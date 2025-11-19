Ţările de Jos renunţă la controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia

12:30

Este esențial să consolidăm infrastructurile de tranzacționare, să diversificăm instrumentele disponibile, să extindem baza de investitori și să […] The post Leonardo Badea, BNR: Este esențial să consolidăm infrastructurile de tranzacționare, să diversificăm instrumentele disponibile, să extindem baza de investitori și să atragem un număr tot mai mare de emitenți appeared first on Financial Intelligence.