Omul din spatele lui Nicușor Dan, atac direct la Ilie Bolojan: „Se formează o nouă gașcă pentru care puterea este mai importantă decât orice”
Gândul, 18 noiembrie 2025 19:50
Marian Rădună, unul dintre cei mai apropiați activiști ai lui Nicușor Dan, lovește direct în premierul Ilie Bolojan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Rădună acuză formarea unei „noi găști” la vârful puterii și îl întreabă public pe premier ce realizări are după câteva luni de mandat. Marian Rădună, activit cunoscut pentru apropierea sa […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
20:10
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie să faci în sezonul rece # Gândul
Pe măsură ce costurile la energie sunt în creștere, proprietarii de case caută soluții simple ca să reducă cheltuielile în sezonul rece. Astfel, un expert recomandă o metodă simplă și accesibilă, și anume, etanșarea micilor spații dim jurul ușilor și ferestrelor cu silicon de sigilare, conform Daily Express. Ilja Medvedevs, fondatoarea Door Supplies Online, dezvăluie […]
20:00
Florin Cernat, fost internațional român care a evoluat o mare parte a carierei la Dinamo Kiev, este noul director sportiv al celor de la FCSB. Gigi Becali a luat această decizie în urma faptului că titularul acestei funcții, Valeriu Argăseală, urmează un tratament medical și nu mai poate participa zilnic la acțiunile echipe roș-albastre”. FCSB […]
Acum o oră
19:50
Bolojan insistă pe tăierile din Educație, ca parte a reformei administrative. Ministerele ar fi obligate să taie 10% din salarii – SURSE # Gândul
UPDATE: Ilie Bolojan insistă să fie eliminate Educația și Sănătatea de la excepții și de aici a început o nouă ceartă între liderii partidelor. UDMR și PSD se opun tăierilor din Educație, dar Bolojan vrea să se taie de la învățământ. ȘTIRE INIȚIALĂ: Chiar în aceste momente, la Palatul Victoria, se discută reforma administrativă centrală, […]
19:50
Omul din spatele lui Nicușor Dan, atac direct la Ilie Bolojan: „Se formează o nouă gașcă pentru care puterea este mai importantă decât orice” # Gândul
Marian Rădună, unul dintre cei mai apropiați activiști ai lui Nicușor Dan, lovește direct în premierul Ilie Bolojan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Rădună acuză formarea unei „noi găști” la vârful puterii și îl întreabă public pe premier ce realizări are după câteva luni de mandat. Marian Rădună, activit cunoscut pentru apropierea sa […]
19:40
„Liniște, purcelușo”. Trump umilește un jurnalist în urma unei întrebări despre dosarele Epstein # Gândul
Întrebările unui jurnalist de la Bloomberg l-au înfuriat pe Donald Trump, care a scos-o în evidență din grupul de jurnaliști, indicând spre ea și strigând „liniște, purcelușo”. Răspunsul furios al președintelui SUA a fost surprins de camerele de filmat în timp ce se întorcea la Washington. Izbucnirea sa a fost îndreptată către un jurnalist de […]
19:40
Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere, România, nu mă mai întorc niciodată” # Gândul
O turistă din Italia, pe nume Teresa Cascelli, a stârnit o adevărată dezbatere online, după ce a povestit pe rețelele sociale experiența din București. Aceasta susține că a plătit suma de 56 de lei, adică aproximativ 11 euro, pentru un cappuccino și um croissant într-o cafenea din centrul Bucureștiului. Într-o altă postare, ea susține că […]
Acum 2 ore
19:20
Bolojan discută cu Grindeanu și Moșteanu despre tăierile în administrație. Ministerele ar fi obligate să taie 10% din salariile angajaților – SURSE # Gândul
Chiar în aceste momente, la Palatul Victoria, se discută reforma administrativă centrală, potrivit unor surse Gândul. Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Ionuț Moșteanu pregătesc proiectul legii de reformă în administrația centrală. Legea ar prevede că ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile față de anul trecut. Bolojan urmează să își asume […]
18:50
