? De ce să ai o muscă în casă? Newsweek.ro
Pe 19 noiembrie, conform noului calendar bisericesc, se comemorează profetul Avdia, care a trăit în ...
07:50
Cel mai lung pod feroviar din lume se află în China: două ore de călătorie cu priveliști spectaculoase Newsweek.ro
Un pod feroviar din China este considerat cel mai lung din lume. Călătorii au nevoie de două ore pen...
Acum 6 ore
07:40
India va importa aproape 10% din GPL din SUA, în încercarea de a tempera tensiunile comerciale Newsweek.ro
India îşi intensifică importurile de energie din Statele Unite pentru a reduce surplusul comercial c...
07:30
De ce nu trebuie să încarci telefonul 100% și nici să-l lași să se descarce complet? „Daună totală” Newsweek.ro
Încărcarea telefoanelor noastre a devenit atât de automată încât nici măcar nu ne gândim când, cum ș...
07:20
Nu doar Lukoil e problema. 60% din importurile de țiței ale României vin din țări prietene cu Rusia Newsweek.ro
Oficial, România nu mai importă țiței rusesc din momentul declanșării invaziei rusești în Ucraina ca...
07:10
Horoscop 19 noiembrie. Luna în Scorpion aduce energie pozitivă Racilor. Vărsătorii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 19 noiembrie. Luna în Scorpion aduce energie pozitivă Racilor. Vărsătorii impresionează. Pe...
06:50
Procesul de recalculare a pensiei, pierdut definitiv de un pensionar. De ce a blocat Înalta Curte dosarul? Newsweek.ro
Un pensionar a primit vestea că pensia nu poate fi recalculată deoarece instanța a decis că procesul...
Acum 24 ore
22:10
Jeff Bezos ar fi lansat un nou startup de inteligență artificială, cu el în postul de director executiv Newsweek.ro
Miliardarul american Jeff Bezos ar fi lansat un nou startup de inteligență artificială, care îl are ...
21:50
Franţa şi Germania se ciocnesc, în controversa privind bugetul Uniunii Europene. Planul este prea costisitor Newsweek.ro
Franţa şi Germania, doi dintre cei mai importanţi contributori la bugetul Uniunii Europene, se ciocn...
21:50
„Am fost otrăvită cu Noviciok. Muream încet”. Mâna lungă a lui Putin în Marea Britanie Newsweek.ro
Serghei Skripal, în vârstă de 74 de ani, și fiica sa, Iulia, în vârstă de 33 de ani, aproape au muri...
21:20
Bolojan dă magistraților 1.000 lei „bonus” ca să accepte tăierea pensiilor speciale. Sunt 2 variante Newsweek.ro
Există 2 variante pentru tăierea pensiilor speciale ale maguistraților. Bolojan ar fi dispus să nu t...
21:00
Cine va conduce Radioul Public? PSD, PNL, USR, AUR, UDMR și-a numit reprezentanții Newsweek.ro
Membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) au fost avizați, l...
20:40
„Turiștii lunetiști” din Sarajevo, 1990. „Safari” cu bogătași care plăteau să omoare civili Newsweek.ro
Procurorii belgieni ar putea deschide o anchetă privind „turismul cu lunetiști” desfășurat în timpul...
20:20
Donald Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, îi îndeamnă pe republicani să voteze în Congres pentru publicarea do...
20:10
De ce vitamina C nu este cel mai bun remediu pentru răceală. Există un înlocuitor care are efect pentru adulți Newsweek.ro
De ce vitamina C nu este cel mai bun remediu pentru răceală. Vitamina C nu previne răceala și nu ame...
20:10
Ce categorie de pensionari pierd la pensie un bonus uriaș? Senatul a votat Newsweek.ro
Ce categorie de pensionari pierde din pensie un bonus uriaș? Senatul a votat acum.
19:50
România urcă pe locul 5 în coada clasamentului privind salariul anual în Uniunea Europeană Newsweek.ro
România stă tot prost, dar urcă totuşi pe locul 5, în coada clasamentului Eurostat privind salariul ...
19:40
Ce legume rădăcinoase devin mai dulci după primul îngheț. Lasă un strat de frunze căzute deasupra lor Newsweek.ro
Știai că unele legume rădăcinoase devin mai dulci după primul îngheț? Secretul stă în frig, care tra...
19:20
Horoscop, decembrie Berbec - călătorii, Taur, Scorpion - bani, Rac - șanse, Fecioară - scandal, Newsweek.ro
Pe măsură ce 2025 se încheie, cosmosul oferă ușurare, claritate și speranță - modalitatea perfectă d...
19:00
Grupul de luptă al NATO care apără Marea Neagră: portavion, fregate, distrugătoare, avioane F-35. Gata de atac Newsweek.ro
Conform unui comunicat al Marinei Regale Britanice publicat pe 17 noiembrie 2025, NATO a declarat Gr...
19:00
Angajamentul BAT: Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori Newsweek.ro
Campania BAT se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere, precum și ...
18:40
De ce să lasi mâncare în grădină pentru arici în noiembrie. Puii nu pot mânca pâine sau alimente sărate Newsweek.ro
Toamna târziu, aricii se pregătesc pentru hibernare și au nevoie de energie. Poți să-i ajuți lăsând ...
18:40
Două surori gemene, legende ale divertismentului s-au sinucis împreună. Poliția a fost anunțată din timp Newsweek.ro
Celebrele gemene Kessler au murit – și o țară este în doliu! Conform informațiilor BILD, legendele d...
18:30
O femeie a moștenit un apartament. A ajuns datoare sie însăși și nu poate Intabula proprietatea Newsweek.ro
După ce a ajuns datoare sie însăși, o ieșeancă și-a dat în judecată propriul tată, decedat de cinci ...
18:30
Un fost procuror și-a dat în judecată foștii colegi din cauză că nu a primit primă de pensionare Newsweek.ro
Magistrații încă mai au bani de luat de la stat. Un fost procuror și-a chemat în judecată foștii col...
18:30
Exercițiu de imaginație: Tematici posibile pentru video sloturi cu specific românesc (P) Newsweek.ro
Despre creatorii de jocuri se poate spune că excelează în general la partea de design și programare,...
18:20
Ilie Bolojan anunţă că de la 1 ianuarie 2026 taxele şi impozitele locale cresc cu 75% Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că, de la 1 ianuarie anul viitor, taxele şi impozitele locale vor...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.