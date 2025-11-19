Cât a plătit o turistă pentru a petrece un weekend la Târgul de Crăciun de la Craiova. Suma este colosală
SpyNews, 19 noiembrie 2025 08:50
Greu cu cazarea în Craiova, mai ales în această perioadă! O turistă a povestit pe rețelele sociale faptul că abia și-a găsit cazare pentru două nopți, dar suma plătită a fost una de-a dreptul halucinantă. Iată cât a scos din buzunar pentru a petrece un weekend la Târgul de Crăciun!
• • •
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
Soțul Ilonei Brezoianu, Andrei Ril, imagine înduioșătoare cu fiul lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată ieri # SpyNews
Ilona Brezoianu și soțul ei trăiesc momente unice. Actrița și Andrei Ril au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu o zi. Jurata de la Te cunosc de undeva a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și a făcut publică o imagine emoționantă cu soțul ei în rolul de proaspăt tătic.
Acum 12 ore
00:10
Oana Lis, declarații explozive, după ce s-a apucat de box: „Mie îmi e rău dacă mănânc sănătos” # SpyNews
Oana Lis a făcut declarații explozie! Vedeta a povestit detalii neștiute din viața ei. De curând, soția fostului edil al Capitalei s-a apucat de box, dar și de dietă, din dorința arzătoare de a da jos câteva kilograme.
18 noiembrie 2025
23:50
Jupiter este retrograd până pe 6 martie 2026, aducând momente de introspecție și reevaluare pentru toate semnele zodiacale. Fiecare zodie va fi provocată să pună sub semnul întrebării ceea ce credea că știe deja și să învețe lecții importante despre creștere, relații și obiective personale.
23:20
Motivul pentru care fiica Savetei Bogdan nu dorește să adopte un copil din America: „Sunt numai...” # SpyNews
Saveta Bogdan a dezvăluit motivul pentru care fiica ei nu dorește să adopte un copil din Statele Unite ale Americii. Aceasta locuiște peste ocean de foarte mulți ani, unde și-a întemeiat o familie cu un cetățean de origine americană.
23:00
Cât de mare și frumoasă a crescut fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău! Katia are cinci ani # SpyNews
Katia, fetița Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău are deja cinci ani și impresionează pe toată lumea cu gingășia ei. Micuța a moștenit frumusețea mamei ei.
22:40
Astăzi se împlinesc 4 ani de la moartea lui Benone Sinulescu! Ce povești emoționante scot la iveală apropiați de-ai artistului # SpyNews
Astăzi se împlinesc patru ani de la moartea marelui Benone Sinulescu! Artistul s-a stins din viață în 2021, iar de atunci prietenii și apropiații îi simt lipsa din ce în ce mai tare. De asemenea, cu aceeași situație se confruntă și fanii acestuia, care îi știu toate cântecele pe de rost.
22:30
Florina de la Mireasa, dezvăluiri dureroase din copilărie. Iubita lui Alex spune că nu își poate ierta mama # SpyNews
Florina de la Mireasa a făcut mărturisiri emoționante despre trecutul ei, vorbind deschis despre copilărie. Iubita lui Alex i-a povestit bunicii Virginia cum au fost anii ei când era o copilă și a declarat că nu poate să își ierte mama pentru anumite experiențe trăite la acea vreme.
22:20
De ce nu mai are Andrei Bănuță așteptări de la oamenii din jur. Care este lecția pe care a învățat-o cântărețul în ultimii ani | VIDEO # SpyNews
Andrei Bănuță a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați artiști ai tinerei generații: lansează melodie după melodie și cucerește inimile fanilor cu vocea sa. Cu toate acestea, în anii în care s-a bucurat de popularitate, artistul a învățat câteva lecții importante, iar una dintre ele este să nu mai aibă așteptări de la oameni. Iată de ce a ajuns la această concluzie.
22:20
Părăsită de tatăl copilului, o influenceriță de la noi e pregătită pentru un nou început! Cum trebuie să fie viitorul ei iubit, după dezamăgirea din fosta relație | VIDEO # SpyNews
Influencerița părăsită de tatăl copilului ei e pregătită acum pentru un nou început. După ce a rămas singură, în urma deciziei bărbatului de a se separa, vedeta spune că e gata să cunoască pe altcineva și să-și refacă viața. Iată cum trebuie să fie viitorul ei iubit și ce condiții clare trebuie să îndeplinească.
22:20
Rareș Mariș și Erika Isac, apariție neașteptată în fața magistraților! Ce decizie surprinzătoare a luat instanța în cazul lor # SpyNews
Rareș Mariș și Erika Isac, apariție neașteptată în fața magistraților! Ce decizie surprinzătoare a luat instanța în cazul lor. Cu ce problemă s-au confruntat cei doi artiști. Detalii exclusive!
