Mașină proiectată pe trotuar, semafor doborât în urma unui accident produs, dimineață, la Liceul Gheorghe Lazăr din București. Coliziunea, pe Bd. Elisabeta
B365.ro, 19 noiembrie 2025 08:50
Un accident s-a produs în această dimineață pe Bulevardul Regina Elisabeta. O mașină a fost proiectată pe trotuar, iar un semafor a fost doborât. Traficul este îngreunat în zonă, iar din primele informații nu sunt
Acum 10 minute
09:00
Frigider Weather? Contrar aparențelor, nici vorbă! ANM anunță că vremea se încălzește în București, în weekend vor fi chiar 18 grade Celsius
Azi plouă și e frig, însă de mâine și până la sfârșitul săptămânii temperaturile vor fi destul de mari pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge și la 18 grade Celsius. Cum va fi vremea
Acum 30 minute
08:50
„Un fleac", dar l-a ciuruit. Ludovic Orban, după ce Nicușor Dan l-a dat afară de la Palatul Cotroceni: „Cred că mai degrabă președintele are o datorie față de mine"
Marți, 18 noiembrie, Ludovoic Orban a fost demis din funcția de consilier prezidențial. Iar o dată cu această decizie, Orban a făcut și primele declarații. A spus că el nu are ce să îi reproșeze
08:50
Acum 2 ore
07:50
ALERTĂ | Teribil accident în lanț dimineață, pe A3, pe sensul dinspre București spre Ploiești. Trafic dirijat pe autostradă, se circulă doar pe banda a doua
Un teribil accident în lanț s-a produs, în această dimineață, pe Autostrada A3, pe sensul dinspre București spre Ploiești. Centrul Infotrafic din Inspectoratul general al Poliției anunță că accidentul s-a produs la la kilometrul 49,
07:40
FOTO | Moș Crăciun dezmembrat, surpriza din Piața Alba Iulia, unde a mutat dl. Negoiță Târgul de Crăciun S3. Plus căsuțe în parcare și porumbei răzbunători
Bună dimineața, dragi cititori, ne aflăm în Piața Alba Iulia, unde plouă mărunt, în timp ce organizarea pentru Târgul de Crăciun e în toi. Prolog Aici în rond, aproape în fiecare dimineață ,în jurul orei
Acum 8 ore
03:00
Cafeneaua din Dorobanți de unde ieși cu adaos de frumusețe: Biutco, unde matcha are și o linguriță de cochetărie
La un parter luminos din Dorobanți, cu geamuri mari, s-a deschis toamna aceasta Biutco, o cafenea-concept dedicată frumuseții și relaxării. De unde „Biutco"? Biutco, noua destinație de cafea & matcha din oraș, s-a înființat în
Acum 24 ore
19:30
Care este situația bucureștenilor relocați după explozia de la blocul din Rahova. PMB garantează cazările și plata chiriilor pentru beneficiari
Primăria Capitalei anunță că se acordă banii de chirie pentru bucureștenii afectați după explozia de la blocul din Rahova. Procedura este operațională, iar banii vor ajunge la beneficiari. Explozia s-a produs pe 17 octombrie la
19:00
Corpul de Control trimis la Prefectura Capitalei. Instituția plătește facturi mult mai mari la RA – APPS decât suma prevăzută în contractul de închiriere
Andre Nistor anunță că a fost trimis Corpul de Control al MAI la Prefectura București. Se fac verificări la contractul de chirie pentru sediul instituției. Prefectul a spus că se bucură că au veni să
18:30
O basculantă a pierdut încărcătura pe principala strada din Otopeni: 23 August. „La fix în traficul deviat de pe DN1 inclusiv prin oraș din cauza Șantierului M6"
În această seară, o basculantă a pierdut pe drum mai multe material de construcții pe Strada 23 August, din Otopeni, de lângă București. Această situație a îngreunat și mai mult tarficul din zonă. Amintim că
17:10
Depozitul de lângă București care s-a făcut scrum în vară s-a redeschis și e plin de roboți. Sunt aproape 1.100 și pot procesa peste 80.000 de comenzi pe zi
Compania LPP Logistics a anunțat că a deschis lângă București un depozit e-commerce automatizat. Locația are o suprafață de 65.000 mp. Un depozit cu roboți este deschis lângă București Are o flotă de aproape 1.100
16:50
