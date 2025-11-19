Tur ghidat prin cartierul Băneasa, organizat de Străzi pentru Oameni. Bucureștenii pot afla istoria mai puțin cunoscută a zonei. Locurile sunt limitate
B365.ro, 19 noiembrie 2025 15:50
Asociația Străzi pentru Oameni organizează un tur ghidat prin Băneasa. Evenimentul are loc duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:00. Locurile sunt limitate, doritorii trebuie să se înscrie pentru a participa. Evenimentul ține trei ore
15:30
Mii de luminițe și sute de decorațiuni pentru Crăciun vor fi montate pe marile bulevarde din București. Primăria Capitalei cheltuie pe iluminatul festiv triplu față de anul trecut # B365.ro
Primăria Municipiului București (PMB) cheltuie, anul acesta, pentru luminițele de Crăciun triplu față de 2024, adică aproape 8 milioane de lei. Ele vor fi montate până la data de 29 noiembrie și vor fi aprinse,
Acum 2 ore
14:50
Parcarea autocarelor și microbuzelor de la Aeroportul Otopeni e închisă. Se extinde șantierul pentru viitoarea stație de metrou a Magistralei M6 # B365.ro
Lucrările pentru viitoarea Magistrală de metrou M6 aduc alte modificări. Bucharest Airports a transmis că parcarea, de la Aeroportul Otopeni, destinată autocarelor și microbuzelor va fi închisă. Aceasta este situată la baza turnului de control.
Acum 4 ore
13:40
Vom plăti mai mult dacă vrem să călătorim cu trenul, din decembrie. Biletele la CFR Călători și ceilalți operatori vor costa cu aproape 10% mai mult # B365.ro
Se scumpesc din nou biletele de tren. Acest lucrui se va întâmpla în luna decembrie, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor, care a fost aplicată în vara anului 2025. Scumpirea aceasta este
13:30
A murit doctorița pneumolog Flavia Groșan, cunoscută în mediul online pentru conspirațiile pe care le răspândea legate de vaccinuri și pandemia de COVID-19. Ea era internată încă de la jumătatea lunii octombrie, fiind diagnosticată cu
13:30
Ce ar putea face un viitorul Primar General pentru spațiul verde din Capitală. Asociația Parcul Natural București are cinci propuneri # B365.ro
Asociația Parcul Natural București a propus cinci proiecte pe care un viitor Primar General al Capitalei le-ar putea implementea. Lista este direcționată chiar candidaților care aspiră la această funcție. Ce ar putea face un nou
13:20
Cinema Europa împlinește 90 de ani și invită bucureștenii la ziua lui. Diseară va fi lansată campania „LocCuLoc”, prin care clădirea va fi modernizată scaun cu scaun # B365.ro
Cinema Europa, ultimul cinema de cartier din București, împlinește anul acesta 90 de ani de la înființare. Acest moment va fi marcat printr-un eveniment aniversar special, ce are loc azi, 19 noiembrie, și totodată prin
13:10
FOTO | Repetițiile pentru 1 Decembrie au început azi în poligonul Ghencea. Traficul în zonă va fi îngreunat, tancuri și alte vehicule militare vor trece pe aici # B365.ro
Începând de azi și până pe 1 Decembrie, în poligonul Ghencea, se desfășoară repetiții dedicate paradei de Ziua Națională, iar tehnica militară va tranzita zona, putând genera temporar zgomot și trafic îngreunat. Încep repetițiile pentru
12:40
VIDEO | Tramvaiul Zurli, apariție veselă și colorată pe străzile din București. Circulă până la sfârșitul anului pe liniile 1 și 10 # B365.ro
Gașca Zurli și STB au făcut un parteneriat, iar un tramvai a fost colorat și circulă pe străzile din București până la finalul lunii. Bucureștenii vor zări vehiculul pe liniile 1 și 10, fiind o
Acum 6 ore
12:10
Gingerbread Fair, târgul cu răsfăț de turtă dulce și miros de scorțișoară e în weekend, la Grădina Antipa. Care e programul și cât costă intrarea # B365.ro
Weekendul acesta va avea loc un eveniment pentru pitici și mămici și tăti și bunici. Atelierele lui tută dulce au loc în perioada 22 – 23 noiembrie la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa".
