Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
SpyNews, 19 noiembrie 2025 15:00
Încă un caz șocant a avut loc în Turcia. După ce o familie a murit intoxicată la un hotel, o tânără de 26 de ani se află în stare gravă, la spital. Femeia a băut o cafea turcească într-o locație din Istanbul, cafea care ar fi fost preparată cu detergent de vase.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
15:10
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, franțuzesc, format dintr-un starter, salată în stil dip, un fel principal, piept de pui popcorn, și un desert, chec cu nuci şi curmale.
Acum 30 minute
15:00
Alex Bodi și Anca nu pot sta separați, iar noi avem dovada! După ce bruneta i-a dat unfollow pe Instagram, iar el ar fi încercat să-i facă în ciudă, cei doi s-au împăcat! Nu, nu s-au postat împreună, însă au lăsat alte semne care prin care au dat de bănuit.
15:00
Acum o oră
14:30
Ilona Brezoianu și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată ieri. Actrița a adus pe lume un copil perfect sănătos, iar Andrei Ril a asistat la naștere. Jurata de la Te cunosc de undeva și soțul ei sunt extrem de fericiți și au împărtășit cu comunitatea lor din mediul online prima imagine în formulă completă.
Acum 2 ore
14:10
Informație de ultim moment în cazul fetiței moarte pe scaunul stomatologului. Se cer analize toxicologice # SpyNews
Reprezentanții Colegiului Medicilor din România au reacționat, în urma cazului cutremurător al fetiței de doi ani care a murit pe scaunul stomatologului. Aceștia au transmis că va fi analizată decizia de a se folosi anestezia pe copii. Mai mult, procurorii au cerut analize toxicologice.
13:30
O familie a murit intoxicată, în timp ce se afla în Turcia, în vacanță. Cu toate că, inițial, presa a învinovățit vânzătorii ambulanți de mâncare, acum s-a aflat ce substanță a omorât, de fapt, mama, tatăl și cei doi copii.
13:30
Doctorița Flavia Groșan a murit astăzi. Starea medicului se degradase în ultima luni, când era internată la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor.
Acum 4 ore
13:10
Cătălin Crișan și iubita lui s-au împăcat! Cum îl descrie Camelia pe artist: „Sper să rămânem toată viața împreună” # SpyNews
Cătălin Crișan și iubita lui formează din nou un cuplu. Cei doi au fost despărțiți acum câteva luni, însă se pare că acum lucrurile evoluează din ce în ce mai bine în relația lor. Camelia a fost prezentă la unul dintre concertele artistului și a vorbit despre povestea lor de iubire.
13:00
3 cuțite de aur pe masa juraților! Moment spectaculos în ediția de diseară Chefi la cuțite, la Antena 1, de la 20:30 # SpyNews
Seară cu trei cuțite de aur la Chefi la cuțite! Sezonul 16 al show-ului culinar vine cu un ritm accelerat, întrucât după ce Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur chiar în prima ediție, în această seară și ceilalți trei Chefi fac acest gest.
12:50
Ea este tânăra care făcea cu mâna, în urma exploziei din Rahova. Ce mesaj a transmis la o lună de la tragedie # SpyNews
S-a aflat cine este, de fapt, tânăra care făcea cu mâna în explozia de la Rahova, care a avut loc în urmă cu aproximativ o lună. Alexandra a transmis un mesaj cutremurător despre cele întâmplate.
12:30
Georgică Cornu are o nouă iubită! De ce nu s-a afișat afaceristul până acum alături de actuala parteneră # SpyNews
Georgică Cornu a declarat că are o nouă iubită. Afaceristul a povestit că formează un cuplu cu o altă femeie de un an și că nu își dorește ca relațiile să mai fie intens discutate la fel cum spune că s-a întâmplat după relația cu Marina Almășan.
