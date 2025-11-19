Cum ar putea reduce Guvernul pensiile speciale fără a intra în conflict cu CCR. Analiza expertului în apărare, Hari Bucur-Marcu

19:15

Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii, de două ori mai mulţi decât capacitatea maximă admisă, a fost oprit în trafic pe DN 10, în localitatea Zăbrătău, judeţul Covasna, în cadrul acţiunii Truck&Bus. Șoferul, în vârstă de 45 de ani, a fost amendat cu peste 7.800 de lei.