12:00
Traseul cu 6 viraje cu care Drulă promite că vom circula în siguranță prin traficul din București. „Până în 2035, Capitala va fi metropola cu zero decese” # B365.ro
Cătălin Drulă are „o preocupare veche" în ceea ce privește problema siguranței rutiere din Capitală. Tocmai de aceea a postat pe Facebook un plan pentru a reduce la 0 numărul de victime în traficul din
11:40
FOTO | Panică și omenie azi, la metrou, la Piața Unirii. O femeie gravidă s-a prăbușit din cauza contracțiilor, sub ochii fiului de 3 ani. Trecători și polițiști au sărit imediat în ajutor # B365.ro
Un gest firesc, cu o încărcătură emoțională mare, a avut loc în pasajul din stația de metrou Piața Unirii. O femeie, însărcinată în 34 de săptămâni, a căzut din cauza contracțiilor puternice. Mai mulți trecători
11:00
FOTO | Dispariție misterioasă în stația de metrou Tineretului: plăcile galbene de pe pereți s-au evaporat, a rămas tencuială urâtă. „Sperăm să nu vină peste cu vreo spoială” # B365.ro
O dispariție bizară la metrou a fost semnalată de bucureșteni. În timp ce mergeau spre birouri, la școală sau fiecare în treaba lui, ajungând la metrou, mare a fost mirarea când ceva s-a schimbat în
Acum 8 ore
10:00
Un tren a plecat din București, din Gara de Nord, spre Viena, dar n-a mai ajuns la destinație. Clătorii au fost dați jos din vagoane la Budapesta # B365.ro
Un trern operat de CFR Călători a plecat luni, 17 noiembrie, din București n-a mai ajuns marți, 18 noiembrie, la Viena cu tot cu pasageri. Călătorii au fost dați jos din tren la Budapesta și
10:00
Saga datoriilor PS1 către Romprest, care prevestește o nouă criză a gunoaielor de pe stradă. Primăria spune că e cu facturile la zi, problemele sunt de pe vremea „Administrației Clotilde” # B365.ro
Primăria Sectorului 1 reacționează în urma deciziei operatorului de salubritate Romprest de a nu mai face curățenie pe străzile din Sectorul 1, motivând că primăria are datorii restante de circa 116 milioane de lei. Administrația
09:00
Frigider Weather? Contrar aparențelor, nici vorbă! ANM anunță că vremea se încălzește în București, în weekend vor fi chiar 18 grade Celsius # B365.ro
Azi plouă și e frig, însă de mâine și până la sfârșitul săptămânii temperaturile vor fi destul de mari pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge și la 18 grade Celsius. Cum va fi vremea
08:50
„Un fleac”, dar l-a ciuruit. Ludovic Orban, după ce Nicușor Dan l-a dat afară de la Palatul Cotroceni: „Cred că mai degrabă președintele are o datorie față de mine” # B365.ro
Marți, 18 noiembrie, Ludovoic Orban a fost demis din funcția de consilier prezidențial. Iar o dată cu această decizie, Orban a făcut și primele declarații. A spus că el nu are ce să îi reproșeze
08:50
Mașină proiectată pe trotuar, semafor doborât în urma unui accident produs, dimineață, la Liceul Gheorghe Lazăr din București. Coliziunea, pe Bd. Elisabeta # B365.ro
Un accident s-a produs în această dimineață pe Bulevardul Regina Elisabeta. O mașină a fost proiectată pe trotuar, iar un semafor a fost doborât. Traficul este îngreunat în zonă, iar din primele informații nu sunt
Acum 12 ore
07:50
ALERTĂ | Teribil accident în lanț dimineață, pe A3, pe sensul dinspre București spre Ploiești. Trafic dirijat pe autostradă, se circulă doar pe banda a doua # B365.ro
Un teribil accident în lanț s-a produs, în această dimineață, pe Autostrada A3, pe sensul dinspre București spre Ploiești. Centrul Infotrafic din Inspectoratul general al Poliției anunță că accidentul s-a produs la la kilometrul 49,
07:40
FOTO | Moș Crăciun dezmembrat, surpriza din Piața Alba Iulia, unde a mutat dl. Negoiță Târgul de Crăciun S3. Plus căsuțe în parcare și porumbei răzbunători # B365.ro
Bună dimineața, dragi cititori, ne aflăm în Piața Alba Iulia, unde plouă mărunt, în timp ce organizarea pentru Târgul de Crăciun e în toi. Prolog Aici în rond, aproape în fiecare dimineață ,în jurul orei
Acum 24 ore
03:00
Cafeneaua din Dorobanți de unde ieși cu adaos de frumusețe: Biutco, unde matcha are și o linguriță de cochetărie # B365.ro
