Cupa Mondială 2026: Belgia, Austria, Spania, Scoţia şi Elveţia merg la Mondial. Ce echipe vor merge la baraj

Polițiștii din Hârlău au ieșit în forță pe teren. Într-o amplă acțiune desfășurată în comunele Erbiceni, Belcești și Focuri, echipe mixte – de la ordine publică, economic, protecția animalelor și luptători SAS – au verificat tot ce mișcă: șoferi, magazine, animale și modul în care este respectată legea. Rezultatul: peste o sută de persoane legitimate, zeci de controale, amenzi de aproape 40.000 de lei, un magazin amendat cu 10.000 lei pentru că nu dădea bonuri și un șofer depistat cu 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.