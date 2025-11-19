România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale (Silvia Vlăsceanu)
Financial Intelligence, 19 noiembrie 2025 17:40
România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale la care poate contribui […] The post România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale <i>(Silvia Vlăsceanu)</i> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
17:50
Virgil Popescu: Este foarte important ca gazele din Neptun Deep să fie consumate cât mai mult în România; în decembrie, Comisia Europeană va prezenta pachetul de investiții pentru modernizarea rețelei de transport a electricității # Financial Intelligence
Este foarte important ca gazele din Marea Neagră, din perimetrul Neptun Deep, să fie consumate cât mai mult […] The post Virgil Popescu: Este foarte important ca gazele din Neptun Deep să fie consumate cât mai mult în România; în decembrie, Comisia Europeană va prezenta pachetul de investiții pentru modernizarea rețelei de transport a electricității appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
17:40
România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale (Silvia Vlăsceanu) # Financial Intelligence
România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale la care poate contribui […] The post România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale (Silvia Vlăsceanu) appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Vlăsceanu (HENRO): Aş dori să existe o entitate care să urmărească etapizarea proiectelor din energie # Financial Intelligence
Energia nu poate fi privită ca un sector de sine stătător, de aceea ar fi nevoie de o […] The post Vlăsceanu (HENRO): Aş dori să existe o entitate care să urmărească etapizarea proiectelor din energie appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
17:30
Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, atinge 700 milioane lei în active totale si 31 de mii de investitori # Financial Intelligence
Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depasit valoarea de 700 milioane lei in active nete totale in […] The post Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, atinge 700 milioane lei în active totale si 31 de mii de investitori appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Grupul PPC: Investiții strategice de 10,1 miliarde de euro în perioada 2026–2028, cu obiectiv EBITDA de 2,9 miliarde de euro # Financial Intelligence
Planul Grupului PPC pentru următorii trei ani se bazează pe modelul de afaceri integrat de succes al Grupului […] The post Grupul PPC: Investiții strategice de 10,1 miliarde de euro în perioada 2026–2028, cu obiectiv EBITDA de 2,9 miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
17:20
Ministrul Economiei: Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare # Financial Intelligence
În perioada următoare nu vor fi adăugate noi taxe, a anunţat miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, […] The post Ministrul Economiei: Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:50
Ţările de Jos renunţă la controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia # Financial Intelligence
Ţările de Jos renunţă la controlul producătorului de cipuri Nexperia, a anunţat miercuri ministrul Afacerilor Economice, Vincent Karremans, […] The post Ţările de Jos renunţă la controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Andronache, ANRE: Hidroelectrica a jucat foarte bine în piaţă şi cu un preţ foarte bun; furnizorii şi-au recalculat politica comercială # Financial Intelligence
Preţurile la energia electrică care au fost transmise în august spre ofertare pe platforma PPOSF au fost mai […] The post Andronache, ANRE: Hidroelectrica a jucat foarte bine în piaţă şi cu un preţ foarte bun; furnizorii şi-au recalculat politica comercială appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Leonardo Badea, BNR: Este esențial să consolidăm infrastructurile de tranzacționare, să diversificăm instrumentele disponibile, să extindem baza de investitori și să atragem un număr tot mai mare de emitenți # Financial Intelligence
Este esențial să consolidăm infrastructurile de tranzacționare, să diversificăm instrumentele disponibile, să extindem baza de investitori și să […] The post Leonardo Badea, BNR: Este esențial să consolidăm infrastructurile de tranzacționare, să diversificăm instrumentele disponibile, să extindem baza de investitori și să atragem un număr tot mai mare de emitenți appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Lucian Rusu: Neptun Deep nu e doar o investiție, este o piesă strategică în securitatea energetică a Europei # Financial Intelligence
Proiectul gazelor din Marea Neagra Neptun Deep nu e doar o investiție, este o piesă strategică în securitatea […] The post Lucian Rusu: Neptun Deep nu e doar o investiție, este o piesă strategică în securitatea energetică a Europei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:50
ExxonMobil analizează cumpărarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West Qurna 2 # Financial Intelligence
Gigantul american ExxonMobil ar putea lua în considerare achiziţionarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West […] The post ExxonMobil analizează cumpărarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West Qurna 2 appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Autorităţile fiscale din Grecia verifică firmele elene care operează în Bulgaria, România, Cipru, încercând să prevină evaziunea fiscală # Financial Intelligence
Autorităţile fiscale elene au lansat inspecţii asupra operaţiunilor a mii de companii înregistrate în Grecia şi care operează […] The post Autorităţile fiscale din Grecia verifică firmele elene care operează în Bulgaria, România, Cipru, încercând să prevină evaziunea fiscală appeared first on Financial Intelligence.
