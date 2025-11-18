Relația mari retaileri vs. micii fermieri – nouă înțelegere la nivelul UE
Agro-TV.ro, 18 noiembrie 2025 15:20
Statele membre UE se pregătesc să intre într-o nouă eră în ceea ce privește relația mari retaileri vs. micii fermieri, după ce negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere privind cooperarea transfrontalieră împotriva practicilor neloiale care îi afectează pe micii producători, a anunțat europarlamentarul Dan Motreanu. „Fermierii merită un […]
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
14:50
Clubul Fermierilor Români a dat startul celui mai așteptat program de formare pentru tinerii fermieri # Agro-TV.ro
Cel mai așteptat program din cadrul Clubul Fermierilor Români – ,,Antreprenor în Agricultură 4.0” și-a deschis porțile pentru tinerii fermieri. Clubul Fermierilor Români a lansat cea de-a cincea serie a programului de perfecționare managerială „Antreprenor în Agricultura 4.0”, un program unic de formare dedicat dezvoltării continue a competențelor manageriale specifice sectorului agroalimentar românesc. Conceput ca […]
Acum 6 ore
11:30
Fiscul a luat în vizor sectorul agricol! Fermierii cu subvenții APIA mari, în special, sau care au terenuri luate în arendă vor fi supuși unor controale ANAF, pentru a se verifica modul în care își îndeplinesc obligațiile fiscale, informează profit.ro. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat această campanie de control după ce a […]
Acum 8 ore
08:30
Dimitrie Muscă, semnal de alarmă în privința PPA: Oamenii taie porcii bolnavi și îi bagă în congelator # Agro-TV.ro
Fermierul Dimitrie Muscă lansează un nou semnal de alarmă în contextul focarelor de pestă porcină africană (PPA) care continuă să lovească fermele comerciale și gospodăriile din România. După ce virusul a fost depistat în complexul său zootehnic de la Olari, Muscă critică dur modul în care sunt aplicate regulile de biosecuritate în gospodăriile populației și […]
Acum 12 ore
07:30
Cei 3% reținuți din subvenții: cum vor fi folosiți banii fermierilor în noul instrument de despăgubiri # Agro-TV.ro
Cei 3% reținuți anual de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) din subvențiile directe acordate fermierilor vor putea fi utilizați, în sfârșit, într-un mecanism flexibil și adaptat de management al riscului, anunță Florentin Bercu, vicepreședinte Copa-Cogeca și director executiv UNCSV. După ani de discuții și blocaje administrative, se pare că în urma celor mai recente […]
06:30
EXCLUSIV! Declarațiile lui Dimitrie Muscă, imediat după ce a început uciderea animalelor din ferma de la Olari # Agro-TV.ro
Un focar de pestă porcină africană (PPA) a lovit una dintre cele mai bine securizate și performante ferme din România. Celebrul fermier Dimitrie Muscă a confirmat că virusul a pătruns în complexul său zootehnic din localitatea Olari, județul Arad, afectând în special sectorul de gestație. Sacrificarea animalelor a început în cursul zilei de ieri cu […]
Acum 24 ore
18:50
Problemele cu care se confruntă sistemul antigrindină de la noi din țară parcă nu se mai termină! Centrul zonal antigrindină Iași se confruntă cu demisii în bloc după ce nu mai puțin de 170 de angajați, printre care și directorul zonal, au decis zilele trecute să-și părăsească locurile de muncă pentru că nu le-au fost […]
16:20
Victorie pentru fermierii români în bătălia oarbă a neonicotinoidelor: EPPO – standard tehnic pentru Tanymecus dilaticollis # Agro-TV.ro
Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a obținut în numele fermierilor români o victorie importantă în bătălia oarbă dusă la nivel european împotriva utilizării neonicotinoidelor, fără a avea o alternativă viabilă la acestea împotriva dăunătorilor. Astfel, potrivit reprezentanților AAC, România a desemnat, în sfârșit, un expert entomolog în cadrul Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția […]
Ieri
14:20
Șeful AFIR, Adrian Chesnoiu, le reamintește beneficiarilor de fonduri europene că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a extins termenul pentru depunerea ultimei tranșe de plată pentru proiectele realizate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) până la cel mai târziu 30 noiembrie 2025. „Extinderea termenului de implementare a proiectului și pentru depunerea ultimei […]