Romprest nu va mai face curățenie pe străzile din Sectorul 1. Reclamă datorii de peste 110 milioane de lei. Ce se întâmplă cu gunoiul din casele bucureștenilor
Compania Romprest anunță că nu va mai face curățenie pe străzile din Sectorul 1. Firma de salubrizare transmite că primăria are datorii restante de circa 116 milioane de lei. Cum va fi afectată colectarea deșeurilor
14:40
Exit Poll Alegeri PMB din 7 decembrie: Institutul CURS, acreditat să facă estimarea la ieșirea de la urne în ziua în care votăm noul primar general al Capitalei
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe data de 7 decembrie, iar de exit polluri se va ocupa Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS. Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 al Municipiului
13:30
BREAKING | Strada Brățării, drumul lui Negoiță peste magistrala de gaze, închisă complet pe un tronson. Prefect: E pericol foarte mare, trec autobuze cu oameni
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunță închiderea unui tronson de drum din zona Brățării din Sectorul 3. Strada este construită deasupra magistralelor de gaze, iar Transgaz avertizează că sunt riscuri foarte mari de explozii. Se închide
13:20
Jandarmii nu vor mai păzi clădirile publice din București și din țară. Acum, mai mult de jumătate dintre ei au acest serviciu: santinele la Guvern, Parlament ori ministere
Jandarmii din București și din țară nu vor mai păzi clădirile publice și vor merge în patrulare și la intervenții mobile, a anunțat Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Acum, Jandarmeria păzește peste 1.400 de obiective,
13:00
Portul maritim din oraș, de unde vom pleca pe jet ski la mare, revine în peisaj cu ocazia campaniei electorale. Alt candidat face canalul Dunăre – București
Canalul Dunăre – București este o promisiune tot pusă și repusă în discuții, dar proiectul nu a avut parte de avansări concrete. Candidatul la PMB, Dan Cristian Popescu, spune și el că ar dori să
12:50
FOTO | Pista de alergare din Parcul Morarilor e distrusă. Bucureștean: Ușor-ușor, devine impracticabilă, mai ales pe laturile paralele cu Pantelimon și Vergului
De multe ori în București ne lovim de tot felul de situații în care trotuarul e prea îngust, prea lat sau prea scurt. Sau plin de gropi sau nu le are deloc. Trotuarele sunt doare
12:30
Cezar, un băiețel din Chiajna care merge la școală în Drumul Taberei, s-a luat cu joaca și s-a rătăcit. Polițiștii locali l-au găsit la miezul nopții și l-au dus la bunica din București
Un băiețel de 10 ani s-a rătăcit pe străzile din Drumul Taberei aproape de miezul nopții,. Acesta a fost găsit de polițiștii locali și dus acasă la bunica sa. O poveste cu final fericit și
12:10
Ludovic Orban rămâne iar fără serviciu, Nicușor Dan ia în calcul să-l de afară de la Cotroceni, unde e consilier în chestiuni de politică internă
La nici două luni după ce a fost numit consilier prezidențial pe probleme de politică internă, Ludovic Orban e pe cale să fie dat afară de la Cotroceni. Surse politice au declarat, pentru Hotnews, că
11:50
Rolling Stone la București, la Mina – Museum of Immersive Art. Amplified, o experiență rock spectaculoasă, care combină sunet 3D, proiecții 4K și arhive rare
Mina București lansează în premieră regională Rolling Stone: Amplified – The Immersive Rock Experience, un spectacol multimedia realizat alături de revista Rolling Stone, care reunește imagini rare, secvențe video și un soundtrack al celor mai
10:20
FOTO | Parcul Magnific pe care-l promite dl. Drulă la Izvor. Se va chema Uranus, va fi imens și, ca-n fiecare campanie electorală, se dărâmă și gardul de la Parlament
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei a transmis bucureștenilor încă un mesaj. A transmis planul lui pentru un parc, Parcul Uranus, ce se va întinde pe aproape 80 de hectare. Acesta va
10:10
