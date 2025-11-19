Polonia mobilizează avioane de luptă după atacurile rusești asupra Ucrainei, potrivit forțelor armate poloneze

Financial Intelligence, 19 noiembrie 2025 06:50

Avioane poloneze și ale aliaților au fost mobilizate miercuri dimineață pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după […]

Acum 30 minute
06:50
Trump susține că jurnalistul ucis Khashoggi era „extrem de controversat” și îl apără pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a respins marți cu furie o întrebare despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, susținând […]
06:50
Acum 2 ore
06:10
Doi înalți oficiali ai armatei americane se află la Kiev pentru discuții cu conducerea ucraineană, relatează Politico Financial Intelligence
Doi înalți oficiali ai armatei americane se află la Kiev într-o vizită neanunțată și se vor întâlni cu […]
Acum 24 ore
18:00
Tanczos Barna: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) este o povară prea mare pentru economie, care trebuie eliminat gradual  Financial Intelligence
"România nu a fost în stare să rezolve gap-ul  de TVA în ultimii 35 de ani. Eu nu […]
17:40
Ludovic Orban: Despărţirea de preşedinte, după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care am dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală Financial Intelligence
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură […]
17:30
Deținerile fondurilor de pensii private la BVB au continuat să scadă, ajungând la 6,73%, în iulie (desprepensiiprivate.ro) Financial Intelligence
Deținerile fondurilor de pensii din Bursa de Valori București (BVB) s-au diminuat semnificativ, ajungând la 6,73%, la finalul […]
16:30
Fatih Birol (AIE): Securitatea energetică ocupă locul I între “durerile de cap ale guvernelor” Financial Intelligence
Directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat marţi că a discutat cu reprezentanţii […]
16:20
Victor Negrescu: Noile taxe propuse la nivel european vor avea un impact și asupra economiei naționale; România poate să negocizeze, la Bruxelles, obiective care să ajute economia națională Financial Intelligence
România poate să conteze mai mult în dezbaterile europene, însă are nevoie de o viziune și un plan, […]
16:20
Adrian Ţuţuianu – numit preşedinte al AEP Financial Intelligence
Plenul Parlamentului a validat, marţi, numirea lui Adrian Ţuţuianu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, potrivit […]
16:00
Gabriela Horga: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) afectează nu doar multinaționalele, ci companiile românești, în special  Financial Intelligence
"Trebuie să găsim în Coaliție o soluție astfel încât IMCA, taxa pe stâlp și  impozitul specific pe cifra […]
15:20
DNSC: Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare Financial Intelligence
Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, a transmis, azi, DNSC. […]
15:00
Pană majoră de internet: serviciile Cloudflare nu funcționează; Mai multe site-uri din România nu pot fi accesate Financial Intelligence
O serie de site-uri web, inclusiv platforma de socializare X, sunt afectate de o defecțiune a serviciilor firmei […]
14:50
Alexandru Nazare:  Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) penalizează investițiile și dezvoltarea Financial Intelligence
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) este o taxă care penalizează investițiile și dezvoltarea și pune sub semnul întrebării […]
14:20
BRD a semnat un parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (medat) pentru implementarea programului ”SME ECO-TECH” Financial Intelligence
Ca parte a strategiei sale dedicate susținerii transformării verzi și digitale a companiilor românești, BRD Groupe Société Générale […]
14:20
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Argus Constanţa şi Comcereal de către Buildcom EOOD Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Buildcom EOOD din Bulgaria preia compania Argus SA Constanţa şi filiala […]
13:40
Zaharia (MF): Discuţiile pe marginea Pachetului II de măsuri urmează a se definitiva în decursul acestei săptămâni Financial Intelligence
Discuţiile pe marginea Pachetului II de măsuri urmează a fi definitivate în decursul acestei săptămâni, în Parlament, iar […]
13:30
BCE: Marile bănci din zona euro sunt bine pregătite pentru potenţialele şocuri Financial Intelligence
Cele mai mari bănci din zona euro sunt bine pregătite pentru potenţialele şocuri, având un nivel robust de […]
13:20
Un candidat la conducerea AMEPIP contestă în instanță procedura de selecție Financial Intelligence
Un candidat la conducerea AMEPIP contestă în instanță procedura de selecție, potrivit surselor noastre. Acesta a depus contestația la […]
12:50
Comisia Europeană investighează serviciile de cloud computing Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat marţi că deschis trei investigaţii de piaţă privind serviciile de cloud computing în temeiul […]
12:50
Ucraina: Obiectivul principal al vizitei lui Zelenski în Turcia este reangajarea SUA pentru pace; Rusia nu va participa Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Turcia pentru a reangaja SUA în eforturile de pace […]
12:40
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni; Administraţia Prezidenţială: Decizia a fost luată în termeni amiabili Financial Intelligence
Administraţia Prezidenţială a precizat marţi că şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban "au decis de comun acord […]
12:40
Kremlinul acuză Franţa că alimentează războiul din Ucraina Financial Intelligence
Rusia a acuzat marţi Franţa de "alimentarea" războiului din Ucraina prin semnarea unui acord privind achiziţionarea de către […]
10:20
Lion Capital SA – Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Lion Capital din data de 22/23 decembrie 2025 Financial Intelligence
RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de […]
09:40
ANAF a început să blocheze conturi și să sechestreze bunuri când emite decizii de impunere în verificările documentare (avocat) Financial Intelligence