La un parter luminos din Dorobanți, cu geamuri mari, s-a deschis toamna aceasta Biutco, o cafenea-concept dedicată frumuseții și relaxării. De unde „Biutco"? Biutco, noua destinație de cafea & matcha din oraș, s-a înființat în
18 noiembrie 2025
19:30
Care este situația bucureștenilor relocați după explozia de la blocul din Rahova. PMB garantează cazările și plata chiriilor pentru beneficiari # B365.ro
Primăria Capitalei anunță că se acordă banii de chirie pentru bucureștenii afectați după explozia de la blocul din Rahova. Procedura este operațională, iar banii vor ajunge la beneficiari. Explozia s-a produs pe 17 octombrie la
19:00
Corpul de Control trimis la Prefectura Capitalei. Instituția plătește facturi mult mai mari la RA – APPS decât suma prevăzută în contractul de închiriere # B365.ro
Andre Nistor anunță că a fost trimis Corpul de Control al MAI la Prefectura București. Se fac verificări la contractul de chirie pentru sediul instituției. Prefectul a spus că se bucură că au veni să
18:30
O basculantă a pierdut încărcătura pe principala strada din Otopeni: 23 August. „La fix în traficul deviat de pe DN1 inclusiv prin oraș din cauza Șantierului M6” # B365.ro
În această seară, o basculantă a pierdut pe drum mai multe material de construcții pe Strada 23 August, din Otopeni, de lângă București. Această situație a îngreunat și mai mult tarficul din zonă. Amintim că
17:10
Depozitul de lângă București care s-a făcut scrum în vară s-a redeschis și e plin de roboți. Sunt aproape 1.100 și pot procesa peste 80.000 de comenzi pe zi # B365.ro
Compania LPP Logistics a anunțat că a deschis lângă București un depozit e-commerce automatizat. Locația are o suprafață de 65.000 mp. Un depozit cu roboți este deschis lângă București Are o flotă de aproape 1.100
16:50
Romprest nu va mai face curățenie pe străzile din Sectorul 1. Reclamă datorii de peste 110 milioane de lei. Ce se întâmplă cu gunoiul din casele bucureștenilor # B365.ro
Compania Romprest anunță că nu va mai face curățenie pe străzile din Sectorul 1. Firma de salubrizare transmite că primăria are datorii restante de circa 116 milioane de lei. Cum va fi afectată colectarea deșeurilor
Ieri
14:40
Exit Poll Alegeri PMB din 7 decembrie: Institutul CURS, acreditat să facă estimarea la ieșirea de la urne în ziua în care votăm noul primar general al Capitalei # B365.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe data de 7 decembrie, iar de exit polluri se va ocupa Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS. Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 al Municipiului
13:30
BREAKING | Strada Brățării, drumul lui Negoiță peste magistrala de gaze, închisă complet pe un tronson. Prefect: E pericol foarte mare, trec autobuze cu oameni # B365.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunță închiderea unui tronson de drum din zona Brățării din Sectorul 3. Strada este construită deasupra magistralelor de gaze, iar Transgaz avertizează că sunt riscuri foarte mari de explozii. Se închide
13:20
Jandarmii nu vor mai păzi clădirile publice din București și din țară. Acum, mai mult de jumătate dintre ei au acest serviciu: santinele la Guvern, Parlament ori ministere # B365.ro
Jandarmii din București și din țară nu vor mai păzi clădirile publice și vor merge în patrulare și la intervenții mobile, a anunțat Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Acum, Jandarmeria păzește peste 1.400 de obiective,
13:00
Portul maritim din oraș, de unde vom pleca pe jet ski la mare, revine în peisaj cu ocazia campaniei electorale. Alt candidat face canalul Dunăre – București # B365.ro
Canalul Dunăre – București este o promisiune tot pusă și repusă în discuții, dar proiectul nu a avut parte de avansări concrete. Candidatul la PMB, Dan Cristian Popescu, spune și el că ar dori să
12:50
FOTO | Pista de alergare din Parcul Morarilor e distrusă. Bucureștean: Ușor-ușor, devine impracticabilă, mai ales pe laturile paralele cu Pantelimon și Vergului # B365.ro
De multe ori în București ne lovim de tot felul de situații în care trotuarul e prea îngust, prea lat sau prea scurt. Sau plin de gropi sau nu le are deloc. Trotuarele sunt doare
12:30