Ce face dl. Negoiță în vreme ce zona Brățării, o „mare realizare" a sa, e închisă traficului pentru că e pericol public. Și ce se întâmplă azi cu străzile construite pe conducte de gaze
Pe măsură ce traficul de pe Strada Brățării este închis din cauza riscurilor majore asociate magistralei de gaz peste care a fost construit drumul, primarul Robert Negoiță postează pe Facebook ce alte „realizări" majore face
09:40
Cum e să pleci cu trenul de la București la Sighetu Marmației și să n-ajungi la destinație. Când locomotiva s-a stricat, ajutorul a venit după 7 sfinte ore
Un tren CFR Călători care a plecat vineri seara de la București spre Sighetu Marmației n-a mai ajuns la destinație. Pe traseu a acumulat o întârziere de peste șapte ore și a fost oprit la
09:10
Operație pe creier ca-n serialele cu doctori geniali, la Spitalul Bagdasar-Arseni din București. Chirurgii i-au scos unui tânăr o tumoră cerebrală, cu pacientul treaz pe masă
La Spitalul Bagdasar-Arseni din București medicii au reușit o intervenție chirurgicală ca în filmele și serialele cu medici geniali, o premieră pentru această unitate medicală. Un pacient cu o tumoră cerebrală a fost operat în
Ieri
09:00
VIDEO | Amendă de 60.000 de lei pentru un bucureștean care a aruncat gunoaie în stradă, în S2. A transportat sacii cu o mașină, pe care polițiștii au confiscat-o
În Sectorul 2 al Capitalei, a fost dată o amendă de 60.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor pe domeniul public. Pe lângă amenda dată persoanei care au aruncat gunoaiele pe domeniul public i-a fost confiscată
08:00
BREAKING | Accident grav, cu mai multe victime, în Militari, pe Bulevardul Uverturii. Martor: O mașină a intrat în oameni care așteptau în stația STB
Un accident foarte grav, cu victime multiple, s-a produs în această dimineață, în cartierul Militari din București, pe Bulevardul Uverturii. Mai exact, în dreptul supermarketului Lidl de la intersecția cu strada Apusului. Potrivit unui martor,
03:10
Crăciunul e mult mai bogat pentru bucureșteni (și vine și mai repede). Lista promisiunilor care n-ar încăpea nici în cel mai mare sac
Anul acesta, Moș Crăciun vine mai devreme. De fapt,
17 noiembrie 2025
19:30
Se întrerupe curentul în București, Ilfov și Giurgiu. Compania Rețele Electrice are lista străzilor afectate între 18 și 21 noiembrie # B365.ro
Rețele electrice România anunță clienții săi că în următoarele zile va fi o serie de întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Acestea sunt necesare pentru că se fac lucrări de mentenanță. Compania a […] Articolul Se întrerupe curentul în București, Ilfov și Giurgiu. Compania Rețele Electrice are lista străzilor afectate între 18 și 21 noiembrie apare prima dată în B365.
18:00
Ceva deosebit în Sectorul 3: mini rampă la o rampă mare de urcare lângă un bloc. Nu au mai rămas materiale să se repare și carosabilul distrus # B365.ro
Un bucureștean a publicat cu „ceva deosebit”, dar nu necunoscut în Sectorul 3. El arată cum a fost făcută o rampă la un trotuar, dar în jurul ei nu au mai ajuns materialele și a […] Articolul Ceva deosebit în Sectorul 3: mini rampă la o rampă mare de urcare lângă un bloc. Nu au mai rămas materiale să se repare și carosabilul distrus apare prima dată în B365.
17:30
FOTO | Operațiune „Acceleratorul de asfalt” în București. Muncitorii intensifică lucrările la carosabil pe marile bulevarde, printre care Magheru, Pallady și Basarabia # B365.ro
Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, anunță că se vor acceleriza lucrările de modernizare a mai multor bulevarde din București. Edilul adaugă că s-au reparat și zonele cu probleme din Centrul Vechi al Capitalei. Se intesifică ritmul […] Articolul FOTO | Operațiune „Acceleratorul de asfalt” în București. Muncitorii intensifică lucrările la carosabil pe marile bulevarde, printre care Magheru, Pallady și Basarabia apare prima dată în B365.