ANAF și-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că […]
09:20
ISU: În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin; incetează ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi Financial Intelligence
În acest moment, la bordul navei de transport GPL, lovită de o dronă rusească,  se observă un focar […]
09:20
17 candidaţi la Primăria Capitalei, admişi de BEM Financial Intelligence
Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi din cele 21 depuse pentru funcţia de primar general al Capitalei. […]
09:10
Alin Barbu: Bursa de la București – singura bursă creată în Europa după anii ’90 care are soluții de platformă proprii pentru toate operațiunile de piață pe care le prestează Financial Intelligence
Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost […]
08:50
SIPEX raportează o cifră de afaceri de peste 256 milioane de lei, în primele nouă luni, în creștere cu 2%  Financial Intelligence
SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din România, listat la Bursa […]
08:50
Producția industrială, în revenire dar pe minus de la începutul anului Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Potrivit INS, producția industrială a crescut în septembrie 2025 față de luna anterioară cu 20,7% […]
08:50
Profitul net al DN Agrar s-a dublat, în primele nouă luni, la 43 milioane lei Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […]
08:30
Explozia de pe calea ferată din Polonia a fost un act de sabotaj fără precedent, afirmă Donald Tusk Financial Intelligence
Premierul polonez promite să „prindă făptașii, indiferent cine îi susține" după explozia de pe calea ferată utilizată pentru […]
08:30
Impozitele și taxele locale – majorare de 75,25% în 2026 Financial Intelligence
Taxele locale vor crește cu 70%, conform unei informări transmise de către premierul Ilie Bolojan primarilor. Primarul Municipiului […]
08:10
Adrem, implementare completă de Asset Management System pentru distribuitorii de energie Financial Intelligence
Puține industrii trec astăzi printr-o transformare atât de profundă precum energia. Ceea ce odinioară suna ca un obiectiv […]
Ieri
07:00
Maduro pregătit să discute “faţă în faţă” cu Trump Financial Intelligence
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat luni că este pregătit să discute "faţă în faţă" cu omologul său […]
06:50
Dosarele Jeffrey Epstein: Fostul secretar al Trezoreriei Larry Summers se retrage din angajamentele publice din cauza scandalului legat de e-mailuri Financial Intelligence
Fostul secretar al Trezoreriei, Larry Summers, a declarat că se retrage din toate angajamentele publice pe fondul scandalului […]
17 noiembrie 2025
20:40
Mediul de afaceri din România semnalează înrăutăţirea aşteptărilor economice pentru 2026 (sondaj) Financial Intelligence
Aşteptările românilor s-au înrăutăţit în ceea ce priveşte cinci indicatori, respectiv încrederea mediului de business, evoluţia globală a […]
20:20
Ministrul Energiei: Niciun petrolist din România nu are motiv să crească preţul la pompă la motorină şi benzină Financial Intelligence
Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, astăzi, preţul la pompă la motorină şi benzină, […]
19:50
Chevron a intrat în cursa pentru activele Lukoil din străinătate Financial Intelligence
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au […]
19:00
Patria Bank a încheiat primele nouă luni cu un profit net de 36,3 milioane lei, în creștere cu 33% Financial Intelligence
Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat primele nouă luni din 2025 cu un profit net de 36,3 milioane […]
18:40
KazMunayGas discută cu Lukoil despre activele sale din Kazahstan Financial Intelligence
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, discută cu grupul petrolier rus Lukoil cu privire la […]
18:10
Longshield Investment Group SA – Comunicat disponibilitate raport trimestrul III 2025 Financial Intelligence
Longshield Investment Group SA, prin administratorul său SAI Muntenia Invest SA, informează acționarii și investitorii în legătură cu […]
17:20
Arafat: Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de 4 – 5 kilometri Financial Intelligence
Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de […]
16:20
Tulcea/ A început evacuarea satului Ceatalchioi Financial Intelligence
Autoritățile tulcene au început luni după-amiază evacuarea satului Ceatalchioi, după ce dimineață au evacuat satul Plauru, din cauza […]
16:10
Peiu (AUR): România pierde 8 miliarde de euro din PNRR; august 2026 – închiderea centralelor pe cărbune Financial Intelligence
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat renegocierea PNRR pentru România, prin care alocarea inițială scade cu 8 […]
16:10
Centrele de date – o provocare care consumă multă energie Financial Intelligence
Centrele de date sunt o infrastructură vitală care susține utilizarea tot mai mare a stocării în cloud, a […]
16:10
UE și OCDE se angajează să sporească transparența în ceea ce privește finanțarea exporturilor în sectorul energetic Financial Intelligence
Într-o declarație comună aprobată astăzi la Paris, Uniunea Europeană și mai mulți alți membri ai Organizației pentru Cooperare […]
16:00
Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind avansul economiei româneşti în 2025 Financial Intelligence
Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4% în primăvară, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest […]
16:00
Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu-l putem închide în decembrie, ci să ne lungim în ianuarie Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu poată fi […]
16:00
UE sprijină tranziția către o economie curată cu investiții de peste 358 de milioane de euro în 132 de proiecte noi în întreaga Europă Financial Intelligence
Comisia a acordat astăzi peste 358 de milioane de euro pentru 132 de noi proiecte din întreaga Europă […]
15:50
Comisia Europeană aprobă achiziţia grupului Iveco de către Tata Motors Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Iveco Group N.V. […]