13:10
Miniștrii agriculturii din țările UE s-au reunit din nou luni, la Bruxelles, în cadrul Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish). Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis luni redacției AgroTV, principalele puncte de pe ordinea de zi vizează Politica Agricolă Comună (PAC) după 2027: securitatea alimentară și direcționarea sprijinului direct, evoluții […]
12:40
SEARA ÎN CARE PRIMA TV A UNIT O ȚARĂ ÎNTREAGĂ – LIDER ABSOLUT DE AUDIENȚĂ. 2 MILIOANE DE TELESPECTATORI AU TRĂIT ÎMPREUNĂ MECIUL NAȚIONALEI # Agro-TV.ro
Suporterii au fost din nou acolo. În fața televizoarelor, sperând într-o seară care trebuia să ne apropie de calificare, dar care s-a transformat într-un duș rece pentru toți cei care iubesc fotbalul românesc. Milioane de fani au ales să trăiască emoțiile partidei de la Zenica alături de Prima TV, într-o seară care a început cu […]
11:50
Meteo 17 noiembrie – Vremea rea pune stăpânire pe țară în următoarele zile, întâi în zona de vest, apoi se va extinde rapid și în restul teritoriului. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în după-amiaza și seara zilei de luni, 17 noiembrie, în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, […]
08:30
Piața globală a porumbului traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade din ultimii ani, iar cifrele dezvăluite de expertul Cezar Gheorghe arată o realitate care schimbă complet dinamica pieței mondiale cu care eram obișnuiți în ultimii ani. Producțiile cumulate ale principalelor puteri agricole ating praguri uriașe, în timp ce evoluția prețului din Portul Constanța rămâne […]
07:40
O nouă lovitură pentru Dimitrie Muscă! Focar de pestă porcină într-o fermă cu peste 12.000 de animale # Agro-TV.ro
Un nou focar de pestă porcină africană (PPA) a fost confirmat într-o exploatație profesională din comuna Olari, județul Arad, una dintre fermele deținute de Dimitrie Muscă. S-a început deja sacrificarea pentru un număr cuprins între 12.000 și 13.000 de porci, într-o operațiune amplă de control epidemiologic. În urma confirmării oficiale a virusului, Centrul Local pentru […]
06:30
Prețul cerealelor continuă să ofere surprize anul acesta, iar ultimele evoluții din piață confirmă acest lucru. Grâul, care părea să fi găsit un echilibru de preț în jurul valorii de 194-195 euro/tonă, a fost din nou împins în jos, în urma presiunilor suplimentare venite din emisfera sudică. De cealaltă parte, orzul continuă să fie vedeta […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Afacerea cu lavandă, cândva promovată ca una dintre cele mai profitabile afaceri de nișă, pare să fi ajuns într-un impas serios. Tot mai mulți cultivatori se plâng de costuri mari, lipsă de forță de muncă și dificultăți uriașe în valorificarea producției. Printre ei se numără și Ion Țîncu, din județul Călărași, care spune că experiența […]
07:30
Criza reinventată: cine vrea să uităm că ouăle cod 3 „interzise” se vând de fapt de ani de zile # Agro-TV.ro
Cu doar câteva săptămâni înainte de sărbători, românii se trezesc în mijlocul unei așa-zise „crize de ouă”. Rafturi mai goale, prețuri în creștere, suspiciuni de lipsă de aprovizionare. Dar ce se află, de fapt, în spatele acestui scenariu? Nu este o lege nouă, nu este un scandal alimentar, ci un adevăr tăcut care a ieșit […]
15 noiembrie 2025
14:10
Cooperativa accelerează lucrările agricole: ,,Cu un tractor lucrăm 60 de hectare pe zi” # Agro-TV.ro
Lucrările agricole de toamnă au început sub semnul întârzierilor din cauza ploilor, însă fermierii care dispun de utilaje reușesc să compenseze pierderile de timp din teren. Silviu Mihai, fermier din județul Ialomișa, a explicat că, în ciuda provocărilor, tehnologia rămâne prioritară în fermele bine organizate. „Am semănat 400 hectare de rapiță, 150 de hectare de […]
11:10
Găinile nu sunt doar păsări de curte, acestea pot deveni adevărați membri ai familiei, aducând bucurie, relaxare și ouă proaspete. O familie din Marea Britanie a descoperit acest lucru după ce a adoptat trei găini salvate dintr-o fermă comercială. Exemplul lor au inspirat sute de alte persoane să facă acest gest, printre cei care se […]