11:00
COP30/Lula îi răspunde lui Merz după critici faţă de Belem:’Ar fi trebuit să meargă într-un bistro, să danseze’ # Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Lula a răspuns ironic marţi declaraţiilor cancelarului federal german Friedrich Merz considerate jignitoare faţă de Belem, […] The post COP30/Lula îi răspunde lui Merz după critici faţă de Belem:’Ar fi trebuit să meargă într-un bistro, să danseze’ appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Parlamentul Ungariei a aprobat marţi o interdicţie privind producţia şi vânzarea de carne cultivată în laborator, creată din […] The post Ungaria interzice producţia şi vânzarea de carne cultivată în laborator appeared first on Financial Intelligence.
10:20
FORUMUL GAZELOR NATURALE – Contribuția gazelor naturale la competitivitatea industriei, în contextul tranziției energetice, ediția 2025 (LIVE) # Financial Intelligence
The post FORUMUL GAZELOR NATURALE – Contribuția gazelor naturale la competitivitatea industriei, în contextul tranziției energetice, ediția 2025 (LIVE) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:20
Pentagonul aprobă o posibilă achiziţie pentru întreţinerea sistemelor Patriot în Ucraina # Financial Intelligence
Pentagonul a anunţat marţi că a aprobat, la cererea Ucrainei, o posibilă achiziţie în valoare de 105 milioane […] The post Pentagonul aprobă o posibilă achiziţie pentru întreţinerea sistemelor Patriot în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Congresul SUA a aprobat marţi proiectul de lege care vizează să oblige Departamentul de Justiţie să publice dosarele […] The post Congresul SUA dă undă verde publicării dosarului Epstein appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Exxon se alătură Chevron pentru a achiziționa părți din imperiul Lukoil (surse) # Financial Intelligence
Gigantul petrolier american Exxon se alătură Chevron pentru a achiziționa părți din imperiul Lukoil, potrivit unor surse familiarizate […] The post Exxon se alătură Chevron pentru a achiziționa părți din imperiul Lukoil (surse) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Rafinăria Vega marchează astăzi 120 de ani de funcționare, fiind cea mai longevivă unitate de profil din țară […] The post Rafinăria Vega Ploiești împlinește astăzi 120 de ani de funcționare appeared first on Financial Intelligence.
08:50
BEM a respins candidatura lui Dan Cristian Popescu şi a admis-o pe a lui Constantin-Titian Filip # Financial Intelligence
Biroul Electoral Municipal a respins marţi candidatura independentă a lui Dan Cristian Popescu la Primăria Capitalei şi a […] The post BEM a respins candidatura lui Dan Cristian Popescu şi a admis-o pe a lui Constantin-Titian Filip appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Financial Intelligence, în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă, organizează miercuri, 19 noiembrie, a VII-a ediție a FORUMULUI GAZELOR NATURALE # Financial Intelligence
Financial Intelligence, în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă, organizează cea de-a VII-a ediție a FORUMULUI GAZELOR NATURALE cu […] The post Financial Intelligence, în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă, organizează miercuri, 19 noiembrie, a VII-a ediție a FORUMULUI GAZELOR NATURALE appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Trump susține că jurnalistul ucis Khashoggi era „extrem de controversat” și îl apără pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a respins marți cu furie o întrebare despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, susținând […] The post Trump susține că jurnalistul ucis Khashoggi era „extrem de controversat” și îl apără pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Polonia mobilizează avioane de luptă după atacurile rusești asupra Ucrainei, potrivit forțelor armate poloneze # Financial Intelligence
Avioane poloneze și ale aliaților au fost mobilizate miercuri dimineață pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după […] The post Polonia mobilizează avioane de luptă după atacurile rusești asupra Ucrainei, potrivit forțelor armate poloneze appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Doi înalți oficiali ai armatei americane se află la Kiev pentru discuții cu conducerea ucraineană, relatează Politico # Financial Intelligence
