Campusul II al USV prinde contur. Mihai Dimian, rectorul universității sucevene: La anul sper că vom avea în funcțiune Casa de Cultură a Studenților și vom putea face acolo balul bobocilor
Radio Top Suceava, 18 noiembrie 2025 12:30
La Campusul II al Universității <Ștefan cel Mare> Suceava de la Moara lucrările continuă într-un ritm susținut, iar clădirile care au prins formă sînt "Casa de Cultură a Studenților, cantina studențească și complexul sportiv, care fac parte dintr-un alt proiect de dezvoltare a infrastructuri sociale", Declarațiile au fost făcute de rectorul USV, prof. ing. dr.
• • •
12:20
Rectorul USV, Mihai Dimian, în Egipt, pentru promovarea învățămîntului universitar românesc: Încercăm să dezvoltăm mai întîi partea de colaborare în zona cercetării și a doctoratului și, ulterior, sigur, prin relațiile făcute, să dezvoltăm și partea de master și licență # Radio Top Suceava
Rectorul Universității din Suceava, prof. univ. ing. dr. Mihai Dimian, a fost recent în Egipt pentru a promova învățămîntul universitar românesc, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor. În acest sens a avut întîlniri "cu Ambasada României din Cairo și reprezentanții consulatului", "cu reprezentanți ai Universității din Cairo, cu reprezentanți
Acum 4 ore
10:00
Evoluția echipei de fotbal feminin CSU Suceava, o surpriză plăcută pentru rectorul USV, Mihai Dimian: Avem șanse mari de promovare # Radio Top Suceava
Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian, apreciază faptul că într-un timp foarte scurt de la înființare rezultatele echipei de fotbal fete CSU sînt din ce în ce mai bune, iar șansele de promovare în Liga a II-a sînt crescute. Echipa universității s-a înființat în luna august a acestui an și ocupă primul loc
09:10
Studenții Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava vor putea rămîne în cămin și în perioada vacanței de iarnă # Radio Top Suceava
Studenții de la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava vor putea rămîne în cămin și în perioada vacanței de iarnă, dar asta nu îneamnă că toate căminele vor fi deschise. Declarația rectorului USV, Mihai Dimian, a fost făcută în contextul în care rectorul Universității de Agronomie și Medicină Veterinară București, Sorin Cîmpeanu, a spus că în
Acum 6 ore
07:20
"Mare păcat că an de an se sacrifică un astfel de brad pentru a fi pus în centru. Acest brad avea cîteva zeci de ani, iar la începutul lunii ianuarie va deveni un gunoi, un deșeu". Așa a lăcrimat ecologist pe tastatura laptopului consiliera USR Cristina Sbîrnea, după ce Primăria Suceava a instalat în centrul
Acum 24 ore
18:30
Autostrada Moldovei A7 va avea ca punct final Suceava. Potrivit site-ului APIX.ro, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR a decis ca tronsonul Suceava – Siret să fie în integralitate drum expres. În acest sens, CNAIR a solicitat deja firmei Search Corporation să reproiecteze ultimul tronson, astfel încît toți cei aproape 56 de
18:20
Lucrările de modernizare a drumului Uidești – Forăști – Oniceni, recepționate. Acestea au fost finalizate cu 8 luni mai devreme # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a recepționat lucrările de modernizare a drumului județean 208E, Uidești – Forăști – Oniceni, care au fost executate pe o lungime de aproximativ 7 kilometri. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a declarat: "L-am preluat în octombrie 2024 la un stadiu fizic de aproximativ 47%, iar lucrările au fost finalizate cu aproape 8 luni
14:30
În perioada 14 – 16 noiembrie a.c., Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică – FIMAR, prin departamentul de Mecanică și Tehnologii, a organizat cea de-a XXIII-a ediție a conferinței internaționale TEHNOMUS – NEW TECHNOLOGIES AND PRODUCTS IN MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGIES – hybrid edition. La evenimentul organizat de facultatea din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava
13:10