22:20
Andreea Popescu, dezvăluiri picante din relația cu soacra! Problemele cu care s-a confruntat vedeta: "Își dorea o noră..." | VIDEO # SpyNews
Andreea Popescu face dezvăluiri picante din relația cu soacra sa! Cu ce probleme s-a confruntat vedeta, dar și cum a reușit să construiască o relație cu mama partenerului său. Cum a reușit influencerita să depășească momentele tensionate. Declarații exclusive!
22:20
Starleta acuzată de răpirea unei persoane poate fugi în Italia | I-a convins pe judecători # SpyNews
În timp ce dosarul în care este acuzată de lipsire de libertate stagnează, fiind în cameră preliminară din luna mai, Emilia Loredana Negurici, aka Emmy, a primit verde ca să plece din țară, după ce magistrații au anulat măsura controlului judiciar.
22:10
Mama care își abuza copilașii pentru bani are din nou probleme cu legea | Prinsă de FBI, iertată de autoritățile din România | Clientul ei a primit 40 de ani de pușcărie # SpyNews
Roxana Elena Onu, mama pedofilă care își viola copilașii, are din nou probleme cu legea: individa din Giurgiu este acuzată că a tras țeapă unei firme, iar în dosar este chemată la tribunal și societatea la care perversa este angajată în prezent, care are sediul în zona Luică din Sectorul 5 al Capitalei.
22:10
Claudia Pătrăşcanu atrage toate privirile, chiar şi atunci când nu e ca la televizor! În compania cui a fost surprinsă artista # SpyNews
Claudia Pătrășcanu este din nou în atenția publică! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze demne de fotografiat. Artista atrage toate privirile din jurul ei, chiar dacă nu optează neapărat pentru ținute extravagante.
21:50
Donald Trump, derapaj la adresa unui reporterițe: „Liniște, purcelușo!”. Ce l-a înfuriat pe președintele SUA # SpyNews
Donald Trump a fost scos din sărite de întrebările unei jurnaliste! Președintele Statelor Unite ale Americii nu s-a putut stăpâni, iar ce a urmat a fost de-a dreptul uimitor. Reacția lui Donald Trump a devenit virală pe tot Internetul.
21:40
Zi plină de emoții în familia Vulpiței! Veronica Stegaru a fost surprinsă într-o ipostază specială. Tânăra nu mai e la fel de activă pe rețelele de socializare ca înainte, însă din când în când împărtășește cu urmăritorii săi diferite momente din viața ei.
21:20
Bătrânul Tudor, obligat să-și despăgubească familia pentru propriul teren. „N-am niciun ban în buzunar…” # SpyNews
Tudor, un bărbat destul de în vârstă, din Deveselu, cu venituri mici și probleme de auz, se confruntă cu o situație dificilă, după ce s-a văzut nevoit să achite despăgubiri, pe care nu și le permite, familiei sale.
20:50
Mesajul emoționant al Danei Rogoz în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "Mi-e dor și mă doare..." # SpyNews
Dana Rogoz a transmis un mesaj plin de emoție în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani. Actrița și-a amintit cu tristețe de legătura specială pe care a avut-o cu părintele său.
20:40
Ce mesaj are Ada Galeș pentru persoanele care au cancer. Actrița a învins boala după patru intervenții chirurgicale # SpyNews
Actrița Ada Galeș a transmis un mesaj tuturor persoanelor care au fost diagnosticate cu cancer. Tânăra, în vârstă de 34 de ani, a reușit să învingă cumplita boală, după mai multe intervenții chirurgicale.
20:10
Cum își răsfață Meme Stoica fiica. Teodora Stoica tot fata lui tata rămâne: "Indiferent câți ani ai..." # SpyNews
Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Meme Stoica are o relație specială cu fiica lui, Teodora Stoica. Fostul fotbalist își răsfață fata cu gesturi pline de afecțiune, demonstrând că legătura dintre ei rămâne puternică indiferent de vârstă.
Acum 24 ore
20:00
Cum a reacționat Capet la primele imagini postate de Ilona Brezoianu cu bebelușul. Prietenul actriței a transmis un mesaj emoționant # SpyNews
Marian Capet sau Capet, așa cum este cunoscut în mediul online, a postat un mesaj de-a dreptul emoționant, după ce Ilona Brezoianu a devenit mămică. Hairstylist-ul este prieten bun cu actrița și nu a putut rămâne indiferent la imaginile postate de vedetă.
19:40
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul abia venit pe lume! Actrița a făcut declarații: "Am făcut livrarea" # SpyNews
Ilona Brezoianu a făcut publice primele imagini cu bebelușul său, abia venit pe lume. Actrița a făcut declarații emoționante despre naștere și a descris ziua în care și-a ținut copilul în brațe ca fiind "cea mai frumoasă zi a noastră".