Doi înalți oficiali ai armatei americane se află la Kiev într-o vizită neanunțată și se vor întâlni cu […] The post Doi înalți oficiali ai armatei americane se află la Kiev pentru discuții cu conducerea ucraineană, relatează Politico appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
18:00
Tanczos Barna: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) este o povară prea mare pentru economie, care trebuie eliminat gradual # Financial Intelligence
“România nu a fost în stare să rezolve gap-ul de TVA în ultimii 35 de ani. Eu nu […] The post Tanczos Barna: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) este o povară prea mare pentru economie, care trebuie eliminat gradual appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
17:40
Ludovic Orban: Despărţirea de preşedinte, după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care am dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală # Financial Intelligence
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură […] The post Ludovic Orban: Despărţirea de preşedinte, după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care am dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Deținerile fondurilor de pensii private la BVB au continuat să scadă, ajungând la 6,73%, în iulie (desprepensiiprivate.ro) # Financial Intelligence
Deținerile fondurilor de pensii din Bursa de Valori București (BVB) s-au diminuat semnificativ, ajungând la 6,73%, la finalul […] The post Deținerile fondurilor de pensii private la BVB au continuat să scadă, ajungând la 6,73%, în iulie (desprepensiiprivate.ro) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Fatih Birol (AIE): Securitatea energetică ocupă locul I între “durerile de cap ale guvernelor” # Financial Intelligence
Directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat marţi că a discutat cu reprezentanţii […] The post Fatih Birol (AIE): Securitatea energetică ocupă locul I între “durerile de cap ale guvernelor” appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Victor Negrescu: Noile taxe propuse la nivel european vor avea un impact și asupra economiei naționale; România poate să negocizeze, la Bruxelles, obiective care să ajute economia națională # Financial Intelligence
România poate să conteze mai mult în dezbaterile europene, însă are nevoie de o viziune și un plan, […] The post Victor Negrescu: Noile taxe propuse la nivel european vor avea un impact și asupra economiei naționale; România poate să negocizeze, la Bruxelles, obiective care să ajute economia națională appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Plenul Parlamentului a validat, marţi, numirea lui Adrian Ţuţuianu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, potrivit […] The post Adrian Ţuţuianu – numit preşedinte al AEP appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Gabriela Horga: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) afectează nu doar multinaționalele, ci companiile românești, în special # Financial Intelligence
“Trebuie să găsim în Coaliție o soluție astfel încât IMCA, taxa pe stâlp și impozitul specific pe cifra […] The post Gabriela Horga: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) afectează nu doar multinaționalele, ci companiile românești, în special appeared first on Financial Intelligence.
15:20
DNSC: Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare # Financial Intelligence
Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, a transmis, azi, DNSC. […] The post DNSC: Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Pană majoră de internet: serviciile Cloudflare nu funcționează; Mai multe site-uri din România nu pot fi accesate # Financial Intelligence
O serie de site-uri web, inclusiv platforma de socializare X, sunt afectate de o defecțiune a serviciilor firmei […] The post Pană majoră de internet: serviciile Cloudflare nu funcționează; Mai multe site-uri din România nu pot fi accesate appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Alexandru Nazare: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) penalizează investițiile și dezvoltarea # Financial Intelligence
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) este o taxă care penalizează investițiile și dezvoltarea și pune sub semnul întrebării […] The post Alexandru Nazare: Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) penalizează investițiile și dezvoltarea appeared first on Financial Intelligence.