Un echipaj de poliție cu radar, care acționa duminică pe E 85, pe raza comunei Vadu Moldovei, a înregistrat un autoturism BMW care era condus cu 132 de km/h pe o porțiune de drum unde limita de viteză era de 60 km/h. Șoferul în vîrstă de 51 de ani din satul Antoceni, comuna Forăști, era
13:10
Handbaliști de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, invitați la Campionatul Mondial al liceelor # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a rămas surprins cînd pe adresa Inspectoratului a venit o invitație pentru ca handbaliștii Liceului cu Program Sportiv să participe la Campionatul Mondial al liceelor. La acest campionat vor mai participa încă trei echipe din România. Domnul Anton, care pînă în urmă cu cîteva luni a fost directorul LPS,
Ieri
12:40
Sărbătorile de Iarnă, la Rădăuți. Primarul Bogdan Loghin: Nu vom face foarte multe cheltuieli, pentru că, dacă ne aducem bine aminte, mulți din banii de protocol și reprezentare i-am donat către Broșteni cînd au fost acele nenorociri acolo # Radio Top Suceava
Municipiul Rădăuți se pregătește de Sărbătorile de Iarnă, însă bugetul alocat va fi unul mic, în condițiile în care o mare parte din banii destinați manifestărilor au fost donați în vară către Broșteni, oraș grav afectat de inundații. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, a precizat: "În afara faptului
12:30
Primarul Bogdan Loghin: Deocamdată este încălzire în Rădăuți. Chiar dacă este foarte greu pentru noi, am ținut să fim alături de oameni măcar așa, cum putem # Radio Top Suceava
Gestionarea situației sistemului public de termoficare "este foarte complicată la Rădăuți", în condițiile în care, anul acesta, nu s-au mai acordat subvenții de către Guvern. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, primarul Bogdan Loghin a mai spus: "Nu vreau să fac nici un reproș pe această cale, pentru că, atît timp cît sîntem
12:20
Lucrările de modernizare din centrul Rădăuților, gata ”anul viitor, prin mai-iunie”. Primarul Bogdan Loghin: În proporție de peste 90%, vor fi finalizate anul acesta. S-a terminat cu partea sensibilă, adică asfaltarea # Radio Top Suceava
În zona centrală a Rădăuților "s-a terminat cu partea sensibilă, adică asfaltarea, care nu mai putea suferi amînare din cauza vremii", a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, primarul Bogdan Loghin. A subliniat acesta: "Anul viitor, prin mai-iunie, trebuie să fie finalizată toată lucrarea". Modernizările "fac parte dintr-un proiect "de peste 12
10:20
Simularea Evaluării Naționale. La mai puțin de 5% din lucrări s-au înregistrat diferențe mai mari de un punct la corectură. Ciprian Anton: Procentul este sub media națională. Este un lucru de apreciat și țin să-i felicit pe profesori # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, este mulțumit că este redus numărul tezelor de la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectorat în urmă cu o săptămînă, unde la corectură s-au înregistrat diferențe mai mari de un punct. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat care mai este stadiul corectării lucrărilor celor peste 6.000 de elevi
10:00
Dr. Tiberiu Brădățan, din nou purtător de cuvînt al Spitalului Clinic Județean Suceava # Radio Top Suceava
Dr. Tiberiu Brădățan revine după o pauză de mai bine de 9 ani în funcția de purtător de cuvînt al Spitalului Clinic Județean Suceava, pe care a deținut-o timp de cîțiva ani. Anunțul a fost făcut de dr. Monica Terteliu, care a deținut această funcție pînă în prezent, care a spus: "Spitalul Clinic Județean de
07:20
"Am convingerea că noul volum de proză al lui Neculai Roșca îi va atrage pe cititori prin modul în care autorul surprinde cu finețe aspecte din viața socială, prin latura simbolică a textelor, toate povestirile sale având un substrat ce pornește din zonele cele mai puțin sondate ale ființei, unde frica, dezamăgirea, dorința se împletesc
16 noiembrie 2025
20:10
În cea de-a VIII-a etapă a Ligii Zimbrilor, prima ligă de handbal masculin a României, CSU Suceava a cîștigat în deplasarea de la CSM Sighișoara cu 36-27. La pauză a fost 16 la 11 pentru echipa Universității "Ștefan cel Mare".