12:30
România – San Marino, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă. Antena trasmite live joi, de la ora 14.00, tragerea la sorți pentru barajul World Cup 2026 # SpyNews
România a defilat aseară cu San Marino, rezultat 7-1, în ultima etapă din preliminariile pentru Cupa Mondială, însă rezultatul nu a mai contat în ierarhia finală a grupei F. După meci, Mircea Lucescu a declarat că urmează să meargă joi la tragerea la sorți a barajului, transmisă în direct de Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 14.00, unde tricolorii își vor afla adversara din semifinalele și posibilele adversare din finală.
11:40
Vremea se schimbă, în România. Temperaturile încep să crească. Unde se vor înregistra valori de 15 grade Celsius # SpyNews
După ce în ultima perioadă temperaturile au scăzut, directorul de prognoză al ANM a anunțat că vremea se schimbă, în România. De joi, temperaturile încep să crească, astfel că se vor înregistra și 15 grade Celsius. Până atunci, valorile vor rămâne scăzute.
11:40
Dezvăluiri șocante despre Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk. I-ar fi fost urmărită fiecare mișcare de un avion # SpyNews
Noi informații neașteptate despre Erika Kirk au apărut în episodul unui podcast, moderat de Candace Owens. Se pare că văduva lui Charlie Kirk ar fi fost urmărită la fiecare pas de un avion. Iată ce se spune despre aceasta!
Acum 6 ore
11:00
Deea Maxer, mesaj tăios după ce s-a afișat pentru prima dată cu noul iubit: „Ca să mulțumești lumea...”. Au fost de curând într-o vacanță # SpyNews
Deea Maxer și-a asumat relația cu iubitul ei zilele trecute. Cei doi au fost împreună într-o scurtă vacanță, la Viena, și au apărut în ipostaze romantice pentru prima dată. În timp ce unii i-au felicitat pentru că au o relație, alții au judecat-o pe brunetă pentru că are un nou iubit.
10:20
Cât câștiga, în fiecare an, Mariah Carey doar pentru că se ascultă piesa: „All I Want For Christmas Is You”! Suma e fabuloasă # SpyNews
Piesa „All I Want for Christmas Is You” este în continuare la fel de apreciată ca atunci când a fost lansată. Mariah Carey încasează în continuare bani de pe urma faptului că melodia este ascultată în fiecare sezon și se estimează că suma este una fabuloasă.
10:10
Accident rutier cumplit în Timișoara! O persoană a murit, iar alta a fost transportată în stare gravă la spital # SpyNews
O tragedie de proporții a avut loc noaptea trecută, în Timișoara! O persoană a murit, după ce mașina în care se afla s-a izbit de o utilitară pentru salubrizare. În urma impactului puternic, una dintre victime a rămas încarcerată în mașina, fiind scoasă apoi în stare conștientă.
09:50
Ce surpriză neașteptată le-a făcut Armin Nicoară soției și fiului său. Claudia Puican și micuțul Amir au plecat în Dubai, singuri # SpyNews
Nu este un secret faptul că Armin Nicoară și Claudia Puican au ales să-și petreacă luna de miere separat. Saxofonistul a explicat că va pleca în Punta Cana, iar soția să a plecat deja în Dubai, alături de micuțul Amir și de bona acestuia. Ei bine, Claudia Puican a avut parte de o surpriză frumoasă din partea soțului, în Orașul de Aur!
09:50
Compania Cloudflare explică de ce mii de site-uri au picat marți. A fost cea mai gravă întrerupere din 2019 până în prezent # SpyNews
Ieri, o pană majoră de Internat a blocat accesul la mii de site-uri. Avaria a afectat milioane de utilizatori din toată lumea. Inclusiv în România au fost site-uri care au picat. Reprezentații companiei Clouflare a explicat motivul pentru care s-a produs avaria.
09:20
Mihai Morar și-a sărbătorit soția! Ce urare inedită i-a făcut prezentatorul Gabrielei Morar # SpyNews
Mare sărbătoare în familia lui Mihai Morar! Prezentatorul și-a celebrat soția, care a schimbat prefixul. Gabriela Morar a petrecut și s-a distrat alături de invitați, dar și de familie, la petrecerea tematică pe care a organizat-o. Iată ce urare emoționantă i-a făcut soțul ei!