Iată când nu se fac nunți în anul 2026. Și anul viitor, asemenea oricărui alt an, are perioade clare în care Biserica Ortodoxă, dar și tradiția populară recomandă evitarea nunților. Spre exemplu, Postul Paștelui rămâne cel ai lung și mai strict post din an, iar în această perioadă nu se țin nunți, din respectul pentru […]
18:50
Turcescu, dezvăluire-bombă despre Kovesi: M-a chemat să-mi ofere funcția de purtător de cuvânt la Parchet/Avem o variantă, puteți intra și într-un CA # Gândul
În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat cu Ionuț Cristache!, gazda emisiunii l-a provocat pe invitatul său, Robert Turcescu, să comenteze pornind de la cazul Ioanei Dogioiu, sinecurile de la vârful puterii, devenite o practică indiferent de guvernare. Cunoscutul jurnalist a mărturisit că la un moment a primit o propunere interesantă chiar din partea fostei […]
18:40
Nicușor Dan vrea ca România să adere la Agenția Internațională de Energie. Dan a discutat cu Fatih Birol, președintele organizației # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, l-a primit astăzi la Cotroceni pe Fatih Birol, președintele Agenției Internaționale de Energie. Acesta i-ar fi transmis formal că România este aşteptată să adere „cât mai repede” la această organizaţie, în paralel cu aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). „Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după […]
18:40
Donald Trump îl întâmpină „regește” pe controversatul prinț saudit Mohammed bin Salman care ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashogg # Gândul
După ce l-a găzduit pe fostul terorist Ahmed al-Sharaa, devenit anul trecut președintele Siriei, Donald Trump îl primește acum pe prințul saudit Mohammed bin Salman. Președintele american i-a făcut o întâmpinare demnă de „un viitor rege saudit”. Bin Salman este controversat fiindcă ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashogg în 2018. Prințul a fost primit pe […]
18:30
De la paria la lider global. Cine este Mohammed bin Salman, „jucătorul” pe care Donald Trump îl readuce pe scena mondială. E prea puternic să fie ignorat # Gândul
Donald Trump îl primește astăzi la Casa Albă pe unul dintre cei mai bogați și cei mai controversați lideri ai lumii, Mohammed bin Salman, poreclit și MBS. Averea familiei Saud este estimată la 1,4 trilioane de dolari. De la apelativul de paria, primit după asasinarea lui Jamal Khashoggi, MBS vrea în prezent să transforme regatul […]
18:30
Zelenski se întâlnește cu regele Felipe al Spaniei. Guvernul de la Madrid va cumpăra arme americane în valoare de 1 miliard de euro pentru Kiev # Gândul
Președintele Ucrainei, aflat în plin scandal de corupție, s-a întâlnit cu Regele Spaniei Felipe al VI-lea pe durata călătoriilor sale din Europa de Vest. Volodimir Zelenski, rămas fără ajutor de la americani, caută sprijin de la europeni pentru ca țara sa devastată de războiul cu Rusia să supraviețuiască economic până la primăvară. După ce Franța […]
Acum 4 ore
18:20
Care este orașul din România, mai sigur decât Zurich, Tokyo sau Praga. România bifează o performanță notabilă în acest top # Gândul
România bifează o performanță notabilă la nivel international, după ce trei municipii importante au fost incluse în topul global, dedicat siguranței urbane pentru anul 2024. Acest clasament evidențiază orașe din toată lumea, analizate prin indicatori esențiali, iar poziționarea neașteptat de bună a celor trei localități românești conferă o nouă perspectivă asupra modului în care sunt percepute […]
18:00
Google a lansat Gemini 3 Pro și este complet gratuit. Un singur detaliu ridică, însă, semne de întrebare pentru utilizatori # Gândul
Google surprinde utilizatorii și deschide accesul la Gemini 3 Pro, noul model de vârf al companiei. Accesul este gratuit, iar instrumentul bazat pe inteligență artificială funcționează deja în aplicație și în browser. Există însă o condiție. Utilizatorii trebuie să permită Google să folosească conversațiile lor pentru antrenarea modelului. Practic, accesul liber vine la pachet cu […]
17:50
Barton, polițistul cu trei picioare. Cățelul, ciobănesc belgian, face o echipă de pomină cu un coleg șchiop uman japonez # Gândul