16:00
BREAKING | E oficial, traficul se închide parțial în zona Brățării, din cauza străzilor construite de Negoiță peste magistrala de gaz a Transgaz. Alte măsuri suplimentare # B365.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunță că se va închide traficul rutier în zona Brățării, unde sunt drumurile ilegale construite de Negoiță peste conductele de gaze. Vor fi luate măsuri de puenre în siguranță a zonei. […] Articolul BREAKING | E oficial, traficul se închide parțial în zona Brățării, din cauza străzilor construite de Negoiță peste magistrala de gaz a Transgaz. Alte măsuri suplimentare apare prima dată în B365.
15:50
Troleibuze Solaris Trollino înlocuiesc autobuzele de pe linia de noapte N105. STB anunță că traseul rămâne neschimbat # B365.ro
Traseul de noapte al liniei STB N105 este din noaptea de 15 spre 16 noiembrie operat de troleibuzele Solaris Trollino 12M în locul autobuzelor. Troleibuzele Solaris Trollino 12M de pe linia N105 circulă între Vulcan […] Articolul Troleibuze Solaris Trollino înlocuiesc autobuzele de pe linia de noapte N105. STB anunță că traseul rămâne neschimbat apare prima dată în B365.
15:50
VIDEO | Platformă nouă pentru locurile de parcare de reședință din S1. Deocamdată, funcționează parțial, în curând poți să și soliciți loc # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a lansat o nouă platformă electronică pentru gestionarea locurilor de parcare de reședință. Acum, site-ul parcari.primariasector1.ro permite confirmarea sau actualizarea datelor pentru persoanele cu contract de închiriere activ sau pentru persoanele aflate pe […] Articolul VIDEO | Platformă nouă pentru locurile de parcare de reședință din S1. Deocamdată, funcționează parțial, în curând poți să și soliciți loc apare prima dată în B365.
15:10
Traficul din zona Brățării va fi parțial închis, spun reprezentanții asociației care au fost cu prefectul pe teren. Măsuri iminente pe străzile construite de Negoiță peste conducta de gaz # B365.ro
Prefectura Capitalei a anunțat că vor fi mai multe măsuri și restricții în zona străzii Brățării, unde sunt drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz. Măsurile vor fi aplicate pe tronsoanele de drum care reprezintă […] Articolul Traficul din zona Brățării va fi parțial închis, spun reprezentanții asociației care au fost cu prefectul pe teren. Măsuri iminente pe străzile construite de Negoiță peste conducta de gaz apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Băluță, optimist și în campanie, promite că ritmul e conform contractului. Tablierul metalic ajunge pe șantier în câteva luni # B365.ro
Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, s-a ocupat ieri de câteva atribuții din cele pe care le are ca primar al Sectorului 4 și ne anunță vag că „lucrările continuă” la pasajul […] Articolul VIDEO | Când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Băluță, optimist și în campanie, promite că ritmul e conform contractului. Tablierul metalic ajunge pe șantier în câteva luni apare prima dată în B365.
14:20
VIDEO | Călătoria cu un tramvai STB care se dezintegrează. O experiență memorabilă a unui bucureștean din Sectorul 2 # B365.ro
Un bucureștean a publicat imagini cu un tramvai care mai are puțin și se dezmembrează în mers. Călătorii circulă zilnic cu aceste vehicule STB și mai des se întâmplă să rămână în trafic din cauza […] Articolul VIDEO | Călătoria cu un tramvai STB care se dezintegrează. O experiență memorabilă a unui bucureștean din Sectorul 2 apare prima dată în B365.
13:30
Se ridică pentru prima oară cortina la Teatrul Grivita 53. Primele bilete s-au pus în vânzare, sala mare se deschide publicului, în decembrie, cu spectacolul „5+3=9” # B365.ro
Vești bune pentru bucureșteni. Tocmai ce au fost puse în vânzare primele bilete pentru spectacolele care au loc la Teatrul Grivița 53. După nouă ani bucureștenii se pot bucura de primele spectacole. Atenție, se ridică […] Articolul Se ridică pentru prima oară cortina la Teatrul Grivita 53. Primele bilete s-au pus în vânzare, sala mare se deschide publicului, în decembrie, cu spectacolul „5+3=9” apare prima dată în B365.