14:00
În etapa a VIII-a a a Ligii a III-a de fotbal feminin, seria a II-a, CSU Suceava a învins-o pe teren propriu, pe "Areni", pe FC Botoșani cu 8-0. Echipa universității sucevene se află pe locul II în calsament, cu același număr de puncte ca ocupanta primului loc, Chindia Tîrgoviște, 16. În grupă sînt nouă
13:30
Aparatură medicală degradată, la un cabinet stomatologic din comuna Gălănești care a fost cuprins de un incendiu. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale # Radio Top Suceava
Aparatura medicală dintr-un cabinet stomatologic din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, a fost afectată de un incendiu anunțat la 112 pe 16 noiembrie la ora 01.53. Militarii Detașamentului de Pompieri Rădăuți împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Gălănești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi și Bilca au intervenit cu 10 autospeciale de stingere și o
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Primăria Vatra Dornei întreabă, cetățenii sînt așteptați să răspundă: Să facem sau să nu facem foc de artificii de Revelion? # Radio Top Suceava
Primăria Vatra Dornei îi consultă pe cetățeni în legătură cu focul de artificii din noaptea de Revelion: să se mai organizeze sau nu? Primarul Marius Rîpan a scris: "În contextul în care mai multe municipii/orașe au renunțat la acestea pentru protejarea animalelor și pentru reducerea cheltuielilor bugetare, ne interesează ce consideră cetățenii că ar fi
15:30
Ziua Independenței Poloniei, marcată la Cacica – depunere de coroane de flori la statuia Sfîntului Ioan Paul al II-lea, oficierea Sfintei Liturghii la Bazilica ”Adormirea Maicii Domnului” și un concert susținut de tinerii din Solonețu Nou (Foto) # Radio Top Suceava
Sâmbătă, 15 noiembrie, comunitatea poloneză din Bucovina a celebrat „Ziua Independenței Poloniei – 11 noiembrie", care este sărbătoarea națională a Poloniei. Uniunea Polonezilor din România a organizat manifestări care au început cu o depunere de coroane la statuia Sfîntului Ioan Paul al II-lea, apoi cu Sfînta Liturghie la Bazilica „Adormirea Maicii Domnului" din Cacica, care
15:10
Cu o etapă înainte de final, Rugby Club Gura Humorului este pe primul loc în Divizia Națională, la patru puncte față de CSM Galați, pe care a învins-o sîmbătă cu 52-10 (Foto) # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 15 noiembrie, Rugby Club Gura Humorului a cîștigat categoric meciul cu CSM Galați, scor 52-10, disputat pe teren propriu, pe stadionul Tineretului. Humorul este pe primul loc în Divizia Națională, la patru puncte față de echipa din Galați. RC Gura Humorului și-a asigurat matematic locul I în Divizia Națională de Seniori, ultimul meci fiind
15:00
”Poarta Raiului” cu Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, la intrarea în Horodonic de Sus. Primarul Valentin Luța: Noi, întotdeauna, ceea ce am făcut, am făcut cu convingerea că Dumnezeu este la cîrma a tot ceea ce se întîmplă (Foto) # Radio Top Suceava
La intrarea în comuna Horodnic de Sus a fost construită "Poarta Raiului". Pe sub această poartă se trece după ce se face giratoriul construit tot de Primăria Horodnic de Sus pe Drumul Național 17 A Rădăuți-Marginea. Poarta a fost construită în stil tradițional pe o structură din lemn de brad acoperită cu draniță. Elementele religioase
09:00
Solicitările primite de la călători, discutate aproape în fiecare dimineață la TPL Suceava. Informații actualizate despre transportul în municipiu și în zona metropolitană se găsesc pe tpl-sv.ro # Radio Top Suceava
Aproape în fiecare dimineață, la ora 09.00, la societatea de Transport Public Suceava are loc o ședință unde sînt discutate sesizările și solicitările primite de la călători. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: "Aceste solicitări le analizăm în fiecare zi, aproape, la ora 09.00. Avem, așa, un fel de
14 noiembrie 2025
17:50
Instalație de nocturnă la LPS Suceava, cu bani obținuți din transferul unui elev al liceului la clubul de fotbal de serie A Como 1907 (Foto) # Radio Top Suceava
La Liceul cu Program Sportiv Suceava au început lucrările de montare a unei instalații de nocturnă. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, care pînă în urmă cu cîteva luni a fost directorul liceului. Atunci a început derularea acestui proiect. Domnul Anton subliniază că banii provin din bugetul școlii. A declarat