Acum 8 ore
09:10
Un cuplu, dispus să plătească o sumă impresionantă pentru ca fiul lor să devină „gentleman englez”. Băiețelul lor are doar un an # SpyNews
Anunțul a doi părinți a stârnit o mulțime de reacții, după ce au spus că sunt în căutarea unui meditator care să îl ajute pe fiul lor să facă primii pași pentru a deveni gentleman englez. Băiețelul lor are doar un an, iar părinții au transmis că sunt dispuși să plătească oricât e nevoie.
08:50
Cât a plătit o turistă pentru a petrece un weekend la Târgul de Crăciun de la Craiova. Suma este colosală # SpyNews
Greu cu cazarea în Craiova, mai ales în această perioadă! O turistă a povestit pe rețelele sociale faptul că abia și-a găsit cazare pentru două nopți, dar suma plătită a fost una de-a dreptul halucinantă. Iată cât a scos din buzunar pentru a petrece un weekend la Târgul de Crăciun!
08:30
Soțul Ilonei Brezoianu, Andrei Ril, imagine înduioșătoare cu fiul lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată ieri # SpyNews
Ilona Brezoianu și soțul ei trăiesc momente unice. Actrița și Andrei Ril au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu o zi. Jurata de la Te cunosc de undeva a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și a făcut publică o imagine emoționantă cu soțul ei în rolul de proaspăt tătic.
Acum 24 ore
00:10
Oana Lis, declarații explozive, după ce s-a apucat de box: „Mie îmi e rău dacă mănânc sănătos” # SpyNews
Oana Lis a făcut declarații explozie! Vedeta a povestit detalii neștiute din viața ei. De curând, soția fostului edil al Capitalei s-a apucat de box, dar și de dietă, din dorința arzătoare de a da jos câteva kilograme.
18 noiembrie 2025
23:50
Jupiter este retrograd până pe 6 martie 2026, aducând momente de introspecție și reevaluare pentru toate semnele zodiacale. Fiecare zodie va fi provocată să pună sub semnul întrebării ceea ce credea că știe deja și să învețe lecții importante despre creștere, relații și obiective personale.
23:20
Motivul pentru care fiica Savetei Bogdan nu dorește să adopte un copil din America: „Sunt numai...” # SpyNews
Saveta Bogdan a dezvăluit motivul pentru care fiica ei nu dorește să adopte un copil din Statele Unite ale Americii. Aceasta locuiște peste ocean de foarte mulți ani, unde și-a întemeiat o familie cu un cetățean de origine americană.
23:00
Cât de mare și frumoasă a crescut fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău! Katia are cinci ani # SpyNews
Katia, fetița Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău are deja cinci ani și impresionează pe toată lumea cu gingășia ei. Micuța a moștenit frumusețea mamei ei.
22:40
Astăzi se împlinesc 4 ani de la moartea lui Benone Sinulescu! Ce povești emoționante scot la iveală apropiați de-ai artistului # SpyNews
Astăzi se împlinesc patru ani de la moartea marelui Benone Sinulescu! Artistul s-a stins din viață în 2021, iar de atunci prietenii și apropiații îi simt lipsa din ce în ce mai tare. De asemenea, cu aceeași situație se confruntă și fanii acestuia, care îi știu toate cântecele pe de rost.
22:30
Florina de la Mireasa, dezvăluiri dureroase din copilărie. Iubita lui Alex spune că nu își poate ierta mama # SpyNews
Florina de la Mireasa a făcut mărturisiri emoționante despre trecutul ei, vorbind deschis despre copilărie. Iubita lui Alex i-a povestit bunicii Virginia cum au fost anii ei când era o copilă și a declarat că nu poate să își ierte mama pentru anumite experiențe trăite la acea vreme.
22:20
De ce nu mai are Andrei Bănuță așteptări de la oamenii din jur. Care este lecția pe care a învățat-o cântărețul în ultimii ani | VIDEO # SpyNews
Andrei Bănuță a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați artiști ai tinerei generații: lansează melodie după melodie și cucerește inimile fanilor cu vocea sa. Cu toate acestea, în anii în care s-a bucurat de popularitate, artistul a învățat câteva lecții importante, iar una dintre ele este să nu mai aibă așteptări de la oameni. Iată de ce a ajuns la această concluzie.