Cezar, un băiețel din Chiajna care merge la școală în Drumul Taberei, s-a luat cu joaca și s-a rătăcit. Polițiștii locali l-au găsit la miezul nopții și l-au dus la bunica din București # B365.ro
Un băiețel de 10 ani s-a rătăcit pe străzile din Drumul Taberei aproape de miezul nopții,. Acesta a fost găsit de polițiștii locali și dus acasă la bunica sa. O poveste cu final fericit și
12:10
Ludovic Orban rămâne iar fără serviciu, Nicușor Dan ia în calcul să-l de afară de la Cotroceni, unde e consilier în chestiuni de politică internă # B365.ro
La nici două luni după ce a fost numit consilier prezidențial pe probleme de politică internă, Ludovic Orban e pe cale să fie dat afară de la Cotroceni. Surse politice au declarat, pentru Hotnews, că
11:50
Rolling Stone la București, la Mina – Museum of Immersive Art. Amplified, o experiență rock spectaculoasă, care combină sunet 3D, proiecții 4K și arhive rare # B365.ro
Mina București lansează în premieră regională Rolling Stone: Amplified – The Immersive Rock Experience, un spectacol multimedia realizat alături de revista Rolling Stone, care reunește imagini rare, secvențe video și un soundtrack al celor mai
10:20
FOTO | Parcul Magnific pe care-l promite dl. Drulă la Izvor. Se va chema Uranus, va fi imens și, ca-n fiecare campanie electorală, se dărâmă și gardul de la Parlament # B365.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei a transmis bucureștenilor încă un mesaj. A transmis planul lui pentru un parc, Parcul Uranus, ce se va întinde pe aproape 80 de hectare. Acesta va
10:10
Ce face dl. Negoiță în vreme ce zona Brățării, o „mare realizare” a sa, e închisă traficului pentru că e pericol public. Și ce se întâmplă azi cu străzile construite pe conducte de gaze # B365.ro
Pe măsură ce traficul de pe Strada Brățării este închis din cauza riscurilor majore asociate magistralei de gaz peste care a fost construit drumul, primarul Robert Negoiță postează pe Facebook ce alte „realizări" majore face
09:40
Cum e să pleci cu trenul de la București la Sighetu Marmației și să n-ajungi la destinație. Când locomotiva s-a stricat, ajutorul a venit după 7 sfinte ore # B365.ro
Un tren CFR Călători care a plecat vineri seara de la București spre Sighetu Marmației n-a mai ajuns la destinație. Pe traseu a acumulat o întârziere de peste șapte ore și a fost oprit la
09:10
Operație pe creier ca-n serialele cu doctori geniali, la Spitalul Bagdasar-Arseni din București. Chirurgii i-au scos unui tânăr o tumoră cerebrală, cu pacientul treaz pe masă # B365.ro
La Spitalul Bagdasar-Arseni din București medicii au reușit o intervenție chirurgicală ca în filmele și serialele cu medici geniali, o premieră pentru această unitate medicală. Un pacient cu o tumoră cerebrală a fost operat în
09:00
VIDEO | Amendă de 60.000 de lei pentru un bucureștean care a aruncat gunoaie în stradă, în S2. A transportat sacii cu o mașină, pe care polițiștii au confiscat-o # B365.ro
În Sectorul 2 al Capitalei, a fost dată o amendă de 60.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor pe domeniul public. Pe lângă amenda dată persoanei care au aruncat gunoaiele pe domeniul public i-a fost confiscată
08:00
BREAKING | Accident grav, cu mai multe victime, în Militari, pe Bulevardul Uverturii. Martor: O mașină a intrat în oameni care așteptau în stația STB # B365.ro
Un accident foarte grav, cu victime multiple, s-a produs în această dimineață, în cartierul Militari din București, pe Bulevardul Uverturii. Mai exact, în dreptul supermarketului Lidl de la intersecția cu strada Apusului. Potrivit unui martor,
03:10
Crăciunul e mult mai bogat pentru bucureșteni (și vine și mai repede). Lista promisiunilor care n-ar încăpea nici în cel mai mare sac # B365.ro
Anul acesta, Moș Crăciun vine mai devreme. De fapt, vine în campanie. Și nu vine singur, îl însoțesc primarii, candidații, viitorii candidați și toți cei care au descoperit brusc că iubesc oamenii, copiii, luminițele, cârnații
17 noiembrie 2025
19:30
Se întrerupe curentul în București, Ilfov și Giurgiu. Compania Rețele Electrice are lista străzilor afectate între 18 și 21 noiembrie # B365.ro