16:10
Au fost recepționate lucrările de modernizare a drumului Brodina – Brodina de Jos. Proiectul a fost preluat la un stadiu de execuție de 65%, în octombrie 2024 (Foto) # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că s-a făcut recepția lucrărilor de modernizare a DJ 176, pe un tronson de aproape 6 kilometri, între Brodina și Brodina de Jos, un drum foarte important pentru locuitorii din zonă. Domnul Șoldan a declarat: "Preluat la un stadiu fizic de 65%, în octombrie 2024, proiectul a
14:30
Razie a polițiștilor. Barurile din Fălticeni, pline de elevi. Aceștia au fost legitimați și introduși în baza de date a Poliției # Radio Top Suceava
Polițiștii au organizat, joi, o razie în zona unităților de învățămînt din Fălticeni, după o serie de probleme pe linie de violență între elevi apărute la nivelul județului. Razia a avut loc între orele 12.00 și 14.00, inclusiv cu echipaje de la Compartimentul Canin. Au fost identificați foarte mulți elevi în barurile și fast-food-urile din
14:30
După evoluția bună din meciul cu Canada, rugbystul sucevean Alin Conache este anunțat titular în meciul test cu SUA # Radio Top Suceava
Suceveanul Alin Conache va juca titular pentru România al doilea meci consecutiv sîmbătă, în compania SUA. Partida va avea loc de la ora 17.00 pe Stadionul Național Arcul de Triumf din Capitală. Alin vine după ce o evoluție foarte bună în meciul România – Canada (31 – 21), de sîmbăta trecută, în care a înscris
13:00
Universitatea suceveană deplînge trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Dumitru Vitcu, membru de onoare al Academiei Române # Radio Top Suceava
Comunitatea academică suceveană și colegii de la Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale deplîng trecerea în neființă a profesorului universitar Dumitru Vitcu, membru de onoare al Academiei Române. În comunicatul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava e mai
12:50
CSU Suceava, meci la echipa care nu are nici un punct. Cu toate acestea, antrenorul Bogdan Șoldănescu susține că va fi ”un meci greu, un meci dificil” # Radio Top Suceava
CSU Suceava va juca duminică, de la ora 18:00, pe terenul formației CSM Sighișoara, în etapa a VIII-a din Liga Națională de handbal masculin, iar antrenorul Bogdan Șoldănescu e de părere că va fi un meci dificil. Asta cu toate că echipa din Sighișoara nu are nici un punct. A declarat domnul Șoldănescu: „Așteptăm cu […] Articolul CSU Suceava, meci la echipa care nu are nici un punct. Cu toate acestea, antrenorul Bogdan Șoldănescu susține că va fi ”un meci greu, un meci dificil” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Marin Barbu: Au trecut 25-27 de ani de cînd am fost eu antrenor la Suceava și încă nu s-a putut pune o pistă de tartan pe Stadionul ”Areni” # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu, fost antrenor al fostei echipe Foresta Suceava atunci cînd aceasta evolua în prima ligă, a declarat, cu mîhnire, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Au trecut 25-27 de ani de cînd am fost eu antrenor la Suceava și încă nu s-a putut pune o pistă de tartan pe Stadionul . […] Articolul Marin Barbu: Au trecut 25-27 de ani de cînd am fost eu antrenor la Suceava și încă nu s-a putut pune o pistă de tartan pe Stadionul ”Areni” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Profesorul Marin Barbu, despre fotbalul sucevean: Eu cred că dacă s-ar uni toată lumea s-ar putea face o echipă de Liga a II-a, care chiar să tragă, într-un an – doi, la promovarea în Liga I # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu, fost antrenor al fostei echipe Foresta Suceava atunci cînd aceasta evolua în prima ligă, crede că ”dacă s-ar uni toată lumea, s-ar putea face o echipă de Liga a II-a” la Suceava, ”care chiar să tragă, într-un an – doi, la promovarea în Liga I”. Domnul Barbu, în prezent căutător de talente […] Articolul Profesorul Marin Barbu, despre fotbalul sucevean: Eu cred că dacă s-ar uni toată lumea s-ar putea face o echipă de Liga a II-a, care chiar să tragă, într-un an – doi, la promovarea în Liga I apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Universitatea fără bariere”, la USV, în cadrul proiectului ”La un ceai cu specialiștii” # Radio Top Suceava
