Parlamentul a aprobat majorarea impozitelor pentru proprietate și mașini. Ce alte taxe au fost mărite de aleși

Duminică, un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu, unde locuia cu chirie. El s-ar fi împușcat cu arma din dotare. La sediul Secției de Poliție Rurală nr.4 Ghimpați, județul Giurgiu, s-a prezentat, duminică, în jurul orei 11, o femeie, care a sesizat faptul că tânărul de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon. Imediat, la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au descoperit faptul că tânărul s-ar fi împușcat cu arma, în zona capului. Cercetările sunt preluate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru a se stabili toate împrejurările în care decesul a survenit.