Care este orașul din România, mai sigur decât Zurich, Tokyo sau Praga. România bifează o performanță notabilă în acest top

Luminițele de Crăciun rămân unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de iarnă, iar un brad fără instalație nu ar mai avea același farmec. Totuși, mulți români se întreabă cât îi va costa să țină instalația aprinsă toată luna decembrie, mai ales în contextul scumpirilor la electricitate. Vestea bună este că, în ciuda tarifelor […]