Prof. univ. dr. Conțiu Șoitu, cadru didactic titular în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost invitatul evenimentului ”La un ceai cu specialiștii”, organizat la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava. Conform USV, ”dezbaterile s-au axat pe tema . Profesorul Șoitu a prezentat exemple de bune practici ale universităților din lume cu […] Articolul ”Universitatea fără bariere”, la USV, în cadrul proiectului ”La un ceai cu specialiștii” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Marin Barbu crede că România va cîștiga în Bosnia-Herțegovina și că marcator va fi Ianis Hagi # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu crede într-o victorie a României în deplasarea din Bosnia-Herțegovina, în meciul de mîine seară din preliminariile Campionatului Mondial. România luptă pentru locul II, care i-ar asigura prezența la barajul de calificare la Mondial. Domnul Barbu a fost antrenor al fostei echipe Foresta Suceava atunci cînd aceasta evoluza în prima ligă, iar în […] Articolul Marin Barbu crede că România va cîștiga în Bosnia-Herțegovina și că marcator va fi Ianis Hagi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Grădinița Specială Fălticeni, 70 de ani de existență. Nicolae Robu: Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice, specialiștilor și angajaților care timp de șapte decenii au construit aici mai mult decît o instituție (Foto) # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 70 de ani de existență a Grădiniței Speciale Fălticeni, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean. Înființată în 1955 ca singura grădiniță pentru copiii cu deficiențe de auz din Moldova, instituția și-a extins treptat activitatea și pentru copiii cu alte tipuri de dizabilități, […] Articolul Grădinița Specială Fălticeni, 70 de ani de existență. Nicolae Robu: Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice, specialiștilor și angajaților care timp de șapte decenii au construit aici mai mult decît o instituție (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Directorul aeroportului sucevean, Ioan Măriuța, prima șansă la cîștigarea concursului de director # Radio Top Suceava
Pînă pe 10 decembrie 2025, la ora 14.00, se pot depune dosarele pentru candidatura pentru funcția de director general al Aeroportului Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava. Dosarele se depun la Registratura Regiei Autonome Aeroportul ”Ștefan cel Mare”, din str. Aeroportului, nr. 1, orașul Salcea. Concursul se organizează după ce timp de 12 ani funcția a […] Articolul Directorul aeroportului sucevean, Ioan Măriuța, prima șansă la cîștigarea concursului de director apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13 noiembrie 2025
19:00
Patru reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Suceava, la omagierea lui Ion Nistor. La evenimentul organizat de liceul care îi poartă numele a fost prezentă și nepoata istoricului, prof. dr. Ileana Funduc # Radio Top Suceava
Inspectorul școlar general al IȘJ Suceava, Ciprian Anton, și inspectoarele școlare Beatrice Filipiuc, Gabriela Hisem și Daniela Ceredeev au participat la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, la evenimentul în cadrul căruia s-au marcat 63 de ani de la trecerea la cele veșnice a istoricului și militantului unionist bucovinean Ion Nistor. Conform Inspectoratului Școlar […] Articolul Patru reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Suceava, la omagierea lui Ion Nistor. La evenimentul organizat de liceul care îi poartă numele a fost prezentă și nepoata istoricului, prof. dr. Ileana Funduc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Gheorghe Șoldan: Nu renunțăm la șoseaua de centură de la Gura Humorului. Avem acolo al treilea blocaj rutier din România, iar varianta ocolitoare va decongestiona traficul de pe DN17 # Radio Top Suceava
Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a repetat, din nou, că nu va renunța la proiectul șoselei de centură de la Gura Humorului, care a fost scos de două ori de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern la solicitarea premierului PNL, Ilie Bolojan. Domnul Bolojan a comunicat că ”în urma discuțiilor […] Articolul Gheorghe Șoldan: Nu renunțăm la șoseaua de centură de la Gura Humorului. Avem acolo al treilea blocaj rutier din România, iar varianta ocolitoare va decongestiona traficul de pe DN17 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Stații de autobuz care au 50 de ani, pentru care Poliția Rutieră Suceava solicită acum reavizarea acestora # Radio Top Suceava
