Uniunea Europeană, „dușmanul” imaginar în retorica anumitor lideri religioși?
Euractiv.ro, 18 noiembrie 2025 15:20
Uniunea Europeană, „dușmanul" imaginar în retorica anumitor lideri religioși?
Acum 30 minute
Acum 2 ore
13:50
Angajații Parlamentului, protest împotriva Coaliției: „Cum ne-au luat ei nouă, ia-le, Doamne, lor" # Euractiv.ro
Zeci de angajați ai Parlamentului, de la personal tehnic, liftiere și șoferi s-au mobilizat marți într-un protest pe holul central al forului, nemulțumiți de tăierile de bani anunțate de Guvern.
Acum 4 ore
12:40
Ludovic Orban pleacă din echipa lui Nicușor Dan pentru că l-a criticat pe Cătălin Drulă # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan și consilierul prezidențial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării, a transmis, marți, Administrația Prezidențială.
12:00
Kelemen Hunor: Coaliția a decis ca magistrații să primească o pensie de 70% din salariu # Euractiv.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune la RFI că liderii Coaliției au convenit să păstreze nivelul de 70% din ultimul salariu net pentru pensiile magistraților
Acum 8 ore
09:30
Parlamentul votează noi oameni în Consiliile de administrație de la TVR, Radioul public și șefia AEP # Euractiv.ro
Parlamentul se reunește marți în ședință comună pentru numirile în Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv), Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și a președintelui Autorității Electorale Permanente (AEP).
09:30
Senatul a adoptat inițiativa legislativă transpartinică prin care se elimină indemnizația acordată judecătorilor Curții Constituționale la încheierea mandatului, indemnizație care anterior era egală cu valoarea netă a șase luni de activitate.
09:20
Cum se explică atracția tot mai puternică a tinerilor pentru discursurile politice radicale și pentru partidele aflate la extremele spectrului de valori?
08:40
Germania va ridica embargoul parțial asupra armelor impus Israelului începând cu 24 noiembrie, a anunțat luni un purtător de cuvânt al guvernului, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:30
Samsung SDI își va extinde fabrica de baterii din Ungaria cu 955 de miliarde de forinți, potrivit unei relatări Telex, conform listei de contribuții asigurate de Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului printr-o hotărâre guvernamentală.
08:20
Președintele sârb vrea să „evite” confiscarea acțiunilor rusești la compania petrolieră NIS # Euractiv.ro
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat duminică că dorește să „evite cu orice preț” „confiscarea” acțiunilor rusești la compania petrolieră sârbă NIS, care este vizată de sancțiunile Washingtonului, cerând plecarea acționarilor ruși.
08:10
În ultimele zile, au apărut mai multe neînțelegeri cu privire la autorizația de exceptare de la sancțiunile americane a Ungariei, care va fi emisă de Statele Unite, scrie „Magyar Nemzet” (Ungaria).
08:00
Trump avertizează că vor exista „sancțiuni severe” pentru „orice țară” care face afaceri cu Rusia # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a avertizat duminică că vor exista „sancțiuni severe” pentru „orice țară” care face afaceri cu Rusia, în timp ce a susținut o inițiativă din Congresul SUA de a exercita presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin.
07:50
Exporturi record de blindate ale industriei turcești de apărare. România, al noulea client european # Euractiv.ro
Compania turcă Otokar, un fabricant important de vehicule blindate din industria de apărare a Turciei, înregistrează o creștere impresionantă a producției și a exporturilor, scrie „Ethnos” (Grecia).
Acum 12 ore
07:40
Noul lider conservator al Japoniei a provocat tensiuni cu China care ar duce la o ruptură pe plan diplomatic, scrie „The Washington Post” (SUA).
07:10
Statele UE ar trebui să aibă „garanții multiple” de securitate, pe lângă Articolul 5 al NATO # Euractiv.ro
Statele membre ale UE ar trebui să beneficieze de „garanții multiple” pentru securitatea lor, complementare articolului 5 al NATO, inclusiv prin dezvoltarea unui „mecanism clar” de aplicare a clauzei de apărare mutuală a uniunii.
07:00
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a denunțat luni un „act de sabotaj fără precedent” după descoperirea unor șine avariate de o explozie pe o linie de cale ferată ducând spre Ucraina, notează „France 24” (Franța).