22:20
Părăsită de tatăl copilului, o influenceriță de la noi e pregătită pentru un nou început! Cum trebuie să fie viitorul ei iubit, după dezamăgirea din fosta relație | VIDEO # SpyNews
Influencerița părăsită de tatăl copilului ei e pregătită acum pentru un nou început. După ce a rămas singură, în urma deciziei bărbatului de a se separa, vedeta spune că e gata să cunoască pe altcineva și să-și refacă viața. Iată cum trebuie să fie viitorul ei iubit și ce condiții clare trebuie să îndeplinească.
22:20
Rareș Mariș și Erika Isac, apariție neașteptată în fața magistraților! Ce decizie surprinzătoare a luat instanța în cazul lor # SpyNews
Rareș Mariș și Erika Isac, apariție neașteptată în fața magistraților! Ce decizie surprinzătoare a luat instanța în cazul lor. Cu ce problemă s-au confruntat cei doi artiști. Detalii exclusive!
22:20
Andreea Popescu, dezvăluiri picante din relația cu soacra! Problemele cu care s-a confruntat vedeta: "Își dorea o noră..." | VIDEO # SpyNews
Andreea Popescu face dezvăluiri picante din relația cu soacra sa! Cu ce probleme s-a confruntat vedeta, dar și cum a reușit să construiască o relație cu mama partenerului său. Cum a reușit influencerita să depășească momentele tensionate. Declarații exclusive!
22:20
Starleta acuzată de răpirea unei persoane poate fugi în Italia | I-a convins pe judecători # SpyNews
În timp ce dosarul în care este acuzată de lipsire de libertate stagnează, fiind în cameră preliminară din luna mai, Emilia Loredana Negurici, aka Emmy, a primit verde ca să plece din țară, după ce magistrații au anulat măsura controlului judiciar.
22:10
Mama care își abuza copilașii pentru bani are din nou probleme cu legea | Prinsă de FBI, iertată de autoritățile din România | Clientul ei a primit 40 de ani de pușcărie # SpyNews
Roxana Elena Onu, mama pedofilă care își viola copilașii, are din nou probleme cu legea: individa din Giurgiu este acuzată că a tras țeapă unei firme, iar în dosar este chemată la tribunal și societatea la care perversa este angajată în prezent, care are sediul în zona Luică din Sectorul 5 al Capitalei.
22:10
Claudia Pătrăşcanu atrage toate privirile, chiar şi atunci când nu e ca la televizor! În compania cui a fost surprinsă artista # SpyNews
Claudia Pătrășcanu este din nou în atenția publică! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze demne de fotografiat. Artista atrage toate privirile din jurul ei, chiar dacă nu optează neapărat pentru ținute extravagante.
21:50
Donald Trump, derapaj la adresa unui reporterițe: „Liniște, purcelușo!”. Ce l-a înfuriat pe președintele SUA # SpyNews
Donald Trump a fost scos din sărite de întrebările unei jurnaliste! Președintele Statelor Unite ale Americii nu s-a putut stăpâni, iar ce a urmat a fost de-a dreptul uimitor. Reacția lui Donald Trump a devenit virală pe tot Internetul.
21:40
Zi plină de emoții în familia Vulpiței! Veronica Stegaru a fost surprinsă într-o ipostază specială. Tânăra nu mai e la fel de activă pe rețelele de socializare ca înainte, însă din când în când împărtășește cu urmăritorii săi diferite momente din viața ei.
21:20
Bătrânul Tudor, obligat să-și despăgubească familia pentru propriul teren. „N-am niciun ban în buzunar…” # SpyNews
Tudor, un bărbat destul de în vârstă, din Deveselu, cu venituri mici și probleme de auz, se confruntă cu o situație dificilă, după ce s-a văzut nevoit să achite despăgubiri, pe care nu și le permite, familiei sale.