Mai multe stații de autobuz din zona metropolitană nu îndepliensc condițiile solicitate de Poliția Rutieră și trebuie mutate. De exemplu, stația ”Passa Tempo” de la Moara trebuie desființată de Primăria din localitate fiindcă nu are aviz de la Poliția Rutieră, pentru că nu are refugiu și nu este amplasată la distanța de minim 50 de […] Articolul Stații de autobuz care au 50 de ani, pentru care Poliția Rutieră Suceava solicită acum reavizarea acestora apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Totul pentru ziua cea mare, într-un singur loc: Târgul de Nunți „Bucovina” revine la Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
În perioada 14 – 16 noiembrie 2025, Iulius Mall Suceava devine destinația ideală pentru cuplurile care își pregătesc nunta. Cea de-a noua ediție a Târgului de Nunți „Bucovina” reunește, la parterul mall-ului, cei mai importanți furnizori de produse și servicii din domeniul organizării de evenimente private. Târgul este organizat de Camera de Comerț și Industrie […] Articolul Totul pentru ziua cea mare, într-un singur loc: Târgul de Nunți „Bucovina” revine la Iulius Mall Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Proiectul de restaurare a Palatului Administrativ Suceava a primit premiul special al juriului la Trienala Națională de Restaurare 2025 # Radio Top Suceava
Proiectul de restaurare a Palatului Administrativ Suceava, realizat de compania bucureșteană Polarh Design, a primit premiul special al juriului la Trienala Națională de Restaurare 2025, organizată de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice. Premiul a fost obținut la categoria ”Construcții civile”. Palatul Administrativ a fost lovit de un incendiu puternic pe data de 6 […] Articolul Proiectul de restaurare a Palatului Administrativ Suceava a primit premiul special al juriului la Trienala Națională de Restaurare 2025 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Un șofer vitezoman care a fugit de poliție, amendat cu 18.000 de lei și lăsat fără permis pentru 630 de zile # Radio Top Suceava
Un sucevean care a fugit de un echipaj de poliție cu radar, pe 19 octombrie, pe E 85, în zona Dărmănești, a primit acum nota de plată din partea polițiștilor de la Biroul Rutier Suceava. În ziua respectivă, polițiștii de la Biroul Rutier au o înregistrat un autoturism marca Audi A3, care circula cu 88 […] Articolul Un șofer vitezoman care a fugit de poliție, amendat cu 18.000 de lei și lăsat fără permis pentru 630 de zile apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Proiectul privind repartizarea banilor celor 114 localități din Fondul de rezervă al Consiliului Județean, votat în unanimitate. Însă, nu au lipsit acuzațiile de împărțire a banilor pe criterii politice # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului Județean. Ședința extraordinară s-a desfășurat în sistem videconferiță. Suma alocată tuturor celor 114 localități din județ a fost de peste 15 milioane de lei. În cadrul ședinței, inițiatorul proiectului, președintele PSD al Consiliului […] Articolul Proiectul privind repartizarea banilor celor 114 localități din Fondul de rezervă al Consiliului Județean, votat în unanimitate. Însă, nu au lipsit acuzațiile de împărțire a banilor pe criterii politice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Decanul FIA, Mircea Oroian: După cercetările realizate de Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, ”apicultorii din zona noastră au reușit să comercializeze mai bine aceste sortimente, mierea de mană și mierea polifloră montană” # Radio Top Suceava
