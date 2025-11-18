Cum arătau întinsele păduri seculare din România. Milioane de hectare au fost defrișate în două secole

18:30

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD, a afirmat că reforma administrației centrale nu s-a început pentru că nu s-a ajuns la consens în coaliție. Vinovați ar fi „foarte mulți miniștri, mai ales miniștrii USR-ului, care sunt foarte indisciplinați” și vor să-și impună măsurile fără să le discute.