06:50
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la o bază aeriană de lângă Paris, un acord privind achiziționarea de arme, calificat drept „istoric” de președintele ucrainean, scrie „La Libe Belgique” (Belgia).
06:40
Guvernul norvegian pare înclinat să ia în considerare o opțiune de garantare a împrumutului de reparații al Ucrainei prin fondul său suveran pentru petrol... dar numai în anumite condiții, scrie „L'Express” (Franța).
06:30
Finanțarea Ucrainei. Care sunt opțiunile UE pentru găsirea celor 135 de miliarde de euro necesari? # Euractiv.ro
Conform unei scrisori trimise luni și citită de „Euronews” (Italia), Ursula von der Leyen a cerut țărilor UE să convină, asupra unui plan care să acopere nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, estimate la 135,7 miliarde de euro.
Acum 24 ore
21:20
Foști judecători CSM au câștigat sume mari, după ce s-au plâns de discriminare față de procurori # Euractiv.ro
În februarie 2023, printr-o cerere înregistrată la Tribunalul Brașov, 20 de judecători, dintre care opt deja pensionari înainte de 2020, au cerut Tribunalului Brașov „recalcularea indemnizației de încadrare”.
21:10
O nouă poziție publică a fost luată luni de către fosta Ministră a Justiției și procuroare, Monica Luisa Macovei.
16:10
„Foarte probabil" ca bugetul pe 2026 să nu fie gata în decembrie, ci în ianuarie, spune Bolojan # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat sceptic în privința finalizării bugetului de stat pe 2026 în luna decembrie, astfel că el ar putea fi gata în ianuarie.
16:00
Bolojan: Posibil ca săptămâna viitoare să declanșăm angajarea răspunderii pe administrație # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, că, în ceea ce privește reforma în administrație, este foarte posibil ca săptămâna viitoare "să declanșăm procedurile de angajare a răspunderii".
15:50
Două localități din Tulcea, evacuate. O dronă a avariat o navă cu GPL, care a luat foc # Euractiv.ro
Autoritățile sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și arde pe malul ucrainian, peste Dunăre de localitatea tulceană Plaurul.
Ieri
15:10
Nicușor Dan a convocat CSAT: Strategia Națională de Apărare și raportul pe droguri, pe ordinea de zi # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc pe 24 noiembrie, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, anunță Președinția.
14:50
Un memorandum intern aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților prevede alocarea a zeci de mii de lei în 2026 pentru achiziția de reviste românești și străine de specialitate și la Monitorul Oficial, pentru Serviciul Bibliotecă.
13:20
Procurorul general a sesizat MAI și Inspecția Judiciară în cazul femicidului din Teleorman # Euractiv.ro
Procurorul general Alex Florența a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne și a Inspecției Judiciare în cazul femei ucise în județul Teleorman.
13:10
Candidatul la Primăria Capitalei și deputat USR, Cătălin Drulă și consilierii generali ai partidului au depus un proiect care propune realizarea Parcului Uranus, un amplu spațiu verde public de aproape 80 de hectare în zona Palatului Parlamentului.
12:40
Primăria Cluj-Napoca propune un buget redus pentru ziua de 1 Decembrie și Revelionul din acest an: 650.000 de lei, față de 950.000 de lei în 2024, potrivit instituției amintite. Suma urmează să fie discutată și votată în ședința Consiliului Local.
12:10
Cum afectează experiențele dificile din copilărie sănătatea emoțională la vârstă adultă # Euractiv.ro
Un studiu de anvergură, care a analizat datele a peste 300 000 de persoane, relevă o legătură puternică între adversitățile din copilărie (precum neglijarea, instabilitatea familială sau abuzul) și apariția problemelor emoționale în viața de adult.
12:10
Partidul REPER susține candidatura lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pentru funcția de primar general al Municipiului București la alegerile din 7 decembrie.
11:50
Donald Trump l-a grațiat din nou pe unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare, de data aceasta pentru deținere ilegală de arme de foc, relatează AFP.
11:30
Localitatea Plauru din Tulcea, evacuată. O dronă a avariat o navă cu GPL, care a luat foc # Euractiv.ro
Autoritățile sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și arde pe malul ucrainian, peste Dunăre de localitatea tulceană Plaurul.
10:00
Președintele spune că discută mult cu Sorin Grindeanu și are o relație "foarte bună" cu PSD # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat duminică un interviu la România TV, iar printre subiectele abordate a fost și relația cu PSD-ul și USR-ul.