Un cățel cu trei picioare a devenit câine-polițist în China, formând o legătură emoțională specială cu instructorul său care are, de asemenea, probleme la un picior. Barton, un ciobănesc belgian, face parte dintr-o unitate specializată de combatere a criminalității. Născut în iunie 2019 la canisa Unității Forțelor Speciale din cadrul Biroului de Securitate Publică al […]
17:50
Robert Turcescu o contrează pe Dogioiu pe definiția sinecurii: „Este exact definiția sinecurii ce se întâmplă cu doamna Dogioiu” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Robert Turcescu a criticat modul în care purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, minimalizează contextul numirii sale ca membru în Consiliul de Administrație al Radioului public. În opinia lui Robert Turcescu, fosta jurnalistă falsifică definiția sinecurii astfel încât […]
17:50
Scene ireale la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii # Gândul
Scene absolut ireale la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii, cărându-și pumni, palme și trăgându-se de păr. Astfel, în videoclipul publicat de Tibi Duțu (basist la trupa Iris), cu descrierea „Deja se simte spiritul sărbătorilor! Gospodinele se întrec în toate cele…”, se poate vedea cum o femeie […]
17:40
Portretul lui „Elizabeth Lederer” realizat de Gustav Klimt a fost scos la licitație. Opera de artă ar putea fi vândută la 150 milioane $ # Gândul
Portretul unei femei austriece de viță nobiliară ce a fost realizat de artistul austriac Gustav Klimt (1862-1918) a căpătat atenție în ultima perioadă. Va fi scos la licitație la suma record de 150 milioane de dolari. În spatele picturii este o poveste tragică. Pictura, care s-a aflat în posesia filantropului american Leonard A. Lauder (a […]
17:40
Ludovic Orban contrazice Cotroceniul în scandalul demiterii: „Această decizie vine la inițiativa președintelui/ Orban cataloghează declarațiile care au dus la concedierea sa: “Un fleac/ Am apărat imaginea lui Nicușor Dan” # Gândul
Orban face lumină în scandalul demiterii lui din funcția de consilier prezidențial. Contrazice comunicatul de presă de la Cotroceni, unde scria că decizia plecării a fost de acord comun. „Această decizie vine la inițiativa președintelui”, a declarat el marți. Dezice totuși motivele apărute în presă, cum că Nicușor Dan ar fi fost iritat de declarația […]
17:30
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării # Gândul
După un 2025 dominat de aspecte astrologice tensionate, Neti Sandu privește cu încredere către 2026. Într-un interviu recent, vedeta PRO TV vorbește despre legătura pe care o are cu cei care îi urmăresc horoscopul, despre obiceiurile care o mențin în echilibru și despre vibrația astrală a noului an. Deși finalul lui 2025 nu va fi […]
17:30
Portretul lui Gustav Klimt a fost scos la licitație. Prețul de pornire este de 150 milioane $ # Gândul
Portretul unei femei austriece de viță nobiliară ce a fost realizat de artistul austriac Gustav Klimt (1862-1918) a căpătat atenție în ultima perioadă. Va fi scos la licitație la suma record de 150 milioane de dolari. În spatele picturii este o poveste tragică. Pictura, care s-a aflat în posesia filantropului american Leonard A. Lauder (a […]
17:20
Financial Times: Țările NATO vor să reducă de 15 ori timpul de transfer al trupelor prin Europa către granița cu Rusia. De la 45 de zile, la 3 zile # Gândul
În timpul exercițiilor de mobilitate ale NATO au existat mai multe probleme care au dus la necesitatea creării unui „Schengen militar”. Dacă Rusia va ataca țările din flancul estic al NATO și Alianța va începe să transfere soldați, echipament militar și muniție din Europa de Vest, unde se află principalele contingente și porturi, acest proces […]
17:20
Educația, „favorită” pe lista tăierilor Guvernului Bolojan. Sindicaliștii anunță noi proteste în fața ministerului: „Riscă să creeze o criză fără precedent” # Gândul
Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor protesta miercuri în fața Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de „intenţia” Guvernului de a „reduce suplimentar” cheltuielile de personal în sistem printr-un nou act normativ, discutat în aceste zile la Palatul Victoria. Reamintim că nu este prima situație în care Ilie Bolojan alege să taie de la educație […]
17:10
Financial Times: Țările NATO reduc de 15 ori timpul de transfer al trupelor prin Europa către granița cu Rusia. De la 45 de zile se ajunge la 3 zile # Gândul
În timpul exercițiilor de mobilitate ale NATO au existat mai multe probleme care au dus la necesitatea creării unui „Schengen militar”. Dacă Rusia va ataca țările din flancul estic al NATO și Alianța va începe să transfere soldați, echipament militar și muniție din Europa de Vest, unde se află principalele contingente și porturi, acest proces […]
17:10
Campionatele Naționale de Înot au adus un val de performanțe: peste 50 de recorduri doborâte și o generație de sportivi care înoată mai repede ca oricând. Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, s-a arătat foarte încântată de evoluția sportivilor la competiția națională și a dezbătut situația din înotul românesc. Performanțe uriașe […]
17:10
(P) Grupul PPC își extinde portofoliul de energie regenerabilă din România cu 130 MW de energie fotovoltaică # Gândul
• Grupul PPC anunță inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de București. • Noul parc de la Călugăreni va produce anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării. • Proiectul va contribui la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂. Ghidat […]
17:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 19 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:10
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…” # Gândul
Românii de bun simț, majoritatea, s-au solidarizat cu muncitorii din Himalaya și Indochina. Multora le este rușine de tratamentul iresponsabil al concetățenilor față de asiaticii care le aduc pizza la ușă. Dar mesajul acestui livrator nepalez pe scuter din România a devenit viral, „Vă rog să păstrați distanța. Mama mă așteaptă acasă”. “Au venit să […]
17:00
În cazul în care Rusia va ataca NATO, Alianța ar avea nevoie de 45 de zile pentru a muta tehnica militară din Vest în Est # Gândul
În timpul exercițiilor de mobilitate ale NATO au existat mai multe probleme care au dus la necesitatea creării unui „Schengen militar”. Dacă Rusia va ataca țările din flancul estic al NATO și Alianța va începe să transfere soldați, echipament militar și muniție din Europa de Vest, unde se află principalele contingente și porturi, acest proces […]
17:00
Dacă e marți, atunci este momentul să vă delectăm cu un nou banc haios, marca Bulă și Ștrulă. Ștrulă îi adresează lui Bulă o întrebare cât se poate de serioasă, dar discuția iscată ia o întorsătură total neașteptată. Iată bancul! – Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă? Pentru că toată lumea pe stânga […]
17:00
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul, jurnaliștii Ionuț Cristache și Robert Turcescu au comentat aranjamentele de culise din spatele destituirii consilierului prezidențial Ludovic Orban de către Nicușor Dan. Astfel, șeful statului ar avea un plan de a prelua frâiele puterii în PNL, partidul în care ar urma să revină la vârf cel pe care […]
17:00
Ponta vorbește despre „capcana” în care este împins PSD de USR la rotativa guvernamentală: „Avocatul Poporului este singurul care poate ataca la CCR ordonanțele de urgență” # Gândul
Victor Ponta a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, înainte de ședința din plenul Parlamentului, că PSD a făcut o greșeală fundamentală, prin faptul că acceptat propunerea USR-ului pentru funcția de avocat al poporului, ce parte dintr-un acord făcut la formarea coaliției. Fostul premier și candidat la prezidențiale a precizat că USR prin desemnarea funcției de […]
17:00
Imagini șoc de pe un aeroport din Congo. Avionul cu care călătorea ministrul Minelor a luat foc pe pistă. Oficialul se întorcea de la mina care s-a prăbușit în weekend # Gândul