20:50
Mesajul emoționant al Danei Rogoz în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "Mi-e dor și mă doare..." # SpyNews
Dana Rogoz a transmis un mesaj plin de emoție în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani. Actrița și-a amintit cu tristețe de legătura specială pe care a avut-o cu părintele său.
20:40
Ce mesaj are Ada Galeș pentru persoanele care au cancer. Actrița a învins boala după patru intervenții chirurgicale # SpyNews
Actrița Ada Galeș a transmis un mesaj tuturor persoanelor care au fost diagnosticate cu cancer. Tânăra, în vârstă de 34 de ani, a reușit să învingă cumplita boală, după mai multe intervenții chirurgicale.
20:10
Cum își răsfață Meme Stoica fiica. Teodora Stoica tot fata lui tata rămâne: "Indiferent câți ani ai..." # SpyNews
Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Meme Stoica are o relație specială cu fiica lui, Teodora Stoica. Fostul fotbalist își răsfață fata cu gesturi pline de afecțiune, demonstrând că legătura dintre ei rămâne puternică indiferent de vârstă.
20:00
Cum a reacționat Capet la primele imagini postate de Ilona Brezoianu cu bebelușul. Prietenul actriței a transmis un mesaj emoționant # SpyNews
Marian Capet sau Capet, așa cum este cunoscut în mediul online, a postat un mesaj de-a dreptul emoționant, după ce Ilona Brezoianu a devenit mămică. Hairstylist-ul este prieten bun cu actrița și nu a putut rămâne indiferent la imaginile postate de vedetă.
19:40
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul abia venit pe lume! Actrița a făcut declarații: "Am făcut livrarea" # SpyNews
Ilona Brezoianu a făcut publice primele imagini cu bebelușul său, abia venit pe lume. Actrița a făcut declarații emoționante despre naștere și a descris ziua în care și-a ținut copilul în brațe ca fiind "cea mai frumoasă zi a noastră".
19:30
Caz șocant la Târgu Jiu! Un bărbat murit în curtea spitalului după ce a fost plimbat 7 ore între secții # SpyNews
Un bărbat și-a pierdut viața în curtea spitalului din Târgu Jiu, după ce, potrivit informațiilor, ar fi fost plimbat timp de 7 ore între mai multe secții medicale.
19:30
Carmen de la Sălciua a postat imagini de colecție, din vacanță! Artista se află în Dubai, însă nu este de una singura. Recent, cântăreața a împărtășit mai multe fotografii, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
19:00
Ce a făcut soțul Ilonei Brezoianu, jurata de la Te cunosc de undeva, înainte să asiste la naștere. Imagini exclusive cu Andrei Ril # SpyNews
Ilona Brezoianu și Andrei Ril au devenit părinți pentru prima dată! Avem deja primele imagini cu proaspătul tătic, care aștepta cu nerăbdare ca soția lui să aducă pe lume o minune. Iată cum l-au surprins paparazzii Spynews pe Andrei Ril!
19:00
Criminalul din Teleorman, trimis în judecată! Bărbatul și-a ucis trei rude cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă # SpyNews
Bărbatul din Teleorman care și-a ucis trei rude cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă a fost trimis în judecată. Florian Oneaţă mai fusese închis 17 ani pentru crimă.
18:40
Sabrina Voinea, primele declarații după ce au apărut imaginile în care este abuzată de mama ei în sala de gimnastică: "Este greu..." # SpyNews
Gimnasta Sabrina Voinea a oferit primele declarații după ce au apărut imagini în care ar părea că este abuzată de mama sa, Camelia Voinea, în timpul antrenamentelor. Reacția sa vine în contextul unui val de comentarii și controverse.
18:40
Ce este Cloudflare, serviciul din cauza cărora mai multe site-uri din România au picat. Accesul a fost blocat ore întregi # SpyNews
În cursul zilei de astăzi, o defecțiune majoră în infrastructura Cloudflare a dus la întreruperea accesului la numeroase site-uri esențiale. Platforme de socializare, servicii folosite zilnic de milioane de oameni și chiar pagini de informare au devenit temporar inaccesibile