07:30
Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, gospodarii din toată țara au început să scoată la vânzare porcii crescuți special pentru Crăciun. Prețurile însă i-au luat prin surprindere pe mulți români, în unele zone, kilogramul de porc viu a ajuns și la 50 de lei, aproape dublu față de anul trecut. În localități precum […]
06:30
Deschis în septembrie 2025, Dacia Union Motors devine cel mai modern centru Dacia din Capitală, amplasat pe Șos. București–Ploiești 145. Showroomul și service-ul de 6.000 mp oferă clienților acces la cele mai noi modele. Dupa 20 de ani de evolutie constanta in Romania, in care si-a mentinut pozitia de furnizor de top de sevicii integrate […]
14 noiembrie 2025
19:40
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează asupra unui risc ridicat de introducere și răspândire a gripei aviare în România, în contextul unei situații epidemiologice europene îngrijorătoare. Deși în prezent pe teritoriul țării nu există focare active de gripă aviară, autoritatea menține un nivel înalt de supraveghere și solicită tuturor crescătorilor de […]
18:40
Atenție, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pregătit un nou sistem de sancțiuni pentru beneficiarii unei scheme de ajutor de stat. Săptămâna aceasta, pe site-ul MADR a fost publicat un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 521/2024 pentru aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil […]
17:10
Pagubă la recolta de floarea-soarelui: 25 de tone de semințe împrăștiate în câmp din neatenție! # Agro-TV.ro
Pagubă uriașă! O întreagă recoltă de floarea-soarelui s-a dus pe apa Sâmbetei, dar de această dată nu arșița și seceta au fost de vină, ci neatenția. În urmă cu puțin timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DN 24, pe ruta Botoșani – Săveni, unde […]
15:50
Celebrul Coif de la Coțofenești, furat în Olanda – apariție surprinzătoare într-un mall din Iași! # Agro-TV.ro
Cine s-ar fi așteptat să dea peste celebrul Coif de la Coțofenești, dispărut fără urmă la începutul acestui an din Muzeul Drents din Assen (Olanda), taman într-un mall din Iași? Și nu oricum, ci chiar expus din nou la loc de mare cinste. Din păcate, este vorba doar despre o impresionantă replică a celebrului Coif […]
14:50
Fermierii știu că recoltele bune nu pornesc doar de la semințe, ci mai ales de la calitatea solului. Textura și structura solului determină câtă apă, aer și câți nutrienți ajung la plante. Solurile cu un conținut ridicat de nisip au o permeabilitate foarte mare, însă rețin greu apa și nutrienții. Se încălzesc rapid primăvara, dar […]
14:30
Fermierii din România au tot mai multă nevoie de soluții moderne, economice și fiabile pentru gestionarea hranei animalelor. Într-un context agricol în continuă transformare, unde eficiența și precizia fac diferența, DELTATEH vine în sprijinul producătorilor agricoli cu un utilaj de ultimă generație: Mixerul de Furaje Vertical Shaktiman SCMF50. Acest echipament este conceput special pentru fermele […]
13:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri estimările meteo privind temperature aerului și cantitățile de precipitații pentru următoarele patru săptămâni, până pe 15 decembrie. Potrivit meteorologilor, în săptămâna 17-24 noiembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai […]
11:40
SCRISOARE DESCHISĂ – Fermierii se simt dați deoparte de pe agenda guvernaților, preocupați mai degrabă de certurile interne din coaliție, de salvarea aparențelor în eternei probleme legate de pensile magisraților și de competiția electorală pentru alegerile locare parțiale din această toamnă, în special pentru Primăria Capitalei. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan și ministrului […]
07:40
În încercarea de a-și dezvolta afacerea, fermierul vrâncean Răzvan Avram a ales o direcție neobișnuită pentru agricultura românească: creșterea bizonilor americani. Decizia, spune el, a venit din dorința de a diversifica activitatea fermei, tot în interiorul agriculturii, dar nu către zootehnia tradițională, deja împovărată de costuri ridicate și lipsă acută de forță de muncă. Fermierul […]
06:30
Cerealele românești rup topurile – Ce cantitate de mărfuri a plecat prin Portul Constanța # Agro-TV.ro