13:10
Clinica stomatologică din București unde a murit fetița de 2 ani a fost închisă și a primit amenzi de 100 mii de lei. Ce spune raportul Inspecției Sanitare, trimis la Parchet # B365.ro
Ministerul Sănătății anunță că a închis clinica dentară unde a murit fetița de doi ani după anestezie. În urma unor controale, au fost găsite mai multe nereguli. Unitatea medicală a fost și amendată cu suma […] Articolul Clinica stomatologică din București unde a murit fetița de 2 ani a fost închisă și a primit amenzi de 100 mii de lei. Ce spune raportul Inspecției Sanitare, trimis la Parchet apare prima dată în B365.
13:00
Care sunt cele mai mari pericole de pe străzile din București. Un top al neplăcerilor cotidiene, făcut chiar de bucureșteni # B365.ro
O utilizatoare Reddit atrage atenția asupra riscurilor de pe străzile Bucureștiului, povestind experiențe neplăcute cu persoane dubioase, substanțe suspecte și pericole publice. Internauții își împărtășesc și ei propriile întâlniri alarmante. Cât de periculos este Bucureștiul […] Articolul Care sunt cele mai mari pericole de pe străzile din București. Un top al neplăcerilor cotidiene, făcut chiar de bucureșteni apare prima dată în B365.
12:40
Provocarea electorală „Băluță”: „Cu ce proiect începem, după 7 decembrie?”. Bucureștean ironic: Ce ziceți de un trotuar pe Metalurgiei, vă provoc să începeți înainte! # B365.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, lansează o provocare pentru bucureșteni. El le cere să spună care ar trebui să fie primul proiect pe care ar trebui „să-l începem” după alegerile din 7 decembrie. […] Articolul Provocarea electorală „Băluță”: „Cu ce proiect începem, după 7 decembrie?”. Bucureștean ironic: Ce ziceți de un trotuar pe Metalurgiei, vă provoc să începeți înainte! apare prima dată în B365.
12:20
Noi TERMO-șantiere pe mari bulevarde din București – Unirii, Iuliu Maniu, Calea Văcărești. Aproape 500 de blocuri rămân fără căldură și apă caldă doar din această cauză # B365.ro
Termoenergetica anunță că vor fi noi șantiere deschise prin oraș. Lucrările vor aduce și probleme cu apa caldă și căldură pentru bucureșteni. Vor fi afectate zone din sectoarele 2,3,4 și 6. Termenele de finalizare se […] Articolul Noi TERMO-șantiere pe mari bulevarde din București – Unirii, Iuliu Maniu, Calea Văcărești. Aproape 500 de blocuri rămân fără căldură și apă caldă doar din această cauză apare prima dată în B365.
12:10
Actualizare METEO | Vin ploile în București, iar vremea se răcește simțitor. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-20 noiembrie # B365.ro
Vremea din Capitală este extrem de schimbătoare, iar meteorologii spun că temperaturile vor fi mult mai scăzute și ploile vor apărea în această săptămână. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă […] Articolul Actualizare METEO | Vin ploile în București, iar vremea se răcește simțitor. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-20 noiembrie apare prima dată în B365.
11:10
Sunt și azi restricții de circulație pe Autostrada A1, atât pe sensul spre București, cât și spre Pitești. Se repară asfaltul și se trasează marcaje # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că începând de la orele prânzului și până diseară se vor institui anumite restricții de circulație pe Autostrada A1 București-Pitești, atât pe sensul spre Capitală, cât și spre Pitești. Azi se […] Articolul Sunt și azi restricții de circulație pe Autostrada A1, atât pe sensul spre București, cât și spre Pitești. Se repară asfaltul și se trasează marcaje apare prima dată în B365.
11:10
Nicușor Dan ne anunță că e prea ocupat să se însoare, nici inel n-a avut timp să-i ia doamnei Mirabela Grădinaru. Are, totuși, o foarte vagă estimare pentru nuntă # B365.ro
Nicușor Dan, ne-a tot promis că se va însura într-un final cu Mirabela Grădinaru. A fost un soi de declarație a intențiilor lui serioase cu femeia care este până la urmă mama celor doi copii […] Articolul Nicușor Dan ne anunță că e prea ocupat să se însoare, nici inel n-a avut timp să-i ia doamnei Mirabela Grădinaru. Are, totuși, o foarte vagă estimare pentru nuntă apare prima dată în B365.