Rețele electrice România anunță clienții săi că în următoarele zile va fi o serie de întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Acestea sunt necesare pentru că se fac lucrări de mentenanță. Compania a
18:00
Ceva deosebit în Sectorul 3: mini rampă la o rampă mare de urcare lângă un bloc. Nu au mai rămas materiale să se repare și carosabilul distrus # B365.ro
Un bucureștean a publicat cu „ceva deosebit", dar nu necunoscut în Sectorul 3. El arată cum a fost făcută o rampă la un trotuar, dar în jurul ei nu au mai ajuns materialele și a
17:30
FOTO | Operațiune „Acceleratorul de asfalt” în București. Muncitorii intensifică lucrările la carosabil pe marile bulevarde, printre care Magheru, Pallady și Basarabia # B365.ro
Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, anunță că se vor acceleriza lucrările de modernizare a mai multor bulevarde din București. Edilul adaugă că s-au reparat și zonele cu probleme din Centrul Vechi al Capitalei. Se intesifică ritmul
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
BREAKING | E oficial, traficul se închide parțial în zona Brățării, din cauza străzilor construite de Negoiță peste magistrala de gaz a Transgaz. Alte măsuri suplimentare # B365.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunță că se va închide traficul rutier în zona Brățării, unde sunt drumurile ilegale construite de Negoiță peste conductele de gaze. Vor fi luate măsuri de puenre în siguranță a zonei.
15:50
Troleibuze Solaris Trollino înlocuiesc autobuzele de pe linia de noapte N105. STB anunță că traseul rămâne neschimbat # B365.ro
Traseul de noapte al liniei STB N105 este din noaptea de 15 spre 16 noiembrie operat de troleibuzele Solaris Trollino 12M în locul autobuzelor. Troleibuzele Solaris Trollino 12M de pe linia N105 circul
15:50
VIDEO | Platformă nouă pentru locurile de parcare de reședință din S1. Deocamdată, funcționează parțial, în curând poți să și soliciți loc # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a lansat o nouă platformă electronică pentru gestionarea locurilor de parcare de reședință. Acum, site-ul parcari.primariasector1.ro permite confirmarea sau actualizarea datelor pentru persoanele cu contract de închiriere activ sau pentru persoanele aflate pe […] Articolul VIDEO | Platformă nouă pentru locurile de parcare de reședință din S1. Deocamdată, funcționează parțial, în curând poți să și soliciți loc apare prima dată în B365.
15:10
Traficul din zona Brățării va fi parțial închis, spun reprezentanții asociației care au fost cu prefectul pe teren. Măsuri iminente pe străzile construite de Negoiță peste conducta de gaz # B365.ro
Prefectura Capitalei a anunțat că vor fi mai multe măsuri și restricții în zona străzii Brățării, unde sunt drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz. Măsurile vor fi aplicate pe tronsoanele de drum care reprezintă […] Articolul Traficul din zona Brățării va fi parțial închis, spun reprezentanții asociației care au fost cu prefectul pe teren. Măsuri iminente pe străzile construite de Negoiță peste conducta de gaz apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Băluță, optimist și în campanie, promite că ritmul e conform contractului. Tablierul metalic ajunge pe șantier în câteva luni # B365.ro
Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, s-a ocupat ieri de câteva atribuții din cele pe care le are ca primar al Sectorului 4 și ne anunță vag că „lucrările continuă” la pasajul […] Articolul VIDEO | Când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Băluță, optimist și în campanie, promite că ritmul e conform contractului. Tablierul metalic ajunge pe șantier în câteva luni apare prima dată în B365.
14:20
VIDEO | Călătoria cu un tramvai STB care se dezintegrează. O experiență memorabilă a unui bucureștean din Sectorul 2 # B365.ro
Un bucureștean a publicat imagini cu un tramvai care mai are puțin și se dezmembrează în mers. Călătorii circulă zilnic cu aceste vehicule STB și mai des se întâmplă să rămână în trafic din cauza […] Articolul VIDEO | Călătoria cu un tramvai STB care se dezintegrează. O experiență memorabilă a unui bucureștean din Sectorul 2 apare prima dată în B365.