19:30
Caz șocant la Târgu Jiu! Un bărbat murit în curtea spitalului după ce a fost plimbat 7 ore între secții # SpyNews
Un bărbat și-a pierdut viața în curtea spitalului din Târgu Jiu, după ce, potrivit informațiilor, ar fi fost plimbat timp de 7 ore între mai multe secții medicale.
19:30
Carmen de la Sălciua a postat imagini de colecție, din vacanță! Artista se află în Dubai, însă nu este de una singura. Recent, cântăreața a împărtășit mai multe fotografii, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
19:00
19:00
Criminalul din Teleorman, trimis în judecată! Bărbatul și-a ucis trei rude cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă # SpyNews
Bărbatul din Teleorman care și-a ucis trei rude cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă a fost trimis în judecată. Florian Oneaţă mai fusese închis 17 ani pentru crimă.
18:40
Sabrina Voinea, primele declarații după ce au apărut imaginile în care este abuzată de mama ei în sala de gimnastică: "Este greu..." # SpyNews
Gimnasta Sabrina Voinea a oferit primele declarații după ce au apărut imagini în care ar părea că este abuzată de mama sa, Camelia Voinea, în timpul antrenamentelor. Reacția sa vine în contextul unui val de comentarii și controverse.
18:40
Ce este Cloudflare, serviciul din cauza cărora mai multe site-uri din România au picat. Accesul a fost blocat ore întregi # SpyNews
În cursul zilei de astăzi, o defecțiune majoră în infrastructura Cloudflare a dus la întreruperea accesului la numeroase site-uri esențiale. Platforme de socializare, servicii folosite zilnic de milioane de oameni și chiar pagini de informare au devenit temporar inaccesibile
18:30
Gabriela Cristea a oferit câteva detalii despre locul ei de muncă. Ei bine, am aflat și faptul că vedetei nu îi place să lucreze de la birou. Iată unde preferă fosta prezentatoare TV să își desfășoare activitatea!
18:10
Camelia Voinea, prima reacție oficială după ce au apărut imagini în care își abuzează fiica în sala de gimnastică: "Ce antrenor nu face asta?" # SpyNews
Camelia Voinea a oferit o primă reacție oficială după apariția imaginilor care par să o surprindă aplicând metode dure de antrenament fiicei sale în sala de gimnastică. Ce a transmis.
17:50
Tânărul care ar fi agresat sexual și ucis o femeie, din Constanța a fost adus în fața instanței de judecată. Se solicită arestarea preventivă # SpyNews
Au apărut noi informații referitoare la cazul șocant care a avut loc în Năvodari zilele trecute. Tânărul care ar fi agresat sexual o femeie și ulterior ar fi ucis-o a ajuns în fața instanței de judecată.
17:40
Un incident tragic a avut loc în Brașov, acolo unde un tânăr în vârstă de doar 23 de ani a fost găsit fără suflare pe acoperișul unei clădiri.
17:20
Ioana Grama, cu perfuzia la mână! Ce mesaj a transmis influencerița: "Una caldă, una rece..." # SpyNews
Ioana Grama a treucut printr-o perioadă ceva mai dificilă din punct de vedere al sănătății. Recent, influencerița a făcut publică o imagine în care apare cu perfuzia la mână.
16:50
Zi de iarnă în toată regula, în România, marți dimineață! Au început primele ninsori în mai multe județe din țară. Meteorologii au anunțat că valul de aer rece se va menține în țara noastră în perioada următoare. Iată unde s-a depus primul strat de zăpadă.
16:50
14:20
Miraj Tzunami a devenit bunic pentru a doua oară! Fiica lui cea mare, Iasmina, a născut o fetiță perfect sănătoasă! Familia lui Miraj Tzunami este în culmea fericirii de când nepoțica a venit pe lume. Iată ce mesaj a transmis mama ei, Livia.
13:40
Tilly Niculae și Dragoș Popescu au rămas în relații neașteptate, după divorț! Ce face bărbatul zilnic # SpyNews
Tily Niculae a vorbit deschis despre relația pe care o are acum cu fostul soț, Dragoș Popescu. Actrița și tatăl copiilor ei au ajuns la o concluzie neașteptată după ce au pus punct căsniciei. Iată ce a declarat Tily Niculae!
13:20
Primele imagini cu turiștii morți la hotelul din Turcia! Toată familia s-a stins din viață # SpyNews
S-a stins din viață și tatăl copiilor morți în Turcia, după ce ar fi fost otrăviți de substanța cu care s-a făcut dezinsecția. După ce soția lui și cei doi copii au încetat din viață, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, dar nu a putut fi salvat.