Exporturile de mărfuri agricole ale României prin Portul Constanța continuă să crească accelerat în acest sezon, iar cele mai recente date arată o cerere puternică de cereale românești pe piețele internaționale. Grâul rămâne, detașat, vedeta exporturilor, depășind toate celelalte culturi la volum și ritm de vânzare – un lucru firesc, având în vedere recolta bună […]
13 noiembrie 2025
16:50
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va pune pe masa Guvernului, spre aprobare, o nouă Ordonanță de urgență ce îi vizează pe crescătorii de porci. Totodată, noul act normativ îi are în vedere și pe crescătorii de păsări. Mai exact, este vorba despre proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea art. 16 alin.(1) din Legea […]
15:50
BOSNIA & HERȚEGOVINA – ROMÂNIA, MECIUL DECISIV, ÎN EXCLUSIVITATE ȘI ÎN DIRECT LA PRIMA TV # Agro-TV.ro
Naţionala nu renunţă! Urmează meciul decisiv, meciul unei naţiuni. După victoria dramatică împotriva Austriei (1-0), cu golul lui Virgil Ghiţă în minutul 90+5, România se pregăteşte pentru partida care poate decide totul: meciul decisiv, Bosnia & Herţegovina – România. O confruntare care ține respirația unei țări întregi și care se vede în exclusivitate și în […]
15:40
După decenii de performanță și inovație în domeniul alimentar, TRANSAVIA își extinde orizonturile către un nou segment de piață – cel al hranei pentru animale de companie. Noua divizie reprezintă o evoluție naturală a modelului său integrat „de la bob la furculiță”, care devine acum „de la bob la bol”. TRANSAVIA, liderul pieței de carne […]
15:20
Liderii agribusiness-ului se reunesc din nou la Agri Trade Summit 2026, pe 26 februarie, la Romexpo! # Agro-TV.ro
Marele eveniment se apropie cu pași grăbiți! Fii primul care își achiziționează biletul la cel mai tare târg agricol din țară. Pe 26 februarie 2026, Agri Trade Summit revine la Romexpo cu ediția a 4-a, continuând tradiția unui eveniment care aduce la un loc fermieri, traderi, procesatori, specialiști în logistică, bancheri și investitori din România […]
12:50
Un funcționar APIA a pus la punct o schemă de fraudă cu subvenții agricole. Parchtul European a intrat pe fir! # Agro-TV.ro
Un funcționar APIA a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) din București (România) pentru că și-a folosit funcția pentru a ademeni niște fermieri să intre într-o schemă de fraudă cu subvenții agricole, reținând în același timp 92% din fonduri. De asemenea, o altă persoană a fost acuzată că a ajutat la convingerea fermierilor […]
08:40
Vești importante pentru agricultorii români: Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la o înțelegere privind simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC), după negocieri intense la care a participat și europarlamentarul român Dan Motreanu, în calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar. Acesta anunță o serie de măsuri asupra cărora reprezentanții celor două instituții […]
07:30
Nemulțumirile cresc în rândul agricultorilor români, pe măsură ce regulile privind plățile directe și ajutoarele pentru fermieri se modifică de la un an la altul. Fermierii reclamă lipsa de predictibilitate și spun că aceste schimbări le dau peste cap planurile financiare și investițiile făcute cu luni înainte de încheierea campaniei agricole. Unul dintre acești agricultori […]
06:30
Programul „Rabla pentru tractoare”, care ar fi trebuit să fie una dintre principalele surse de sprijin pentru micii fermieri în 2025, a ajuns doar o iluzie. După ce sesiunea inițială de înscrieri a fost anulată, relansarea programului a fost amânată, până când s-a ajuns în punctul în care ”Rabla pentru tractoare” a fost șters complet […]
12 noiembrie 2025
16:50
Un jaf la stână, comis de patru ori la rând de trei bărbați originari din România, face „deliciul” presei iberice zilele acestea. Potrivit publicației spaniole NueveCuatroUno, trei bărbați, originari din România, cu vârste cuprinse între 28 și 37 de ani, rezidenți în Logroño, capitala provinciei La Rioja, au fost arestați de către ofițerii Gărzii Civile […]
15:20