La numai o zi după dezastrul de la mina din Congo, o aeronavă la bordul căreia se afla delegația ministrului Minelor, Louis Watum Kabamba, s-a prăbușit și a luat foc, pe aeroportul Kolwezi. Potrivit imaginilor care au devenit virale pe rețelele de socializare, la aterizare, avionul a ieșit în afara pistei apoi a luat foc, […]
16:50
China se supune presiunilor lui Trump. Nu mai cumpără petrol rusesc, de teamă că sancțiunile americanilor vor fi mai stricte # Gândul
China aproape a încetat să mai cumpere petrol rusesc din cauza presiunilor făcute de Statele Unite, relatează Bloomberg, citând date de la analiștii Rystad Energy. Potrivit acestora, de la începutul lunii noiembrie, marile întreprinderi de stat chineze au încetat aproape complet să achiziționeze țiței rusesc ESPO. Rafinăriile private chineze și-au redus, de asemenea, importurile de […]
16:50
Atenție la „donații” înșelătoare. DNSC avertizează că escrocii profită de sărbători și lansează ONG-uri fantomă # Gândul
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă înaintea sărbătorilor de iarnă. Valul de generozitate al românilor devine, în fiecare an, ținta preferată a infractorilor cibernetici. În loc să ajungă la copii bolnavi, persoane vulnerabile sau cauze reale, donațiile riscă să intre direct în buzunarele escrocilor. Potrivit DNSC, atacatorii creează ONG-uri fictive, […]
16:50
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă # Gândul
Test de inteligență. Pentru a corecta această egalitate, trebuie să mutați două bețe de chibrit. Dacă până acum, la exercițiile cu chibrituri trebuia să mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitate, ei bine, acest nou test de inteligență presupune să mutați chiar două bețe de chibrit. Deși pare mai dificil la început […]
Acum 6 ore
15:00
Birocrație sau rea voință, într-o primărie din Iași? Ce a ajuns să facă o femeie, de la o CERERE banală depusă la ghișeu # Gândul
O banală cerere depusă la ghișeu s-a transformat într-o adevărată epopee, la o primărie din județul Iași. O femeie din localitatea Ungheni se luptă cu birocrația pentru obținerea unor simple copii xerox după filele Registrului agricol din anii ’50-’60. Documentele îi sunt necesare pentru clarificarea situației terenurilor familiei sale, dar nu poate face rost de […]
Acum 8 ore
14:20
Mihaela BILIC, recomandări pentru un intestin sănătos. Ce trebuie să facem ca să evităm problemele # Gândul
În cazul în care acuzați oboseală și o digestie dificilă, iar infecțile sunt tot mai frecvente, toate acestea ar putea fi semne ale unui dezechilibru intestinal. Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne arată cum să menținem sănătoasă flora intestinală și ce alimente sunt esențiale. Acest dezechilibru mai este cunoscut și ca disbioză și poate fi cauza […]
14:20
O româncă a fost arestată în Italia. Femeia a încercat să dea foc vecinilor, inclusiv unui bebeluș # Gândul
Momente de panică într-un bloc din Matera, Italia. O româncă în vârstă de 34 de ani a atacat o familie vecină folosind un spray inflamabil și o brichetă. Printre victime se afla și un copil de numai 12 ani. Reacția rapidă a tatălui a împiedicat producerea unei tragedii. Agresoarea a fost arestată și dusă în […]
14:20
A picat cloud-ul la nivel global și nu funcționează parți ale internetului. Sunt probleme tehnice la Cloudfare # Gândul
Multe platforme online au picat marți din cauza unor probleme tehnice ale Cloudfare – compania americană folosită de 20% din internetul global pentru mai multe servicii online. Pe lângă site-urile de presă, și alte platforme nu funcționează, precum X, Spotify, Truth Social. Știre în curs de actualizare
13:40
Cei care locuiesc la casă și au o curte mare cu grădină trebuie să știe că anumite specii de copaci și arbori nu ar trebui plantate niciodată. Arborii cu rădăcini agresive se extind rapid pe distanțe mari și pot crește în direcția fundațiilor, a canalizărilor sau a instalațiilor subterane. În plus, anumite specii generează disconfort prin […]