13:00
12:40
Camelia Voinea, filmată în timp ce își abuzează fiica în sala de gimnastică. Sabrina Voinea: ”Mami, nu mai pot!” # SpyNews
Un nou scandal zguduie din temelii sportul din România. Antrenoarea Camelia Voinea a fost filmată în timp ce își abuzează fiica, pe Sabrina Voinea, în sala de gimnastică. Deși fiica ei îi spunea că este epuizată și are nevoie de o pauză, Camelia Voinea a obligat-o să continue.
12:40
Filmul românesc „CATANE”, semnat de Ioana Mischie, va avea premiera mondială la unul dintre cele mai importante festivaluri din lume, IFFI # SpyNews
„CATANE”, ambițiosul lungmetraj româno-italian regizat de Ioana Mischie, o comedie ingenioasă, își face intrarea în circuitul festivalier internațional cu o energie creativă distinctă, propunând un amestec vibrant de umor vizual și estetică cinematografică rafinată. Distribuția principală, formată din Costel Cașcaval, Iulia Lumânare și Cristian Bota, dă viață unei comisii de inspecție trimise într-o misiune aparent simplă: clarificarea situației ajutoarelor sociale obținute de un grup de săteni. În urma anchetelor, sunt descoperite, însă, multe adevăruri contrastante.
12:30
Antonia, avertisment dur! Copiii ei au fost filmați și postați fără acord: “Vreau să fie clar” # SpyNews
Antonia a avut nervii întinși la maximum! Cântăreața a transmis un avertisment dur, după ce copiii ei au fost postați în mediul online fără acordul ei. Iată ce mesaj acid a transmis vedeta!
12:30
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru prima dată # SpyNews
Bucurie mare în showbiz! Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți dimineață. Actrița și soțul ei au făcut cunoștință cu bebelușul lor, pe care l-au așteptat cu iubire și multă nerăbdare!
12:20
De unde lucrează Gabriela Cristea. Vedeta a recunoscut că nu îi place munca la birou: "Nu mi-a plăcut niciodată..." # SpyNews
Gabriela Cristea a oferit câteva detalii despre locul ei de muncă. Ei bine, am aflat și faptul că vedetei nu îi place să lucreze de la birou. Iată unde preferă fosta prezentatoare TV să își desfășoare activitatea!
11:50
Greșeala pe care o facem toți când vine vorba de colesterol. Explicații de la cercetătoarea britanică Amy Morgan la Congresul Internațional de Longevitate # SpyNews
Una dintre cele mai interesante prezentări de la Congresul Internațional de Longevitate, organizat la București de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a venit de la Dr. Amy Morgan, cercetătoare la University of Salford, Marea Britanie. Ea a explicat, pe înțelesul tuturor, cum inflamația și grăsimile saturate, nu colesterolul în sine, sunt principalii factori care accelerează îmbătrânirea și duc la boli de inimă.
11:40
Cuptorul cu microunde este folosit în toată lumea. Este un electrocasnic ieftin, accesibil tuturor și care grăbește procesul de încălzire a mâncării. În China, însă, oamenii nu folosesc niciodată cuptorul cu microunde, iar motivul nu are legătură cu nutriția.
11:40
Antena 1 transmite ultimul meci al Naționalei înainte de barajul pentru World Cup: Romania-San Marino, astăzi, începând cu 21.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # SpyNews
Diseară, începând cu ora 21.00, Antena 1 transmite ultima confruntare a Naționalei de fotbal a României înainte de barajul pentru World Cup: România – San Marino. După ce sâmbătă seara România a pierdut meciul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, elevii lui Mircea Lucescu vor ajunge la barajul pentru turneul final, dar vor juca şi în semifinale în deplasare, urmând să aibă adversari mai dificili în drumul către SUA, Canada şi Mexic.
11:00
Victorie în instanță pentru un cuplu de britanici! Au reușit să convingă autoritățile să pună un nume neașteptat bebelușului lor # SpyNews
Doi părinți din Marea Britanie au reușit să câștige în față instanței, după ce le-a fost interzis să-și numească bebelușul așa cum își doresc. Ce nume neașteptat au ales pentru copilul lor.
11:00
Printre luminițe și atmosfera de sărbătoare, două fete s-au luat la pumni! Scene halucinante la târgul de Crăciun din Craiova # SpyNews
Scene desprinse din vestul sălbatic la târgul de Crăciun din Craiova. Două fete s-au luat la bătaie, în mijlocul mulțimii. Chiar sub sania lui Moș Crăciun, cele două nu au fost impresionate de atmosfera de sărbătoare, astfel că și-au împărțit pumni în sutele de oameni care le-a înconjurat.
