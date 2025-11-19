Vlăsceanu (HENRO): Aş dori să existe o entitate care să urmărească etapizarea proiectelor din energie

09:10

Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost […] The post Alin Barbu: Bursa de la București – singura bursă creată în Europa după anii ’90 care are soluții de platformă proprii pentru toate operațiunile de piață pe care le prestează appeared first on Financial Intelligence.