13:40
Verdictul judecătorului în cazul lui James Comey, fostul director al FBI. Au fost descoperite „greșeli profunde” # Gândul
Un judecător federal din SUA a stabilit că Departamentul de Justiție s-a angajat într-un „model tulburător de greșeli investigative profunde” în procesul de obținere a unui act de inculpare împotriva fostului director FBI, James Comey. Aceste probleme, a scris judecătorul William Fitzpatrick, includ „declarații fundamentale greșite ale legii” de către un procuror în fața Marelui […]
13:30
Donald Trump îl primește la Casa Albă pe controversatul lider al Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo, Elon Musk și Tiger Woods sunt invitați la cină # Gândul
Întâlnirea oficială de la Casa Albă dintre Donald Trump și Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman (MBS) aduce un trio de acorduri: cooperare pentru dezvoltarea nucleară civilă, vânzări de avioane de vânătoare F-35 și un acord de securitate cu angajamente de tipul Articolul 5 al NATO. Practic, controversatul lider saudit ajunge să fie aliatul SUA – […]
13:20
Un pacient a murit în curtea Spitalului Județean Târgu Jiu. Bărbatul a fost plimbat ore în șir cu ambulanța între secții # Gândul
Poliția face o nouă anchetă la Spital Județean Târgu Jiu, după ce un pacient a fost plimbat între secții până când a decedat. Medicul a cerut opinia mai multor colegi pentru a putea pune un diagnostic, dar bărbatul a murit în curtea spitalului. Doctorul este unul dintre cei anchetați în cazul băiatului de 17 ani […]
13:10
Rușii susțin că ucrainenii au încercat să-l asasineze pe fostul ministru Serghei Shoigu într-un cimitir. Trei persoane au fost arestate # Gândul
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat prevenirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării al Rusiei, Serghei Șoigu, au relatat mai multe publicații rusești. Potrivit acestora, FSB a anunțat arestarea, în Rusia, a trei persoane suspectate de pregătirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării Serghei Șoigu. E […]
13:10
Țara europeană care caută 85.000 de muncitori. Poți câștiga 8.100 de euro fără studii superioare # Gândul
În Elveția poți câștiga salarii atractive chiar și dacă nu ai diplomă. Meserii precum electrician, muncitor în construcții, șofer sau ajutor la domiciliu oferă venituri de până la 8.100 de euro pe lună. Experiența practică și abilitățile contează mai mult decât studiile, iar aceste joburi bine plătite sunt foarte căutate. Țara caută masiv forță de […]
13:10
Schimbare majoră la legea împotriva violenței domestice, în cazul încălcării ordinului de protecție, după ce 51 de femei au fost ucise în 2025 # Gândul
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat măsuri dure pentru agresorii din cazurile de violență domestică dar și reguli mai stricte pentru polițiști: orice persoană care încalcă un ordin de protecție va fi dusă imediat la procuror, fără loc de interpretări. Schimbările vin după o serie de cazuri tragice de violență domestică, în urma cărora […]
13:00
Ultima apariție la TV a lui Ludovic Orban a dus la decizia lui Nicușor Dan de a-l revoca din funcție. Vezi cu ce l-a enervat Orban pe președintele Nicușor Dan # Gândul
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a fost nemulțumit de criticile lui Orban la adresa USR. Acesta a declarat sâmbătă, la Antena 3, că USR și Cătălin Drulă abuzează de imaginea șefului statului în campania pentru Primăria Capitalei. […]
13:00
Anunțul meteorologilor despre începutul iernii 2025: va fi mai CALD decât în mod normal. Zonele unde sunt anunțate precipitații numeroase # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în România iarna va începe cu temperaturi mai ridicate decât este normal în această perioadă a anului. Totuși, se anunță precipitații numeroase în aproape toate regiunile țării, conform celei mai recente prognoze meteo. ANM a dat prognoza până în 15 decembrie Potrivit ANM, în săptămâna 18 – 24 […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.