Oracolul din Valea Lupului – Viitorul învățământului: fără profesori

03:30

Iașul continuă să fie județul cu cea mai mare populație din România, potrivit celor mai recente date provizorii ale Institutului Național de Statistică, calculate la 1 iulie 2025. Populația după domiciliu a județului ajunge la 985.838 de persoane, înregistrând o scădere de 0,32% față de anul precedent. În termeni concreți, înseamnă 3.143 de ieșeni mai puțini în evidențele oficiale. Județul a înregistrat al treilea an consecutiv de scădere a locuitorilor, după vârful atins în anul 2022, când populația după domiciliu era de 989.029 persoane. Articolul Iașul rămâne cel mai populat județ al României. Câți mai suntem și cum arată declinul din Nord-Est apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.