Într-o competiție strânsă cu patru rivali puternici, noul AXION 9.450 TERRA TRAC de la CLAAS a reușit să se impună și să obțină prestigiosul premiu Tractorul Anului la categoria HighPower în cadrul târgului agricol Agritechnica 2025 din Hanovra, Germania. Conceptul său inovator, împreună cu soluțiile inteligente dedicate operatorului, optimizarea utilajului, conectivitatea digitală completă și cabina […]
14:10
România obține o victorie importantă la nivel european după ce propunerea sa privind achiziția de animale din fonduri europene a fost introdusă în acordul provizoriu încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European cu privire la simplificare a Politicii Agricole Comune. „Fermierii români au nevoie de sprijin real pentru a-și dezvolta efectivele și a crește […]
13:10
Elena Crângașu, Radu Eremia, Cristina Bazavan, Magda Grădinaru și Marco Badea, nume noi în echipa Cotidianul.ro # Agro-TV.ro
Elena Crângașu, Radu Eremia, Cristina Bazavan, Magda Grădinaru și Marco Badea completează echipa Cotidianul.ro, în contextul procesului amplu de relansare a brandului media cu o tradiție de 35 de ani. Relansarea Cotidianul.ro marchează o nouă etapă în istoria publicației, aducând în prim-plan o interfață digitală modernizată, o echipă editorială reconfigurată și un angajament ferm față de jurnalismul […]
12:10
EPPO au dibuit o nouă fraudă cu fonduri europene în România! Prejudiciu – 1,2 milioane de euro! # Agro-TV.ro
O nouă fraudă cu fonduri europene, de această dată vizând infrastructura de irigații din România, a fost dată în vileag de procurorii UE. „Parchetul European (EPPO) din București (România) a formulat un rechizitoriu împotriva a trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, sprijinite de UE. Suspecții […]
10:50
Clubul Fermierilor Români reacționează la reforma Politicii Agricole Comune: Risc major pentru fermierii europeni # Agro-TV.ro
Clubul Fermierilor Români se opune propunerii Comisiei Europene din 16 iulie și concesiilor minimaliste anunțate pe 9 noiembrie de către Președinta Ursula von der Leyen privind reforma Politicii Agricole Comune pentru perioada 2028-2034. Considerăm că această propunere pune în pericol viitorul agriculturii românești și europene prin reduceri bugetare drastice și prin subminarea autonomiei PAC. În […]
08:40
Piața cerealelor: România a preluat din nou conducerea Uniunii Europene în ceea ce privește exporturile de cereale. Cu peste 4,6 milioane tone exportate, țara noastră devansează Franța și își consolidează poziția de important furnizor de cereale în bazinul Mării Negre. Cele mai noi date centralizate de Comisia Europeană, citate de AGRI Column, arată că, până […]
07:40
Fermierii care nu au primit încă avansul subvențiilor pentru campania 2025 sunt sfătuiți de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) să verifice situația dosarului direct la centrul local sau județean unde au depus cererea. Instituția a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe clarificări privind perioada și modul de efectuare a plăților. […]
06:30
Fermierii care au cultivat rapiță au toate motivele să fie optimiști: trendul pozitiv pe burse a început, iar prețurile se mențin la niveluri foarte bune. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, fondator AGRI Column, rapița traversează o perioadă excelentă, iar semnalele de pe bursele internaționale confirmă acest trend. ”La rapiță avem parte […]
11 noiembrie 2025
17:40
Pentru asigurarea finalizării procesului de implementare și închidere a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va încerca să tranziteze o parte din proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție în Planul Strategic (PS) 2023–2027, se arată într-un comunicat al instituției remis marți redacției AgroTV. Pentru aceasta, este necesar […]
16:00
Auditul Comisiei Europene a constatat probleme în gestionarea fondurilor europene! MADR le drege prin Ordonanță de Urgență # Agro-TV.ro
O misiune de audit a Comisiei Europene ce s-a desfășurat zilele acestea în România a constatat o serie de probleme în gestionarea fondurilor europene în sectorul vitivinicol, transmițând autorităților române o serie de recomandări cu privire la remedierea situației. În urma acestor recomandări, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) s-a văzut nevoit să întocmească și […]
