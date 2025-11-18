Cloudflare a dezvăluit cauza pentru care internetul a picat la nivel global

14:20

În cazul în care acuzați oboseală și o digestie dificilă, iar infecțile sunt tot mai frecvente, toate acestea ar putea fi semne ale unui dezechilibru intestinal. Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne arată cum să menținem sănătoasă flora intestinală și ce alimente sunt esențiale. Acest dezechilibru mai este cunoscut și ca disbioză și poate fi cauza […]