09:40
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică seară, la RomâniaTV, că ”românii o duc mai rău în momentul ăsta față de acum, să zicem, șase luni”.
08:00
Demisiile de la vârful BBC, provocate de raportul Prescott privind manipularea unui discurs al lui Trump, au declanșat o criză de legitimitate și o dezbatere globală despre imparțialitate, informează „Jornal de Notícias” (Portugalia).
07:40
Roboții umanoizi intră în fabrica Sapa din Benevento. A fost semnat un acord cu Wandercraft # Euractiv.ro
Grupul Sapa, producător italian de componente auto, a încheiat un acord de colaborare cu Wandercraft, o companie franceză specializată în producția de exoschelete, și a decis să integreze roboții umanoizi ai companiei în procesele sale de producție.
07:40
Abonamentul Wizz Air pentru a zbura tot anul, amendat de Autoritatea Antitrust italiană # Euractiv.ro
Autoritatea Antitrust a constatat că compania aeriană low-cost Wizz Air Hungary Ltd. a încălcat prevederile Codului Consumatorilor privind practicile comerciale neloiale și a aplicat o amendă de 500.000 de euro, potrivit „RAI News” (Italia).
07:20
Mattarella: „Din Gaza până la Kiev, cei care atacă civilii nu trebuie să rămână nepedepsiți” # Euractiv.ro
Președintele italian a vorbit duminică la Bundestag, sediul Parlamentului german din Berlin. Atmosfera era solemnă, muzica era emoționantă, iar cele cinci cruci negre din fundal simbolizau Ziua de Doliu Național, notează „Il Corriere della Sera”.
07:10
„Fiecare euro peste 10.000 de euro va deveni o tranzacție ilegală”, scrie într-o postare care a atras peste 2,6 milioane de vizualizări și care susține că „banii în numerar vor fi în curând de contrabandă” în conformitate cu legislația UE.
07:00
Analiză publicată inițial în limba engleză de Consiliul European pentru Relații Externe, realizată de Ilke Toygür și Catherine de Vries, sub titlul „Cum pot europenii să depășească 'limitarea imprevizibilității' și să răspundă doctrinei MAGA”.
06:50
Diplomația precară a guvernului sârb, între aspirațiile europene și legăturile cu Rusia, ar putea pune țara într-o situație delicată în această iarnă, date fiind sancțiunile asupra petrolului rusesc, cred analiștii, potrivit AFP (Franța).
06:50
Se pare că președintele rus are replici ale biroului său oficial în mai multe locuri pe care le vizitează în secret, pentru a da impresia că se află la sediul său din Moscova, dezvăluie „Le Point” (Franța) într-un articol semnat de Pauline Pausini.
06:40
Finlanda se pregătește de război: 1.000 de poligoane de tragere îi vor consolida apărarea # Euractiv.ro
Țara nordică cu 5,6 milioane de locuitori se remarcă pentru cele mai multe arme pe cap de locuitor din lume, scrie „La Razon” (Spania) într-un articol semnat de Carmen Oporto.
06:30
Ucraina lucrează la reluarea schimburilor de prizonieri cu Rusia, ceea ce ar putea aduce acasă 1.200 de prizonieri ucraineni, așa cum a anunțat președintele Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru duminică, notează „Euronews” (Italia).
06:20
În prezența premierului grec Kyriakos Mitsotakis și a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost semnat duminică, la Atena, acordul pentru transportul de gaze naturale lichefiate americane din Grecia în Ucraina, scrie „Kathimerini” (Grecia).
06:10
Care este adevărata urgență a lui Putin, în a patra iarnă de război?, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia), într-o analiză semnată de Federico Rampini privind situația frontului ucrainean.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Consiliul Concurenței: Tranzacția Bonafarm-FrieslandCampina poate distorsiona piața lactatelor # Euractiv.ro
Preluarea Napolact de către Bonafarm poate schimba echilibrul unei piețe lactate fragmentate, arată Raportul privind evoluția concurenței lansat vineri de Consiliul Concurenței, raport citat de Agerpres.
14 noiembrie 2025
17:00
Comisia Europeană a propus vineri o modificare pentru a consolida cooperarea dintre Parchetul European („EPPO”), Oficiul European de Luptă Antifraudă („OLAF”) și statele membre.