10:10
O fostă fabrică din Pantelimon se transformă în magazin Kaufland. E aproape gata și se fac angajări. Ce locuri disponibile sunt # B365.ro
Kaufland va deschide un nou magazin în Campitală. Acesta va fi construit în locul unei fabrici din Sectorul 2 al CPIGTALI. Mai precis, acesta se află în cartierul Pantelimon, pe șoseaua Vergului numărul 59, pe […] Articolul O fostă fabrică din Pantelimon se transformă în magazin Kaufland. E aproape gata și se fac angajări. Ce locuri disponibile sunt apare prima dată în B365.
09:30
Vreme neplăcută de azi, în București, cu frig, nor și aer ca de iarnă. Prognoza ANM ne promite, totuși, zile mai bune, dar de joi # B365.ro
Meteorologii ANM avertizează că, începând de astăzi, România va fi afectată de o răcire semnificativă: în nord și centru temperaturile vor coborî, iar la munte vor apărea ninsori puternice. Totuși, în sud și în Capitală […] Articolul Vreme neplăcută de azi, în București, cu frig, nor și aer ca de iarnă. Prognoza ANM ne promite, totuși, zile mai bune, dar de joi apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Cel mai mare Lidl din țară va fi la București, la Obor, în SkyLight Residence. Va avea peste 3.000 de mp, iar lucrările încep curând # B365.ro
Lidl va deschide cel mai mare supermarket al său din România, și nu oriunde, în zona Obor din București. Se va întinde pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați. Cel mai mare Lidl […] Articolul Cel mai mare Lidl din țară va fi la București, la Obor, în SkyLight Residence. Va avea peste 3.000 de mp, iar lucrările încep curând apare prima dată în B365.
08:50
Când intră în vigoare restricțiile pe Strada Brățării, dar și pe celelalte drumuri construite de Robert Negoiță peste magistrala de gaz a Romgaz # B365.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat, vineri, 14 noiembrie, că vor fi luate măsuri pentru scăderea limitei de viteză la 30 de kilometri pe oră și interzicerea accesului mașinilor de mare tonaj pe străzile din […] Articolul Când intră în vigoare restricțiile pe Strada Brățării, dar și pe celelalte drumuri construite de Robert Negoiță peste magistrala de gaz a Romgaz apare prima dată în B365.
08:20
Surprizele din cel mai recent sondaj, înainte de alegerile pentru PMB. Cine e, de fapt, pentru primul loc între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu | AtlasIntel # B365.ro
Ziua alegerilor pentru PMB, scrutin stabilit pentru 7 decembrie, este tot mai aproape, iar cel mai recent sondaj vine cu o surpriză în confruntarea din ceea ce pare, până acum, primii doi clasați: candidatul PSD […] Articolul Surprizele din cel mai recent sondaj, înainte de alegerile pentru PMB. Cine e, de fapt, pentru primul loc între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu | AtlasIntel apare prima dată în B365.
08:20
Cinematograful Trianon, locul unde filmele mute au prins glas pe Bulevardul Elisabeta din București # B365.ro
Cinematograful Trianon a fost una dintre primele clădiri ce au format Bulevardul Elisabeta, drum nou al Capitalei la acea vreme, apărut cu ocazia ridicării Universității din București. Cu o istorie și o valoare arhitecturală considerabilă […] Articolul Cinematograful Trianon, locul unde filmele mute au prins glas pe Bulevardul Elisabeta din București apare prima dată în B365.
03:10
EXCLUSIV I Mărturia arhitectului care a proiectat „Palatul Ceaușescu” din Primăverii. Chinul de a executa tot ce li se năzărea mofturoșilor beneficiari # B365.ro
Despre Palatul familiei Ceaușescu s-a tot vorbit în ultimii 35 de ani, dar foarte puțini știu numele arhitectului care a proiectat clădirea din Primăverii, cât și în ce fel s-au implicat comanditarii în construirea vilei, […] Articolul EXCLUSIV I Mărturia arhitectului care a proiectat „Palatul Ceaușescu” din Primăverii. Chinul de a executa tot ce li se năzărea mofturoșilor beneficiari apare prima dată în B365.