Mierea albastră care, conform unor relatări de presă, a devenit un fenomen internațional nu este atît de specială, potrivit prof. univ. dr. Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV. A punctat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ” Exagerează cu fenomenul. (…) Și în România sînt producători care au […] Articolul Decanul FIA, Mircea Oroian: După cercetările realizate de Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, ”apicultorii din zona noastră au reușit să comercializeze mai bine aceste sortimente, mierea de mană și mierea polifloră montană” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Decanul FIA, Mircea Oroian, după obținerea a două medalii de aur pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase din borhot: Trendul internațional în Europa de Vest este de valorificare a subproduselor din industria alimentară # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Suceava, prof. univ. dr. Mircea Ororian, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”problema cu valorificarea în totalitate a subproduselor este cea a costurilor”. Declarația domnului Oroian vine după ce, recent, FIA, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a […] Articolul Decanul FIA, Mircea Oroian, după obținerea a două medalii de aur pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase din borhot: Trendul internațional în Europa de Vest este de valorificare a subproduselor din industria alimentară apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Jumătate din lucrările elevilor suceveni de la prima simulare a Evaluării Naționale au fost corectate. Rezultatele se vor da la finele săptămînii viitoare # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, este mulțumit de prezența elevilor la prima simulare a Evaluării Naționale, care a fost organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Luni, la limba și literatura română, au participat 6.259 de elevi și au absentat 362. Marți, la testul de la matematică, au participat 6.227 de elevi și au […] Articolul Jumătate din lucrările elevilor suceveni de la prima simulare a Evaluării Naționale au fost corectate. Rezultatele se vor da la finele săptămînii viitoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Întrerupere a gazului metan pe cîteva străzi din Suceava, astăzi, între orele 09.00 și 15.00 # Radio Top Suceava
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz astăzi, în intervalul orar 09:00-15:00, la consumatori de pe străzile Gheorghe Doja (parțial), Costachi Negri, Gheorghe Asachi, George Bacovia și Spiru Haret. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea […] Articolul Întrerupere a gazului metan pe cîteva străzi din Suceava, astăzi, între orele 09.00 și 15.00 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Petiție pentru modernizarea Parcului Mărășești. O petiție bună pentru primăvara lui 2026 # Radio Top Suceava
Pe 11 martie anul acesta, postul nostru de radio a difuzat/publicat un comentariu în care se arăta că ”unul dintre cele mai obosite parcuri din municipiul Suceava este cel de pe Mărășești, care este situat în imediata apropiere a Catedralei ”. În comentariu se vorbea despre ambițiosul proiect de modernizare a întregii zone realizat […] Articolul Petiție pentru modernizarea Parcului Mărășești. O petiție bună pentru primăvara lui 2026 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Săli de la Palatul Copiilor Suceava, modernizate cu ajutorul unei finanțări din partea EGGER România # Radio Top Suceava
Palatul Copiilor Suceava a inițiat un proces de reabilitare și modernizare a sălilor de activități, pentru care a primit un sprijin consistent din partea companiei EGGER România, fiind vorba de o finanțare în valoare de 222.000 lei. Au fost efectuate reparații capitale în patru săli de curs. De aceste îmbunătățiri beneficiază aproximativ 800 de elevi […] Articolul Săli de la Palatul Copiilor Suceava, modernizate cu ajutorul unei finanțări din partea EGGER România apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Bloc cu 16 apartamente, pentru tinerii din Siret. În ultimii doi ani, la Siret au mai fost construite alte patru astfel de blocuri # Radio Top Suceava
Încă un bloc de locuințe pentru tineri se află în proces de construcție în orașul Siret, pe lîngă celelalte patru care au fost finalizate în ultimii doi ani. Imobilul care va avea 16 apartamene este construit pe strada 28 Noiembrie d Primăria Siret cu fonduri europene atrase prin PNRR. Potrivit primarului Adrian Popoiu blocul va […] Articolul Bloc cu 16 apartamente, pentru tinerii din Siret. În ultimii doi ani, la Siret au mai fost construite alte patru astfel de blocuri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