14:20
BRD a semnat un parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (medat) pentru implementarea programului ”SME ECO-TECH” # Financial Intelligence
Ca parte a strategiei sale dedicate susținerii transformării verzi și digitale a companiilor românești, BRD Groupe Société Générale […] The post BRD a semnat un parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (medat) pentru implementarea programului ”SME ECO-TECH” appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Argus Constanţa şi Comcereal de către Buildcom EOOD # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Buildcom EOOD din Bulgaria preia compania Argus SA Constanţa şi filiala […] The post Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Argus Constanţa şi Comcereal de către Buildcom EOOD appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Zaharia (MF): Discuţiile pe marginea Pachetului II de măsuri urmează a se definitiva în decursul acestei săptămâni # Financial Intelligence
Discuţiile pe marginea Pachetului II de măsuri urmează a fi definitivate în decursul acestei săptămâni, în Parlament, iar […] The post Zaharia (MF): Discuţiile pe marginea Pachetului II de măsuri urmează a se definitiva în decursul acestei săptămâni appeared first on Financial Intelligence.
13:30
BCE: Marile bănci din zona euro sunt bine pregătite pentru potenţialele şocuri # Financial Intelligence
Cele mai mari bănci din zona euro sunt bine pregătite pentru potenţialele şocuri, având un nivel robust de […] The post BCE: Marile bănci din zona euro sunt bine pregătite pentru potenţialele şocuri appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Un candidat la conducerea AMEPIP contestă în instanță procedura de selecție # Financial Intelligence
Un candidat la conducerea AMEPIP contestă în instanță procedura de selecție, potrivit surselor noastre. Acesta a depus contestația la […] The post Un candidat la conducerea AMEPIP contestă în instanță procedura de selecție appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Comisia Europeană a anunţat marţi că deschis trei investigaţii de piaţă privind serviciile de cloud computing în temeiul […] The post Comisia Europeană investighează serviciile de cloud computing appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Ucraina: Obiectivul principal al vizitei lui Zelenski în Turcia este reangajarea SUA pentru pace; Rusia nu va participa # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Turcia pentru a reangaja SUA în eforturile de pace […] The post Ucraina: Obiectivul principal al vizitei lui Zelenski în Turcia este reangajarea SUA pentru pace; Rusia nu va participa appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni; Administraţia Prezidenţială: Decizia a fost luată în termeni amiabili # Financial Intelligence
Administraţia Prezidenţială a precizat marţi că şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban “au decis de comun acord […] The post Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni; Administraţia Prezidenţială: Decizia a fost luată în termeni amiabili appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Rusia a acuzat marţi Franţa de ”alimentarea” războiului din Ucraina prin semnarea unui acord privind achiziţionarea de către […] The post Kremlinul acuză Franţa că alimentează războiul din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Lion Capital SA – Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Lion Capital din data de 22/23 decembrie 2025 # Financial Intelligence
RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de […] The post Lion Capital SA – Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Lion Capital din data de 22/23 decembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:40
ANAF a început să blocheze conturi și să sechestreze bunuri când emite decizii de impunere în verificările documentare (avocat) # Financial Intelligence
ANAF și-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că […] The post ANAF a început să blocheze conturi și să sechestreze bunuri când emite decizii de impunere în verificările documentare (avocat) appeared first on Financial Intelligence.
09:20
ISU: În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin; incetează ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi # Financial Intelligence
În acest moment, la bordul navei de transport GPL, lovită de o dronă rusească, se observă un focar […] The post ISU: În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin; incetează ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi din cele 21 depuse pentru funcţia de primar general al Capitalei. […] The post 17 candidaţi la Primăria Capitalei, admişi de BEM appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Alin Barbu: Bursa de la București – singura bursă creată în Europa după anii ’90 care are soluții de platformă proprii pentru toate operațiunile de piață pe care le prestează # Financial Intelligence
Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost […] The post Alin Barbu: Bursa de la București – singura bursă creată în Europa după anii ’90 care are soluții de platformă proprii pentru toate operațiunile de piață pe care le prestează appeared first on Financial Intelligence.
08:50
SIPEX raportează o cifră de afaceri de peste 256 milioane de lei, în primele nouă luni, în creștere cu 2% # Financial Intelligence
SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din România, listat la Bursa […] The post SIPEX raportează o cifră de afaceri de peste 256 milioane de lei, în primele nouă luni, în creștere cu 2% appeared first on Financial Intelligence.
08:50
de Dan Pălăngean Potrivit INS, producția industrială a crescut în septembrie 2025 față de luna anterioară cu 20,7% […] The post Producția industrială, în revenire dar pe minus de la începutul anului appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.