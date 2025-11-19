Ludovic Orban, primele declarații după demiterea lui de Nicușor Dan: „Mă simt eliberat, nu regret nimic”

15:20

Coaliția de guvernare a decis să nu mai modifice cuantumul pensiei magistraților, a declarat la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a precizat că poate fi modificată perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani. În continuare nu există însă un acord cu magistrații, iar marți președintele Nicușor Dan i-a chemat din nou […]